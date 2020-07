Kurzemniece pārskaitījusi krāpniekiem 2300 eiro, lai saņemtu mantojumu no neeksistējoša radinieka ārzemēs

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē ir saņemti vairāki iesniegumi no iedzīvotājiem par to, ka viņi, interesējoties par iespējām saņemt kredītu, tikuši apkrāpti. Iesniegumos viņi skaidro, ka, vērtējot kredītu saņemšanas iespējas un tā atmaksu un procentu likmi Latvijā, viņi uzskata, ka šeit to darīt neesot izdevīgi, tāpēc sākuši interesēties ārvalstīs. Iedzīvotāji ir sazinājušies ar it kā kredītiestādēm ASV un Francijā un uzskatījuši, ka tur nosacījumi ir daudz izdevīgāki, tāpēc mēģinājuši laimi tur. Lai saņemtu kredītu, piemēram, kādai liepājniecei aizdevēji prasīja pārskaitīt 130 eiro uz viņu kontu, ko viņa arī izdarīja. Tālāk aizdevēji lūdza pārskaitīt vēl 300 eiro, ko sieviete izdarīja. Visbeidzot aizdevēji prasīja pārskaitīt vēl 700 eiro, kas tika izdarīts, taču kredīts tā arī līdz galam netika noformēts un sieviete aizdevumu nesaņēma.

Vēl viens krāpšanas veids, kas ir parādījies, ir elektroniskā pasta vēstules par mantojuma saņemšanas iespējām. Diemžēl kāda kurzemniece kļuvusi par krāpnieku upuri un pārskaitīja prasīto naudu – 2300 eiro, lai mantojumu saņemtu. Vēstule gan sūtīta no ārzemēm, norādot, ka radinieks, kurš atstājis mantojumu, ir ārzemēs. Šeit atkārtoti policija atgādina, ka galvenokārt krāpšanas notiek cilvēku neuzmanības un uzticēšanās dēļ – šajā gadījumā cietušajai ārzemēs neviena radinieka nav bijis, kurš būtu varējis atstāt viņai mantojumu.

Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un nebūt pārlieku uzticīgiem komunicējot ar nepazīstamiem cilvēkiem. Tāpat nevajadzētu nevienam izpaust savus personas datus, elektronisko maksāšanas līdzekļu (kredītkaršu) datus, tādējādi pasargājot sevi no riska kļūt par krāpniecības upuriem.

Ja esat kļuvis par krāpnieku upuriem, aicinājums zvanīt Valsts policijai pa tālruņa numuru 110 vai rakstīt iesniegumu elektroniski bez eParaksta Latvijas valsts portālā, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai arī elektroniski ar eParakstu, sūtot uz pasts@vp.gov.lv.