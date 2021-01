Pēc uzņēmējas Krištopanes apzagšanas viens no video varoņiem ar viņu sazinās; uzraksta arī otra puiša ģimene

Pēc tam kad Krištopane sociālajā tīklā “Twitter” izlika videomateriālus no novērošanas kamerām, viens no nofilmētajiem jauniešiem, visticamāk, uzrakstījis viņai no viltus profila “Instagram”.

Ekrānuzņēmumos no sarakstes, kuru īpašuma saimniece arī publicējusi internetā, redzams, ka persona, kura komunicē ar Krištopani it kā nebīstas no policijas, apgalvo, ka apzagtajai uzņēmējai neesot pierādījumu par viņa nodarīto un ar lamām, aizskaršanu pieprasa, lai viņa materiālus no interneta izdzēš.

Papildus tam cilvēks ar lietotājvārdu ”lilshit67” sarunvalodā piedraud uzņēmējai, ka izrēķināsies ar viņu.

Spriežot pēc zādzībā cietušās teiktā, noskaidrojies, ka puiši savas izdarības tiešraidē translējuši kādā no sociālajiem tīkliem. Šī arī neesot pirmā reize, kad huligāni to darot.

Viena zēna ģimene atvainojusies uzņēmējai

Telefonsarunā ar Jauns.lv Krištopane norāda, ka arī par šo ir ziņojusi policijai. Interesanti gan tas, ka ar apzagto uzņēmēju sazinājusies otra videomateriālos redzamā puiša ģimene.

“Viņi mani uzmeklēja internetā, lai atvainotos par to, ka tā sanācis. Vēršoties policijā, arī norādīju, ka pret to otru čali nevajadzētu vērsties pārāk bargi, jo arī novērošanas kamerās bija fiksēts, ka viņš vien noskatās no malas un seko līdzi tam otram spiediena dēļ. Ir pat dzirdams, ka viņš aicina izbeigt zagšanu un doties projām,” skaidro Krištopane.

Vakar vakarā viņa devās uz policijas iecirkni, lai papildinātu savu iesniegumu, ziņojot, ka nu ir saņēmusi arī nepārprotamus draudus.

Jauns.lv pagaidām nav saņemta atbilde no Valsts policijas, kurā būtu informācija par uzsāktajiem procesiem saistībā ar incidentu naktī uz pagājušo sestdienu.

Jau tika ziņots, ka 22. janvārī, laikaposmā no 03.00-05.00 kādā Kaļķu ielas namā iekļuva divi puiši, ātri vien ķeroties pie telpu, tostarp dzīvokļu, apskates un vērtīgu mantu meklēšanas.

Par to sociālajos tīklos ziņoja namu saimniece, pazīstamā uzņēmēja Nikola Krištopane, kura dzīvojamās telpas izīrē.

Ielaužas bez maskām

Apzadzēji sevi primāri nodevuši tādēļ, ka ielauzušies bez sejas maskām – tās, galu galā, paģērē ne vien Ministru kabineta noteikumi saistībā ar Covid-19, bet arī zagļa veselais saprāts. Taču būtiska loma bijusi arī kvalitatīvām novērošanas kamerām.

Kā redzams no ekrānuzņēmumiem, Kalķu ielas namā ir uzstādītas samērā augstas izšķirtspējas kameras, kuras telpās notiekošo fiksē krāsās un ieraksta skaņu.

“Šobrīd ir pamatotas aizdomas, ka jaunieši visa šī procesa laikā telefonā sazinās ar kādu meiteni. Safilmētā materiāla kvalitāte ļauj atpazīt veidolu telefonā, kuru tura viens no jauniešiem. Ir arī dzirdams, kā viņi saka, ka nāks atpakaļ vēl citreiz,” telefonsarunā atklāj uzņēmēja.

Sociālajos tīklos redzams, ka jaunieši atrodas ēkas gaitenī, taču nama saimniece izstāsta, ka zaglēniem izdevies iekļūt arī telpā, kur tiek glabātas atslēgas un pat pabūt kādā no dzīvokļu tualetēm. Vēl jaunieši arī spļaudījušies.

“Zagt tur gan īpaši nav ko. Ir televizori, bet tie ir lieli un smagi. Tā vēl ir arī Kaļķu iela – nest šīs lietas ārā Vecrīgas ielās, piektdienā, kad tur patrulē Rīgas pašvaldības policija, nebūtu diez ko prātīgi,” pauž Nikola Krištopane.