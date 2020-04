Vīrieši drīkst iziet no dzīvesvietas tikai nepāra datumos, sievietes - tikai pāra datumos. Kādi ierobežojumi ir citās valstīs?

Albānija:

slēgtas zemes un jūras robežas, izņemot komerciālo transportu. Visi lidojumi apturēti, izņemot reizi dienā uz Stambulu;

pēc ieceļošanas no augsta riska valstīm – 14 dienu pašizolācija;

no 10. marta Albānijā slēgtas skolas, augstskolas, bērnudārzi, restorāni, bāri, kafejnīcas un citas sabiedriskās vietas. Satiksme lielākoties apturēta, un sabiedriskais transports pilnībā apturēts. Valstī ieviesti publisko un privāto transportlīdzekļu lietošanas ierobežojumi. Privātie transportlīdzekļi izmantojami tikai, lai dotos uz un no darba;

pārvietošanās uz darbu un ārkārtas nepieciešamības produktu iegāde atļauta tikai darba dienās no pulksten 05.00 līdz pulksten 17.30. Pārējā laikā, tostarp brīvdienās, – komandantstunda. Uz pārtikas veikaliem drīkst doties tikai 1 persona no ģimenes, pieprasot atļauju no varasiestādēm;

autovadītājiem, kas vēlas izmantot savus transportlīdzekļus, jāsaņem apstiprinājums no Albānijas Valsts policijas, aizpildot tiešsaistes anketu. Personas, kas brauc bez pienācīgiem apstiprinājumiem, var tikt pakļautas naudas sodam un viņu braukšanas tiesības var tikt atņemtas;

ārpus ierobežotajām stundām nedrīkst braukt ar personīgiem transportlīdzekļiem pa ceļiem, izņemot ārkārtas transportlīdzekļus, valsts transportlīdzekļus un transportlīdzekļus, kas piegādā pārtiku un medicīnas preces. Šī rīkojuma pārkāpšanas rezultātā uz trīs gadiem var tikt apturēta vadītāja apliecība un piemērots naudas sods līdz pat 5000 eiro.

Andora:

no 16. marta slēgti veikali (izņemot pārtikas veikalus un aptiekas), atcelti kultūras un sporta pasākumi, slēgti slēpošanas kūrorti. Sabiedriskā transporta kustība ir ierobežota. Skolas un universitātes ir slēgtas.

Angola:

avioreisu pasažieriem, kas ieceļo no Ķīnas, Irānas, Itālijas vai Dienvidkorejas, tiek liegta ieceļošana valstī.

Antigva un Barbuda:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 28 dienu laikā bijušas Ķīnā vai Itālijā.

Apvienotie Arābu Emirāti (AAE):

slēgtas visas mācību iestādes, tostarp ārpusskolas aktivitātes;

atcelti visi publiskie pasākumi (izstādes, koncerti, konferences);

valsts iestādēm noteikts maiņu darba režīms vai darbs mājās, ko ievēro arī daļa privāto kompāniju un ārvalstu vēstniecību;

Dubaijā slēgtas visas izklaides un tūristu vietas, tai skaitā restorāni, bāri, kino u.c.;

no 17. marta vismaz uz četrām nedēļām pārtrauktas lūgšanas mošejās;

no 17. marta AAE pārtrauc visa veida vīzu izsniegšanu;

no 17. marta pārtraukta aviosatiksme starp AAE un Sīriju, Turciju, Irāku un Libānu, taču arī ar citām valstīm tā ir ievērojami ierobežota;

no 19. marta tiek liegta ārzemnieku ieceļošana AAE;

no 19. marta plkst. 12.00 pārtraukta pilnīgi visu AAE vīzu turētāju iebraukšana valstī. Tas nozīmē arī, ka AAE rezidenti, kas pašreiz ir ārpus AAE, netiek atpakaļ valstī;

no 19. marta pārtraukta visa veida darba atļauju izsniegšana;

no 19. marta aizliegta AAE pilsoņu ceļošana ārpus AAE;

no 22. marta uz nenoteiktu laiku ir slēgti publiskie un privātie parki, pludmales, baseini, sporta zāles u.c.;

no 23. marta visiem AAE studentiem ārvalstīs 48 stundu laikā jāatgriežas AAE;

no 24. marta AAE tika pārtraukti VISI lidojumi, ieskaitot tranzītu lidojumus. Šobrīd no AAE notiek tikai atsevišķi lidojumi, kuri ir saskaņoti ar AAE valdību kā izņēmumi Covid-19 ierobežojumu laikā.

