Nacionālās apvienības virzītie grozījumi Satversmē un viedokļu vētra pirms balsojuma Saeimā

Ar jaunu sparu diskusijas par to, kas drīkst un kas nedrīkst tik saukts par ģimeni, sociālajos tīklos atsākās pēc tam, kad Nacionālā apvienība 7. janvārī nāca klajā ar priekšlikumu labot Satversmi, konstitucionāli nostiprinot sievietes un vīrieša veidotas ģimenes jēdzienu.

Jānorāda, ka viedokļu sadursmes šajā jautājumā bijušas arī agrāk,ko sekmēja vairāki notikumi, proti, Saeimas atkārtots noraidījums pilsoņu iniciatīvai par viendzimuma partneru attiecību reģistrēšanu, kā arī Satversmes tiesas (ST) lēmums par neatbilstošu atzīt normu, kas viendzimuma pāriem pēc bērna dzimšanas neparedzēja tiesības uz 10 dienu atvaļinājumu.

Reaģējot uz šo lēmumu, savu viedokli pauda daudzi - gan politiķi, gan baznīca, gan psihologi.

Jānorāda, ka atbalstu NA virzītajiem grozījumiem paudusi arī ZZS, kuras pārstāve Dace Kārkliņa informēja, ka partijas parlamenta frakcijas deputāti balsos par grozījumu Satversmē nodošanu izskatīšanai parlamenta komisijās, lai sāktu plašu un izvērstu diskusiju par jēdziena "ģimene" izpratni.

Savukārt partija "Latvijas attīstībai" pirms gaidāmās Saeimas sēdes portālam Jauns.lv pavēstīja, ka Satversmes grozījumi nav iespējami, jo partija vienmēr aizstāvēs visas ģimenes.

"Šībrīža situācijā valstij jābūt saliedētai, nevis jāmeklē iemesli, lai sabiedrību šķeltu," norāda "Latvijas attīstībai" valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Ivars Ijabs.

""Nacionālā apvienība" labi apzinās, ka saskaņā ar koalīcijas līgumu šādas izmaiņas Satversmē nevar tikt pieņemtas. Tāpēc esmu pārsteigts, ka tik pieredzējis partneris šo krīzes laiku izmanto populistiskiem gājieniem, ļoti labi apzinoties, ka reāls rezultāts nav iespējams. "Latvijas attīstībai" savu nostāju pēkšņi nemainīs - mēs aizstāvēsim visas ģimenes," uzsvēra Ijabs.

To, ka šis brīdis nav piemērots diskusijām par grozījumiem Satversmē, pauda arī ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Pēc premjera domām, valstī ir daudz degošāki jautājumi, proti, Covid-19 pandēmijas pārvarēšana, vakcinācijas nodrošināšana un ekonomikas stimulēšana. "Tagad sākt diskusijas par Satversmes grozījumiem ir nepareizs laiks," uzsvēra Ministru prezidents, vēstīja aģentūra LETA.

Vairāk nekā 300 uzņēmēju, dažādu jomu profesionāļu un sabiedrībā zināmu cilvēku parakstītu vēstuli Saeimas deputātiem, Valsts prezidentam un Ministru prezidentam, dienu pirms šim jautājumam ķersies klāt Saeima, nosūtījusi kustība "Dzīvesbiedri", aicinot sargāt visas ģimenes, līdz ar to rūpīgi izvērtēt attiecīgo likumprojektu un to noraidīt, jo tas ir pretrunā ar citām Satversmes normām, kā arī grauj demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtības.

❗#STATUSAUPDATE Dzīvesbiedri šodien nosūtīja atklātu vēstuli Saeimas deputātiem, Valsts prezidentam, Ministru prezidentam pret ģimenes jēdziena noteikšanu Satversmē un aicina sargāt visas ģimenes.#MesEsamDzivesbiedri #Dzivesbiedri pic.twitter.com/zcgyIBwm6X — dzīvesbiedri (@dzivesbiedri) January 13, 2021

Jāuzsver, ka plašsaziņas līdzekļu e-pasta kastītēs šonedēļ iebirušas arī vēstules no "Saskaņas" saraksta ievēlētās un par Alda Gobzema domubiedrenes kļuvušās deputātes Jūlijas Stepaņenko, kura atbalsta Nacionālās apvienības virzītos grozījumus; informē, ka Satversmes grozījumus atbalsta arī Eiropas Katoļu Ģimenu organizāciju apvienība (FAFCE), kā arī "vairākas starptautiskas organizācijas". Tiesa gan, politiķe nosauca tikai vienu - pieminēto FAFCE. Ziņu par Eiropas Katoļu Ģimeņu organizāciju apvienības atbalstu grozījumiem Latvijas Satversmē medijiem izplatījusi arī biedrība "Asociācija Ģimene".

Pavisam amizanti beidzās skandāls sociālajos tīklos saistībā ar kādu e-pasta vēstuli, kas tika atsūtīta vienam no jauniešiem, kurš iesaistījās viendzimuma pāru tiesību aizstāvju iniciatīvā sūtīt e-pasta vēstules parlamentāriešiem, lūdzot balsot pret šiem grozījumiem.

