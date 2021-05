Latvijas dienesti brīdina par satraucošo situāciju Ēģiptes kūrortos

No Ēģiptes daudz ievestu Covid-19 gadījumu

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja portālam Jauns.lv pastāstīja, ka centra rīcībā nav informācijas, cik daudz Latvijas valstspiederīgo Ēģiptē saslimuši ar Covid-19.

Taču SPKC dati liecina, ka ievesto Covid-19 gadījumu skaits, sākot no marta sākuma, ir augošs un patlaban ir virs 30 saslimušajiem nedēļā. Turklāt Ēģipte bija dominējošā valsts, no kuras ievests Covid-19. No marta beigām līdz pagājušajai nedēļai no Ēģiptes ievesto gadījumu skaits bija 28.

"Rekomendācijas ceļotājiem no pagājušā pavasara nav mainījušās. Aicinām joprojām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un nedoties nebūtiskos ceļojumos vai izklaides ceļojumos," Arāja teica.

Pirms ceļojuma izpētīt situāciju

Ja cilvēks ir izvērtējis visus riskus un viņam šķiet, ka tomēr jādodas ceļojumā, vispirms jāizpēta, kā uz iecerēto valsti tikt. Ja dodas ar lidmašīnu, jāanalizē noteikumi, kas jāievēro lidojot. Dodoties ar mašīnu, jāizpēta arī tranzīta valstu noteikumi un prasības, piemēram, var būt pieprasīti negatīvi Covid-19 testi, pašizolācija vai īpaši tranzīta noteikumi.

Pirms ceļošanas ir jāpapēta epidemioloģiskā situācija un noteikumi arī galamērķa valstī, piemēram, kādi drošības pasākumi tur jāievēro. Jāņem vērā, ka, ierodoties galamērķī, situācija var strauji pasliktināties, daudzas vietas var tikt slēgtas un var tikt noteikts lokdauns. Tāpēc jāpadomā arī par atgriešanās iespējām, ja tas nepieciešams ātrāk vai vēlāk, nekā bija plānots.

Ceļotājiem jāpadomā, kādas būs iespējas saņemt veselības aprūpi, ja gadīsies saslimt. Par to jādomā gan no finansiālā aspekta, piemēram, kādus pakalpojums sedz apdrošināšanas polise, gan no tā, kāda vispār ir medicīnas sistēma konkrētā valstī. "Visi šie riski ir jāizvērtē." Turklāt pat, ja cilvēks ir izslimojis Covid-19 vai ir vakcinējies pret to, tā nav 100% garantija, ka ārvalstīs neinficēsies.

Stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi

Arī Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupā portālam Jauns.lv norādīja, ka ministrijas joprojām aicina neceļot uz ārvalstīm bez neatliekamas un būtiskas vajadzības, tai skaitā nedoties atpūtas braucienos.

"Atrodoties ārvalstīs, aicinām stingri ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus pat tad, ja vietējās varasiestādes, ārstniecības iestādes vai kūrorta administrācija stingri neseko šo prasību ievērošanai."

Personai pēc ierašanās no valsts, kas nav ES, EEZ dalībvalsts, Šveice vai Lielbritānija, nekavējoties jāveic atkārtots Covid-19 tests neatkarīgi no tā, kā persona ir ieceļojusi Latvijā, kā arī stingri jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Cik daudz saslimušo?

Pagājušajā nedēļā Ārlietu ministrija ziņoja par Ēģiptē slimojošiem septiņiem valstspiederīgajiem, tomēr norādīja, ka faktiskais skaits varētu būt ievērojami lielāks, jo par saslimšanas gadījumiem neinformē visi tūroperatori.

Ministrijas pārstāvji šonedēļ skaidroja, ka minētais skaits tika nosaukts, balstoties uz atsevišķu tūroperatoru un pašu personu (atsevišķu atpūtnieku) sniegtajām ziņām vēstniecībai. Vēstniecība neaptaujā tūroperatorus par viņu klientu veselības stāvokli, kā arī neseko saslimušo personu veselības stāvoklim. Tā ir tūroperatoru atbildība.

Brīdinājums attiecas arī uz ceļošanu ar bērniem

Nesen izskanēja, ka Ēģiptē miris divgadīgs Igaunijas pilsonis. Ārlietu ministrijā norādīja, ka īpaši neizdala bērnus, vecākus cilvēkus, ģimenes ar bērniem. "Brīdinājumi un aicinājumi attiecas uz visiem un ir nepārprotami."

Savukārt tūroperatora “Novatours” vadītājs Leonīda Močeņovs, komentējot igauņu zēna gadījumu, portālam Jauns.lv atbildēja: "Ceļojumi saistās ar ikdienas rūpju aizmiršanu, taču mēs vienmēr saviem klientiem atgādinām, ka nedrīkst aizmirst rūpes par sevi.

Pirmkārt, mēs vienmēr iesakām apsvērt ceļojumu apdrošināšanas iespējas. Otrkārt, pievērst īpašu vērību personīgās higiēnas ievērošanai, ko paspilgtinoši māca mums arī šis laiks. Ceļojumos vienmēr ir jāatceras, ka esam ciemos, esam citā kultūrā un tradīcijās. Esam atbildīgi, rūpējamies par sevi un citiem."

Tūroperators: pārdomātai ceļošanai nav šķēršļu

Jautāts, vai šobrīd ir droši ceļot uz Ēģipti, Močeņovs pauda: "Klientu drošība mums vienmēr ir bijusi pirmajā vietā, tāpēc ceļojumu atsākšana no Rīgas uz Ēģipti bija rūpīgi izsvērts, pārdomāts un atbildīgs lēmums, kas balstīts uz iesaistīto valstu atbildīgo iestāžu lēmumiem, drošības noteikumu un rekomendāciju ievērošanu, kā arī esot nemitīgā saziņā ar ārvalstu partneriem. Uzskatām, ka pārdomātai ceļošanai šobrīd nav šķēršļu."

Viņš norādīja, ka "šobrīd Ēģiptē nav neviena mūsu tūrista, kas būtu saslimis ar Covid-19".

Plašāka informācija