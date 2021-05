Mērnieku laiki un visīsākā priekšvēlēšanu programma Vidzemē: vēlēšanas Cēsīs, Madonā, Gulbenē un Limbažos

Pašvaldību vēlēšanu sarakstu apskatu seriālu Jauns.lv noslēdz ar ielūkošanos Cēsu, Madonas, Gulbenes un Limbažu novadu vēlēšanu listēs. Pamatīgas mērnieku laiku kaislības paredzamas brāļu Kaudzīšu dzimtajā pusē. Tomēr ne visi seko Piebalgas pusē “Mērnieku laiku” prātnieku tradīcijai un pat to pamatīgi grauj. Tā Cēsu novadā uz vietām pašvaldībā cer kāda partija, kuras priekšvēlēšanu programma ir vairāk nekā divreiz īsāka par sakrālo kristiešu lūgšanu “Mūsu Tēvs, debesīs!”.

Cēsis: visīsākā partijas programma, Piebalgas Mērnieku laiki un atkal Žagarkalns

Nu Cēsu novadam būs jāsadzīvo arī ar šerpajiem Mērnieku laiku piebaldzēniem. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Uz Cēsu novada, kuram pēc reģionālās reformas pievienosies vēl seši novadi – Pārgaujas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Amatas un Līgatnes, 19 deputātu krēsliem pretendēs 191 kandidāts no desmit sarakstiem. Un cīņas, kā jau slaveno “Mērnieku laiku” dzimtajā pusē, varētu būt varenas un arī aizraujošas.

Nacionālā apvienība startē ar nekustamo īpašuma firmas “LNB Cēsu mācības un ražošanas uzņēmums” valdes priekšsēdētāju, pašreizējo domnieku Gunti Grosbergu priekšgalā. Sarakstā ir vēl vairāki vietējo uzņēmumu un iestāžu vadītāji. Kā vienu no pazīstamākajām radošajām personībām var minēt pazīstamā kordiriģenta, Dziesmu svētku virsvadītāja, maestro Edgara Račevska dēlu, Cēsu Mūzikas vidusskolas direktoru Vigo Račevski, kurš agrāk uz Saeimas deputāta vietu tēmējis no mazpartijas “Latviešu Nacionālisti” rindām, bet nu Cēsu pašvaldības vēlēšanu nacionāļu listē ir ar devīto numuru.

Latvijas Zemnieku savienības (LZS) listes augšgalā ir virkne pašreizējo likvidējamo novada domju priekšsēži - Hardijs Vents no Pārgaujas, Indriķis Putniņš no Vecpiebalgas un Laimis Šāvējs no Jaunpiebalgas. Pašreizējo novadu vadītāji ir arī “Jaunās Vienotības” saraksta pirmie numuri - Jānis Rozenbergs no Cēsīm un Ainārs Šteins no Līgatnes. Saraksta neiztrūkstošā seja, protams, kā jau vairākus sasaukumus pēc kārtas, ir slēpotāju iecienītā Žagarkalna īpašnieks, Dailes teātra direktors, aktieris Juris Žagars. Vienotībnieku sarakstu noslēdz leģendārais bobslejists, olimpiskais medaļnieks, tagad uzņēmējs Jānis Ķipurs.

Savukārt “Latvijas attīstībai” uz uzvaru soļo Priekuļu novada domes priekšsēdētājas Elīnas Stapulones vadībā. Vidzemes partijas lokomotīve ir Cēsu novada izpilddirektors Andris Mihaļovs, bet Zaļās partijas – ceļu būves firmas “Dankers&partneri” valdes priekšsēdētājs Artis Rasmanis. Latvijas Reģionu apvienību uz uzvaru vedīs Līgatnes novada domes izpilddirektors Egils Kurpnieks, bet kustības “Par!” un “Progresīvo” apvienoto sarakstu – Cēsu Jaunās vidusskolas direktors Ivo Rode. Tāpat šajā sarakstā ar septīto numuru startē vienīgais mērnieks šajās vēlēšanās - Nauris Lārmanis, kā jau Mērnieku laiku dzimtajai pusei pienākas, tikai viņš strādā ārpus Eiropas Savienības – Lielbritānijas uzņēmumā “iSURVEY”. Tiesa gan, šajās vēlēšanās ir vēl viens ar mērniecību saistīts deputāta kandidāts, bet viņš kā savu nodarbošanos minējis Dobeles mērniecības kantora vadīšanu.

Jaunās konservatīvās partijas (JKP) saraksta līderis ir pazīstamais puķkopis, viens no trešās Atmodas līderiem, ilggadējais žurnāla “Dārzs un Drava” redaktors, tagad zemnieku saimniecības “Pulkas” īpašnieks Jānis Rukšāns. Ja jau viņš Atmodas laikā izmanījās dārzniecības žurnālu pārvērst par politisku tribīni, tad gan jau arī tagad zinās, kā celt politisko neatkarību un taisnību.

