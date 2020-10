Nozīmīgas Lietuvas kinofilmas RIGA IFF programmā

Filmā Neredzamā režisors Igns Jonīns šoreiz neo-noir estētikā runā par to, kas virmo cilvēka dvēseles dzīlēs. Jons, izbijis dejotājs, izliekas akls, lai piedalītos televīzijas deju konkursā. Šeit viņš satiek savu jauno deju partneri Sauli, un drīz viņi kļūst pat vispopulārāko pāri starp visiem konkursantiem. Tajā pašā laikā no cietuma iznāk Vīts, kurš ieslodzīts par savas sievas Marijas slepkavību. Pārliecināts, ka sievas bijušais mīļākais Jons ir līdzvainojams Marijas nāvē, kaut tam izdevies izvairīties no atbildības un ieraudzījis Jonu TV ekrānā, Vīts sāk kalt atriebības plānus. Seko spriedzes pilni notikumi, tiek atmaskota krāpšana, attīstās romantiskas attiecības un atriebība izvēršas vardarbībā. Filma vēsta par neredzamo patiesību – tās pasaulē nekas nav tā, kā pirmajā brīdī šķiet, bet varoņu motīviem un stāsta pavērsieniem ir savi, skatītāja acīm apslēpti iemesli.

Kadrs no filmas "Neredzamā ". (Foto: Publicitātes)

Neredzamās oriģinālmūzikas autors ir Toms Auniņš; filmā būtisku lomu spēlē viņa un Vladislava Nastavševa komponētā Šūpuļdziesma no Federiko Garsijas Lorkas lugas Asins kāzas.

Vēl pirms filmas pabeigšanas Neredzamā uzvarēja Sansebastjānas festivāla programmā “Glocal in Progress” un saņēma naudas balvu 10 000 EUR apmērā; tai pat prestižajā A klases kino festivālā notika arī starptautiskā pirmizrāde, tālāk filma ceļoja uz Varšavas, Tallinas, Tesaloniku un citiem kino festivāliem. RIGA IFF programmā filmai paredzēts tikai viens seanss, 17. oktobrī plkst. 18.00 k/t Splendid Palace.

Savukārt filma Dzimtene ir nostaļģiska drāma, kas vēsta par divpadsmitgadīga amerikāņu pusaudža Kova pieredzi, pirmo reizi ierodoties mātes dzimtenē Lietuvā īsi pēc Padomju savienības sabrukuma. Mātes atmiņās tā ir kā skaista pasaku valstība, tomēr pēcpadomju realitāte ir daudz skarbāka. Cenšoties atgūt ģimenes skaisto īpašumu atklājas, ka tajā apmetušās vairākas nabadzīgas radinieku ģimenes; nākas pieņemt smagus lēmumus un izdarīt sarežģītas izvēles. Turklāt pēcpadomju Lietuvā plaukst un zeļ korupcija, tādēļ māte pieņem sava bijušā mīļotā palīdzību, kurš apgalvo, ka viņam ir noderīgi sakari. Taču arī šeit nekas nav tā, kā sākumā izskatās un visiem ir savas savtīgas intereses.

Filma Dzimtene ir scenārija autora un režisora Toma Vengra pilnmetrāžas kino debija. Tā piedāvā iespēju vienlaicīgi gan ielūkoties “mežonīgo deviņdesmito” notikumos tepat kaimiņos, gan atsauc atmiņā mūsu pašu piedzīvoto – jo padomju laiku mantojuma īpatnības un vēsturiskās reālijas mums ar kaimiņiem ir gaužām līdzīgas. Galveno sieviešu lomu filmā atveido Severija Janušauskaite – Lietuvas teātra un kino aktrise, dziedātāja un komponiste, kas seriālu cienītājiem pazīstama no Vācijas iespaidīgās neo-noir detektīvdrāmas Bābele Berlīne. Savukārt mūziku filmai veidojis latviešu komponists Kārlis Auzāns.

Filmas starptautiskā pirmizrāde notika prestižajā Pusanas kino festivālā, to augstu novērtējušas žūrijas arī citos A klases filmu festivālos – Tallinas Black Nights tā ieguva balvu kā Labākā Baltijas filma, un arī Sansebastjānas filmu festivāls to atlasīja izrādīšanai savā programmā. Kā vienu no būtiskākajiem filmas sasniegumiem var minēt to, ka šobrīd tā ir izvēlēta kā viena no pretendentēm uz Eiropas Kino akadēmijas balvu. Arī šai filmai RIGA IFF programmā paredzēts tikai viens seanss, 20. oktobrī plkst. 18.00 k/t Splendid Palace.

Dita Rietuma, Nacionālā Kino centra vadītāja:

Kopražojumi ir svarīga Eiropas kino ekosistēmas daļa – visās Eiropas valstīs kino veidošana lielā mērā ir balstīta uz starptautisku sadarbību, apvienojot filmas tapšanai gan vairāku valstu finanšu līdzekļus, gan arī vairāku valstu radošos spēkus.

Pēdējo piecu gadu laikā Latvija ir iesaistījusies vairākos desmitos kopražojumu, Latvijas profesionāļu vārdi ir lasāmi pasaulē atzītu ārvalstu filmu titros.

Lietuva ir valsts, ar kuru regulāri tiek veidotas kopprodukcijas, un Studija Lokomotīve regulāri sadarbojas ar šo kaimiņvalsti. Tāpēc izmantojiet lielisko izdevību jaunās un starptautiski pamanītās filmas, kas tapušas ar Nacionālā Kino centra atbalstu, noskatīties arī Riga IFF piedāvājumā – gan studijas Lokomotīve kopražojumus Dzimtene un Neredzams, gan arī studijas Mistrus Media ieguldījumu režisora Šarūna Barta filmā Mijkrēslis. Kino industrijā šis ir sarežģīts laiks, un jūsu, kinoskatītāju atbalsts ir ļoti nepieciešams.