VIDEO: policija no nogrimšanas Juglas ezerā glābj par sniega tīrītāju pārveidotu kvadriciklu

Likumsargi, ierodoties notikuma vietā, sastapa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekus, kuri palīdzēja kvadricikla vadītājam savu spēkratu dabūt ārā no ūdenstilpnes. Turpat sastaptais vīrietis pastāstīja, ka ar kvadriciklu uzbraucis uz ledus, lai notīrītu sniegu. Esot bijusi doma izveidot hokeja laukumu. Blakus vīrietim atradās arī viņa dēls ar riepas kameru.

Kārtības sargi vīrieti informēja, ka spēkā ir liegums atrasties uz visām Rīgas administratīvajā teritorijā esošajām ūdenstilpnēm. Jānorāda, ka šodien, 19.janvārī, aizliegums iedzīvotājiem atrasties uz atsevišķu Rīgas administratīvajā teritorijā esošu ūdenstilpju ledus ir atcelts.

Drīz pēc tam kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests darbiniekiem izdevās no ūdenstilpnes izcelt kvadriciklu.

Izvērtējot notikušā apstākļus, arī to, ka vīrietis ne tikai pats nebija ievērojis liegumu, bet arī atļāvis savam bērnam lieguma laikā atrasties uz ledus, piemērots naudas sods 50 eiro apmērā.

Atceļ aizliegumu atrasties uz atsevišķu Rīgas ūdenstilpju ledus

Aizliegums atrasties uz ledus patlaban neattiecas uz ūdenstilpi Uzvaras parkā, Ķengaraga dīķi, Mazjumpravas muižas dīķi, ūdenstilpēm Viestura dārzā un Vladimira Kudojara parkā, Dambjapurva ezeru - ne tālāk kā 20 metrus no krasta līnijas.

Aizliegums atrasties uz ledus vairs neattiecas uz Velnezeru, ne tālāk kā 20 metrus no krasta līnijas, Bābelīti - 100 metru posmā pa kreisi un 200 metrus pa labi no Jaunelku ielas 9 un ne tālāk kā 20 metrus no krasta līnijas un Māras dīķi.

Māras dīķī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 200 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 150 metru attālumā no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma.

Tāpat aizliegums neattiecas uz Āgenskalna līča posmu no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 5B. Āgenskalna līcī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 50 metru attālumā no Mārupītes ietekas un 70 metru attālumā no Zunda kanāla iztekas.

Aizliegums atcelts Strazdupītes posmā no Vidzemes alejas 1 līdz Brīvības gatvei 429 k-13, Ķīšezera posmiem no Ostas prospekta 11D līdz Roberta Feldmaņa ielai 8A - ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas, un no Roberta Feldmaņa ielas 8 līdz Ezermalas ielai 18B - ne tālāk kā 150 metrus no krasta līnijas.

Aizliegums atrasties uz ledus neattiecas uz Vecdaugavas posmiem no Airu ielas 83A līdz Airu ielai 119A un no Vecāķu prospekta 115 līdz Vabu ielai 9A - ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas un Kojusalas grāvja posmu no Austuves ielas 5A līdz Krasta ielai 95 k-6.

