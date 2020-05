Deputāts Andris Skride paziņo, ka veiksmīgi pārslimojis Covid-19 un atklāj slimības gaitu

Publicējam Andra Skrides ierakstu no "Facebook" konta nerediģētā veidā.

Draugi!

Esmu saņēmis otros negatīvos Covid-19 analīzes rezultātus, tas nozīmē - šobrīd varu uzskatīt, ka esmu vesels.

Tieši mediķi, kas strādā frontes pirmajā līnijā, ir visvairāk pakļauti Covid-19 riskiem. To vēlreiz apliecina arī mans gadījums. Tāpēc tieši mediķi ir tie, kuri, neskatoties uz valstu savstarpējo cīņu par aizsardzības līdzekļu iegādi, ir laikus un pilnā apmērā jānodrošina ar maskām un aizsargtērpiem. Pateicos visiem kolēģiem, kas šajā laikā sniedza man atbalstu! Viņu darbs beidzot ir pelnījis kļūt par budžeta prioritāti nr.1.

Pats pieteicos arī antivielu pētījuma programmai. Covid-19 ir jāpēta arī Latvijā!

Slimības gaitu savā gadījumā varu raksturot kā samērā vieglu - uz pāris dienām pazuda oža, jutos saguris, taču temperatūras man nebija.

Koronavīrusa pazīmes manam kolēģim Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā parādījās 15. aprīlī, tāpēc šajā datumā pašizolācijā devos arī es. Pozitīvu Covid-19 rezultātu saņēmu jau vēlāk un drīz pēc tam parādījās arī pirmie vīrusa simptomi. Kopā ar epidemiologu apzinājām manas kontaktpersonas, kuru skaits bija minimāls. Ar inficēto personu biju kontaktējies 12. aprīlī, bet Saeimā pēdējo reizi fiziski atrados 9. aprīlī. Tāpēc ne Saeimas kolēģi, ne citas amatpersonas nebija manā kontaktpersonu lokā.

Labu veselību visiem un būsim piesardzīgi šajā tik trauksmainajā laikā!

Jauns.lv jau vēstīja, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā tika atklāts tikai viens jauns Covid-19 saslimšanas gadījums, taču viens inficētais miris.

Vakar aizsaulē devies kāds pacients vecumā no 85 līdz 90 gadiem, kurš bija inficējies ar šo slimību, bet kuram bijušas arī vairākas citas hroniskas saslimšanas. Tādējādi kopumā Latvijā līdz šim mirušas 19 ar Covid-19 saslimušas personas jeb 2% no atklātajiem inficētajiem.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 2199 Covid-19 testi, no kuriem tikai viens bijis pozitīvs. Latvijā kopumā līdz šim ir veikti 81 246 izmeklējumi uz Covid-19, no kuriem pozitīvs bijis 951 tests jeb nepilni 1,2% gadījumi no kopskaita.

Pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar Covid-19. Kopā stacionāros pašlaik ārstējas 31 pacients, no kuriem 29 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet divi - ar smagu. Savukārt no stacionāriem līdz šim kopumā izrakstīti 111 pacienti.

No Covid-19 Latvijā uz 12.maiju bija izveseļojušās apmēram divas trešdaļas jeb 627 no saslimušajiem.