Vēlēšanas Pierīgas pilsētu novados: Krievu savienības aristokrātija Olainē, nacionālā Sigulda un zaļā Salaspils

Vēlēšanu rezultātus Siguldas novadā ar nepacietību gaidīs arī pašreizējās valdības koalīcijas partiju smagsvari, jo vismaz pāris no viņiem sevi uzskata par siguldiešiem.

Savukārt Olaines un Salaspils vēlētāju intereses ir mazliet atšķirīgākas nekā Siguldā, kura nu kļūs par vairāku pašreizējo novadu centru. Tur vide nav tik sakopta kā “Vidzemes Šveicē”, un gan vienā, gan otrā novadā cilvēki satraukušies, kā tad būs ar tiem mazdārziņiem. Tāpat interesanti sociālajos tīklos aplūkot aristokrātisko iznesību, ar kādu sevi priekšvēlēšanu cīņās reprezentē Latvijas Krievu savienības listes līderis.

Olaine: aristokrātiskais krievs, dīvainā sadarbība un cauruļu tirdzniecības nodokļu vadītājs

Latvijas Krievu savienības Olaines saraksta līderis Andris Vurčs elektorātu uz vēlēšanām iet mudina visai cēli un aristokrātiski. (Foto: Facebook)

Uz Olaines novada domes 15 deputātu vietām cer 104 kandidāti no septiņiem sarakstiem, kuru kaudzītes virspusē būs Latvijas Krievu savienības (LKS) liste. Pēc izskata un drukas krievu saraksts ne ar ko neizskatīsies citādāks par citiem – būs tikpat formāls un pelēcīgs, kā pārējie, bet ielūkojoties sociālajos tīklos, redzam, ka tas ir visnotaļ glamūrīgs. Piemēram, saraksta līderis, masāžu vannu tirdzniecības uzņēmuma “Vurcs” priekšnieks Andris Vurčs “Facebook” vēlētājus sev vēlas piesaistīt, pozējot aristokrātiskā stilā – senatnīgā klubkrēslā dārza terasē. Šī reklāma it nebūt neliecina par LKS sludināto, ka Latvijas krievi grimst beztiesībā, nabadzībā un depresijā. Katrā ziņā Olaines LKS saraksts varēs pamatīgi izdaiļot savus balsotājus, ja tiks pie teikšanas, jo sarakstā ir arī tādu profesiju kā apģērbu dizainere, friziere un restorānu sadarbības menedžeris pārstāvji.

Savukārt vairāk pie zemes ir Nacionālā apvienība, kuru uz uzvaru vēlēšanās ved zemnieku saimniecības “Cērpas” īpašnieks Agris Zanders, aiz kura seko pāris pašreizējo domnieku - Māris Vanags un Sandris Kalniņš. “Latvijas attīstībai” pirmais numurs ir SIA “Tente” (cauruļu un apkures iekārti tirdzniecības uzņēmuma) nodokļu vadītājs Aleksandrs Hrisanfovs. Interesanti, ka viņš ir vienīgais deputāta kandidāts šajās vēlēšanās, kura profesija ir “nodokļu vadītājs”. Atliek vien minēt – vai pēc viņa iespējamās kļūšanas par vietvaras deputātu olainiešiem nodokļos būs jāmaksā mazāk vai vairāk?

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partijas vēlēšanu listes līderis ir pašreizējais novada vadītājs Andris Bergs, bet Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) – arī pašreizējais domnieks - Oskars Galanders, kuram, kā jau tas zeļzemnieku kompānijā pienākas, seko vietējo mazdārznieku kooperatīvu “Jaunība” un “Rītausma” vadītāji - Jurijs Skubeņičs un Artūrs Vējš.

Olaines vēlēšanu sarakstu kaudzītē pēdējais būs tikai šim novadam unikāls saraksts no partijas “Sadarbība", kuras līderis ir bezdarbnieks Pāvels Podļesnijs. Par šo partiju praktiski nekas nav zināms. Domājams, ka to dibinājusi kāda šauru ļaužu kopa, lai apmierinātu savas politiskās ambīcijas. Zināms arī, ka olainietis Pāvels Podļesnijs arī mazzināmās Latvijas Centriskās partijas sarakstā 2018. gadā startēja Saeimas vēlēšanās, protams, neveiksmīgi. “Sadarbības” priekšvēlēšanu programma ir gana uzmundrinoša, jo tā sola dzīvespriecīgu dzīvi “ar jaunām darbavietām un iespējām pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai”.

