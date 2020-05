Vairākās Zemgales pilsētās ārkārtējā situācijā audzis izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem

Šogad, salīdzinājumā ar 2019.gadu, Jelgavas iecirkņa apkalpojamā teritorijā par 55% ir samazinājušies sadzīves konflikti ārpus ģimenes, taču ģimenes konfliktu skaits ir palielinājies par 15%. Kalniņa skaidroja, ka izsaukumi uz ģimenes konfliktu tiek reģistrēti ne tikai kā notikumi, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, bet liela daļa no minētajiem notikumiem ir arī sadzīviska rakstura konflikti, kur vardarbība nav pielietota, un citi tamlīdzīgi gadījumi.

Minētajā laika posmā Jelgavas iecirkņa apkalpojamā teritorijā bijis mazāk automašīnu zādzību, kā arī zādzību no mājokļa un tirdzniecības objektiem. Ņemot vērā mazāk intensīvo satiksmi, par 28% mazāk ir notikumu, kas saistīti ar transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, un uz pusi samazinājies arī ceļu satiksmes negadījumu skaits.

Līdzīga situācija ir bijusi arī Aizkraukles iecirkņa apkalpojamā teritorijā - ārkārtējās situācijas laikā par 53% ir samazinājies noformēto protokolu skaits par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā, bet ceļu satiksmes negadījumu bijis par 12% mazāk. Taču ģimenes konfliktu skaits ir palielinājies par 19% un, salīdzinājumā ar 2019.gadu, par 4% vairāk ir reģistrētas dažādas zādzības.

Jēkabpils iecirkņa apkalpojamā teritorijā ārkārtējās situācijas laikā transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā ir palielinājusies par 41% salīdzinājumā ar 2019.gadu. Minētajā laika posmā par 33% ir samazinājušās zādzības no tirdzniecības vietām. Lai arī izsaukumi par ģimenes konfliktiem ir saņemti tikpat daudz kā iepriekšējā gadā, šogad ievērojami mazāk - par 83% - ir bijis nepieciešams pieņemt lēmumus par pagaidu aizsardzību.

Kopējais noziedzības līmenis ir samazinājies arī Tukuma iecirkņa apkalpojamā teritorijā, un līdzīgi kā citur Zemgalē, ir samazinājušies reģistrētie notikumi par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, kuru bijis par 22% mazāk, un ceļu satiksmes negadījumu skaits sarucis par vienu trešdaļu. Ģimenes konfliktu skaits ir palielinājies par 28%, kā arī, salīdzinājumā ar 2019.gadu, par ceturtdaļu ir audzis zādzību skaits, iekļūstot telpās, vai vērtīgu mantu zādzības.

Līdzīga situācija ir novērojama arī Dobeles iecirkņa apkalpojamā teritorijā, kur kopumā ārkārtējās situācijas laiks īpaši neatšķiras no iepriekšējā gada. Šogad ievērojami mazāk autovadītāju brauc pie stūres alkohola reibumā. 2019.gadā par minēto pārkāpumu tika sodītas 43 personas, taču šogad - 16. Mazākas intensitātes satiksme ietekmē arī to, ka arī ceļu satiksmes negadījumu skaits ir samazinājies par 16%. Atšķirībā no citiem iecirkņiem, Dobeles iecirkņa apkalpojamā teritorijā ir arī samazinājies ģimenes konfliktu skaits un dažādu zādzību skaits.

Arī Bauskas iecirknī arī ārkārtējās situācijas laikā ir samazinājies reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaits - par 23% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu -, bet transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā samazinājusies par 31%. Ārkārtējā situācija nav nelabvēlīgi ietekmējusi attiecības ģimenē, jo Bauskas iecirkņa apkalpojamā teritorijā izsaukumi uz ģimenes konfliktiem ir samazinājušies par vairāk nekā 40%. Krietni vien mazāk ir reģistrētas zādzības no mājokļiem - šogad no 12.marta līdz 7.maijam bijušas tikai četras zādzības no mājokļiem, bet pērn attiecīgajā laika posmā - 11 -, taču zādzību skaits no tirdzniecības objektiem gan ir palielinājies par 23%.

Jau ziņots, ka ārkārtējās situācijas laikā Latvijā par 37% palielinājies izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem.

Pērn laikā no 13.marta līdz 23.aprīlim uz ģimenes konfliktiem bija reģistrēti 922 izsaukumi, kas ir vidēji 22 izsaukumi dienā. Savukārt šogad identiskā laika posmā uz ģimenes konfliktiem bija reģistrēti 1454 izsaukumi, kas ir vidēji 35 izsaukumi dienā jeb par 37% vairāk, nekā 2019.gadā.

Šajos izsaukumos pieņemto policijas lēmumu par varmākas nošķiršanu skaits šogad ir samazinājies. Pērn pieņemti 94 šādi policijas lēmumi, bet šogad ārkārtas situācijas laikā pieņemti 60 policijas lēmumi par nošķiršanu.