Ar šajās vēlēšanās visīsāko priekšvēlēšanu programmu: “Mūsu pamatmērķis ir radīt ekonomisko, sociālo un dabas aizsardzības pasākumu priekšnoteikumus, kas ļauj teikt - Cēsu novadā dzīvo laimīgie cilvēki” (147 zīmes ar atstarpēm) piecu cilvēku sastāvā uz domi startē partija “Jaunā Saskaņa” ar zemnieku saimniecības “Upmaļi” īpašnieku Edgaru Medni priekšgalā. Lai arī “Jauno Saskaņu”, kuru dibinājis ar ekstravagantām izdarībām slavu ieguvušais valūtas maiņas punktu “Marika” īpašnieks Juris Žuravļovs, pierasts uzskatīt par tā saucamo krievvalodīgo partiju, šajā gadījumā tas gan tā nav, jo visi deputātu kandidāti ir ar latviskiem vārdiem un uzvārdiem.

Madona: pazaudētie Varakļāni un problēmas kā visiem

Madonas novada pašvaldības ēkā tagad lems par trešdaļu lielāka novada nekā līdz šim likteni. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Uz 19 Madonas novada domes deputātu krēsliem cierē 128 kandidāti no sešiem sarakstiem. Madonai gan pievienos uz pusi mazāk novadu nekā Cēsīm - Cesvaini, Ērgļus un Lubānu.

“Jauno Vienotību” uz uzvaru vēlēšanās vedīs kādreizējais Madonas mērs Andrejs Ceļapīters, bet “Vienoti Latvijai!” lokomotīve ir tās pašreizējais vicemērs Ivars Miķelsons. Savukārt JKP lokomotīve ir būvuzraudze Vita Robalte.

Reģionu apvienības un LZS apvienotā saraksta pirmais numurs ir pašreizējais Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs. “Latvijas attīstībai” Madonas novadā izveidojusi kopīgu sarakstu ar politisko partiju “Izaugsme” (šāds tandēms vēl vienīgi ir tikai Ķekavā). Šā saraksta galvgalī ir zemnieku saimniecības “Kalna Zīles” valdes loceklis, kādreizējais vietvaras deputāts Artūrs Čačka un presētu kokskaidu palešu bloku ražotājfirmas “Baltic Block” projektu vadītājs Andris Dombrovskis. Savukārt Nacionālās apvienības vadītājs ir Madonas novada vicemērs Zigfrīds Gora, kam seko Lubānas novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks un Cesvaines vietvaras vadītājs Vilnis Špats.

Pēc reģionālās reformas nu Madonas novads būs kļuvis par apmēram trešdaļu lielāks, kaut gan varēja būt vēl varenāks, jo ar panākumiem nesekmējās varakļāniešu cīņa par viņu pievienošanai Madonas, nevis Rēzeknes novadam. Šo jautājumu aprīļa beigās skatīja Satversmes tiesa, un galīgais lēmums tiks pasludināts tikai maija beigās. Tā kā vēl var būt visādi “Dieva brīnumi” šī novada sakarā.

Bet nekādu brīnumu nav saistībā ar vēlmēm, ko no jaunās pašvaldības gaida novada iedzīvotāji. Kā jau visur, galvenā sāpe ir ceļu stāvoklis, atbalsts jaunajiem uzņēmējiem un jaunas darba vietas, vēsta LTV raidījums “Tautas panorāma”.

Gulbene: bobsleja olimpietis un peldbaseins

Zaļo un zemnieku savienību uz uzvaru Gulbenes novada domes vēlēšanās vedīs arī olimpiskais medaļnieks, bobslejists Daumants Dreiškens. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

108 personības no sešiem sarakstiem pretendē uz 15 deputātu krēsliem Gulbenes novada pašvaldībā. “Latvijas attīstībai” pirmais numurs ir degvielas uzpildes tīklu “Virši A” Biznesa attīstības vadītājs Normunds Mazūrs, kuram seko vairāki pašreizējie vietvaras pārstāvji un uzņēmumu vadītāji. Viņiem nebūs jākonkurē ar citu novadu pašvaldību deputātiem un darbiniekiem, jo novads paliks līdzšinējās robežās. Un Gulbenes novads ir viens no retajiem valstī, kurš pār reģionālās reformas nemaina robežas.

