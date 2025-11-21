Noticis brīnums: bezvēsts pazudušais Jevgēnijs ir atrasts! Viņš purvā pavadīja 6 dienas
Bezvēsts pazudušais Jevgēnijs Vorobjovs, ko tuvinieki meklēja kopš 9. novembra, ir atrasts sveiks un vesels. Kā ziņo "Degpunktā", viņu izdevās atrast sestdien. Vīrietis purvā pavadīja sešas naktis.
Jau ziņots, ka Jevgēnijs šī gada 9. novembrī devās no Jaunmārupes uz Jūrmalu pie radiniekiem, un pazuda bez vēsts. Viņam bija paredzēts ar autobusu doties no Kauguriem uz Rīgu, bet pēc tam uz Jaunmārupi, tomēr galamērķi vīrietis tā arī nesasniedza.
“Pulksten 17.40 es ar viņu sazvanījos, viņš teica: “Es jau eju”. Es sapratu, ka viņš iet uz māju… Un, protams, es kādas 40 minūtes par to nedomāju. Tad sapratu, ka pēc laika viņam jābūt mājās, un sāku zvanīt, bet telefons laikam izlādējās,” raidījumam "Degpunktā" norādīja Jevgeņija māsa Tatjana.
Viņa ar vīru apbraukāja tuvāko apkaimi, taču brāli tā arī neatrada. Tika pieļauts, ka senioram palicis slikti ar veselību, jo viņam ir cukura diabēts.
Seniors bija sajaucis vilcienu
Noskaidrojies, ka vīrietis liktenīgajā dienā dzelzceļa stacijā “Sloka” bija sajaucis vilcienus un nejauši iekāpa vilcienā, kas dodas uz Tukumu, nevis Rīgu. Kā norāda kunga tuviniece, viņš saprata, ka ir kļūdījies un izkāpa no vilciena pieturā "Kūdra". Tomēr viņa telefons izlādējās, iestājās nakts, un seniors apjauta, ka līdz mājam netiks, tādēļ izlēma nakti pavadīt pie Aklā ezera un tālāk doties nākamajā dienā.
Seniors neaprēķināja to, ka ezers atrodas purvainā vietā un vairākas takas, kas pie tā ved var būt bīstamas. Tā nu arī viņš, kādā brīdī spēra soli, krita un attapās grāvī, no kura paša spēkiem izkļūt nespēja.
"Skatos, baļķītis guļ zemē..."
Sešas naktis simrgalvis gulēja uz aukstas zemes, zem klajas debess, nespējot no grāvja izkļūt. Tomēr, par laimi, meklēšanas komanda nepadevās, un pēc intensīviem meklējumiem Jevgēnijs tika atrasts.
“Kolēģei vīrs gāja, viņš teica: “Skatos, baļķītis guļ zemē, pēc tam skatos – nē, tomēr nav baļķītis, ir jaciņa....”," norāda Kristīne, kura piedalījās meklēšanā. Vīrietis piegāja redzētajam objektam tuvāk, un apjauta, ka atradis pazudušo senioru. Jevgēnijs gulēja uz zemes un viņa seja bija apsegta ar jaku.
Pēc atrašanas Jevgēnijs tika nodots mediķiem. Neskatoties uz sešām purvā pavadītajām dienām, viņa stāvoklis tika raksturots kā stabils. Raidījums lūdz atgādināt saviem tuviniekiem, ka krīzes situācijās nedrīkst baidīties lūgt līdzcilvēku palīdzību uz ielas, veikalos vai jebkur citur.