Savukārt LTV raidījuma “Tautas panorāma” aptaujātie olainieši kā vienu no galvenajiem jautājumiem, kas būtu jārisina jaunievēlētajai domei, uzskata izaicinājumu sakārtot infrastruktūru daudzajos dārzkopības kooperatīvos, kas pamazām izauguši par privātmāju ciematiem.

Salaspils: zaļais direktors un metropoles tuvums

Īsi pirms vēlēšanām šopavasar Salaspilī tika nojaukta un sakārtota daļa vietējo mazdārziņu teritorijas degradētās vietas. Tur skatu vairs nebiedē kādreizējo “saimnieku” pamestās būdas. (Foto: Salaspils novada pašvaldība.)

Salaspilī par 15 deputātu mandātiem cīnīsies 114 kandidāti no astoņiem sarakstiem. Novadā vēlēšanu sarakstu čupiņas virsū būs tikai Pierīgas novados zināmā partija ar nosaukumu “Stabilitātei!”, kuras lokomotīve ir pašreizējā domniece Poļina Ivļeva.

Tālāk jau seko nacionālā līmeņa partijas ar pazīstamākiem cilvēkiem augšgalā. “Jauno Vienotību” uz uzvaru vedīs pašreizējais Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, kam seko viņa vietnieki - Raivis Anspaks un Malda Caune, ”Saskaņas” līdere arī ir pašreizējā domniece - Ludmila Fedorkova, , tāpat kā Nacionālajai apvienībai - Salaspils novada domes deputāts Jānis Nebars. Arī “Alternative” līderis ir Salaspils novada domes deputāts Mihails Rogals.

KPV LV saraksta līderis ir sporta kluba “Kengaroos” futbola treneris Georgijs Benskis, bet LKS – bezdarbnieks Aleksandrs Prutkovs, kurš jau reiz ir bijis vietvaras deputāts. Nacionālajā līmenī vispazīstamākais Salaspils vēlēšanu līderis ir no Zaļās partijas - bijušais Salaspils Nacionālā botāniskā dārza direktors, tagad Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.

Jauno Salaspils novada pašvaldību sagaida lieli izaicinājumi, kas tai būs risināmi kopā ar galvaspilsētu, jo Salaspils uzskatāma par Rīgas satelītpilsētu, un tā lielā mērā atkarīga no Rīgas. Piemēram, pašreiz pie Salaspils dzelzceļa stacijas top liela autostāvvieta, tā sauktā “Park&Ride” (“Liec un brauc”), kur novada tālāko vietu iedzīvotāji varēs atstāt savas automašīnas un pēc tam doties uz darbu galvaspilsētā ar vilcienu. Šeit vietā jautājums: vai salaspilieši varēs baudīt kaut daļu no tām priekšrocībām, kas pienākas rīdziniekiem, piemēram, atlaides sabiedriskajā transportā?

Tāpat tai būs jasabalansē metropoles steidzīgums ar mazpilsētas rimtumu. Tā Salaspilī šopavasar tika nojaukta un sakārtota daļa vietējo mazdārziņu teritorijas. Tajās skatu vairs nebiedē kādreizējo “saimnieku” pamestās būdas, par ko vietējie nu izsaka pateicības pašreizējai pašvaldībai sociālajos tīklos.

Ka salaspaliešiem ir svarīga sadarbība ar Latvijas galvaspilsētu, un ka to vēlas izmantot arī politiski pretējās nometnes, piemēram, liecina teju identiski priekšvēlēšanu solījumi gan “Saskaņas”, gan “Jaunās Vienotības” programmās, kurās tiek solīts veloceliņš, kas caur Salaspili savienos Rīgu ar Ogri. Savukārt Nacionālā apvienība sola: “Nodrošināsim regulāru un aktīvu sadarbību ar Rīgu un kaimiņu novadiem”.

Sigulda: Atdzimšanas profesori un lielā konkurence

Latvijas izcilo skeletonistu brāļu Dukuru treneris un viņu tēvs Dainis Dukurs Siguldas pašvaldības vēlēšanās startēs Siguldas novada pašreizējo vietvalžu “zelta listē”. (Foto: Ieva Lūka/LETA)

Uz Siguldas novada, kurš tagad būs papildināts ar Inčukalna pagastu, kā arī Krimuldas un Mālpils novadiem, 19 domnieku vietām pretendēs 159 kandidāti no deviņiem sarakstiem, tostarp arī no pārējā Latvijā mazzināmām partijām.

