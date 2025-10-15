"Kad nomirs cars - mēs līksmosim!" Simtiem jauniešu Sanktpēterburgā nepakļaujas Kremlim un dzied "aizliegtās dziesmas". VIDEO
Otrdien, 14. oktobrī, Sanktpēterburgas ielās izgāja simtiem jauniešu, kuri, nepakļaujoties Kremļa norādījumiem, dziedāja Krievijā aizliegtas dziesmas.
Kusību uzsāka ielu mūziķi, kuriem drīz vien Ņevas prospektā, kas atrodas uz vienas no Sanktpēterburgas galvenajām ielām, pievienojās simtiem cilvēku liels jauniešu pūlis. Kopā viņi izpildīja vairākas dziesmas, kurās ietverti aicinājumi "gāzt vecos vīrus".
Vienā no dziesmām, kas saucas "Kooperatīvais Gulbju ezers", un ko sarakstījis 40 gadus vecais krievu reperis "Noize MC" , jeb īstajā vārdā Ivans Aleksejevs, skan sekojoši vārdi. "Vecais vīrs joprojām turas pie sava troņa, baidoties to atlaist; Vecais vīrs bunkurā joprojām domā, ka ir tūkstoš deviņi simti astoņdesmit piektais gads; Kad cars nomirs, mēs atkal dejosim".
Minēto dziesmu, kas tiek uzskatīta par politisku aicinājumu režīma maiņai, 2025. gada maijā Sanktpēterburgas tiesa atzina par “ekstrēmistisku” un aizliedza.
Protests notika laikā, kad Krievijā aizvien pieaug spiediens sabiedrībā un tiek ierobežoti mākslinieki, kuri iestājas pret Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā. Aleksejevs 2022. gadā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā aizbēga uz Lietuvu, taču turpina radīt mūziku, atbalstot Ukrainu un godinot Putina režīma oponentu piemiņu.