Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala” paziņo par festivāla 2020. gada sezonas atcelšanu un izziņo jaunas iniciatīvas

“Lai arī kopā ar festivāla padomi ilgstoši un samērā optimistiki centāmies izvērtēt visas iespējas, lai šovasar drošā veidā varētu organizēt vismaz daļu no sezonas plānotajām performancēm, ieilgusī Covid-19 radītās krīzes situācija un atbildīgo institūciju pieņemtie lēmumi, ļāvuši izšķirties par lēmumu šovasar plānotos koncertus atcelt. Mākslinieku, festivāla apmeklētāju un komandas veselība mums ir un paliks pirmā prioritāte,” skaidro Zane Čulkstēna, festivāla izpilddirektore.

Tomēr ar lielu pārliecību par jaunās festivāla sezonas norisi 2021.gadā organizatori turpina aktīvu darbu pie mākslinieciskās programmas izveides, cerot uz Latviju atvest arī tos māksliniekus, kuri šogad festivālā “Rīga Jūrmala” nevarēja uzstāties. Jaunā 2020./21. festivāla sezonas programma tiks izziņota šī gada agrā rudenī.

Notiek darbs pie jaunām iniciatīvām:

Tiešsaistes meistarklases festivāla izglītības programmas ietvaros

Viens no festivāla “Rīga Jūrmala” mērķiem ir atbalsts jauno talantu izaugsmei. Jau pērn sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju festivāls informēja par jauno izglītības programmu “Rīga Jūrmala” akadēmiju, kuras ietvaros tika plānotas vasaras meistarklases jaunajiem talantiem starptautisku, pieredzējuši mūziķu vadībā, kas jau uzstājušies festivālā vai plāno to darīt. Reaģējot uz notikumiem, meistarklases jau šobrīd tiek nodrošinātas tiešsaistē un līdz šim aizvadītas jau divas no tām, piedaloties Bavārijas Radio Simfoniskā orķestra (BRSO) flautistei Natālijai Švābei un JVLMA studentiem. Nākamās trīs meistarklases čellam turpināsies BRSO galvenā čellista Laionela Koneta vadībā, taču jau pavisam drīz tiks izziņoti jauni meistarklašu pieteikumi, tostarp piedaloties pasaulslavenajam čella virtuozam Mišam Maiskim, kurš festivālā uzstājās 2019. gadā, un citām pasaules mēroga klasiskās mūzikas zvaigznēm.

Starptautisks audiovizuāls televīzijas piemiņas koncerts Marisam Jansonam.

Lai pieminētu Latvijā dzimušo pasaulslaveno diriģentu Marisu Jansonu, kura vadītais orķestris ir viens no galvenajiem festivāla “Rīga Jūrmala” partneriem, festivāls sadarbībā ar vietējiem un starptautiskiem partneriem organizēs audiovizuālu televīzijas piemiņas koncertu. Lai gan vairāk informācijas par koncerta norisi un programmu tiks sniegta drīzumā, jau šobrīd savu dalību apstiprinājuši visi Marisa Jansona savulaik vadītie orķestri - Oslo Filharmoniskais orķestris, Pitsburgas Simfoniskais orķestris, Amsterdamas Karaliskais Concertgebouw orķestris un Bavārijas Radio Simfoniskais orķestris.

“Lai arī lēmums par festivāla atcelšanu bijis sarežģīts, esmu pārliecināta, ka tas ir pareizākais, ko šajos sarežģītajos apstākļos varam darīt. Visas festivāla komandas vārdā vēlos paust visdziļākos cieņas apliecinājumus mūsu brīnišķīgajiem orķestriem, diriģentiem un solistiem, kas mūs atbalstījuši, lai festivāls kļūtu par vienu no gaidītākaiiem vasaras klasiskās mūzikas galamērķiem Ziemeļeiropā,” saka Zane Čulkstēna. “Neraugoties uz to, mēs saglabājam pozitīvu skatu par nākotni un patiesi ceram, ka jaunās festivāla iniciatīvas - festivāla akadēmijas meistarklases tiešsaistē un starptautiskais audiovizuālais televīzijas piemiņas koncerts Marisam Jansonam - mums ļaus gan paplašināt jau esošo festivāla sekotāju pulku, gan sasniegt jaunus klasiskās mūzikas mīļotājus, ar kuriem tiksimies jau pavisam drīz - nākamvasar.”

Festivāla mākslinieciskais direktors Martins Engstrēms: “Mums ir patiesi žēl, ka šogad nevarēsim Rīgā un Jūrmalā pulcēt mūsu dārgos mūziķus un apmeklētājus, tieši tādēļ jau tagad turpinām darbu pie 2021.gada sezonas plānošanas. Līdzīgi kā pirmajā festivāla norises gadā, arī nākamvasar apmeklētājiem piedāvāsim klausīties pasaules izcilākos orķestru, diriģentu un solistu meistarībā.”

Praktiska informācija biļešu pircējiem

Apmeklētāju ērtībai, festivāla organizatori piedāvās iespēju atgriezt iegādāto biļešu summu pilnā apmērā, saglabāt summu par iegādātajām biļetēm kā dāvanu karti, ar kuru apmeklētāji jau šī gada rudenī varēs iegādāties biļetes ar 30% atlaidi festivāla 2021.gada sezonai, vai veikt ziedojumu, atbalstot festivāla izglītības programmu.

Vairāk informācijas par biļešu atgriešanu pieejama festivāla mājas lapā www.riga-jurmala.com vai rakstot uz tickets@riga-jurmala.com. Ikviens festivāla apmeklētājs saņems individuālu ziņu par plānotajām izmaiņām un iespējām biļešu atgriešanai.

Par festivālu “Rīga Jūrmala”

2019. gada vasarā Latvijā pirmo reizi notika jauns pasaules līmeņa simfonisko orķestru festivāls “Rīga Jūrmala”. Vairāk nekā 15 500 apmeklētāju no 50 dažādām valstīm tostarp Lielbritānijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Japānas, Argentīnas, Izraēlas, Meksikas, Taizemes un Austrālijas klausījās 20 simfonisko orķestru un kamermūzikas koncertus pasaulslavenu klasiskās mūzikas mākslinieku izpildījumā. Festivāls tika iekļauts vasaras festivālu Top 10 pēc britu laikraksta The Telegraph vērtējuma, kā arī jau atkārtoti ieguvis Eiropas festivālu asociācijas īpašo kvalitātes zīmi EFFE Label.

Vairāk informācijai: www.riga-jurmala.com