no 24. marta AAE uz nenoteiktu laiku ir ieviests pilnīga karantīna (lock down). Slēgts ir viss, izņemot pārtikas veikalus un aptiekas. Iziet no mājas iesaka tikai galējās nepieciešamības gadījumos. Par karantīnas neievērošanu draud sodi, kas var sasniegt 50 000 AED jeb 12 000 EUR;

no 26. marta līdz pagaidām nenoteiktam laikam visā AAE teritorijā īstenota dezinficēšanas operācija, kuras laikā no 20.00 līdz 06.00 noteikta komandantstunda. 4. aprīlī Dubaijas emirātā tika izziņota 24 stundu dezinficēšanas programma, kas ilgs vismaz 2 nedēļas.

2. aprīlī AAE aviokompānija “Emirates” saņēma apstiprinājumus pasažieru pārvadāšanai noteiktos reisos. Sākot ar 6. aprīli, pirmie lidojumi plānoti no Dubaijas uz Londonu, Frankfurti, Parīzi, Briseli un Cīrihi. Tāpat saskaņā ar AAE valdības atļauju AAE aviolīnija “Etihad Airways” ir uzsākusi lidojumus no Abū Dabī uz Amsterdamu (no 11. aprīļa), Londonu (no 16. aprīļa), Briseli (no 17. aprīļa), Dublinu (no 15. aprīļa) un Cīrihi (no 17. aprīļa).

Apvienotā Karaliste:

no 24. marta vispārēja karantīna (lockdown), aizliedzot pulcēties vairāk nekā diviem cilvēkiem vienuviet;

visi nebūtiskie veikali ir slēgti tāpat kā rotaļu laukumi un bibliotēkas;

cilvēkiem ārpus mājas ir atļauts tikai nopirkt pārtiku vai zāles, vienu reizi dienā veikt vingrojumus (skriešana, staigāšana) vai doties uz darbu, ja tas ir absolūti nepieciešams;

no 18. marta ir slēgtas skolas uz nenoteiktu laiku – pirmo reizi valsts mērogā modernās Lielbritānijas vēsturē. Skolas tomēr paliks atvērtas NHS un citu ārkārtējas palīdzības darbinieku bērniem;

Lielbritānijas Ārlietu ministrija iesaka atteikties no jebkāda ceļošanas ārpus valsts;

Francijas lēmums aizvērt ārējo Šengenas/ES robežu uz Apvienoto Karalisti neattiecas un tie, kuri ar auto vai prāmi vai lidmašīnu pārvietojas starp AK un tām valstīm, kur vēl šī satiksme atļauta, var to darīt;

Gērnsija

līdz 1. jūnijam atcelti lidojumi no/uz Gērnsiju;

ņemot vērā ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 pandēmiju, Gērnsijas valdība strādā pie grozījumiem imigrācijas noteikumos (Population Management), lai personas, kurām ir piešķirtas darba atļaujas Gērnsijā, varētu turpināt legāli uzturēties salā. Tā kā uzturēšanās Gērnsijā ir stingri piesaistīta darba atļaujai, tiek izskatīta iespēja mainīt nodarbinātības veidu.

Argentīna:

1. aprīlī Argentīnas valdība atvēra robežas tikai Argentīnas pilsoņiem un iedzīvotājiem Argentīnā. Ir apturēti arī visi regulārie starptautiskie lidojumi, lai gan valdība var atļaut kravas lidojumus un ierobežotu skaitu ārkārtējo starptautisko lidojumu;

obligātā karantīna pagarināta līdz 27. aprīlim. Tikai ceļotāji ar apstiprinātu starptautiskā lidojuma rezervāciju 24 stundas pirms lidojuma drīkst pārvietoties no provincēm uz Buenosairesu. Pārvietošana pa sauszemi tiek kontrolēta. Jāņem vērā, ka katrai provincei ir savi noteikumi, veicot pārbaudes uz provinču robežām;

Pēc Buenosairesas pilsētas valdības paziņojuma no 15. aprīļa ir obligāta sejas maskas lietošana, pārvietojoties pa pilsētu.

