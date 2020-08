10 Foto Oļegs Burovs un viņa superdārgais Šveices pulkstenis +6 Skatīties vairāk

Šo pulksteni savam bijušajam sabiedrotajam uz rokas pamanījuši arī tagadējie politiskie konkurenti un nelabvēļi no „Saskaņas”, kuri vērsušies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) pret Burovu. Saskaņieši “Gods kalpot Rīgai” līderi apsūdz nodokļu maksātāju naudas šķērdēšanā.

Burovs ne tikai izmanto domes autostāvvietu pie Kongresu nama, lai gan viņam uz to nav tiesību, bet arī staigā ar nezināmas izcelsmes zelta pulksteni, kam pēc likuma un taisnības būtu jāatspoguļojas amatpersonas deklarācijā kā superdārgam pirkumam vai dāvinājumam, uzsver „Saskaņa”.

Rīgas domes deputāta amata kandidāts no „Saskaņas” Guntars Grīnvalds lūdzis KNAB un Valsts ieņēmumu dienestu pārbaudīt Burova zelta rokaspulksteņa izcelsmi. Grīnvalds lēš, ka tā cena varētu sasniegt pat 25 000 eiro. Internetā pieejamos resursos gan minēts, ka tāds maksā no 10 000 līdz 17 000 eiro.

“Caurskatot Burova kunga amatpersonu deklarācijas, nevienā no deklarācijām neatradu to, ka vai nu viņš šādu pulksteni, lepnu, greznu, zelta krāsas, ir pieņēmis kā dāvinājumu, jo arī dāvinājumi ir jānorāda amatpersonu deklarācijās, vai arī būtu iegādājies,” Grīnvalds sacīja TV3 Ziņām.

Jauns.lv aģentūras LETA fotoarhīvā konstatēja, ka Burovam minētais pulkstenis uz rokas jau bija 2007. gada 7. augustā, bet amatpersonas deklarācija, sākot pildīt Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora pienākumus, viņam bija jāiesniedz tikai no 8. augusta. Tiesa gan, pirms tam Burovam amatpersonas deklarāciju nācās iesniegt vēl pāris gadus (ar pārtraukumiem). Šis arī varētu būt apstāklis tam, kāpēc pulkstenis nav parādījies amatpersonas deklarācijās.

Jau vairāk kā desmit gadus bijušais Rīgas mērs Oļegs Burovs sabiedrībā iziet ar apmēram 17 000 vērtu Šveices zelta pulksteni uz rokas. (Foto: Zane Seņkova/LETA)

Burovs TV3 gan neslēpa, ka autostāvvietu pie Kongresu nama nebija korekti izmantot, un nu to vairs nedarīšot. Savukārt, komentējot pulksteņa izcelsmi viņš teica: “Nē, tas nav deklarēts, jo es pats neiegādājos to pulksteni. Tā ir dāvana no drauga, kas nav amatpersona un kas nekad nebija saistīts ar manu darbību”.

Saskaņā ar likumu amatpersonai jādeklarē dāvinājumi, kas pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās mēnešalgas.