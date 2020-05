Kāpēc izvēlēties studijas Liepājas Universitātē

Jau 75 gadus Liepājas Universitāte, atrodoties pašā Liepājas sirdī, ir apliecinājums zināšanām, stabilitātei un attīstībai. Tā ir mainījusies līdzi gadalaikiem un varām, bet saglabājusi savu pārliecību un eleganci, plūstot līdzi laika upei.

Liepājas Universitāte piedāvā studijas četrās fakultātēs. Dabas un inženierzinātņu fakultāte aicina studēt trīs bakalaura, divās maģistra un vienā doktora studiju programmā. Fakultātes dekāne profesore Anita Jansone saka: “Mūsu studenti ik dienas strādā ar datorvadāmām ierīcēm, izstrādā lietotnes gan biznesa risinājumiem, gan datorspēlēm, iepazīst atjaunojamo energoresursu izmantošanu un jaunākās ekotehnoloģijas.” Savukārt 3. kursa IT students Verners Gavilovskis atzīst: “Darbs ar informācijas tehnoloģijām man vienmēr ir paticis, un dzīvē ir jādara tas, kas patīk. Pirmkārt, IT ir nevis nākotne, bet tagadne, otrkārt, IT ir vienkārši interesanti!”

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte piedāvā studēt četrās bakalaura, divās maģistra un divās doktora programmās. Fakultātes dekāne profesore Zanda Gūtmane aicina: “Mūsu fakultātes studiju programmas ir radītas studentiem, kuri ir gatavi ar prieku pieņemt un iepazīt visu to, ko universitāte viņiem var dot, ir gatavi būt par procesa līdzveidotājiem un sava attīstības ceļa meklētājiem.” Dekānes viedoklim pievienojas 4. kursa students Roberts Džeriņš: “Šīs programmas paplašina redzesloku – mazās pagalītes kopumā veido pamatīgu ugunskuru!”

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte šogad ir pieredzējusi ievērojamas pārmaiņas un piedāvā jaunas studiju programmas, turklāt arī iespēju profesionāļiem ar augstāko izglītību apgūt pedagoga profesiju otrā līmeņa studijās, savienojot darbu ar studijām. Četrās bakalaura studiju programmās var kļūt par pedagogu, sociālo darbinieku vai logopēdu, kā arī izvēlēties no trim maģistra un vienas doktora studiju programmas. Pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju var iegūt pirmā līmeņa augstākās izglītības studijās. Fakultātes dekāne profesore Linda Pavītola uzsver: “Mēs gaidām tos, kuriem būt par Skolotāju ir aicinājums!”

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne docente Inta Kulberga apgalvo: “Vadītājs nav tikai amats – tas ir dzīvesveids! Ir vienkārši darīt to, ko dara visi. Grūtāk ir pretoties rutīnai un būt ar neatkarīgu domāšanu.” Šīs fakultātes pārziņā ir trīs bakalaura un viena maģistra studiju programma, bet studiju šarmu rezumē 1. kursa studente Alīna Katrīna Kūtre: “Šeit ir pasniedzēji praktiķi, un programmas ir augstā līmenī. Turklāt Liepājā katram studentam ir individuāla pieeja – pasniedzēji ir pretimnākoši, visi viens otru pazīst pēc vārda, nav jābaidās pazust pūlī.”

Neskaidros jautājumus par studiju procesu, studiju maksām un iespējām, ko piedāvā Liepājas Universitāte, iespējams noskaidrot, rakstot info@liepu.lv. Papildu informācija: www.liepu.lv

Pieteikšanās Liepājas Universitātē notiek:

elektroniski no 13. jūlija līdz 2. augustam,

pieteikumu apstiprināšana klātienē no 27. jūlija līdz 3. augustam.

Atklāj Liepāju sevī, sevi – Liepājā!