Tramps draudējis demokrātu likumdevējiem ar nāvessodu
ASV prezidents Donalds Tramps draudējis ar nāvvestodu sešiem demokrātu likumdevējiem, kas mudināja dienesta karavīrus nepakļauties "pretlikumīgi dotām pavēlēm".
Ceturtdien publicētā video seši demokrāti, kas reiz bijuši ASV militārā dienesta vai izlūkdienesta darbinieki, tai skaitā ASV senators Marks Kelijs, senatore Elisa Slotkina, bijusī CIP virsniece, bijušais jūras spēku virsnieks un NASA astronauts, aicināja ASV karavīrus "būt vienotiem" un "stāties pretī pretlikumīgām pavēlēm".
"Šī administrācija nostāda mūsu militāro un profesionālo izlūkdienestu virsniekus pret Amerikas pilsoņiem," teikts video. "Tomēr karavīri un drošības dienestu darbinieki ir devuši zvērestu aizsargāt ASV Konstitūciju un tāpēc var atteikties no pretlikumīgām pavēlēm."
Sev piederošajā sociālajā vietnē "Truth Social" Tramps demokrātus nodēvēja par "nodevējiem" un uzsvēra, ka "šaicinājumi dumpoties ir sodāmi ar nāvi". "Tas ir patiešām slikti un bīstami mūsu valstij. [...] Mudināšana ir sodāma ar nāvi".
Bet vēlāk viņš dalījās ar kāda cita lietotāja ierakstu, kurā bija rakstīts: "Pakārt viņus." Tikmēr Baltā nama sekretāre vēlāk preses konferencē apgalvoja, ka Tramps nevēloties nevienu sodīt ar nāvi un norādīja, ka visas "Kara departamenta sniegtās pavēles ir likumīgas".
Lai gan demokrātu pārstāvji savā vēstījumā neprecizēja, kuras pavēles uzskatāmas par pretlikumīgām, atsevišķās intervijās vairāki Kongresa pārstāvji norādījuši, ka "Trampa pavēle izvietot Nacionālo gvardi vairākās demokrātu pilsētās, tostarp Losandželosā un Vašingtonā, pretēji vietējo varas iestāžu ieteikumam, nav likumīga".
Tāpat ASV pēdējās nedēļās veikušas vairākus triecienus laivām Karību jūras reģionā, norādot, ka tā ir daļa no cīņas pret narkotiku karteļiem. Šajos triecienos bojā gājuši vismaz 83 cilvēki, un ANO norādījis, ka cilvēku nonāvēšana bez tiesas vai pierādījumiem, balstoties tikai aizdomās, pārkāpj starptautiskās tiesības.