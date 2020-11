Nesen no Raunas pilsdrupu torņa pakājes nozagta 500 gadus veca vēsturiskā akmens plāksne - vienīgā vēl saglabājusies liecība par seno pils galeriju. (Foto: rauna.lv)

Raunas pilsdrupās nozog 500 gadus senu akmens plāksni, vienīgo pils galerijas artefaktu

Novadu ziņas Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Apmēram 500 gadus vecā vēsturiskā akmens plāksne pazudusi no Raunas pilsdrupu torņa pakājes, kur arheologi bija salikuši atrastās senās celtnes būvdetaļas. Tā bija vienīgā vēl saglabājusies liecība par seno pils galeriju. Raunas novada pašvaldība aicina: “Ja Tu vai Tev zināma persona to ir paņēmusi, lūgums, atnest to atpakaļ. Neesi zaglis!”