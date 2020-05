Reģionālās reformas dēļ VL-TB/LNNK var zaudēt spēcīgu vietējo līderi - Engures mēru Važu

2013.gadā Engures novada domes vēlēšanās Važas veidotais saraksts ieguva 13 no 15 mandātiem, bet 2017.gadā - jau 14 no 15 deputātu vietām. Tagad Važa LA sacījis, ka apsver iespēju nākamajās pašvaldību vēlēšanās no VL-TB/LNNK saraksta vairs nekandidēt. Pamatojot vilšanos partijā, no kuras ir startējis arī 13.Saeimas vēlēšanās, viņš sacījis: "Mums nesakrīt viedokļi par pašvaldību reformu."

Savu jauno politisko izvēli Važa vēl nav varējis nosaukt, jo vispirms esot jāredz, ar ko beigsies reforma.

Kā norāda LA, Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijā VL-TB/LNNK pārstāvošais Jānis Dombrava panāca valstspilsētas statusu sava partijas biedra Egila Helmaņa vadītajai Ogrei, kā arī atsevišķu novadu Saulkrastiem, kurus iepriekš vadīja Salacgrīvas un Mērsraga ostu valdēs Zemkopības ministriju pārstāvošais Ervīns Grāvītis. Turpretim par kolēģa Važas vadītā Engures novada interesēm nacionālā apvienība Saeimā necīnījās, norāda laikraksts.

Pagājušajā vasarā, kad vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) tikās ar potenciālā Tukuma novada, kurā nākotnē būs iekļauta arī Engure, pašvaldībām, Važa un pārējie Engures domes deputāti tikšanās vidū to demonstratīvi pameta. Važa vairākkārt ir norādījis uz piekrastes pašvaldību atšķirībām. Engurei daudz vairāk kopīgā esot ar Mērsragu, kurš savukārt iekļauts Talsu novadā.

Važa joprojām uzskata, ka reforma neko neatrisinās, ja pašvaldības mehāniski saliks kopā, bet viņa argumenti neesot sadzirdēti.

Jaunajā Tukuma novadā iekļautās Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas pašvaldības jau desmit gadus ir labi sadarbojušās, un starp to vadītājiem esot labas attiecības, bet neviena no tām, izņemot Tukuma novadu, negribēja piekrist lielā novada veidošanai, jo jutīšoties tajā kā nomales.

VL-TB/LNNK šā gada sākumā pārņēma varu arī Tukuma novadā, kuru tagad vada tās biedrs Normunds Rečs. Viņš gan tika ievēlēts domē no reģionālās partijas "Tukuma pilsētai un novadam".

Dombrava LA atzina, ka diemžēl ne visas iniciatīvas izdevies īstenot administratīvi teritoriālās reformas sagatavošanas ietvaros. Viņaprāt, pašvaldībām arī esot jāapzinās, ka nevarēs vairs būt novadi ar 5000 iedzīvotājiem, kā to gribēja suitu pašvaldības, vai nedaudz lielāku iedzīvotāju skaitu. Valkas novads, kurā ir nepilni 9000 iedzīvotāji, esot izņēmums un īpašs gadījums, jo tā ir pilsēta, kas faktiski atrodas divās valstīs. Savukārt Saulkrastus Dombrava redz kā attīstības centru.

Viņš arī ir nolēmis ar Važu vēl runāt, lai viņa un partijas ceļi tomēr nešķirtos.