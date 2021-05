Krapsis atstādināts no amata pienākumu pildīšanas

Kā zināms, Iekšējās drošības birojs (IDB) sācis kriminālprocesu par iespējamu krāpšanos Valsts policijas (VP) izsludinātajos formastērpu iepirkumos, un šajā lietā iesaistīti VP priekšnieka vietnieki - Normunds Krapsis un Renāte Fila-Roķe.

“Zināms, ka izmeklēšana notiek jau kādu laiku un informācija saistībā ar to no Iekšējās drošības biroja ir arī sniegta publiski. Acīmredzot, izmeklēšanas procesā ir parādījušies jauni virzieni. Līdz ar to, ņemot vērā no šī dienesta saņemto lēmumu, no amata pildīšanas ir atstādināts mans vietnieks. Esam sarūgtināti par šo situāciju un Iekšējā drošības biroja paustās aizdomas nenoliedzami met ēnu gan uz Valsts policijas, gan amatpersonas reputāciju,” norāda Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

Šajā kriminālprocesā tiek izvērtēta VP amatpersonu iespējama bezdarbība, kā arī iesaistīto uzņēmēju veiktās iespējamās krāpnieciskās darbības, un IDB ir veicis kriminālprocesuālās darbības VP, kā arī vairākos citos uzņēmumos.

Normunds Krapsis (Foto: LETA)

Krapsis iepriekš apstiprinājis, ka IDB viņam piemērojis personas, pret kuru sākts kriminālprocess, statusu, taču viņš kategoriski noraida IDB inkriminētās aizdomas. "Protams man patlaban ir grūti atspēkot IDB paustās aizdomas, jo man vienkārši nav zināms, kādas precīzi it kā nelikumības es būtu veicis. Nenoliegšu, ka IDB paustās aizdomas met ēnu uz VP dienestu, manu un manas ģimenes reputāciju neatkarīgi no tā, vai šim kriminālprocesam tuvā vai tālā nākotnē vispār būs kāda tālāka virzība. Jebkurā gadījumā varu skaidri apgalvot, ka mana sirdsapziņa ir tīra un nekāda personīga savtība iepirkumos nav bijusi. Esmu ieguldījis lielu enerģiju, lai policistiem tiktu sagādāti jauni un kvalitatīvi formastērpi," uzsvēra Krapsis.

Ruks norāda, ka pozitīvi vērtē līdzšinējo sadarbību ar Krapsi. "Viņš ir sniedzis būtisku atbalstu un ieguldījumu policijas modernizēšanā, darba organizēšanā un uzlabošanā, īpaši saistībā ar Covid-19 ierobežojumu uzraudzību un sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanu. Savu darbu veicis atbildīgi, izrādījis iniciatīvu. Tāpat vēlos atgādināt, ka pastāv nevainīguma prezumpcija, tāpēc šobrīd no pārsteidzīgiem secinājumiem atturēšos. Mēs uzticamies Iekšējās drošības biroja, kas veic savas funkcijas, veiktajai izmeklēšanai, un sagaidām taisnīgu krimināltiesisko attiecību noregulējumu," norāda Ruks.

Uz šo laiku kā Valsts policijas Galvenās kārtības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs nozīmēts Valsts policijas Galvenās kārtības policijas priekšnieka vietnieks Lauris Arājs.

Valsts policija un Krapsis sadarbojas gan ar Iekšējo drošības biroju, gan prokuratūru, sniedzot visu nepieciešamo informāciju, lai ātrāk šī izmeklēšana tiku pabeigta, norāda VP.

Ņemot vērā, ka izmeklēšanu veic Iekšējās drošības birojs, plašākus komentārus VP nevar sniegt.