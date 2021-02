Sašutumu izraisījušās "Muzikālās bankas" koncerta rīkotāji atzīst - pārkāpums bija

Jautājumi par to, vai viss, kas redzams TV ekrānos tik tiešām nepārkāpj kādas no Covid-19 ierobežošanai ieviestajām prasībām, sāka rasties jau “Muzikālā banka 2020” tiešraides laikā, sociālajos tīklos.

Bija novērojams, ka šova dalībniekiem te ir, te atkal nav sejas aizsargmaskas.

Pastāvīgi tika uzskatāmi demonstrēts, ka mūziķi ievēro distancēšanos, taču labdarības maratona “Dod pieci!” himnu “Es zinu, tu esi” uz skatuves izpildīja vairāk nekā desmit mākslinieki.

Dziesmas laikā ar distances ievērošanu klājās dažādi, turklāt dziedātājiem nebija masku un ik pa laikam savus pantus tie izpildīja, pagriežoties viens pret otru.

Lai noskaidrotu, kāpēc ieilgušās ārkārtējās situācijas laikā tika atļauts sarīkot apbalvošanas šovu televīzijā, kādi bijuši priekšnosacījumi un kontrole, vērsāmies Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC), kā arī LR.

SPKC rekomendē, nevis kontrolē un ierobežo

Sākotnēji ir jāsaprot, ka SPKC nav nedz tiesību, nedz arī pienākuma lemt, kura publiska aktivitāte un kādā formātā ir atļaujama, un kura ne. Iestāde, savas kompetences ietvaros, sniedz rekomendācijas.

“Pamatlietas ir nodefinētas normatīvajos aktos, valdības lēmumos [saistībā ar Covid-19 pandēmiju]. Attiecīgi nozari pārstāvošā ministrija tad gatavo vadlīnijas vai rekomendācijas, regulējot aktivitātes pārstāvētajās nozarēs – cilvēku skaits, drošības līdzekļu lietošana, vispār pieļaujamie vai aizliegtie pasākumi, darbības, aktivitātes,” papildina SPKC Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja.

Viņa informē, ka “Muzikālā banka 2020” organizatori vērsās SPKC janvāra sākumā. Konsultācijas un sarunas par to, kā varētu notikt šovs, tika sniegtas.

“Mēs izgājām cauri plāniem, norādījām uz riskiem, diskutējām par pulcēšanos ģērbtuvēs, gaiteņos, par masku valkāšanu, distancēšanos un uz vienu cilvēku nepieciešamo, atvēlamo platību. Mēs norādām uz riskiem – rīkotāji paši izstrādā savu rīcības shēmu,” turpina Arāja.

Negatīvs Covid-19 tests nenozīmē absolūtu drošību

Viens no jautājumiem, kurš tika uzdots sociālajos tīklos, skar organizatoru prasību – veikt Covid-19 testu, nosakot, ka tikai ar rezultātu “negatīvs”, iespējama dalība muzikālajā šovā.

Neizpratne bija par to, kādēļ negatīvs Covid-19 tests valstī ielidojušajiem nedod tiesības izlaist pašizolēšanos, taču mūziķiem atļauj kopā kāpt uz skatuves un citādi mijiedarboties tā, kā to paredz dalība TV šovā – atrasties ģērbtuvēs, aizskatuvē utt.

SPKC pārstāve par to izsakās šādi: “Testa rezultāts ir fakta apliecinājums uz to brīdi. Arī ieceļotājam, kuram Covid-19 testa rezultāti ir negatīvi, ierodoties Latvijā, ir jāievēro pašizolācija, tādēļ, ka šai infekcijas slimībai, kā zināms, ir pietiekoši ilgs inkubācijas periods. Respektīvi – negatīvs tests, nenozīmē, ka cilvēks nevar saslimt pēc kāda laika. Šis [nosacījums ierasties ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu] ir rīkotāja noteikums. Tas negarantē, ka pēc kāda laika testa veicējs nesaslims. Atkārtoti uzsveru – testa rezultāti ir jāuztver kā fakta apliecinājums uz to brīdi.”

Uz aicinājumu precizēt, vai šova organizatoru pieeju SPKC nevērtē pozitīvi, Arāja norāda: “Nē, mēs pozitīvi nevērtējam cilvēku pulcēšanos šajā laikā.”

No SPKC pārstāves teiktā tātad izriet, ka “Muzikālā banka 2020” organizatoru izdomātais noteikums – ļaut ierasties tikai ar negatīvu Covid-19 testu – nebūt nav SPKC rekomendācija un nenozīmē, ka pasākuma dalībniekiem ir garantija, ka viņu vidū inficēšanās nav iespējama.

“SPKC rekomendācijas viscaur laikam ir palikušas nemainīgas – ierobežota pulcēšanās, distancēšanās, masku valkāšana publiskās vietās, kurās nevaram distancēties, un roku higiēna,” piebilst Arāja.

