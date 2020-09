Katoļu baznīcas dāsnā sponsora baņķiera Belokoņa sieva kļūst par baznīcas informācijas centra galvu

2016. gadā pēc apmēram piecu gadu kopdzīves ar Jekaterinu (tolaik Kuzņecovu) Belokoņs bildināja savu mīļoto sievieti un viņai pasniedza briljanta gredzenu. Drīz vien Belokoņs devās savā otrajā laulībā. Tolaik Belokoņs presei atzina, ka ar Jekaterinu ir pazīstams astoņus gadus, bet kopā ar viņu dzīvo apmēram piecus gadus. Togad arī bankas mājaslapā publicēta ziņa, ka „Baltic International Bank” ir „ilggadēja Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas atbalstītāja, un Lieldienu priekšvakarā banka ir izsniegusi kārtējo finansiālo atbalstu Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas darbībai” un „„Baltic International Bank” sadarbojas ar Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūriju jau kopš 2012.gada”.

Vēlākos gados „Baltic International Bank” īstenoja vēl vairākus vērienīgus finansiāla rakstura atbalsta projektus katoļu baznīcai. Piemēram, piedalījās unikālā albuma „Terra Mariana. 1186–1888” faksimila izdevumā, kas bija 1888. gadā Baltijas poļu muižniecības izdevuma vienā eksemplāra nodrukātā kopija, kas aizpagājušajā gadsimtā tika uzdāvināta pāvestam Leo XIII un šobrīd glabājas Vatikāna Apustuliskajā bibliotēkā. Savukārt pērn ar „Baltic International Bank” atbalstu Rīgā tika izveidots katoļu dienas aprūpes centrs „Terēzes māja” bērniem ar īpašām vajadzībām.

Baņķieris Valērijs Belokoņs (no kreisās) un katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs ir labi pazīstami un viens otru atbalsta. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Runājot par jaunajām vēsmām katoļu informācijas aģentūrā, Belokoņa teica: „Ir pienācis brīdis jaunam attīstības posmam. To iezīmē, piemēram, tāds notikums kā biedrības nosaukuma maiņa. KABIA – šāds ir jaunais nosaukums, kam gribējām ne vien piešķirt labskanīgumu, bet arī pilnveidot to, ņemot vērā Katoļu mediju padomes priekšlikumus, apskatot katoļu komunikācijas jomu Latvijā.

Vadīt šāda tipa organizāciju ir izaicinājumu pilns darbs, jo mūsdienu sabiedrībā atklāti runāt par ticību un garīgumu nav ierasts. Ir jādomā, kā apvienot gan bijušo un tās tradīcijas, kas sabiedrībā ir jau nostiprinājušās, gan arī par to, kā kristīgās vērtības un garīgumu atdzīvināt jaunā formā un kvalitātē”.

Kā Belokoņas vadītās aģentūras „KABIA” tuvākās prioritātes minētas: mājaslapas katolis.lv pilnveidošana, informatīvā kampaņa „Tiecības” un darbības sociālajos tīklos attīstība.

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs to komentē: “Šobrīd cenšamies no jauna attīstīt un pilnveidot Baznīcas iekšējās un ārējās komunikācijas procesus. Veicot šo komunikāciju, ir svarīgi virzīt sabiedrības domu uz patieso vērtību apzināšanos – nevis tikai rituālu, Baznīcas noteiktu darbību izpildīšanu, bet patiešām apzināšanos par to, kas ir vērtīgs – kā mums pašiem, tā Dievam. Piemēram, mīlestība, attiecības, ģimene, sabiedrība, tuvība, kopā būšana, vienotība, iekšējs piepildījums un daudzi citi dzīves aspekti”.

Iepriekš Jekaterina Belokoņa (Kuzņecova) darbojusies nu jau likvidētajos uzņēmumos „K41” (bāru darbība) un „Wanityin Moda Italiana” (apģērbu mazumtirdzniecība), kā arī bijusi „Baltic International Bank” Stratēģiskās plānošanas pārvaldes vadītāja. Te jāpiezīmē, ka SIA „K41” oficiālā adrese bija Kalēju ielā 41, kur saimniekoja „Baltic International Bank” uzņēmumi.