Armēnija:

Armēnijas pilsoņiem atļauts izbraukt no valsts tikai ar lidmašīnu, ar nosacījumu, ka pēc atgriešanās viņi tiks pakļauti 14 dienu karantīnai vai pašizolācijai;

pieļaujama tikai primārās nepieciešamības dienestu darbība un cilvēku primārās nepieciešamības pārvietošanās kustība. Personām, kas dodas ārā no mājām, ir jābūt skaidram pamatojumam un jāmāk loģiski paskaidrot, kurp dodas. Visām personām, kas pārvietojas ārpus mājas, līdzi jābūt personu apliecinošs dokuments. Tiek rekomendēts nepulcēties lielās grupās, kopā drīkst pārvietoties ne vairāk kā 2 cilvēki;

no 24. marta visas kafejnīcas un restorāni ir slēgti, darbojas tikai pārtikas veikali, aptiekas, bankas. Tiek rekomendēts pēc iespējas vairāk izmantot tiešsaistes pakalpojumus, tiešsaistes pirkumus;

var tikt aizliegti arī masu pasākumi, kuros piedalās vairāk nekā 20 cilvēku, tostarp reliģiskas ceremonijas, koncerti, izstādes, izrādes, teātra izrādes, sporta, kultūras, izglītības un izklaides pasākumi, svētki un piemiņas dievkalpojumi. Ģimenes pasākumi, piemēram, kāzas, dzimšanas dienas svinībās un bēres var tikt organizētas, balstoties uz atbildīgo iestāžu lēmumiem;

no pulksten 10.00 līdz pulksten 12.00 visi veikali, aptiekas, bankas apkalpo tikai tos pilsoņus, kuru vecums ir virs 65, pārējiem lūgums neapmeklēt veikalus šajā periodā;

par pašizolācijas vai karantīnas noteikumu vai citu pārvietošanās ierobežojumu pārkāpšanu ārkārtējā stāvokļa laikā, kas nolaidīgi izraisījis citas personas inficēšanos, tiks piespriests sods 300-500 minimālo mēnešalgu apmērā vai ne ilgāk kā līdz 1 mēneša ieslodzījumam, kā arī iespēja apsūdzētajam liegt tiesības ieņemt noteiktus sabiedriskus amatus divus gadus. Atbildība ir noteikta arī gadījumos, kad personu nolaidība rada smagus zaudējumus personas veselībai, rada divu vai vairāku cilvēku inficēšanos vai izraisa nāvi.

Amerikas Savienotās Valstis (ASV):

šobrīd ASV ir vislielākais inficēto ar Covid-19 vīrusu skaits pasaulē: 16. aprīlī 644 348 inficēti, 28 554 miruši un 48 708 atveseļojušies. Vissmagāk skartās ir tādas pavalstis kā Ņujorka, Ņūdžersija, Masačūsetsa, Mičigana, Kalifornija un Pensilvānija. Jaunāko statistiku par Covid-19 izplatību skatīt šeit.

13. martā ASV prezidents deklarēja ārkārtas stāvokli visā ASV. 16. martā prezidents pasludināja vadlīnijas saskaņā ar kurām iedzīvotāji aicināti izvairīties no pulcēšanās grupās, kas pārsniedz 10 cilvēkus. 29. martā ASV prezidents pagarināja Covid-19 vīrusa dēļ noteiktos ierobežojumus līdz 30. aprīlim, prasot cilvēkiem arī turpmāk palikt mājās un ievērot sociālo distancēšanos;

13. marta ASV prezidenta rīkojums liedz ieceļot valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā bijušas Šengenas līguma dalībvalstīs, tajā skaitā Latvijā. Liegums ir spēkā līdz turpmākam prezidenta rīkojumam. No 16. marta ieceļošanas liegums ASV tiek attiecināts arī uz Apvienoto Karalisti un Īriju;

no 13. marta ASV ieviesa pasažieru aviosatiksmes liegumu no Eiropas;

20. martā ASV paziņoja, ka visās ārvalstīs aptur ikdienas vīzu noformēšanas pakalpojumus. ASV vēstniecības un konsulāti joprojām izskata ārkārtas vīzas, ja ir vajadzīgais personāls, bet šobrīd nav noteikts datums pakalpojumu atsākšanai. Pakalpojumu apturēšana neietekmē to valstu ceļotājus, kuri ASV var iebraukt bez vīzas;

no 21. marta uz 30 dienām ir slēgta ASV-Kanādas un ASV-Meksikas sauszemes robeža mazsvarīgai transporta plūsmai (non-essential traffic) – t.sk. tūristiem. Pārrobežu preču kustība netiek skarta. Cilvēki, kas šķērsos robežu darba vai citu steidzamu un svarīgu (essential) iemeslu dēļ, netiek skarti;

informācija par aktuālo situāciju ASV saistībā ar Covid-19 izplatību un ieceļošanas ierobežojumiem ir pieejama ASV Slimību kontroles un novēršanas centra mājaslapā: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

