No šodienas līdz 1.janvārim tiek pārtraukta pasažieru satiksme ar Lielbritāniju

Svētdien Ministru kabinets, balstoties uz Satiksmes ministrijas priekšlikumu, ir pieņēmis lēmumu uz laiku aizliegt starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz un no Apvienotās Karalistes, tādējādi cenšoties pasargāt sabiedrību no jaunā koronavīrusa paveida izplatības Latvijā.

Ņemot vērā jauna Covid-19 paveida strauju izplatīšanos, Latvija no 21.decembra līdz 1.janvārim aptur pasažieru pārvadājumus uz un no Apvienotās Karalistes pic.twitter.com/LiObJDCzyq — Ārlietu ministrija (@Arlietas) December 20, 2020

No Rīgas lidostas lidojumus no un uz galamērķiem Lielbritānijā veic trīs aviopārvadātāji - "airBaltic", "Ryanair" un "Wizzair". Aviokompānija "airBaltic" līdz 2020.gada beigām bija plānojusi 22 lidojumus jeb 11 rotācijas uz Lielbritāniju. Uz šiem reisiem bija pārdotas 1004 biļetes. No tām aptuveni 40% bija lidojumiem no Londonas uz Rīgu, bet pārējās - lidojumiem uz Londonu.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) paziņojumā LTV aicināja tautiešus Lielbritānijā atturēties no jebkādas ceļošanas ārpus Lielbritānijas, jo tas apdraudētu gan viņu, gan citu līdzcilvēku veselību.

Linkaits aicina pasažierus, kuriem bija ieplānoti lidojumi uz Lielbritāniju, sazināties ar pārvadātāju, lai vienotos par turpmāku rīcību, tostarp naudas atmaksu.

Preču pārvadājumus jaunie ierobežojumi neskar, bet tie varētu kavēties.

Šādu lēmumu pieņēmušas jau vairākas valstis

Nīderlande vismaz līdz 1. janvārim aizliegusi lidojumus no Lielbritānijas, bet Beļģija no svētdienas pusnakts vismaz uz 24 stundām slēgs robežas ar šo valsti, apturot lidmašīnu un vilcienu satiksmi, tai skaitā starptautisko ātrvilcienu "Eurostar" reisus, un šai laikā norisināsies intensīvas zinātnieku konsultācijas par situāciju.

Vācijas Satiksmes ministrija devusi rīkojumu no pusnakts apturēt gandrīz visus avioreisus no Apvienotās Karalistes, izņemot dažus kravas lidmašīnu lidojumus, tikmēr Iekšlietu ministrija likusi federālajai policijai sistemātiski pārbaudīt pasažierus gan no Lielbritānijas, gan Dienvidāfrikas Republikas, kur arī atklāts minētais vīrusa paveids.

Par lidojumu apturēšanu paziņojušas arī Austrija, Itālija, Īrija un Kuveita.

Tikmēr Čehija pavēstījusi par stingrākiem karantīnas noteikumiem cilvēkiem, kas pēdējo divu nedēļu laikā vismaz diennakti uzturējušies Lielbritānijā.

Lietuvas jaunās valdības iekšlietu ministre Agne Bilotaite sasaukusi Ārkārtējo situāciju komisijas sēdi, lai apspriestu pasažieru satiksmi ar Lielbritāniju, un satiksmes ministrs Marjus Skuodis paziņojis, ka valdība attiecīgus lēmumus pieņems jau tuvākajā laikā.

Pasaules Veselības organizācija norādījusi, ka uztur ciešus kontaktus ar Lielbritānijas amatpersonām attiecībā uz jauno vīrusa variantu, un solījusi informēt pasaules valstu valdības un sabiedrību par to, kas šai jautājumā zināms.

PVO Eiropas birojs aicinājis Eiropas valstis veikt stingrākus pasākumus, lai neļautu izplatīties koronavīrusa jaunajam paveidam, kas jau licis Lielbritānijai ieviest jaunu karantīnas režīmu Londonā un daļā dienvidu un austrumu Anglijas.

Saskaņā ar PVO rīcībā esošo informāciju ārpus Lielbritānijas inficēšanās ar šā paveida vīrusu atklāta deviņiem cilvēkiem Dānijā, vienam - Nīderlandē un vienam - Austrālijā.

Kā vēstīts, Lielbritānijas veselības ministrs Mets Henkoks svētdien atzinis, ka koronavīrusa jaunatklātā lipīgākā paveida izplatību pašlaik neizdodas kontrolēt un tās iegrožošanai noteiktais stingrākais karantīnas režīms var palikt spēkā vēl mēnešiem ilgi.

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons sestdien paziņoja, ka miljoniem britu nāksies mainīt savus plānus un Ziemassvētkos palikt mājās, jo jaunais vīrusa paveids izplatās daudz straujāk nekā līdz šim zināmie - tiek uzskatīts, ka tas varētu būt par 70% lipīgāks, tomēr nav datu, kas liecinātu, ka jaunā vīrusa variācija, kas nosaukta par "VUI 202012/01", būtu letālāka vai mazāk jutīga pret izstrādātajām vakcīnām.

Noskaidrots, ka zinātnieki minēto vīrusa paveidu pacientam pirmo reizi atklājuši septembrī.

Kā telekanālam "Sky News" sacījusi Anglijas Sabiedrības veselības pārvaldes pārstāve Sjūzena Hopkinsa, informācija par jaunā vīrusa paveida nopietnību valdībai sniegta piektdien, kad modelēšanas ceļā apstiprināta šā paveida bīstamība. Viņa apliecinājusi, ka vīruss var būt par 70% lipīgāks, bet piebildusi, ka tās ir tikai sākotnējās aplēses.