Tā vietējā Krimuldas novada partija, kuras līdere ir Civilās aviācijas aģentūras Aeronavigācijas informācijas nodaļas vecākā inspektore Ance Pētersone, jaunajā pašvaldībā sola aizstāvēt Siguldai klātpievienotā Krimuldas novada intereses, uzsverot: “Krimuldas un Lēdurgas pagastu iedzīvotāju maksātie nodokļi nonāk Krimuldas novada iedzīvotāju attīstības labā”.

Tāpat novadā startēs arī Latvijas Atdzimšanas partija, kura savu sarakstu šajās vēlēšanās arī iesniegusi tikai Siguldā. Partijas saraksta līderis ir pazīstamais dermatovenerologs, medicīnas zinātņu doktors Andris Rubins, kurš rosās arī nacionālās politikas jomā. Saraksta otrais numurs arī ir Latvijas Universitātes profesors – matemātiķis Jānis Mencis, juniors, kurš ir pazīstamā matemātiķa Jāņa Menča dēls. Deputāta kandidāta tēvs vecākajai paaudzei spilgti palicis atmiņā ar saviem matemātikai veltītājiem raidījumiem Latvijas Televīzijā, kas bija adresēti skolēniem.

KPV LV Siguldas saraksts nav diez ko plašs. Tajā ir tikai seši kandidāti ar SIA “IronWill Steel” (metālapstrādes firma) pārdošanas speciālistu Elviju Ozoliņu priekšgalā. Dižs piedāvājums nav arī Jaunajai konservatīvajai partijai – tikai astoņas personības Valtera protēžu laboratorijas vadītāja Valda Valtera līderībā (viņu nevajadzētu sajaukt ar pazīstamo basketbolistu, kuram arī ir tāds pats vārds un uzvārds). Pieticīgu listi ar 13 uzvārdiem piedāvā arī “Progresīvie”, kuras lokomotīve ir Krimuldas novada sociālā dienesta darbiniece Kristīne Dzērve.

Pārējās partijas gan piedāvā maksimālo deputātu kandidātu skaitu – 22, tostarp arī pašreizējos vietvalžus. Šai ziņā izceļas Nacionālās apvienības, Reģionālās apvienības un Zaļās partijas kopējā liste, kuras līderi (rindas kārtībā) ir Siguldas novada mērs Uģis Mitrevics un viņa vietniece Līga Sausiņa, Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis un Mālpils novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa. Ar sesto numuru startē skeletonistu brāļu Dukuru tēvs un treneris Dainis Dukurs. Šajā nacionālajā novada sarakstā ir vēl virkne apvienoties lemtajos novados labi pazīstamas personības.

Savukārt Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko startē Latvijas Zemnieku savienības sarakstā. “Latvijas attīstībai” un Vidzemes partijas apvienotās listes līderis ir Autotransporta direkcijas valdes loceklis Modris Jaunups, kura dēls Edgars Jaunups gan ir plašāk pazīstams, jo ir gan politiķis, gan viens no basketbola kluba “VEF Rīga” dibinātājiem. Savukārt “Jaunās Vienotības” līderis ir SIA “Divinus” (konsultēšana komercdarbībā) pārdošanas vadītājs, uzņēmējs Aivars Garančs.

Siguldas novads ir gana latvisks, jo tās pašvaldības vēlēšanās nepiedalās neviena no tā dēvētajām krievvalodīgo partijām, bet tas nenozīmē, ka novads ir bez savām problēmām. Piemēram, daudzi Mālpils puses ļaudis tagad bažījas, ka tie tiks atstāti novārtā, un siguldieši par viņiem vairs neliksies zinis. Par to, ka konkurence un pretstāve Siguldā sitīs augstu vilni, liecina, piemēram, tas, ka iepriekšējās pašvaldības vēlēšanās Siguldā bija tikai divi saraksti (ZZS un Nacionālās apvienības un Reģionālu alianses kopējā liste), bet nu būs jāizvēlas no deviņiem. Iepriekšējās vēlēšanās vietējie “mazā” novada politiķi uzskatīja, ka nu jau 12 gadus pie varas esošais Siguldas mērs Uģis Mitrevics pašvaldību vada labi un nekas īpaši nav maināms. Siguldas novada vēlēšanām būs pievērsta arī pastipirināta uzmanība Jēkaba ielas namā, jo novadā taču dzīvo pašreizējās nacionālās politikas smagsvari - Nacionālās apvienības priekšsēdētājs Raivis Dzintars, “Jaunās Vienotības” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis un Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs.

