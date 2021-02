Pēc ziņojuma, ka ieguldījumi eAdreses izveidē var būt nelietderīgi, mēģina palielināt lietotāju skaitu

VARAM informē, ka iepazinusies ar ziņojumu par oficiālās elektroniskās adreses izmantošanu Latvijā. Ministrijas ieskatā ziņojumā paustie ieteikumi palīdzēs veicināt digitālu pakalpojumu saņemšanu un savstarpējo saziņu starp iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Ministrija skaidro, ka Valsts kontroles revīzija veikta brīdī, kad noslēgusies e-adreses tehnisko risinājumu ieviešana jeb pirmais stratēģiskais posms, kā rezultātā eAdresi izmanto vairāk nekā 3400 iestādēs un kopš tās darbības sākuma tajā nosūtīti 1,7 miljoni ziņojumu.

Pašlaik notiek darbs pie nākamā posma jeb lietotāju skaita paplašināšanas, padarot eAdresi par nozīmīgu elementu iedzīvotāju un iestāžu savstarpējā saziņā. Ministrija sola turpmākajā darbā īpašu uzmanību pievērst risinājuma popularizēšanai iedzīvotāju un iestāžu darbinieku vidū, veicinot izpratni par eAdreses funkcionalitāti un ieguvumiem.

VARAM akcentē, ka elektroniskās saziņas apjoms e-adresē turpina pakāpeniski pieaugt, gadā sasniedzot teju miljonu nosūtīto ziņojumu, norāda ministrija.

"Pašlaik ministrija kopā ar partneriem aktīvi strādā pie valsts pārvaldes un tās pakalpojumu digitālās transformācijas. Ieviešot eAdresi kā analogu risinājumiem, kas ierasti tiek lietoti papīra formā. Rodas ne tikai iespēja modernizēt dokumentu apriti, ietaupīt oficiālai saziņai tērējamos izdevumus un nosūtīšanas laiku, bet papildus arī ievērojami ietaupīt papīra resursus," saka VARAM valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Āris Dzērvāns.

Viņš uzsver, ka platformas lietošana divu gadu laikā ļāvusi ietaupīt vairāk nekā piecas tonnas papīra. Tiek turpināts darbs pie eAdreses tālākas attīstības, paplašinot iedzīvotāju iespējas pieteikt valsts pārvaldes pakalpojumus

2019.gadā atbilstoši Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksam Latvija pēc digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem ieņem 7.vietu Eiropas Savienībā (ES). VARAM uzskata, ka valsts progress šajā jomā ir īpaši nozīmīgs līdz ar ievērojamiem uzlabojumiem pēdējo divu gadu laikā, ko veicinājusi gan e-pārvaldes plašāka izmantošana, gan automātiski daļēji aizpildītu veidlapu pieejamība un arī atvērto datu pieejamība.

Ministrija arī akcentē, ka starp valsts iestādēm un iedzīvotājiem vērojams augsts tiešsaistes saziņas līmenis. 81% no Latvijas interneta lietotāju kopskaita izmanto e-pārvaldes pakalpojumus, un šis rādītājs ievērojami pārsniedz ES vidējo rādītāju.

VARAM norāda, ka ir vienisprātis ar Valsts kontroli par to, ka eAdreses izmantošanas paplašināšanai un pielāgošanai lietotāju ērtībām ir liels potenciāls.

No 2023.gada ir paredzēts ieviest eAdresi kā obligātu saziņas kanālu ar juridiskām personām - uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem, politiskām partijām u.c. Tādēļ VARAM turpinās strādāt pie eAdreses lietotāju uzvedības datu analīzes, lietotāju komunikācijas izvēršanas un stratēģisko mērķu plānošanas, ņemot vērā ziņojumā ietvertās rekomendācijas.

Kā ziņots, Valsts kontrole secinājusi, ka ieguldījumi oficiālās elektroniskās adreses izveidē var izrādīties nelietderīgi. Revidenti norāda, ka eAdreses izveidē tika ieguldīti aptuveni 6,94 miljoni eiro, risinājums ir izstrādāts, tomēr tā ieviešana ir ieilgusi.

"Lai arī saziņas apjoms eAdresē pakāpeniski pieaug, sasniedzot vidēji 800 000 nosūtīto ziņojumu gadā no kopumā iestādēs nosūtītajiem 3,6 miljoniem dokumentu, revidentiem nākas atzīt, ka progress joprojām ir salīdzinoši mazs. Gandrīz puse iestāžu nelieto eAdresi ikdienas saziņā un nav nosūtījušas nevienu ziņojumu," norādīts revīzijā.

Valsts kontroles ieskatā, bez skaidri redzamām eAdreses priekšrocībām un ieguvumiem arī privātpersonas nesteidz uzsākt tās lietošanu, jo ir pieejami citi, ierastāki elektroniskās saziņas kanāli un eAdrese ir tikai viens no tiem. "Līdz ar to privātpersonu saziņa ar valsti eAdresē veido vien 10% nosūtīto ziņojumu, bet pārējo apjomu - savstarpējā iestāžu saziņa, turklāt pusi no visas sarakstes veido tikai desmit iestādes," secina revidenti.

Valsts kontrolē brīdināja, ka gadījumā, ja saglabāsies tendence, ka privātpersonas faktiski nelieto eAdresi, bet to galvenokārt lieto tikai iestādes savstarpējā saziņā, ieguldījumi eAdreses izveidē var izrādīties nelietderīgi, jo iestādēs jau pirms eAdreses bija izveidota cita dokumentu aprites vide. Privātpersonas eAdresi var izveidot bez maksas portālā "Latvija.lv".

Tāpat revīzijā teikts, ka no 2023.gada uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem, politiskajām partijām un citām privātām juridiskajām personām eAdrese būs obligāts saziņas kanāls ar valsti, taču iedzīvotājiem tās lietošana paliks brīvprātīga.

"Jau šobrīd, par trijiem gadiem atliekot obligāto eAdreses lietošanu juridiskajām personām un nespējot vienoties par eAdreses obligāto lietotāju loka paplašināšanu ar jaunām grupām, dokumentu aprite katru gadu valstij izmaksā arvien dārgāk. Saskaņā ar Valsts kontroles revidentu aplēsi negūto ietaupījumu apmērs var sasniegt pat 5,32 miljonus eiro gadā. eAdreses izveidē ieguldīti aptuveni 6,94 miljoni eiro," pauda revidenti.

Valsts kontrole iesaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai piedāvāt skaidru vīziju turpmākai eAdreses attīstībai un izmantošanai.