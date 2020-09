Seksuāla rakstura noziegumos apsūdzētais priesteris Zeiļa tiesai iesniedzis slimības lapu

Tiesas sēde bija plānota šonedēļ, bet, kā informēja Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja palīdze Natālija Kaufelde, šodien tika iesniegta slimības lapa no apsūdzētā Zeiļas. Nākamā tiesas sēde nozīmēta 6.novembrī plkst.12.

Sākotnēji krimināllietā tika apsūdzētas trīs personas - 1945.gadā, 1955.gadā un 1958.gadā dzimuši vīrieši. 2019.gada 7.jūnijā kriminālprocess izbeigts pret vienu apsūdzēto - 1955.gadā dzimušo - viņa nāves dēļ.

Līdz ar to divas personas apsūdzētas par seksuālu vardarbību personu grupā. Viena no personām apsūdzēta arī par cilvēku tirdzniecību. Par to Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem.

Saskaņā ar apsūdzību noziedzīgie nodarījumi izdarīti laika posmā no 2017.gada līdz 2018.gadam.

Viens no apsūdzētajiem veica dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, izmantojot nepilngadīgā cietušā uzticību un atkarību. Noziegums veikts 2017.gada martā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Savukārt laika periodā no 2017.gada beigām līdz 2018.gada augustam šī persona veica dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, izmantojot vēl kāda cietušā bezpalīdzības stāvokli un uzticību. Arī šis noziegums veikts personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Aģentūrai LETA zināms, ka šis noziegums vērsts pret kādu garīgi slimu vīrieti.

Pret minēto vīrieti noziegumu vērsis arī Zeiļa, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija. Zeiļa apsūdzēts par cilvēku tirdzniecību un dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā personu grupā, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli.

Zeiļa kādu laiku pavadīja apcietinājumā, taču vēlāk tika atbrīvots pret 5000 eiro lielu drošības naudu. Izmeklēšanas laikā gan Rīgā, gan Rēzeknē tika veiktas vairākas kratīšanas, kā rezultātā izņemti dažādi video un foto faili, kuros tika konstatēti pornogrāfiska rakstura materiāli. Kriminālprocesā uzlikts arests naudai virs 20 000 eiro un zelta monētām gandrīz 10 000 eiro vērtībā.

Latvijas Televīzija iepriekš vēstīja, ka viens no cietušajiem, kurš tagad sasniedzis pilngadību, uzaudzis bērnunamu sistēmā, teju visu savu mūžu pavadot bērnunamos un pansionātos. Viņam ir konstatēta garīga atpalicība, bet rīcībspēja nav atņemta, tādēļ viņš dienas laikā drīkstējis brīvi atstāt pansionāta teritoriju, lai dotos savās darīšanās. Tieši šādā veidā puisis Rīgas autoostā iepazinies ar saviem pāridarītājiem - diviem padzīvojušiem vīriešiem virs 60 gadu vecuma, kurus saukuši Pēteris un Aivars.

Cietušais stāstīja, ka sākumā pat īsti nav sapratis, ka ar viņu tiek darīts kas pretlikumīgs. Nolaupītāji pat nokārtojuši, ka viņš tiek izrakstīts no pansionāta un pārceļas pie viņiem uz pastāvīgu dzīvi, tad sākuši viņu vadāt apkārt un "tirgot" citām personām, tostarp arī pie mācītāja, kura vārdu cietušais nav zinājis, bet pēc attēla atpazina, ka tas bijis Zeiļa. Puisis uz Latgali vests ar vilcienu. Vīrietis ticis fiziski iespaidots, kā arī viņam tikusi maksāta nauda - kādreiz viņam samaksāti pieci eiro, citkārt viņš saņēmis cigaretes.

No gūsta puisim izdevies atbrīvoties tikai pēc tam, kad viņš par notikušo pastāstījis savam bērnunama laika draugam, kurš uzsācis patstāvīgu dzīvi ārpus sistēmas. Draugs par notiekošo informējis kādu nevalstisko organizāciju, kas savukārt vērsās policijā.