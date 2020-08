Nesen notikušajās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās Baltkrievijas vēstniecībā Rīgā piedalījās 91% te dzīvojošie Baltkrievijas pilsoņi, no kuriem 66,5% savas balsis atdeva par opozīcijas līderi Tihanovsku, bet par Lukašenko tikai 28,9% (pārējie savas balsis atvēlēja citiem trīs prezidenta amata kandidātiem). Tas nepārprotami liecina, ka vairākums Latvijā dzīvojošie baltkrievi iestājās par Tihanovsku.

Tomēr baltkrievu biedrības „Prameņ” valdes priekšsēdētāja Valentīna Piskunova Jauns.lv apgalvoja gluži pretējo: „Latvijas baltkrievi atbalsta prezidentu Aleksandru Lukašenko. Uzskatām, ka šis (Baltkrievijā notiekošais) ir Maidans, ko gatavoja Ukrainas un citu valstu pārstāvji, kuri to arī finansē. „Jaunā prezidente” Svetlana Tihanovska kliedz, ka visus pārstāvēs. Bet sakiet, kas viņa tāda ir? Bez politiskās pieredzes, viņa pat nav strādājusi par skolotāju (Tihanovska pēc izglītības ir angļu valodas pasniedzēja, strādājusi par tulci)! Kā viņa vadīs valsti? Tas ir kauns un izsmiekls! Domāju, ka Baltkrievijā viss nomierināsies un nokārtosies, visu noteiks baltkrievu tauta kopā ar izvēlēto prezidentu. Citām valstīm pilnīgi nevajadzīgi jaukties šajā jautājumā”.

Savukārt Latvijas baltkrievu kultūras biedrības “Svitanak” priekšsēdētāja Tatjana Kazaka iestājas pret Lukašenko. Viņa Jauns.lv sacīja: „Protams, ka neatbalstu Lukašenko, mēs nekad neesam bijuši viņa atbalstītāji. Mūsu biedrība ar nacionālo baltsarkanbalto karogu ir jau kopš 1988. gada. Baltkrievijā jābūt citam prezidentam – Tihanovskai, kura šajās vēlēšanās uzvarēja. Ceram, ka mums būs tāda pati demokrātiska valsts kā Latvija, visiem normāliem baltkrieviem ir jādzīvo brīvā valstī.

Par „Prameņ” vispār var nerunāt, tie ir „lukašenoki”. Nu, Dievs pasarg’, kā visi Latvijas baltkrievi var būt par Lukašenko, ja vairākums Latvijā dzīvojošo baltkrievu nobalsoja par jaunu prezidenti – Tihanovsku! Mūsu vēstniecībā neko nefalsificēja. Vecākā gadagājuma cilvēki varbūt arī bija par Lukašenko, bet vairākumā tomēr ne. Nu kā viņa (Piskunova) var pateikt, ka visi ir par Lukašenko? To pat dokumentāli nekā nevar pierādīt.

Man tagad zvana ļoti daudzi - gan baltkrievi, gan latvieši - un prasa, kur var iegādāties mūsu pareizo baltsarkanbalto nacionālo karogu, lai to uzvilktu pie savām mājām. Mūsu karogs ir ļoti pieprasīts!

Baltkrievijā tagad ļoti daudz parādījās šie karogi, un visi prasa – no kurienes? Cilvēki tos bija noglabājuši savos skapjos, mājās kopš 1996. gada, kad Lukašenko nomainīja valsts karogu. Tagad Baltkrievijā ir ļoti grūti: gan Krievijas ietekme, gan armija, kura ir Lukašenko pakļautībā. Bet ceru, ka mēs uzvarēsim!”

Saistītās ziņas Baltkrievijas baznīcu krusta kari: ticīgie nosoda Lukašenko režīmu un pieprasa mieru Baltkrievijas vēstnieks Slovākijā pauž atbalstu protestētājiem un atkāpjas no amata Darbu zaudējušo baltkrievu atbalstam ziedojumos savākti 600 000 eiro

Tikmēr Latvijas pilsone, Jelgavas baltkrievu biedrības „Ļanok” priekšsēdētāja, baltkrieviete Jeļena Grīsle Jauns.lv pauda cerību: „Esmu pret vardarbību gan no protestējošo, gan no prezidenta atbalstītāju puses. Pati neesmu notikumu epicentrā, sekoju informācijai medijos un redzu, dzirdu tikai to informāciju, ko mums rāda dažādi masu mediji. Ļoti ceru, ka drīz šī situācija Baltkrievijā atrisināsies ar savstarpējā konstruktīvā dialoga palīdzību”.

18 Foto Protesti Baltkrievijā 2020. gada 14.-15. augustā - šoreiz demonstranti Minskā nav izklīdināti +14 Skatīties vairāk