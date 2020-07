Barikāžu 30 gadu atceres pasākumiem atvēl vairāk nekā 150 000 eiro

Rīkojumā norādīts, ka pasākumu īstenošana uzsākama šogad ar nepieciešamo papildu finansējumu 62 176 eiro apmērā un turpināma, kā arī noslēdzama nākamgad ar nepieciešamo papildu finansējumu 89 216 eiro apmērā.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP), komentējot finansējuma piešķiršanu, norādīja, ka Covid-19 infekcijas izplatības dēļ sākotnējās ieceres nācās mainīt, bet tas nav atcēlis iespēju stāstīt par svarīgiem notikumiem Latvijas vēsturē.

Viņš atzīmēja, ka 1991.gada barikādes pierāda to, ka latvieši ir drosmīgi un patriotiski. "Manuprāt, katrs drosmes pierādījums ir atcerēšanās un godināšanas vērts. Vēsture palīdz izjust piederību savai nācijai tagadnē. Atceres pasākumu jēga un pats svarīgākais mērķis ir barikāžu dalībnieku godināšana, kas līdz ar to ikkatram latvietim ļauj atcerēties barikāžu notikumus un to nozīmi Latvijas neatkarības atjaunošanā," izcēla ministrs.

Bordāns arī pauda pateicību 1991.gada barikāžu muzeja vadītājam Renāram Zaļajam un visiem iesaistītajiem par darbu

Tā anotācijā skaidrots, ka barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad cilvēki izveidoja barikādes apkārt Augstākajai Padomei, Ministru Padomei, pie Televīzijas un citiem stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā, arī Ulbrokā, Siguldā, Liepājā, Kuldīgā un citur.

Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. 1991.gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa, atzīmēts anotācijā.

Tajā norādīts, ka darba grupa 1991.gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu organizēšanai, sagatavojot plānu, ir ņēmusi vērā trīs principus: barikāžu izdošanās svinēšanu, barikāžu dalībnieku godināšanu un barikāžu notikumu atcerēšanos un to nozīmi Latvijas neatkarības atjaunošanā.

Attiecīgi būtisks priekšnoteikums pasākumu iekļaušanai plānā bija to atbilstība pēc iespējas visaptverošas paaudžu iesaistes nodrošināšanai, lai barikāžu pasākumos satiktos gan barikāžu dalībnieki, gan jaunieši. Anotācijā skaidrots, ka paaudžu līdzdalība nodrošinās vēsturiskās atmiņas un pieredzes stāstu par barikādēm nodošanu no paaudzes uz paaudzi, veicinot notikumu liecību un atmiņu saglabāšanu. Tāpat priekšroka tika dota ilgtspējīgiem pasākumiem, piemēram, izstāžu un televīzijas filmas un videomateriālu izveidošana, kā arī pasākumiem, ko iespējams piedāvāt plašai publikai gan Latvijā, gan ārzemēs.

Pasākumā kopumā iekļauta barikāžu trīsdesmitgadei veltīta muzeju zinātniski pētnieciskā konference un konferences referātu krājuma izdošana. Iecerēts arī izdot informatīvo izdevumu "Barikādēm - 30", kurā plānots skaidrot barikāžu vēsturisko nozīmi. Organizēta tiks arī fotoizstāde "Barikādēm 30", kurā, 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības krājumā esošie foto attēli tiks izvietoti NATO galvenajā mītnē Briselē.

Tāpat tiks iedegts atceres ugunskurs Zaķusalā un norisināsies atceres pasākums pie Vecmīlgrāvja tilta. Piemiņas ugunskuri tiks iedegti arī Vecrīgā, kur Doma laukumā 2021.gada 20.janvārī tiks organizēta 1991.gada barikāžu laika rekonstrukcija, dodot iespēju aplūkot tā laika tehniku.

Organizatori arī iecerējuši izveidot izstādi "Barikādēm 30", kurā tiks aplūkota barikāžu vēsture no tā laika politiskā un sabiedriskā aspekta. Tāpat norisināsies fotoizstāde "Barikādes Latvijā", kuras laikā Doma laukumā tiks izstādīti 50 izgaismoti stendi ar 100 lielformāta fotogrāfijām.

Plānots arī apzināt izglītības iestāžu un pedagogu labās prakses piemērus barikāžu notikumu izzināšanā un atceres norišu organizēšanā. Tāpat norisināsies skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkurss "Garaspēka barikādes", darbu lasījumi un prezentācijas. Konkursā piedalīsies 5.-12.klašu skolēni un viņiem būs jāpēta, jāanalizē dažādi vēstures avoti.

Iecerēts izdot arī grāmatu "Latvijas Tautas fronte barikādēs", kuras uzdevums būs atspoguļot laika posmu pēc 1990.gada 4.maija Neatkarības deklarācijas un līdz 1991.gada augusta notikumiem.

Apzinoties pieejamos finanšu resursus, plānā nav iekļauti vairāki pasākumi, par kopējo summu 235 536 eiro. Divi no šiem pasākumiem ir koncerti, kas bija iecerēti gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās. Tāpat nav iekļauta 1991.gada barikāžu muzeja ekspozīcijas pilnveidošana un tā popularizēšana, kā arī likuma "Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu" izpilde, proti, barikāžu dalībnieku apliecību izdošana, jo tai piešķirts vien 50% no nepieciešamā budžeta.