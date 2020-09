Nodokļu eksperte, Biznesa augstskolas Turība docētāja Anna Medne. (Foto: Publicitātes)

Eksperte: Sociālo iemaksu samazinājums par 1% ir nenopietna attieksme

Aptuveni pirms nedēļas Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu no 2021. gada veikt izmaiņas nodokļos ar mērķi veicināt iedzīvotāju sociālo aizsardzību. Tostarp paredzēts ieviest minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un par vienu procentpunktu plānots samazināt sociālās iemaksas. Nodokļu eksperte, Biznesa augstskolas Turība docētāja Anna Medne norāda, ka šāda mētāšanās ar 1% uz priekšu un atpakaļ liecina par ļoti nenopietnu attieksmi. Viņa arī dalās pārdomās par to, vai un kā minimālā sociālā iemaksa 170 eiro apmērā tiks ieturēta no pusslodzē strādājošajiem, kuri, iespējams, nesaņem minimālo algu.