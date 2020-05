Lielajai Talkai dalību pieteikušas 118 pašvaldības - Latvija iedvesmo pasauli

Šogad Lielā Talka norisinās lielāku uzsvaru liekot uz solo, duo un ģimenes talkām, taču, ņemot vērā valdības pieņemtos ārkārtējā stāvokļa atvieglojumus, kas ļauj pulcēties pasākumā līdz 25 cilvēkiem, tiem, kuri vēlas talkot, paplašinot cilvēku skaitu savās talkās līdz atļautajam, jākontaktējas ar talkas koordinatoriem katrā konkrētajā pašvaldībā. Viņi jāinformē par konkrētu cilvēku skaitu, un tikai talkas koordinators var apstiprināt attiecīgo talku, ja uzskata, ka tas ir pieļaujami. Tas, vai šādas talkas tiks apstiprinātas, būs atkarīgs no tā kāda ir kopējā situācija pašvaldībā, un par to vislabāk ir informēti koordinatori un pašvaldības. Neaizmirsīsim, ka ir svarīgi rūpēties par savu drošību un, neskatoties uz to, ka atļauta pulcēšanās lielākā cilvēku skatā, 2 metru distance ir jāievēro joprojām!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministrs Juris Pūce (AP!): "Šogad Lielo Talku piedzīvojam sarežģītā laikā - papildus rūpēm par mūsu zemi, mums jāparūpējas arī par savu un līdzcilvēku drošību, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus. Lai Latvija būtu tīrāka, zaļāka un labāka mums visiem, šogad talkosim vienatnē, divatā vai ģimenes lokā katrs savās mājās vai tuvējā apkārtnē, kas nav pietiekami sakopta! Rūpēsimies par Latviju ik dienu, bet, jo īpaši šo sestdien - Lielās Talkas laikā!"

Lielās talkas mērķis vienmēr ir bijis, lai Latvija kļūtu par tīrāko un zaļāko valsti pasaulē. Lai virzītos iepretim šim statusam, ir ļoti būtiski, ka ne vien patērētāji, bet arī ražotāji domā ekoloģiski un ilgtermiņā attiecībā uz mūsu valsts ekoloģiju un saimniekošanu kopumā. Vides piesārņojums pašlaik ir viena no Latvijas un pasaules prioritārajām problēmām, kuras risināšanā liela nozīme ir tieši ražotāju attieksmei.

"Mums ir patiess prieks atbalstīt šādu globālu iniciatīvu, jo gan "Mežpils alus", gan "Lielās Talkas" ilgtspējīgas attīstības mērķi un vīzija iet kopsolī. Arī mēs šogad spērām soli uz priekšu - padarot savu produktu iepakojumu ilgtspējīgāku un zaļāku, tādā veidā pagarinot iepakojuma dzīves ciklu. Ļoti ceram, ka nākotnē arvien vairāk uzņēmumi pieņems lēmumu par pārstrādājama iepakojuma izmantošanu, tērējot mazāk dabas resursus un samazinot ekoloģisko nospiedumu," uzsver "Mežpils alus" mārketinga vadītāja Inga Berkoviča.

Ik gadu Lielā Talka apvieno lielu daļu mūsu valsts iedzīvotāju praktiski visās Latvijas pašvaldībās. Talkošanas tradīcija un pārliecība par to, ka tikai kopīgiem spējiem sakopjot savu apkārtni, labiekārtojot to, kā arī izglītojot jauno paaudzi par to, cik svarīgi ir saglabāt vidi tīru, ir svarīgākais priekšnoteikums, lai Latvija tiešām būtu skaistākā un zaļākā valsts pasaulē. Mēs lieliem soļiem ejam uz šo mērķi, jo jau tagad esam otrā zaļākā valsts Eiropā. Tāpēc ir būtiski šo kursu saglabāt, un pat tādos apstākļos, kādi tie ir šogad, visiem doties Lielajā Talkā.

"Latvijā un arī visa pasaule pašlaik atrodas ļoti sarežģītā un iepriekš nepieredzētā situācijā. Tomēr pēc tā, cik pašvaldības ir pieteikušās talkai, redzam, ka cilvēki ir optimistiski noskaņoti un ir gatavi piedalīties Lielajā Talkā. Šis ir īpašs gads, kurš parāda mums cilvēku saliedēšanās spēku, arī ne tik pozitīvos apstākļos. Man ir priekš, ka šogad, pēc teju 10 gadu pārtraukuma, Lielajai Talkai pievienojas arī Babītes pašvaldība. Un es esmu lepna par mūsu cilvēkiem un pateicīga par to atbalstu, ko visus iepriekšējos gadus un īpaši šogad sajūtu no cilvēkiem. Raugoties uz citām valstīm, man ir prieks, ka Latvija arī šajos apstākļos neaizmirst par to, cik svarīga ir apkārtējā vide un mūsu planētas ekosistēma, lai mēs visi varētu dzīvot veselīgi," uzsver Lielās Talkas valdītāja Vita Jaunzeme.