Runājot par to, kā beigu beigās noritējis šovs LTV tiešraidē, SPKC pārstāve vien norāda, ka rekomendācijas bijušas, taču atbildība par izpildījumu gulst uz pasākuma rīkotāja pleciem.

Kā izpaudīsies atbildība, kuru LR sola uzņemties?

Amizanti, ka, runājot par uzraudzīšanas funkcijām šāda TV šova gadījumā, grūti nosaukt valsts iestādi, kuras uzdevums tas būtu.

Var pieminēt vien Valsts policiju, taču tas principā nozīmē, ka uzraudzība varētu tikt realizēta tikai tad, ja kāds, redzot iespējamu pārkāpumu, par to ziņotu likumsargiem.

Ņemot vērā šādas situācijas attīstības mazo iespējamību, atliek vien secināt, ka efektīva kontrole un laicīga epidemioloģiskās drošības pārkāpumu novēršana ir vien pasākuma rīkotāju rokās.

Te arī jāpiebilst, ka LR dienās pēc šova paguva publiski apsolīt, ka uzņemsies atbildību, ja 30. janvārī notikušajam pasākumam būs negatīvas sekas.

Kā tieši izpaudīsies šī atbildības uzņemšanās? Tas skaidri nav pateikts. Apsolīts vien analizēt notikušo, vērtēt un mācīties no iespējamajām kļūdām, ja tādas tiks konstatētas.

Cita starpā arī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) kā sabiedrisko mediju kapitāldaļu turētājs plāno rūpīgi izvērtēt situāciju ar drošības noteikumu ievērošanu “Muzikālās bankas” translācijas laikā, ziņo aģentūra LETA.

Skaidrojumu par drošības noteikumu ievērošanu NEPLP lūgusi arī LTV, kas nodrošināja pasākuma tiešraidi. Tāpat NEPLP ir saņēmusi KM lūgumu izvērtēt epidemioloģisko noteikumu ievērošanu pasākumā.

Tikmēr publiski LR izplatījis paziņojumu, ka medijs ir saņēmis neskaitāmus “paldies”, pozitīvus komentārus un pat uz radio ēku atsūtītus ziedus no Piebalgas puses, pateicoties par to, ka sabiedriskais medijs pilda savu lomu un laikā, kad kultūras un koncertu dzīve ir pilnībā apstājusies, nodrošina saviem skatītājiem un klausītājiem piekļuvi dzīvam kultūras saturam.

Organizators apgalvo, ka ir ievērojis valstī noteikto kārtību epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai – normatīvo regulējumu un vadlīnijas. Šobrīd tiek sagatavos detalizēts izvērtējums, vai un kas bija darāms labāk.

Nosauc mūziķus, kuri “sagrēkojuši” tiešraides laikā

Ar LR sazinājās arī Jauns.lv, lūdzot atbildēt uz konkrētiem jautājumiem par šova norisi. Te nu organizators atzina – kļūdas bija, turklāt šova specifikas (tiešraide) dēļ tās nebija novēršamas.

Sākotnēji gan vaicājām, kā juridiski tika pamatots, ka “Muzikālā banka 2020” šovs šogad drīkstēja notikt.

Atbilde vienkārša – tas tika organizēts kā radio un televīzijas tiešraide, nevis publiskais pasākums.

“Visi publiskā pasākuma elementi, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, tika atcelti – tiešraide notika bez skatītāju klātbūtnes. Mediju satura veidošana un tiešraižu organizēšana nav jāskaņo ar valsts institūcijām,” pamatoja LR Komunikācijas un multimediju daļas vadītāja Ieva Aile.

“Ir ievērotas Kultūras ministrijas vadlīnijas sociālās distancēšanās nodrošināšanai filmēšanas un profesionālās skatuves mākslas mēģinājumu procesā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, ņemtas epidemiologu rekomendācijas. Situācijā, kad kultūras dzīve ierobežojumu dēļ jau ilgstoši ir iesaldēta, sabiedriskais medijs pildīja savu uzdevumu, nodrošinot kultūras satura pieejamību saviem skatītājiem un klausītājiem [...]”, piebilda LR pārstāve.

Organizators pamato pasākuma nepieciešamību, uzsverot, ka radio raidījums “Muzikālā banka” ir būtiska satura daļa Latvijas Radio 2 programmā. Tas skan trīs reizes nedēļā, gada garumā atlasot klausītāju iemīļotākās latviešu popa un roka dziesmas.

