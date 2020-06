"Atceramies, kā viņa raudāja." 15 gadus veco Elīnu Liepājā nonāvēja mirušā piecgadīgā Ivana tēvs, apgalvo Infoliepaja.lv

Bojāgājusī Elīna bijusi atsaucīga un labsirdīga meitene. (Foto: infoliepaja.lv)

Jauns.lv jau rakstīja ka 30. maija avāriju Laboratorijas ielā Tosmārē, kurā gāja bojā pusaudze, 31 gadu vecais autovadītājs izraisīja 2,56 promiļu reibumā. Pie stūres automašīnai BMW, kas nobrauca no ceļa, ietriecās kokā un ielidoja grāvī, bijis Aleksejs Berladins, liecina neoficiāla informācija. Negadījumā cieta visi automašīnā esošie cilvēki – gan automašīnas vadītājs, gan tajā esošās nepilngadīgās jaunietes. Viena no jaunietēm – Elīna - notikuma vietā no gūtajām traumām nomira. Divas nepilngadīgas meitenes, kuras brauciena laikā sēdēja automašīnas aizmugurē, guva smagas traumas, pārsvarā lūzumus, un nonāca slimnīcā, bet 15 gadus vecajai šofera blakussēdētājai ārsti vairs nevarēja palīdzēt. Arī pats automašīnas vadītājs nokļuva slimnīcā.

“Cilvēki esot bijuši alkohola reibumā, bet bojāgājusī meitene vienīgā esot bijusi skaidrā," stāstīja kāda vietējā iedzīvotāja. Pēc vietējo iedzīvotāju stāstītā, vīrietis gribēja “pazīmēties” jauno meiteņu priekšā, atklāja TV3 raidījums “Degpunktā”.

Portāla Infoliepaja.lv galvenā redaktore Jeļena Osipova bojāgājušo meiteni labi pazina. Elīna ne tikai piedalījās dažādos labdarības projektos, kurus atbalstīja portāls, bet bija arī viņas meitas laba draudzene. Nežēlīgas likteņa ironijas dēļ Elīna gan dzīvoja kaimiņos Berladiniem, gan arī pirms trim gadiem aktīvi piedalījās pazudušā Ivana meklēšanā.

“Oficiāla apstiprinājuma tam, ka pie avarējušā auto stūres bija Aleksejs Berladins, nav, bet mēs, liepājnieki, jau viens otru pazīstam un visu zinām. Varat rakstīt, ka pie stūres bija Aleksejs Berladins, atsaucoties uz Infoliepaja.lv,” Jauns.lv teica Osipova.

Infoliepaja.lv raksta: “Elīna bija aktīva līdzdalībniece daudzos labdarības projektos, ko organizēja mūsu portāls. Mums viņa paliks atmiņā kā labsirdīgs, atsaucīgs, patiess bērns, kurš vienmēr ļoti pārdzīvoja par citu cilvēku nelaimi. Tā bija arī 2017. gadā, kad simtiem liepājnieku meklēja pazudušo Ivanu. Elīna vienmēr bija “pirmajās līnijās”. Atceramies, kā viņa raudāja, kad uzzināja par puikas nāvi… Un tagad, nejēdzīgu apstākļu sakritības dēļ, traģēdijas, kurā aprāvās Elīnas dzīve, vaininieks ir Aleksejs Berladins, tā paša Ivana tēvs, un tagad par to visu zina visa Liepāja. Uzticamies policijai, un ceram uz tās profesionalitāti. Esam pārliecināti, ka par braukšanu dzērumā, kas noveda pie bērna nāves, vainīgais atbildēs. Tai pašā laikā gribam vērst uzmanību uz to, ka pieaudzis vīrietis, pēc mūsu uzskata, parāda neveselīgu interesi par nepilngadīgajiem, un tas jau ir pavisam cits Krimināllikuma pants”.

Traģēdijas vieta Liepājā, Laboratorijas ielā, kur bojā gāja 15 gadus vecā Elīna. (Foto: infoliepaja.lv)

Jāatgādina, ka 2017. gada jūnijā visu Latviju satrieca Dubeņu meža masīvā netālu no Liepājas bez dzīvības pazīmēm atrastais piecus gadus vecais Ivans Berladins. Puisēns desmit dienas iepriekš bija izgājis no mājām un šķietami izgaisis. Viņa meklēšanai sekoja teju visa Latvija un tajā iesaistījās aptuveni 4000 brīvprātīgo. Puisēns bija aizgājis no mājām, iekāpis nepareizā autobusā un apmaldījies. Ivans Berladins bija no lielas ģimenes – viņš dzīvoja kopā ar mammu un trīs brāļiem un māsām. Ar vecākajiem brāļiem Ivans bieži apciemoja netālu dzīvojošo vecmāmiņu, puikas esot nākuši pēc saldumiem. Māte neesot puiku uzreiz arī sākusi meklēt, jo domājusi, ka viņš aizgājis pie omes.

Jāteic, ka Aleksejs Berladins arī līdz šim nav bijis īpaši paklausīgs likumam. 2017. gada rudenī Liepājas tiesā bija nozīmēta sēde, kurā bija paredzēts pie atbildības par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka rīkojumam vai prasībai, ar ko var sodīt ar naudassodu līdz 280 eiro vai administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm, saukt Alekseju Berladinu. Tomēr apsūdzētais tiesā neieradās, iepriekš par to pat nepaziņojot. Neoficiāli kļuva zināms, ka Berladins Latviju ir atstājis un dzīvo un strādā ārzemēs.

Tagad viņam, pēc visa spriežot, draud daudz bargāks sods. policijā ir uzsāktas krimināllietas pēc diviem krimināllikuma pantiem - par transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām alkohola reibumā, un par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu apreibinošu vielu iespaidā, kā rezultātā cietušajiem nodarīti smagi miesas bojājumi vai izraisīta cilvēka nāve.

Arī Liepājas laikraksta “Kurzemes Vārds” redakcijā Jauns.lv teica, ka pastāv “pamatotas aizdomas”, ka traģiskās autoavārijas izraisītājs-dzērājšoferis ir Aleksejs Berladins. Infoliepaja.lv raksts (krievu valodā) par Liepājas traģēdiju un Alekseja Berladina vainu: http://infoliepaja.lv/2020/06/01/tragicheskoe-dtp-v-liepae-izvestna-familiya-pyanogo-voditelya-i-vinovnika-gibeli-rebenka/.