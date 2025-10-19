Kopš 22. septembra pazudusi 7. klases skolniece Kerija Daniela Bramane, viņa aizbēga no Sveķu internātskolas Gulbenes novadā
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošos Keriju Danielu Bramani, kura 22. septembrī, ap pulksten 13.30 pameta Sveķu internātskolu Gulbenes novadā un līdz šim brīdim nav atgriezusies. Iespējams, viņa atrodas Rīgā.
Valsts policija aicina aplūkot attēlu ar meiteni un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par jauniešu iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Skolas direktors Aigars Lasis pavēstījis vietējam izdevumam “Dzirkstele.lv”, ka meitene regulāri zvanot savai mammai. “Oficiāli atradusies viņa nav. Viņa ieslēdz telefonu, ar māti sazinās. Parunā ar māti un izslēdz telefonu. Pati mātei ir stāstījusi, ka braukājot riņķī ar tramvaju. Brauc uz jūru. Viņai esot viss labi.”
Pati Bramane vairākkārt komentējusi Valsts policijas "Facebook" lapas paziņojumu par viņas meklēšanu, piemēram, (saglabājot rakstītājas gramatiku) "Bro chill mums vis ok nav skolā vairāk so chill", "Kad bērnus sit aiztiek jums vienalga", "Nu kas liekat mani mierā......".
Kerija Daniela ir 7. klases skolniece, pagājušajā mācību gadā ar labām sekmēm piedalījusies skolas matemātikas olimpiādē – par to liecina Sveķu pamatskolas informācija, kas publiskota vietnē “Facebook”. Lasis pavēstījis, ka Kerija Daniela skolā uzvarējusi arī skolas angļu valodas olimpiādē un piedalījusies valsts olimpiādē šajā mācību priekšmetā skolēniem, kuri apgūst speciālo izglītības programmu. Viņš pieļauj, ka meitene bija izveidojusi attālinātu draudzību internetā, izmantojot to apstākli, ka diezgan labi zina angļu valodu, un vēlējusies klātienē satikt interneta saziņas draugu vai draugus, vēsta "Dzirkstele.lv".