“Noslēguma ceremonija ar vērtīgākās dziesmas apbalvošanu ir loģiska, neatņemama satura sastāvdaļa. Tāpēc, izvērtējot visus riskus, uzklausot speciālistu ieteikumus par papildu drošības pasākumiem, kā arī izsverot līdzšinējo mediju pieredzi un alternatīvas tiešraides veidošanai ar plašu dalībnieku un iesaistīto darbinieku loku, tika lemts noslēguma ceremoniju saglabāt, pieliekot visas pūles drošības risku mazināšanai. Līdzīgi Latvijas Radio ir rīkojies, organizējot sabiedrisko mediju labdarības maratonu “Dod pieci!” 2020. gada decembrī, Latvijas Radio 3 – Klasika 25. gadadienas TV tiešraides koncertu šī gada 7. janvārī. Tāpat citi mediji – gan LTV piemēram, rīkojot Z studijas koncertus, gan citas televīzijas, satura veidošanai ir nodrošinājušas tiešraides un raidījumu ierakstus ar salīdzinoši lielu dalībnieku skaitu, ņemot vērā KM vadlīniju prasības par sociālās distancēšanās ievērošanu filmēšanas procesā,” turpina Aile

Taču LR pārstāve atzīst, ka šova gaitā noteikumi tika pārkāpti noslēguma posmā. Te organizatori piesauc konkrētu mūziķu apvienību, kura sagrēkojusies, pretēji vairākkārtējām pārrunām.

“Atbilstoši drošības algoritmiem “Muzikālās bankas” vadītāji uz skatuves drīkstēja atrasties bez sejas maskām – abi vadītāji pārstāv vienu muzikālo apvienību “Singapūras Satīns”, proti, tiek traktēti kā viena burbuļa pārstāvji. Piekrītam, ka finālšova noslēgumā, kad uz skatuves devās pirmo trīs vietu ieguvēji, noteikumi tika pārkāpti. Grupas “Triānas parks” dalībnieki maskas, pretēji noteiktajam un vairākkārt pārrunātajām, noņēma. Diemžēl tas notika TV tiešraides laikā, tāpēc organizatori nepaspēja atbilstoši noreaģēt – piemēram, pārtraukt tiešraidi, pieprasīt mūziķiem uzlikt maksas vai nepakļaušanās gadījumā pamest skatuvi. Šis vēl tiks detalizēti vērtēts, lai uz šī gadījuma bāzes vienotos par rīcības scenārijiem līdzīgas situācijas gadījumā.

Nobeigumā LR pārstāve sīkāk paskaidro nosacījumus, kurus organizatori izvirzījuši saistībā ar ieplānoto šova dalībnieku Covid-19 testiem.

Tie esot veikti “praktiski visiem dalībniekiem un personālam” centralizēti, ceturtdien, 28. janvārī, kā papildu drošības jeb preventīvs pasākums.

“Apmēram desmit cilvēki testu nodeva piektdien, 29. janvārī. Atsevišķos gadījumos, kad personas uz testa veikšanu neieradās, tika pieņemts kategorisks lēmums liegt piedalīties mēģinājumos un noslēguma tiešraidēs. LR apzinās, ka tests nedod 100% garantijas, tomēr drošības nolūkos organizators testus iegādājās un papildu pārbaudes veica,” informē Aile.

Šogad triumfē Intars Busulis

Jau ziņots, ka Latvijas Radio 2 aptaujā "Muzikālā banka 2020" vērtīgākās dziesmas titulu ieguva Intara Busuļa dziesma "Dejo vientulību".

Intars Busulis "Muzikālajā bankā" triumfē jau trešo reizi karjerā. (Foto: Andrejs Strokins / Latvijas Radio)

Par otru vērtīgāko dziesmu tika atzīta "Carnival Youth" izpildītā "Vasara bez internetiem", savukārt trešo vietu ieņēma Triānas parka un Igo kompozīcija "Mālos pelēkos".

Par gada vērtīgākas dziesmas titulu sestdien sacentās 15 klausītāju iemīļotākās un žūrijas atzinību guvušās kompozīcijas.

Intars Busulis, saņemot apbalvojumu, pateicās visiem draugiem - balsotājiem, klausītājiem un skatītājiem, atzīstot, ka sākotnēji dziesma bija kā eksperiments, bet dziesma viņam ir ļoti tuva un dvēseliska, iespējams, tas arī nolasījās.

Saistītās ziņas KM vērsusies NEPLP saistībā ar "Muzikālās bankas" translēšanas procesā neievērotajiem drošības pasākumiem "Muzikālajā bankā 2020" par vērtīgāko atzīst Intara Busuļa dziesmu Otrdien Latvijā atklāts 1231 jauns Covid-19 gadījums; miris 31 cilvēks

Līdz ar uzvaru sestdien, "Muzikālās bankas" vērtīgākās dziesmas titulu Busulis ieguvis jau trešo reizi. 2017. gadā Busulis triumfēja ar dziesmu "Nākamā pietura - depo", savukārt 2008. gadā - ar kompozīciju "Brīvdiena".

Skatītāju un klausītāju tiešraides balsojumā šī gada mīlētāko dziesmu TOP3 ir Intara Busuļa kompozīcija "Dejo vientulību", Triānas parka un Igo dziesma "Mālos pelēkos" un Ivo Fomina "Lai jau deg".