Ceturtdien jaunietis sūta vēstuli dažiem deputātiem, vēlāk saņem atbildi no Ievas Bonderes (kurai nekas netika sūtīts). Meklējam, kas ir Ieva Bondere, tagad ir jautājums - sagadīšanās vai nē, bet deputātei Evai Mārtužai tāds pats pseidonīms. #tikumibassargi bildes👇@konservativie pic.twitter.com/Mf5lUrXxfp — MOZAIKA (@lgbt_mozaika) January 9, 2021

Vēstules autore bija kāda Ieva Bondere, kas izrādījās deputātes Evas Mārtužas (JKP) literārais pseidonīms. Vēlāk deputāte sāka taisnoties, ka vēstuli no šī e-pasta, kas nemaz nepiederot viņai, nosūtījis kāds cits, pēcāk minēja savu brāli, par kuru liecības nav atrodamas viņas iesniegtajās amatpersonas deklarācijās, tad izteicās par vīrusiem, kas inficējuši viņas datoru, un visbeidzot pazuda no sociālā tīkla "Twitter".

Jānorāda, ka uz šiem visnotaļ nopietnajiem paziņojumiem reaģēja arī informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv", kas vērsās Saeimas IT drošības nodaļā.

Par ko ir stāsts?

Nacionālā apvienība iesniegusi Saeimā likumprojektu par grozījumu Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz labot Satversmes 110. pantu, "konstitucionāli nostiprinot ģimenes jēdzienu", portālam Jauns.lv pavēstīja politiskajā spēkā.

"Nacionālās apvienības ieskatā valsts pamatlikumā nepieciešams skaidrāk definēt ģimenes jēdzienu. Šāda vajadzība radusies pēc Satversmes tiesas 12.novembrī pasludinātā sprieduma, kas ģimenes jēdzienā ietver arī "viendzimuma partneru ģimenes" un nosaka valstij "pienākumu aizsargāt un atbalstīt" tās. Partija uzskata, ka tas ir patvaļīgs ģimenes jēdziena skaidrojums, kas neatbilst ne likumdevēja gribai, kas izteikta Satversmes 110. panta esošajā redakcijā, ne Latvijas sabiedrības izpratnei par to, kas ir ģimene," norāda apvienībā.

"Latvija ir demokrātiska valsts ar uzskatu daudzveidību un cieņu pret ikvienu tās pilsoni. Taču vienlaikus pastāv vērtības, kas gadu simtiem mūsu tautai un tās kultūrai bijušas īpaši tuvas un pat svētas. Viena no šīm vērtībām ir arī izpratne par ģimeni, kuras pamatu veido tēvs un māte - vīrietis un sieviete -, un viņu bērni. Līdz šim šāda izpratne šķita pašsaprotama, taču ar Satversmes tiesas lēmumu tas tiek ir apšaubīts. Lai neturpinātos dažādas Satversmes 110. panta interpretācijas, ģimenes jēdziens ir jāapraksta detalizētāk jau Satversmē un jāpadara maksimāli skaidrs un nepārprotams," uzsver Raivis Dzintars, Nacionālās apvienības priekšsēdētājs.

Iesniegtajā likumprojektā rosināts Satversmes 110. pantu izteikt šādā redakcijā: "Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis). Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības."

Politiskajā spēkā norāda: "Tādējādi likumprojekts iezīmē trīs iespējamos ceļus, kā veidojas ģimene. Pirmais - laulības rezultātā. Otrais - asinsradniecības rezultātā, vecākiem, tai skaitā arī nelaulātiem, radot bērnu. Visbeidzot - adopcijas rezultātā, kas no tiesiskā viedokļa Latvijas tiesību sistēmā pielīdzināms asinsradniecībai. Tāpat, lai novērstu interpretācijas jēdzienam "vecāki", likumprojektā īpaši izceltas bērna tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis). Tas nebūt nenozīmē, ka viena vecāka nāves vai aiziešanas dēļ ģimenes vairs nav, bet gan to, ka vecāki nevar būt viena dzimuma personas. Izpratni par ģimeni kā vīrieša un sievietes radītu savienību nosaka arī Satversmes preambulā minētie pasaules uzskati - latviskā dzīvesziņa un kristīgās vērtības. To savā aicinājumā valsts augstākajām amatpersonām decembra beigās uzsvēra arī 13 Latvijas reliģisko konfesiju vadītāji."

Nacionālās apvienības ieskatā piedāvātais grozījums novērsīs pārpratumus, kas var rasties interpretāciju rezultātā. "Viens spilgts piemērs iespējamām sekām ir situācija, ka pilsonisko iniciatīvu platforma ManaBalss.lv, kas turklāt saņēmusi valsts finansējumu, atteicās publicēt parakstu vākšanai iesniegto iniciatīvu "Par dabiskas ģimenes aizsardzību Latvijas Republikas Satversmē", jo, pamatojoties uz Satversmes tiesas spriedumu, iniciatīva neatbilstot Satversmē noteiktajām cilvēku pamattiesībām. Tas nozīmē, ka jau šobrīd Satversmes tiesas lēmums ierobežojis tiesības uz vārda brīvību un viedokļa paušanu tai sabiedrības daļai, kas iestājas par ģimenes jēdziena aizsardzību," norāda šī spēka pārstāvji.

Satversmes grozījumu iesnieguši Nacionālās apvienības deputāti Jānis Iesalnieks, Raivis Dzintars, Ritvars Jansons, Rihards Kols un Ilze Indriksone.