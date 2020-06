View this post on Instagram

Liepāja,Laboratorijas iela, notikusi smaga avārija, sākotnējā informācija liecina , ka automasīna lielā ātrumā ir ietriekusies kokā, automašīnā atradušies 5 personas, diemžēl negadījumā ir bojāgājušie, 15 gadu jauna meitenīte. ( informācija tiks papildināta) #sadursme #sadursmelv #csng #avarija #paldiessekotajam #braucdrosi #izsakamlidzjutibutuviniekiem #lepaja