Nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" valdes priekšsēdētājs Martins Gauss. (Foto: LETA)

"airBaltic" dota atļauja atsākt lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem un Minheni

Ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas speciālo atļauju "airBaltic" 2020. gada 25. maijā atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem un Minheni, bet no 2020. gada 1. jūnija lidojumus no Rīgas uz Berlīni, informē aviokompānijā "airBaltic".