Austrālija:

no 20.marta plkst. 21.00 slēgta valsts robeža, un tajā vairs nevar ieceļot Austrālijas nerezidenti. Savukārt tiem, kas atgriežas valstī – jāveic 14 dienu pašizolācija;

no 24.marta Dienvidaustrālijas un Rietumaustrālijas štati slēdz iekšējās robežas un pasludina liela mēroga ārkārtas situāciju (major emergency). Robežu šķērsotājiem būs jāparaksta dokuments par veselības stāvokli un apņemšanās 14 dienas ievērot pašizolāciju;

ņemot vērā gadījumu ar kruīza kuģi “Ruby Princess”, kas piestāja galapunktā Sidnejā un uz kura klāja bija 130 inficētu pasažieru, Austrālijas federālā valdība ir aizliegusi mēnesi visā valstī piestāt kruīza kuģiem. Tas radīja nopietnus sarežģījumus daudziem Austrālijas iedzīvotājiem atgriezties mājās;

15.aprīlī Austrālijas premjers Skots Morisons TV uzrunā aicināja skolas atsākt darbu un skolotājus visā valstī pievienoties pārējiem “varoņiem” – medicīnas darbiniekiem, kārtībsargiem un pārdevējiem. S. Morisons brīdina vecākus, ka ilgstoša skolu neapmeklēšana var atstāt nopietnas sekas uz bērnu tālākizglītību un ir aicinājis skolu direktorus un skolotājus sapulcēties un apspriest mācību atsākšanu, kā arī to, kā uzturēt skolu telpas sanitāras un drošas;

no 23. marta slēgti kinoteātri, klubi, bāri, kazino, sporta telpas, baznīcas, bet kafejnīcas un restorāni ir pieejami tikai ēdiena pasūtīšanai uz mājām/ līdzi ņemšanai;

25. martā noteikts liegums ceļot ārpus Austrālijas un tiek pārtraukta visu nebūtisko (non-essential services) pakalpojumu sniedzēju darbība. Netiek atļautas sabiedriskas pulcēšanās, tostarp privātas mājas viesības, bet kāzas tiek samazinātas līdz 5 cilvēku dalībai, bēres – 10.

1. aprīlī Austrālijas Aizsardzības spēki paziņojuši par operācijas “Operation Covid-19 Assist” uzsākšanu, izveidojot katrā štatā īpašas palīdzības vienības cīņai pret Covid-19. Vienības palīdz policijai nodrošināt karantīnas ievērošanu, kā arī mēģina izsekot Covid-19 inficēšanās ceļus;

Austrālijas premjers Skots Morisons aicinājis ārvalstniekus bez darba atļaujām vai izredzēm iegūt darbu tuvākajā nākotnē, atgriezties savās izcelsmes valstī, brīdinot, ka Austrālijas valsts un pašvaldību iestādes nevarēs sniegt sociālu un finansiālu pabalstu. Ir bažas par Covid-19 izplatīšanos sociālajos centros un hosteļos, kuros apmetušies daudzi ārvalstnieki bez darbavietām un pastāvīgiem ienākumiem;

Tasmānijas štatā par karantīnas neievērošanu varēs piemērot naudas sodu līdz pat 16 800 AUD (8550 EUR) vai cietumsodu līdz 6 mēnešiem.

Austrija:

līdz 27. aprīlim Austrija ir pagarinājusi robežkontroli ar Itāliju, Vāciju, Šveici un Lihtenšteinu, Ungāriju un Slovēniju. Šķērsojot robežu, tiek veikta veselības kontrole;

Ielidojot Austrijā ar lidmašīnu, tās pilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja Austrijā, pēc ieceļošanas ir jādodas 14 dienu pašizolācijā, ja vien netiek nodrošināta tūlītēja izbraukšana no valsts. Tas attiecas arī uz personām, kam Federālā Eiropas lietu un iekšlietu ministrija izsniegusi identifikācijas kartes (Legitimationskarte);

trešo valstu pilsoņiem (kuri nav EEZ vai Šveices pilsoņi) iebraukšana valstī liegta. Izņēmums – palīdzības dienestu darbinieki (mediķi, kopēji), tranzīta pasažieri, preču pārvadātāji, kā arī ārvalstu misiju un starptautisko organizāciju, kas nav reģistrētas Austrijā, darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Viņiem jāuzrāda medicīnas izziņa vācu vai angļu valodā ar testa rezultātu, ne vecāku par 4 dienām. Ja šāda medicīnas izziņa nav pieejama, personai jādodas 14 dienu karantīnā tam piemērotā vietā, piemēram, dzīvoklī vai viesnīcā, ja vien šīs personas uzreiz neplāno izbraukt no valsts;

