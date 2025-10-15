Kā ziņo Lietuvas Policijas departaments, abus cilvēkus mežā, guļošus uz zemes, pamanījuši cilvēki, kas ar apvidus auto brauca pa meža ceļiem. Ilustratīvs foto.
Šodien 11:01
Šauļu rajonā notikusi traģēdija: mežā atrasts miris vīrietis, bet blakus viņam - līdz nāvei nosalusi sieviete
Otrdienas vakarā Šauļu rajona Pakarčūnu ciema mežā tika atrasts 1977. gadā dzimuša vīrieša līķis. Netālu no viņa atrasta arī 1984. gadā dzimusi sieviete, kura smaga ķermeņa atdzišanas dēļ tika nogādāta slimnīcā. Diemžēl mediķiem viņu neizdevās izglābt.
Kā ziņo Lietuvas Policijas departaments, abus cilvēkus mežā, guļošus uz zemes, pamanījuši cilvēki, kas ar apvidus auto brauca pa meža ceļiem. Saskaņā ar Šauļu apgabala galvenās policijas pārstāves Dovides Vaitiekūnaites sniegto informāciju, ne vīrietis, ne sieviete nav bijuši ogotāji vai sēņotāji.
Notikuma vietā atrasta arī automašīna, ar kuru viņi, iespējams, mežā ieradās. Abi bija Šauļu pilsētas iedzīvotāji, taču viņu uzvārdi atšķiras, un saistība starp viņiem pašlaik nav skaidra. Par notikušo ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana, lai noskaidrotu abu bojāgājušo nāves cēloņus.