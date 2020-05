Līdz šim Latvijā noteiktas divu veidu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes – gada un triju mēnešu laika posmam. Plānots, ka īsāks termiņš, kāds pieejamas arī Lietuvā un Igaunijā, pilnīgāk apmierinās makšķernieku vajadzības.

Zemkopības ministrija skaidro, ka šāds ierosinājums izskanējis no makšķerēšanas organizācijām. Īstermiņa kartes ieinteresēti iegādāties gan vietējie makšķernieki, kas necopē regulāri, gan ārvalstu viesi, kas Latvijā uzturas salīdzinoši īsu laiku.

Noteikumu projekts paredz arī nedaudz palielināt maksu par makšķerēšanas kartēm, kas nav mainīta kopš 2009. gada, turklāt kopš eiro ieviešanas Latvijā vairs nav apaļos skaitļos, kā tas bija latos.

Plānots, ka par gada karti līdzšinējo 14,23 eiro vietā būtu jāmaksā 15 eiro, par trīs mēnešiem 7,11 eiro vietā – 7,50 eiro. Viena mēneša karte maksātu piecus eiro, vienai dienai – 1,50 eiro. Minētajās cenās ierēķināts pievienotās vērtības nodoklis. Ieņēmumi no makšķerēšanas kartēm paredzēti Zivju fondam. Minētie grozījumi vēl jāskata valdībā.

Ko un kur maijā nedrīkst makšķerēt

Valsts vides dienests informē, ka maijā turpinās atsevišķi ierobežojumiem makšķerēšanai – līdz 15. maijam aizliegts lomā paturēt salates jeb meža vimbas, līdz 31. maijam – zandartus.

Līdz 31. maijam visā Latvijā aizliegta zveja ar zivju murdiem, līdz 15. jūnijam aizliegts zvejot jebkādas zivis visās ūdenstilpēs ar tīkliem.

Noteikts liegums līdz 15. maijam makšķerēt Lubāna ezerā 100 metru no Aiviekstes slūžām.

Aiviekstē no Vesetas (jaunās gultnes) grīvas augšup pret straumi līdz Aiviekstes HES aizsprostam liegums ir līdz 31.maijam.

Buļļupē visā garumā līdz 31. maijam.

Liegums ir arī Daugavā no ietekas Rīgas jūras līcī sešu kilometru posmā augšup pret straumi līdz bijušajam augstsprieguma pārvadam Rīgas teritorijā, Loču kanālā visā garumā, Sarkandaugavā visā garumā līdz 31. maijam.

Līdz 31. maijam turpinās makšķerēšanas liegums atsevišķās vietās Lielupes upē un Lielupes baseina apgabalā – Lielupē no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām; Mēmelē no grīvas līdz gājēju tiltam Bauskā; Mūsā no grīvas līdz tiltam pie autosporta kompleksa; Slocenē (Pulkaine) starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru; Vecslocenē un Slocenē starp Slokas ezeru un Lielupi.