6. aprīlī Austrijas federālā valdība paziņoja par lēmumiem, kas pieņemti, ņemot vērā, ka iepriekšējā nedēļā saslimušo skaits ar Covid-19 stabilizējas. Aprīļa beigās valdība plāno iepazīstināt ar plānotajiem pasākumiem vasaras laikā:

no 16. marta noteikti personu pārvietošanās ierobežojumi. Personas drīkst atrasties publiskajā telpā četros gadījumos: 1) dodoties uz darbu; 2) dodoties uz pārtikas veikalu vai aptieku; 3) dodoties sniegt palīdzību; 4) pastaiga vai sporta aktivitātes svaigā gaisā vienatnē, ar mājdzīvnieku, ar personām, ar ko dzīvo kopā, bet vienlaikus nedrīkst kopā būt vairāk par 5 personām;

jāievēro 2 metru distance, ja tas nav iespējams, tad vismaz 1 metru distance;

no 6. aprīļa pārtikas veikalos visiem obligāti jālieto sejas maskās, no 14. aprīļa sejas maskas jālieto arī sabiedriskajā transportā;

no 14. aprīļa drīkst būt atvērti nepārtikas preču veikali, kuru kvadratūra nepārsniedz 400 kvadrātmetrus. Neatkarīgi no kvadratūras drīkst strādāt būvmateriālu un dārza preču veikali. No 1. maija drīkstēs strādāt visi pārējie veikali. No maija vidus varētu atļaut strādāt viesnīcām un restorāniem;

skolas un universitātes turpina strādāt attālinātā režīmā;

līdz 1. jūlijam tiek atcelti visi publiskie pasākumi, koncerti, sporta pasākumi;

no 1.maija būs atvērti tenisa laukumi, golfa laukumi, šautuves u.c. vietas, kur personas var nodarboties ar sportu.

Azerbaidžāna:

no 5.aprīļa pulksten 00.00 līdz 20. aprīļa pulksten 00.00 Azerbaidžānā ir noteikts īpašs karantīnas režīms (lēmums par šī režīma pagarināšanu vai modificēšanu šobrīd vēl nav pieņemts);

Azerbaidžānas ārējās robežās, kā arī vairāku pilsētu un reģionu administratīvajās robežās ir apturēta cilvēku pārvietošanās (kravu pārvadājumi tiek turpināti);

līdz 20. aprīlim ir atcelti visi lidojumi, kurus repatriācijai varēja izmantot Azerbaidžānas teritorijā joprojām esošie ārvalstnieki, apturēti arī Azerbaidžānas iekšējie avioreisi;

saskaņā ar īpašā karantīnas režīma noteikumiem Azerbaidžānas iedzīvotājiem ir atļauts pamest dzīvesvietu tikai trīs iemeslu dēļ, iepriekš veicot saskaņošanu ar telefona īsziņu starpniecību: 1) neatliekama vai saskaņā ar noteiktu grafiku veicama medicīniskā palīdzība; 2) pārtikas, medikamentu vai citu ikdienā nepieciešamu preču iegāde, kā arī bankas un pasta pakalpojumi; 3) dalība tuva radinieka bērēs. (izņēmums ir Azerbaidžānas valdības apstiprinātā sarakstā iekļautu iestāžu darbinieki, kuri šajā periodā turpina darbu);

slēgtas visas sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības vietas, izņemot pārtikas veikalus un aptiekas – tirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumi bez ierobežojumiem atļauti, pasūtot internetā un saņemot ar piegādi;

atcelti kultūras un masu pasākumi, apturēta kinoteātru, muzeju, teātru, izklaides centru un sporta zāļu darbība;

sabiedriskā transporta darbība tiek veikta saskaņā ar attiecīgajās pašvaldībās noteikto kārtību;

tuviniekiem aizliegts apmeklēt pacientus, kuri ārstējas ārstniecības iestādēs;

valsts iestāžu darbinieku un veselības aprūpes darbinieku vizītes ārpus valsts var notikt tikai saņemot Azerbaidžānas Ministru kabineta Operatīvā štāba atļauju;

privātajām ārstniecības iestādēm jāstrādā, koordinējoties ar Veselības ministriju un Medicīnas teritoriālo vienību vadības apvienību, un saistībā ar iespējamiem incidentiem jānodrošina augstākais gatavības līmenis.

