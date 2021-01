2011. gada 27. janvāra rīts atnāca ne tikai ar šādiem pašiem laikapstākļiem, kādi valstī valda šobrīd, bet arī ar skumju vēsti - naktī debesīs aizsaukts iemīļotais mūziķis, aktieris un dzejnieks Mārtiņš Freimanis no grupas "Tumsa".

Viņš izdega 33 gadu vecumā, aiz sevis atstājot simtiem dziesmu un dzejoļu, izcilas lomas mūziklos, seriālos un kinofilmās, kā arī neatbildētu jautājumu – kāpēc? Jo tobrīd tieši tas visvairāk satrauca sabiedrību – kāpēc Freimanis nomira? Vēlāk ārsti informēja, ka Mārtiņa nāves cēlonis bija akūts toksisks (metabols) hepatīts, taukainā hepatoze trešajā stadijā un vispārēji novājināts organisms, bet mēs jau visi zinām, ka patiesībā Mārtiņš dzīvoja strauji un pats sevi nesaudzēja.

Savas košās dzīves laikā Mārtiņš Freimanis radīja vairākus simtus dziesmu, no kurām radiostacijās viena no visatskaņotākajām ir grupas “Tumsa” hits “Lietus dārzs”. Ar Mārtiņa dziesmām populāri Latvijā kļuva daudzi jaunie dziedātāji, tostarp grupas “Putnu dārzs”, “Blitze”, “PeR”, kā arī duets Valters un Kaža (Valters Frīdenbergs un Kārlis Būmeisters), kas 2005. gada Eirovīzijā, izpildot Freimaņa dziesmu “The War Is Not Over”, ierindojās augstajā piektajā vietā. Mārtiņš Freimanis arī pats piedalījies Eirovīzijā, kad 2004. gadā uzstājās ar Janu Kay un Lauri Reiniku jeb grupu “F.L.Y.”, izpildot savu dziesmu “Hello From Mars”. Savukārt kā tekstu autors viņš padarījis par hitiem daudzas jo daudzas Laura Reinika dziesmas.

Mārtiņš Freimanis bija arī lielisks aktieris. Savu talantu viņš vispirms nodemonstrēja ar titullomu Liepājas teātra rokoperā “Kaupēn, mans mīļais”. Pēc tam viņš filmējās Arvīda Krieva kinofilmā "Man patīk, ka meitene skumst", 2007. gada 15. novembrī debitēja LTV seriālā "Neprāta cena", piedalījies arī seriāla turpinājumā TV3 "UgunsGrēks", bet pēc viņa nāves 2011. gada iznāca Arvīda Krieva filma "Dancis pa trim", kur Mārtiņš spēlēja divas galvenās lomas — Otrā pasaules kara vācu virsnieku Ginteru un mūsdienu jaunieti Ati.

Dzimšanas diena Mārtiņam ir 7. februārī. Viņš gan dzimšanas dienās vērienīgas dzīres nerīkoja – viņam vairāk patika svinēt Mārtiņdienas. Taču izņēmums bija 2007. gada 7. februāris, kad viņam bija 30! Lūk, kāda tad bija ballīte!

Pirms četriem gadiem - dienā, kad Mārtiņam būtu apritējis 40 -, viņa draugi publiskoja vienu no Mārtiņa Freimaņa pēdējām dziesmām "Un tāpēc ir jāsaredz".

Mārtiņš Freimanis pēc nāves atstājis daudzas līdz šim vēl neizdotas un nepubliskotas dziesmas. Viena no tām ir “Un tāpēc ir jāsaredz”. Tā tapusi Mārtiņa sadarbībā ar viņa senajiem draugiem un kolēģiem – Midi (Aldi Zaļūksni), Mārtiņu Poļakovski un Valteru Frīdenbergu. Dziesmas mūzikas autors ir Mārtiņš Freimanis, teksta autori – Mārtiņš Freimanis un Mārtiņš Poļakovskis, bet izpildītāji – Mārtiņš Freimanis, Valters Frīdenbergs un grupa “Crazy Dolls”.

“Dziesma ir kā vēstījums (atgādinājums) par maziem, bet svarīgiem mirklīšiem, kurus ir jātver un jābauda. Mums, Mārtiņa grupai “Tumsa” un viņa draugiem, šī diena bija, ir un būs īpaša. Paldies, Tev, Mārtiņ, par visiem tiem mirklīšiem, kas piedzīvoti un vēl tiks piedzīvoti, pateicoties tieši Tev!” tā Mārtiņu Freimaņi dzimšanas dienā sveica viņa draugi un kolēģi.

Saistītās ziņas FOTO: Mārtiņš Freimanis nav miris - draugu dziesmās viņš turpina dzīvot Jau 5 gadi bez Mārtiņa Freimaņa. Vēl nepublicēti 10 gadus seni grupas "Tumsa" FOTO Mārtiņa Freimaņa mantojums sadalīts. Visas autortiesības mantojusi vecmāmiņa

"Tumsa" biedri uzskata, ka viņu populārākā dziesma ir "Lietus dārzs". Noklausies to vēlreiz un komentāros ieraksti, kura Mārtiņa dziesma tev ir patikusi vislabāk!

70 Foto Vēsturiskais grupas "Tumsa" 15 gadu un Mārtiņa Freimaņa 30 gadu jubilejas koncerts +66 Skatīties vairāk