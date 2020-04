Otrdienas rītā Mūrniece “Twitter” publicēja sekojošo:

Vakar 22.10 trīs!!!! @RigasPP iebruka bārā izdzīt vienīgo tējas dzērāju, kurš nebija paspējis iziet līdz 22. Trijatā spiedās virsū bāra letei, uz aizrādījumu ievērot distanci, paziņoja, ka uz viņiem tas neattiecas... — Linda Mūrniece (@murniecelinda) April 29, 2020

Zīmīgi, ka notiekošais iekļuva arī Lielbritānijā bāzētās bezpeļņas asociācijas un labdarības organizācijas “Bērzes Strazdi” sociālā medija “Kopā” intervijā, kur Mūrniecei jautājumus uzdeva aktrise Vita Balčunaite (ap 14:33):

Mūrniece sākotnēji noliegusi, ka telpās ir klienti

Jauns.lv vērsās pie RPP, lai lūgtu komentēt un skaidrot otrdienas vakara incidentu Vecrīgā. RPP sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Greidāma pauda sekojošo: “28. aprīlī pulksten 22.15 RPP Centra pārvaldes darbinieki, veicot vecpilsētas izklaides vietu apsekošanu, ievēroja, ka viena no tām, neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli un noteiktajiem ierobežojumiem, ir atvērta. Likumsargi iegāja kafejnīcā, kur sastaptas vairākas personas, tostarp arī iestādes vadītāja. Sieviete sākotnēji noliedza, ka telpās vēl aizvien atrodas klienti. Līdz ar to ar vienu no personām lūgts uzrādīt darba līgumu, pēc kā iestādes vadītāja atzina, ka pie bāra sēdošā persona ir nevis darbiniece, bet gan apmeklētāja. Sarunas laikā saņemti arī vairāki izsmejoši pārmetumi par policijai uzdotajiem kontroles pasākumiem ārkārtējā stāvokļa laikā.”

RPP informē, ka noskaidrot, kāpēc netiek ievēroti noteikumi, tā arī neizdevās, jo iestādes vadītāja skaidroja, ka telefonsaruna viņai ir svarīgāka un to nepārtrauks.

“Sešu minūšu ilgajā vizītes laikā noskaidroti atbildīgās personas dati. Drīz pēc tam lietas materiāli apkopoti un šodien administratīvā grupa, izskatot pieņemtos materiālus, uzsāka administratīvā pārkāpuma lietvedību,” piebilda RPP pārstāve.

“Atgādinām, ka ārkārtējās situācijas rīkojumā noteikts, ka kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta un citas atpūtas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā pulksten 8.00 un beidz ne vēlāk kā pulksten 22.00. Atbildība par minēto pārkāpumu noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā. Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 10 līdz 2000 eiro, juridiskajām personām no 140 līdz 5000 eiro,” skaidroja RPP.

RPP arī piebilst, ka sākotnēji, it īpaši pirmajā nedēļā pēc ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas, uzsvaru likām uz preventīvo darbu, mudinot izlaides vietu vadītājiem sekot līdzi noteikumiem, bet nu jau rit trešā nedēļa.

Likumsargi ir tiesīgi būt trijatā

“Tāpat esam apskatījušies arī pilno videoierakstu no notikuma vietas un secinām, ka darbinieki bijuši iecietīgi un profesionāli esošajā situācijā. Ierakstā sadzirdam arī šobrīd visai populāru jautājumu, ko mums ik pa laikam uzdod iedzīvotāji, par likumsargu atrašanos vienkopus trijatā. Lai gan valdības videokonferencēs, arī medijos gana plaši par šo jau runāts, atgādinām, ka daudzi operatīvie dienesti šobrīd strādā pastiprinātā režīmā un šis ierobežojums nav attiecināms uz operatīvajiem darbiniekiem, pildot dienesta pienākumus. Praksē mums gadās dažādi smagi notikumi, kad vienkopus jāstrādā gandrīz visiem operatīvajiem dienestiem. Piemēram, ja notikumā būs nepieciešami papildspēki personu savaldīšanai, tādi uz turieni tiks nosūtīti, ja personai būs nepieciešama medicīniskā palīdzība, tā tiks izsaukta, neskatoties, uz to, ka notikumā, piemēram, strādās pieci operatīvie darbinieki. Mums nav tādas opcijas kā strādāt no mājām, ne arī bieži vien izvēles ieturēt tādu distanci no personām kā vēlētos,” pārmetumus par to, ka paši RPP darbinieki it kā nav ievērojuši ierobežojumus, plaši skaidroja RPP pārstāve.

Šādas pārbaudes neesot nekas jauns. Jau no pirmās dienas gan paši, gan pēc iedzīvotāju saņemtiem izsaukumiem RPP apseko naktsklubus, bārus, kafejnīcas un citas vietas.

Tie, kas tur strādā, ļoti labi zina, ka darbs jāorganizē tā, lai izklaides vieta būtu ciet pulksten 22.00, atbildē Jauns.lv pauda RPP pārstāve.