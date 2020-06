Autokoncerts lidlaukā Spilve Rīgā, Daugavgrīvas ielā 140 norisināsies 11. jūnija vakarā un to piedāvā festivāls Summer Sound. Autokoncertā uzstāsties Latvijā iecienītas grupas – "Labvelīgais Tips", "Astro’n’out", "Pienvedēja Piedzīvojumi" un "Rīgas Modes". Koncertu starplaikā par patīkamas atmosfēras uzturēšanu rūpēsies dīdžejs Toms Grēviņš.



Šis autokoncerts ir īpašs ar to, ka tā ietilpība ir līdz pat 500 automašīnām, kas padara to par vērienīgāko autokoncertu Latvijā. Biļete vienai automašīnai uz koncertu maksā sākot no 50 EUR un koncertā var ierasties ar vieglajām un apvidus automašīnām.



Lai koncerta apmeklētāji varētu vēl patiesāk izbaudīt koncertu – labākai redzamībai koncerta teritorijā tiks nodrošināti četri lieli videoekrāni, bet grupu muzikālo izpildījumu varēs baudīt īpaši izdalītā radio frekvencē automašīnu skaļruņos.

Pilnvērtīgam koncerta apmeklējumam skatītājiem tiks nodrošināta arī droša bezkontakta ēdienu un dzērienu piegāde – sākot no uzkodām līdz pat siltiem grila ēdieniem, dažādiem gardiem un atspirdzinošiem dzērieniem, kā arī siltajiem dzērieniem. To visu varēs iegādāties ar Mobilly aplikācijas palīdzību.

“Šis gads un arī šī vasara daudziem no mums būs neaizmirstama ar savu savdabību – iespējams, ka vairums nekad nebija iedomājušies, ka apmeklēs koncertus sēžot automašīnās, tāpat kā mēs nebijām iedomājušies kā tādus organizēsim. Tā būs unikāla pieredze par kuru atmiņās ar citiem varēs dalīties vēl ilgi, tāpēc aicinām šīs atmiņas radīt kopā – vienīgajā tik vērienīgajā autokoncertā Latvijā,” komentē pasākuma organizators Uldis Pabērzis.



Autokoncerts lidlaukā Spilve biļešu cena ir sākot no 50 EUR par automašīnu, biļetes iespējams iegādāties https://www.aula.lv/pasakumi/autokoncerts-lidlauka-spilve



Automašīnā var atrasties viena persona vai vairākas personas no vienas mājsaimniecības. Biļešu skaits ierobežots.

Iebraukšana koncerta teritorijā sākot no 16.30 līdz 18.00. Koncerta noslēgums – 23.00.



Pirms ierašanās pasākuma teritorijā cilvēki tiks aicināti iepazīties ar drošības noteikumiem un apņemties to ievērošanu.

Plašāka informācija par Autokoncerts lidlaukā Spilve, kā arī drošības noteikumi, pieejami www.summersound.lv.