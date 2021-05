"Maxima Latvija" uzsāk vispatverošu informatīvo kampaņu par vakcināciju

“Darbinieku un klientu drošība ir mūsu prioritāte. Mazumtirdzniecības nozares darbinieki ir frontes pirmās līnijas darbinieki, kas ik dienu strādā, lai nodrošinātu pirmās nepieciešamības preču nepārtrauktu pieejamību. “Maxima Latvija” tie ir vairāk nekā 7700 darbinieku, kuri ik dienu nodrošina visu nepieciešamo vairāk nekā 250 000iedzīvotāju visā Latvijā. Ir liels prieks, ka liela daļa mūsu kolēģu jau ir vakcinējušies vai tuvākajā laikā to plāno darīt. Apzinoties “Maxima” iespējas sasniegt ļoti plašu auditoriju visā Latvijā, daloties informācijā par vakcināciju un veicamajiem soļiem, nākam talkā atbildīgajiem dienestiem, lai sasniegtu un iedrošinātuvēl lielāku sabiedrības daļu organizēt vakcīnas saņemšanu sev ērtā laikā un vietā, ko iespējams veikt visā Latvijā, reģistrējoties www.manavakcina.lv vai zvanot uz tālruni 8989,” stāsta Tomas Rupšys “Maxima Latvija” vadītājs.

Foto: Publicitātes

Šīs iniciatīvas ietvaros informācija par vakcināciju, tās saņemšanu un citiem būtiskiem jautājumiem būs plaši pieejama “Maxima Latvija” komunikācijas kanālos, lai ikviens darbinieks, neatkarīgi no amata un konkrētas darba vietas visā Latvijā, saņemtu zinātnē un uz faktiem balstītas atbildes uz saviem jautājumiem. Izglītojošos semināros darbiniekiem piedalīsies Juta Kroiča, Prof.Dr.med. (Rīgas Stradiņa universitāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja), AinisDzalbe (terapeits un ģimenes ārsts), kā arī citi. Lai iedvesmotu darbiniekus, “Maxima”kolēģi dalīsies ar stāstiem par to, kāpēc jau ir vakcinējušies un kāpēc to plāno darīt jau tuvākajā laikā.

Foto: Publicitātes

Tāpat arī vērsīsimies pie mūsu klientiem visā Latvijā, dažādos komunikācijas kanālos sniedzot informāciju par vakcinācijas efektivitāti, piemēram, sociālajos medijos, veikalu vidē u.c.

Kopš pandēmijas uzliesmojuma, investējot vairāk nekā 1 miljonu eiro, “Maxima Latvija” ir ieviesusi vairāk nekā 40 iniciatīvas Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, lai pircējiem un “Maxima Latvija” darbiniekiem atrašanās veikalos būtu droša.

Raksts tapis sadarbībā ar "Maxima Latvija"