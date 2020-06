FID iesaldējis labdarības fonda "Novum Riga Charitable Foundation" līdzekļus

FID rīkojums paredz labdarības organizācijas naudas līdzekļus iesaldēt vismaz uz 45 dienām.

Laikraksta aptaujātie advokāti atzīmējuši, ka šāds precedents, kad tiek iesaldēti uzreiz visi uzņēmuma - šajā gadījumā fonda - līdzekļi, Latvijā varētu būt noticis pirmo reizi.

Fonds plāno rīkojumu apstrīdēt.

Pēc laikrakstā minētā, dienesta rīkojumā norādīts, ka tam radušās aizdomas, ka banku konti, kurus fonds atvēra pēc "ABLV Bank" darbības apturēšanas 2018.gadā, varētu būt izmantoti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.

Taču rīkojums, pēc fonda pārstāvju paustā, izdots faktiski bez konkrēta pamatojuma norādīšanas, turklāt tas ne tikai nerod skaidrību par to, kāpēc notikusi iesaldēšana, bet arī apgrūtina šāda rīkojuma apstrīdēšanu.

"Neuzdodot fondam nevienu jautājumu, neiesniedzot nevienu informācijas pieprasījumu, tikām informēti, ka divās kredītiestādēs iesaldēti "Novum Riga" fonda līdzekļi. Iesaldēta visa fondam ziedotā nauda, tostarp mērķa ziedojumi, kas paredzēti konkrētu fonda programmu īstenošanai. Kopš 2006.gada fondam ir sabiedriskā labuma statuss, tas visu tam ziedoto naudu izmantojis vairāk nekā 370 sabiedriskā labuma projektiem. Kāpēc izdots šāds rīkojums un kāpēc faktiski jāaptur fonda darbība, mums nekādas informācijas nav," paudis "Novum Riga" valdes loceklis Artūrs Eglītis.

Vienlaikus viņš atzinis, ka starp ziedotājiem vēsturiski bijuši arī uzņēmumi, kas ir reģistrēti tā dēvētajās ofšoru jeb zemo nodokļu zonās. "Te ir jānodala divas lietas. Pēdējos divus gadus mēs strādājam tikai ar ziedojumiem no Latvijas, kas pārsvarā veikti no fonda dibinātājiem, viņiem piederošiem uzņēmumiem un privātpersonām no Latvijas. Runājot par fonda vēsturi, sākotnēji fonds tika veidots kā "ABLV Bank" korporatīvais fonds. Veicot ziedošanas piesaistes kampaņas, uz tām atsaucās arī ārvalstu uzņēmumi, dažādu banku ārvalstu klienti," minējis Eglītis, piebilstot, ka zemo nodokļu zonās, piemēram, Nīderlandē, ASV un citur, reģistrēti uzņēmumi nebija un arī joprojām nav aizliegti, tāpat nekad nav bijusi aizliegta ziedojumu saņemšana no tiem.

Arī fonda mājaslapā publicēts paziņojums, ka, neuzdodot jautājumus, nepieprasot nekādu informāciju un neizrādot vēlmi uzzināt atbildes, FID ir apturējis labdarības fonda darbību. Ir izdots rīkojums par pilnīgi visu fonda ziedojumu un līdzekļu iesaldēšanu.

"Pēdējo divu gadu laikā daudziem mūsu darbiem, iniciatīvām un projektiem ir likti brīžiem pat šķietami nepārvarami šķēršļi. To var saukt par nevienlīdzīgu attieksmi vai vienkārši var uzdot jautājumu - vai tā ir patiesi taisnīga un tiesiska pieeja vai tomēr ļaunprātīga varas izmantošana?," sacīts paziņojumā.

Tajā arī minēts, ka, neskatoties uz notikušo, fonds turpinās cīņu par tiesībām strādāt, ieguldīt un arī nodarboties ar labdarību.

"Mēs sakām paldies visiem ziedotājiem un sadarbības partneriem, ar kuriem mums ir iespēja kopā strādāt un sniegt palīdzību. 13 gadu laikā esam atbalstījuši vairāk nekā 370 projektu, piešķirot tiem sešus miljonus eiro. Protams, kādam tie ir tikai un vienīgi skaitļi, taču aiz šiem projektiem ir tūkstošiem cilvēku un tūkstošiem šo cilvēku vajadzību," pausts paziņojumā.

Pēc fondā skaidrotā, programmas "Palīdzēsim 21.11." (palīdzība Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu bērniem) atlikums ir 146 350 eiro, programmas "Palīdzēsim dzirdēt!" (palīdzība vājdzirdīgiem bērniem) atlikums ir 206 104 eiro, programmas "Palīdzēsim Sergeja ģimenei" (palīdzība ģimenei, kas zaudējusi vienīgo apgādnieku) atlikums ir 5055 eiro, programmas "Kultūras žurnālistika" (palīdzība kultūras satura publikāciju veidošanai) atlikums ir 56 908 eiro, programmas "Jaunā Rīga" (palīdzība Rīgas pilsētas labiekārtošanai un kultūrvidei) atlikums ir 3 286 866 eiro, bet programmas "Atbalsts skatuves mākslas projektiem" (palīdzība skatuves mākslas videi Latvijā) atlikums ir 200 000 eiro.

"Novum Riga" tika dibināts 2006.gadā. Fondam ir sabiedriskā labuma statuss un tā darbību uzrauga Valsts ieņēmumu dienests.