Biznesa klases izglītība ar budžeta vietām

Budžeta vieta nozīmē bezmaksas studijas reflektantiem, kuri uzvarējuši konkursā par budžeta vietām. Ja nav izdevies iegūt budžeta vietu, students var pretendēt uz stipendiju 600 EUR apmērā, kas tiek piešķirta reflektantiem, kuri uzvarējuši konkursā par stipendijām.



Budžeta vietas un stipendijas arī vēl nav viss, jo Biznesa augstskola Turība piedāvā dažādas studiju maksas atlaides.

Uzsākot studijas:

50% semestrim – 50% atlaide 2. semestrim



Reflektantiem, kuri uzsāk studijas Rīgā un ir noslēguši līgumu par izglītības iegūšanu laika posmā no 27.07.2020. līdz 31.07.2020. Atlaide tiek piemērota 1. studiju gada 2. semestrim.



Uzņēmuma rekomendācija – 15% atlaide



Reflektantiem, kuri iesniedz rekomendāciju studijām (Rīgā) no uzņēmuma, kas ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācijas vai Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas biedrs. Atlaide tiek piemērota 1. studiju gadam.



Studē ar ģimeni – 50% atlaide



Studenta vai reflektanta 1. pakāpes radiniekiem (bērnam, laulātajam, mammai, tētim, māsai vai brālim), kuri uzsāk studijas Turībā. Atlaide ir spēkā, kamēr abi radinieki studē vienlaicīgi.



Absolventa radinieks – 25% atlaide



Absolventa 1. pakāpes radiniekiem (bērnam, laulātajam, mammai, tētim, māsai vai brālim), kuri uzsāk studijas Turībā. Atlaide tiek piemērota 1. studiju gadam.



Filiāle – samazināta studiju maksa



Turības filiāļu (Liepāja, Cēsis, Talsi) reflektantiem, kuri noslēdz studiju līgumu līdz 2020. gada 5. septembrim, maksa par semestri – 390 EUR. Atlaide tiek piemērota visam studiju periodam.



Pārnākšana – 50% atlaide



Reflektantiem, kuri uzsāk studijas vēlākajos studiju posmos, t.i., no 2., 4., 6. vai 8. semestra. Atlaide tiek piemērota attiecīgajam studiju gadam.

Studiju laikā:

Sekmība – 25% atlaide



Studentiem, kuri studē 1. līmeņa programmā (Rīgā) neklātienes formā, bakalaura līmeņa programmā vakara vai neklātienes formā vai maģistrantūrā dienas, vakara vai neklātienes formā un ir ieguvuši labākās sekmes. Atlaide tiek piemērota vienam studiju semestrim.



Publicitāte – līdz 40% atlaide



Studentiem, kuri veicinājuši pozitīvu Turības publicitāti. Atlaide tiek piemērota vienam studiju gadam.

Studējošo pašpārvalde – līdz 100% atlaide



Studējošo pašpārvaldes biedriem un valdes locekļiem par studiju gada laikā ieguldīto darbu. Atlaide tiek piemērota vienam studiju gadam.



Basketbols – līdz 100% atlaide



Studentiem, kuri spēlē basketbola komandā “Biznesa augstskola Turība”. Atlaide tiek piemērota vienam studiju semestrim.

