Latvijā sākusies spiningošanas sezona un makšķernieki jau dalās ar vareniem līdaku lomiem

Kaspars publicējis iespaidīgu foto ar līdaku, kuru viņam izdevies noķert Gaujā zem Kazu krācēm. Tikmēr Ingars norāda, ka viņam Valkas apkārtnē izdevies notvert līdzīga izmēra plēsoņu.

Valmierā Gaujā zem Kazu krācēm kustoņi mīt pic.twitter.com/v3eHXgNVXh — Kaspars Pakers (@KasparsPakers) May 5, 2020

Valkas apkārtnē 2 dienas atpakaļ kas līdzīgs pic.twitter.com/cgjWdyujkv — Ingars Raiskums (@kangarjenoc) May 5, 2020

Valsts vides dienests (VVD) atgādina, ka maijā turpinās atsevišķi ierobežojumiem makšķerēšanai - līdz 15.maijam aizliegts lomā paturēt salates jeb meža vimbas, bet līdz 31.maijam - zandartus. Savukārt līdz 31.maijam visā Latvijā aizliegta zveja ar zivju murdiem, bet līdz 15.jūnijam aizliegts zvejot jebkādas zivis visās ūdenstilpēs ar zivju tīkliem.



No 1.maija noteikts liegums makšķerēt Lubāna ezerā 100 metru ezerā no Aiviekstes slūžām līdz 15.maijam. Aiviekstē no Vesetas (jaunās gultnes) grīvas augšup pret straumi līdz Aiviekstes HES aizsprostam liegums ir līdz 31.maijam, Buļļupe visā garumā līdz 31.maijam.



Liegums ir arī Daugavā no ietekas Rīgas jūras līcī sešu kilometru posmā augšup pret straumi līdz bijušajam augstsprieguma pārvadam Rīgas pilsētas teritorijā, Loču kanālā visā garumā, Sarkandaugavā visā garumā līdz 31.maijam.



Tāpat līdz 31.maijam turpinās noteiktais makšķerēšanas liegums atsevišķās vietās Lielupes upē un Lielupes baseina apgabalā, proti, Lielupē no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām, Mēmelē no grīvas līdz gājēju tiltam Bauskā, Mūsā no grīvas līdz tiltam pie autosporta kompleksa, Slocenē (Pulkaine) starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru, kā arī Vecslocenē un Slocenē starp Slokas ezeru un Lielupi.



VVD atgādina, ka arī ārkārtējās situācijas laikā VVD pastiprināti turpina kontrolēt zveju iekšzemes un Baltijas jūras ūdeņos.