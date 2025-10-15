Austrālijas dziedātājas Sias vīrs pieprasa dziedātājai izmaksāt viņam bezkaunīgi lielus uzturlīdzekļus, lai uzturētu viņa luksusa dzīvesveidu
Austrāliešu popzvaigznes Sias Keitas Izobellas Ferleres vīrs Daniels Bernards pieprasījis vairāk nekā 250 000 ASV dolāru [aptuveni 237 000 eiro] mēnesī uzturlīdzekļos, liecina tiesas dokumenti.
Pāris salaulājās 2022. gada decembrī, un viņiem ir kopīgs 18 mēnešus vecs dēls. Sia iesniedza šķiršanās prasību šī gada martā. Bernards, kurš iepriekš strādāja onkologa profesijā, apgalvo, ka laulības laikā ir kļuvis finansiāli atkarīgs no dziedātājas, jo pameta savu darbu, lai uzsāktu kopīgu biznesu ar viņu.
Tiesas dokumentos viņš uzsver, ka viņam nepieciešams ievērojams finansiāls atbalsts, lai uzturētu savu "grezno un augstākās klases dzīvesveidu", pie kāda viņš bija pieradis laulības laikā. Viņš apgalvo, ka abi ar dziedātāju ik mēnesi tērēja vairāk nekā 400 000 dolāru luksusa brīvdienām, restorāniem un citām savām vajadzībām. "Mums nekad nebija jāuztraucas par to, cik daudz tērējam," teikts viņa paziņojumā.
47 gadus vecais Bernards pieprasa arī papildu līdzekļus juridisko un tiesvedības izdevumu segšanai. Sias pārstāvji pagaidām par viņas vīra prasībām komentārus nav snieguši.