Komandantstundas kontrolei iesaistīs vairāk nekā 2000 policistu; piedalīsies arī robežsargi un zemessargi

Policija ir veikusi būtisku savu spēku mobilizāciju, līdz ar to šajās dienās kā minimums ierobežojumu kontrolē būs iesaistīti 2000 VP amatpersonu, pašvaldības policijas darbinieki, vairāk nekā 100 VP koledžas kadeti, 120 Valsts robežsardzes darbinieki, kā arī zemessargi. Lai nodrošinātu kontroli, daļa policistu atsaukti no atvaļinājumiem, un šajos pasākumos tiks iesaistīti arī tie likumsargi, kuri ikdienā strādā kabinetos.

Krapsis skaidroja, ka zemessargi neizmantos Nacionālo bruņoto spēku transportu, bet atradīsies policijas patruļu trafaretajos un netrafaretajos transportlīdzekļos. Tāpat tiem nebūs līdzi automātiskie šaujamieroči.

Aizsardzības ministrijā informēja, ka no 30.decembra līdz 4.janvārim ik dienu atbalsta sniegšanā Valsts policijai tiks vienlaikus iesaistīti vismaz 200 zemessargi un karavīri no Zemessardzes brigādēm. Gatavībā sniegt atbalstu būs arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, Štāba bataljons, Jūras spēki, Mācību vadības pavēlniecība un Militārā policija.

Krapsis solīja, ka kontroles pasākumi tiks veikti gan uz valsts nozīmes ceļiem, gan mazākas nozīmes ceļiem, gan daudzdzīvokļu namu pagalmos. Tāpat policija izmantos jau iepriekš ārkārtējās situācijas laikā sagatavotos audioierakstus, lai caur patruļas automašīnu skaļruņiem brīdinātu iedzīvotājus par drošības prasību ievērošanu.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets trešdien lēma jau šovakar Latvijā ieviest komandantstundu, kas būs spēkā Jaungada svētku laikā.

No valdības lemtā izriet, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā jau no šī vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8.janvārī un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.

Valsts kancelejā informēja, ka dzīvesvietas atstāšana šajā laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos.

Atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam, kurā norāda personas datus, dzīvesvietas adresi, pārvietošanās iemeslu, un pārvietošanās galamērķi. Ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi arī pasi vai ID karti.

Pārvietošanās ierobežojumi noteiktajās nakts stundās neattieksies uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus. Tāpat šī prasība neattieksies uz pārvietošanos, kas nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam.

Šajās dienās tirdzniecības vietas, ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas un klātienes pakalpojumu sniedzēji darbu beidz ne vēlāk kā plkst.21, lai darbinieki laikus varētu nokļūt dzīvesvietā.

Savukārt degvielas uzpildes staciju darba laiks, avārijas un neatliekamu komunālo pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots. Arī citi uzņēmumi var turpināt strādāt, nodrošinot darbības nepārtrauktību, tai skaitā, nodrošinot darbu maiņās, arī naktīs.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots, taču minētajos datumos no plkst.22 līdz plkst.5 taksometru pakalpojumus vienatnē drīkst izmanto tikai, lai dotos uz darbu, ārstniecības iestādi, veterinārmedicīnas iestādi un atgrieztos mājās.

Pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontroli veiks Valsts policija. Par noteikumu vai citu ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpšanu paredzēts arī sods.

Valdība šodien arī lēma līdz 7.februārim pagarināt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ir spēkā kopš 9.novembra un tās laikā ir noteikta virkne ierobežojumu.