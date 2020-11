Skolotāja no Natālijas Draudziņas vidusskolas, kura arī brauca ekskursijā: "Es visu vārdā lūdzu piedošanu"

Latvijas Radio raidījums "Atvērtie faili" vēstī, ka Laima Stepiņa daudzus gadus strādāja par latviešu valodas skolotāju NDV, taču šogad jau bija devusies pensijā. Bijušie kolēģi pedagoģi uzaicināja pievienoties svinīgajam braucienam.

"Man tiešām jāsaka, es visu vārdā lūdzu piedošanu, ka mēs kādu esam aplipinājuši. Bet mēs neviens nejutāmies ne slimi, ne arī zinām, kurš no kura [inficējās]," raidījumam saka skolotāja. Kopā šajā ekskursijā devās 31 pedagogs un šoferis, un tikai daži no šī "Covid autobusa" nesaslima. To, vai inficējās arī šoferis, Stepiņa gan nezina. Raidījums ziņo, ka vīruss konstatēts arī divām Priekules novada Maizes mājas darbiniecēm, kuras skolotājus uzņēma.

Tālāk inficētie aplipināja citus skolā. Arī skolēnus, kuri vīrusu aiznesa uz mājām vecākiem. Kāds ir kopējais ar šo skolu saistāmais inficēto skaits, epidemiologi neņemas spriest, bet zināms, ka ar jauno koronavīrusu tur saslima 148 skolas darbinieki un skolēni. Tāds, lūk, domino efekts.

Par vienu pensionētā skolotāja atviegloti var uzelpot - pati nevienu tālāk nav inficējusi.

Nevienu brīdi nejutās pamesta

Kad skolā parādījās pirmie saslimušie, sākās epidemioloģiskā izmeklēšana un pie Stepiņas uz mājām atbrauca testa veicēji. Rezultāts bija pozitīvs, un tāds tas aizvien ir arī šobrīd. Pašai slimība attīstījās pakāpeniski - sākumā bija viegli, tad parādījās temperatūra 37,5 grādi, neliels klepus. Vienu nakti piezagās stipras kaulu un muskuļu sāpes. Temperatūra te kāpa, te krita.

Stepiņu visu laiku uzpasēja mediķi, deva padomus, tāpat viņai zvanīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāvji. "Un meitene man saka: "Es neesmu ārste, bet man šķiet, ka jums jābrauc uz slimnīcu!"" atminas pedagoģe, norādot, ka nevienu mirkli nejutās pamesta, bet dzīvo viena, un pašai bija jāizlemj par tālāko rīcību. "Jāsaka visiem par brīdinājumu, - gandrīz par vēlu izlēmu braukt," viņa tagad secina.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi secināja, ka Stepiņai ir plaušu karsonis, tāpēc nolēma nogādāt viņu Infektoloģijas centrā, kurš šobrīd ārstējas daudzi citi inficētie. Nespēks todien bija tāds, ka nevarēja paiet un sākumā pat nepasveicināja palātā gulošo sievieti, tikai vēlāk secinot, ka tā ir skolas kolēģe. Vēlāk slimnīcā atklājās, ka tur ir vēl trīs kolēģes.

Skolotāju stacionārā ārstēja ar antibiotikām un visu laiku deva elpot skābekli, jo tā līmenis asinīs kritās. Mediķi nemitīgi uzmanīja, ka skābeklis tiešām tiek elpots, sakot, ka tas ir pacientu dzīvības eliksīrs.

Pedagoģe arī atceras, ka ārsti ne tikai darīja savu darbu, bet arī raizējās un turēja rūpi. Viņa atminas ārstu baiļu skatienus, no rīta ienākot palātā, ko nomainīja smaids un vēlāk pat joki, izdzirdot, ka slimniecēm jau klājas labāk.

Slimnieki savus ārstus atpazina tikai pēc balss un acīm, jo sejas viņiem bija aizsegtas un viņi palātā nāca skafandros. Pensionētā skolotāja slimnīcā nogulēja 12 dienas. Kad ārstēšanās kurss bija beidzies, Covid-19 statuss aizvien bija pozitīvs. Stepiņa tagad atkopjas mājās un ir sava ģimenes ārsta uzraudzībā.

Kā zināms, neilgi pēc ekskursijas SPKC noteica, ka visiem NDV darbiniekiem un skolēniem jābūt mājas karantīnā, bet 2. novembrī mācības klātienē un daļēji attālināti varēja tikt atsāktas.

Jauns.lv jau vēstīja par viena šīs skolas audzēkņa vecāku, kurš inficējās ar Covid-19 no sava bērna, sākumā slimoja viegli, taču tad nācās doties uz slimnīcu. Dienas stacionārā audzēkņa tēvs īsināja, saziņas vietnē "Twitter" sīki jo smalki reportējot situāciju "Covid palātā".