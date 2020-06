54 Foto Ar kosmisku koncertu uz koncertzāles jumta “Lielais dzintars” atklāj sezonu +50 Skatīties vairāk

"Kosmiskā elektronika bija drosmīgs solis no koncertzāles puses, bet vēl drosmīgāks no mākslinieku, kuri lietus laikā pašatdevīgi, aizraujoši un dziļi emocionāli muzicēja uz koncertzāles jumta. Drosmīga bija arī mūsu uzticamā publika, kas līdz pat pusnaktij divu stundu garumā pacietīgi gaidīja savu kārtu pie koncertzāles ieejas durvīm (vienlaikus koncertzālē drīkstēja uzturēties tikai 25 apmeklētāji), lai klātienē piedzīvotu šo elektroniskās mūzikas nakts brīnumu. Mākslinieciskie priekšnesumi un ekskluzīvās gaismas formas apžilbināja un atdzīvināja koncertzāles pavasara krīzē "iemigušās" sienas. Tā bija laime būt kopā, kosmiskās skaņās un gaismās savijot mūsu dzīves vienā veselumā!” sajūtās pēc koncerta dalās koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

Sadarbībā ar elektroniskās mūzikas vēstnešiem Latvijā – “Dirty Deal Audio” tiešraidē no jumta bija vērojami spilgtu Latvijas elektroniskās mūzikas mākslinieku priekšnesumi. Aptuveni divu stundu garumā, laikā no plkst. 22.00 līdz 24.00, viens pēc otra uzstājās pieci mākslinieki – skaņu māksliniece un dzejniece Jeļena Glazova, jauno mediju mākslinieks, mūziķis Glociks jeb Gustavs Lociks, skaņu mākslinieks, elektroniskās mūzikas, kā arī teātra un kino mūzikas komponists un izpildītājs Toms Auniņš, skaņu mākslinieks, viens no radio-raidījuma “Tīrkultūra” veidotājiem, pasniedzējs R_R_ jeb Reinis Semēvics, kā arī audiovizuālā organisma "Trihars" pārstāvji – skaņu mākslinieki Kristaps Biters, Pēters Riekstiņš un Rihards Vītols. Savukārt par gaismas režiju rūpējās “Lielā dzintara” gaismu mākslinieks Mārtiņš Jansons, izgaismojot visu koncertzāles ēku.