Viens turēja, divi sita: Liepājā iedzīvotāji uzskata, ka policisti piekāvuši vīrieti

Vīrietis nogādāts Pašvaldības policijā un par notikušo uzsākta lietvedība, vēsta portāls Liepajniekiem.lv atsaucoties uz laikrakstu "Kurzemes Vārds", kas saņēmis no kāda lasītāja par šo notikumu e-pasta vēstuli.

Vēstulē aculiecinieks apgalvo, ka policisti vīrieti bija nogāzuši zemē un spēra viņam ar kājām: "Viens likumsargs turēja, bet divi sita".

Kā skaidroja Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš, notikuma vietā bijuši tikai divi pašvaldības policijas darbinieki. "Otrkārt, mēs šo konkrēto gadījumu izskatījām sīkāk, proti, policistiem ir ķermeņa kameras, pārbaudījām videomateriālus, kuros nav redzams, ka likumsargi būtu pielietojuši jebkādu fizisku spēku pret minēto vīrieti."

Valsts policijā "Kurzemes Vārds" par šo gadījumu noskaidroja, ka 15.aprīlī ap pulksten 22.50 likumsargi, patrulējot Raiņa un Baseina ielas krustojumā, pamanījuši divus vīriešus, no kuriem viens streipuļojis pa brauktuvi.

"Konstatējot faktu, policisti apstājās pie vīrieša un, lai novērstu draudus pašam un arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, noveda viņu nost no ceļa.

Viens no vīriešiem uzvedās agresīvi un izaicinoši, kliedza skaļā balsī un savu agresiju pamatoja ar to, ka autobusa šoferis viņus nav uzņēmis autobusā.

Likumsargi vīrietim izskaidroja, ka autobusa šoferim ir tiesības neuzņemt pasažierus, kuri izskatās stiprā alkohola reibumā un ir agresīvi. Ņemot vērā pēdējos notikumus, ir saprotama arī sabiedriskā transporta vadītāju piesardzība uzņemt agresīvas personas, rūpējoties par pasažieru drošību," sacīja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.

Vīrietis arī pēc tam turpinājis uzvesties izaicinoši, skaļi kliedzis un pārvietojies pa brauktuvi, apgalvojot, ka viņam ir vienalga, ko citi par to saka.

Savukārt otrs vīrietis pa to laiku centies draugu nomierināt, lūgdams pārtraukt klaigāt, jo aculiecinieki un apkārtējo māju iedzīvotāji jau bija izteikuši aizrādījumus par skaļo uzvedību, taču pēc šī lūguma starp abiem izcēlies konflikts, kura laikā viņi viens otram nodarījuši miesas bojājumus.

"Likumsargi centās vīriešus izšķirt un vilka nost vienu no otra, taču agresīvais vīrietis izrāvās, pagrūda draugu, izskrēja uz brauktuves un mēģināja uzskriet braucošai automašīnai "BMW", gandrīz uzlecot tai uz motora pārsega, taču policisti viņu pārtvēra un noguldīja zemē," teica M. Šeršņova.

Pēc tam vīrieši esot nomierinājušies, viens no viņiem gan piebildis, ka otrs ir parādā naudu, kuru vēlas atgūt, taču abi aizgājuši katrs uz savu pusi. Tāpat neviens no vīriešiem neesot vērsies Valsts policijā ar iesniegumu par notikušo, taču Valsts policijā notiek lietas apstākļu noskaidrošana un tiek lemts par materiāla tālāku virzību.

"Valsts policija noraida komentārus par to, ka kādai no personām tika nodarīti miesas bojājumi no policistu puses – notikumam ir vairāki aculiecinieki, kameras ir policijas automašīnās, kā arī dzelzceļa tuvumā, un tajās ir redzams viss notikušais," skaidroja M. Šeršņova.