Vietvaras vēlēšanu sarakstu čupiņas otrais numurs būs Nacionālās apvienības saraksts, kuras lokomotīve ir nekustamo īpašumu vērtēšanas speciāliste Guna Pūcīte, aiz kuras arī seko virkne pašreizējās domes varas gaiteņos labi pazīstamu ļaužu. JKP līdere ir Latvijas Zaļo ceļu asociācijas valdes locekle, novada bijusī izpilddirektore Guna Švika.

“Jaunās Vienotības” līderis ir pašreizējais vietvaras deputāts Intars Liepiņš. Savukārt Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) līderis ir pašreizējais novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, bet trešais numurs - Soču olimpiskais medaļnieks, bobsleja treneris Daumants Dreiškens. Toties Latvijas Reģionu apvienības pirmais numurs ir novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis.

Arī Gulbenes novada elektorātam būs par ko palauzīt galvu, jo vietējais laikraksts “Dzirketele” pamatīgi iztaujājis un saņēmis atbildes no sarakstu līderiem, ko tie uzskata par prioritāti. Piemēram, uz jautājumu, kas gulbeniešiem ir svarīgāks - kinoteātris, naktsklubs, peldbaseins, ledus halle vai brīvdabas estrāde, atbildes šādas: JKP: Gulbenes stadiona otrā kārtu, kurā ir iekļauts arī ledus laukums ar jumtu; “Latvijas attīstībai”: brīvdabas estrādes; Reģionu apvienība: sporta infrastruktūra un brīvdabas estrāde ar pārvietojamo skatuvi; Nacionālā apvienība: peldbaseins; ZZS: sporta zāle un peldbaseins; “Jaunā Vienotība”: stadiona tribīnes.

Limbaži: atkarotais Skultes pagasts un īstais “Vilks”

Novadu reformas cīņas panākušas to, ka tagad Limbažu novadam ir pussimts kilometru garš Vidzemes jūrmalas liedags. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Uz 15 Limbažu novada domes deputātu vietām startē 135 kandidāti no astoņiem sarakstiem. Pēc karstiem strīdiem ir panākts, ka novadā paliks Skultes pagasts, kuru gribēja pievienot Saulkrastu novadam (Skultes osta gan pienāksies Saulkrastiem), un nu atkal vienā rajonā apvienosies Alojas un Salacgrīvas novadi kopā ar Limbažiem.

Nacionālās apvienības pirmais numurs ir SIA “Aloja agro” valdes loceklis Arvīds Ozols, otrais – izglītības biedrības “Imanta" vadītāja Jolanta Rābante, bet trešais Vidzemes lībiešu pārstāvis - Metsepoles Līvu kultūras centra valdes priekšsēdētājs, bijušais Rīgas domnieks un vīru kopas “Vilki” dalībnieks Jānis Atis Krūmiņš. “Jauno Vienotību” uz uzvaru vedīs Limbažu Bērnu un jauniešu centra vadītāja Ilze Žūriņa-Davidčuka.

“Saskaņa” ir vienīgā partija Limbažu novadā, kura nav spējusi nokomplektēt pilnu sarakstu šajās vēlēšanās. Tā startē tikai ar 11 kandidātiem, kuru priekšgalā ierakstīts Iekšlietu ministrijas izdienas pensionārs Jānis Salzemnieks.

Reģionu apvienības līderis ir Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Tāpat sarakstā ir vairākas radošas personības, no kurām redzamākā - Latvijas Nacionālā teātra ražošanas direktors Edžus Arums - startē ar piekto numuru. Vairāk gan viņš atpazīstams nevis kā ražošanas direktors, bet kā vērienīgu deju lieluzvedumu, piemēram, “No zobena saule lēca”, ideju autors un producents.

Vidzemes partijas lokomotīve ir SIA “Limbažu ceļi” valdes priekšsēdētājs Andris Garklāvs. KPV LV līdere ir Limbažu pašvaldības policijas inspektore Agnese Zagorska, bet JKP pirmais numurs – Limbažu novada izpilddirektors Māris Beļaunieks.

ZZS listes pirmie numuri ir pašreizējo vietvaru vadītāji - Didzis Zemmers no Limbažiem un Valdis Bārda no Alojas.

Reformas rezultātā Limbažu novads tagad ar karstiem cīniņiem izkarojis ap pussimts kilometru garu jūras līča piekrasti. Tas arī kļuvis par Latvijas vizītkarti tiem, kas brauc uz un no Igaunijas caur Ainažiem. Līdz ar Salacgrīvas pārņemšanu nu pēc kovidkrīzes tas rūpēsies arī par vērienīgiem pludmales festivāliem. Tā kā jaunajai vietvarai būs ko plēsties, lai pārnovadniekiem un ārzemniekiem parādītu sevi no labās puses. Bet vietējo problēmas neatšķiras no pārējo latviešu ikdienas – ceļi un darbs, stāsta “Tautas panorāma”.