Baltkrievija:

Ārkārtas stāvoklis nav izsludināts. Baltkrievijā pārvietošanās ierobežojumu nav. Baltkrievija savas robežas nav slēgusi, un valstī nav aizliegta ieceļošana vai izceļošana, bet Baltkrievijas Ārlietu ministrija aktīvi aicina valsts pilsoņus nedoties ārpus valsts.

Minskas lidosta un sauszemes robežpārejas punkti darbojas. Ielidojot Minskas lidostā, Eiropas Savienības pilsoņiem ir jānokārto tranzītvīza, kā arī tiek veikti temperatūras pārbaudes pasākumi. Par Baltkrievijas robežu slēgšanas plāniem nav paziņots, taču visiem ceļotājiem jābūt gataviem, ka ceļošanas ierobežojumi varētu tikt ieviesti bez iepriekšēja brīdinājuma;

Latvijas valstspiederīgie no Baltkrievijas var atgriezties, šķērsojot robežu ar kājām. Pēc ielidošanas jāmeklē taksometrs, kas aizvestu līdz Latvijas – Baltkrievijas robežpunktiem: Urbāni – Silene vai Grigorovščina – Pāternieki;

ir pagarināts uzturēšanās laiks bezvīzu ceļotājiem Baltkrievijā no 30 dienām līdz 90 dienām un, ja nepieciešams, ilgākam par 90 dienām;

kravas autopārvadātājiem, kas tranzītā šķērso Baltkrieviju, jābrauc pa valsts nozīmes autoceļiem, uz kuriem atrodas kāds no 43 atpūtas un degvielas uzpildes punktiem. Apstāšanās laikā vadītāji atpūtas punktu nedrīkst pamest. Vadītājiem, kas veic tranzīta pārvadājumus, ir pienākums Baltkrieviju pamest pa īsāko maršrutu un ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc ierašanās tās teritorijā, izņemot gadījumus, kad termiņu nav iespējams ievērot avārijas, kravas pārkraušanas vai transporta līdzekļa maiņas dēļ, ja to paredz pārvadāšanas līguma nosacījumi un tas ir norādīts transporta dokumentos. Minēto darbību veikšanai pieļaujama novirzīšanās no valsts nozīmes ceļiem, bet darbības jāveic pēc iespējas īsākos termiņos;

no 27. marta Vitebskas apgabala rajonos, un 7. aprīļa Minskā tiek ieviesti oficiāli pasākumu plāni cīņai pret Covid-19. Galvenais uzsvars likts uz pašizolāciju, sociālo distancēšanos un sanitārajiem pasākumiem. Pasākumi ar lielu cilvēku skaita piedalīšanos tiek atcelti vai pārcelti. Bērnudārzi un skolas strādā, bet vecākiem ir tiesības izlemt nevest bērnus. Tiek rekomendētas tālmācības vai mācības pēc individuāliem grafikiem. Attālināts darba režīms pēc iespējas tiek ieteikts arī uzņēmumu darbiniekiem;

valsts poliklīnikās un slimnīcās ir izveidoti analīžu nodošanas punkti.

Bahamu Salas:

liegta ieceļošana valstī ārvalstniekiem, kuri ir apmeklējuši Ķīnu, Irānu, Itāliju vai Dienvidkoreju pēdējo 20 dienu laikā.

Beliza:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu.

Benina:

personām, kas bijušas Covid-19 skartajās valstīs, jāveic 14 dienu pašizolācija.

Beļģija:

spēkā 20. martā ieviestā pagaidu robežkontrole Beļģijā. Robežas šķērsošana atļauta tikai būtiskiem mērķiem (essential travel). Par būtisku pārvietošanos uzskatāma: došanās uz darbu, došanās pie bērniem, ja ir dalītas bērnu aprūpes tiesības, došanās pie cilvēkiem, kuriem ir trausla veselība, došanās uz bērēm. Preču un pakalpojumu kustība ir atļauta;

tranzītā ceļojošajiem jābūt derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kā arī pierādījumam par tālāko ceļojuma mērķi (biļetēm);

kopš 24. marta pasažieru kustībai ir slēgta Charleroi lidosta (Brussels South). Brussels Airlines līdz 15. maijam neplāno veikt regulāros komercreisus;

18. martā Beļģijā stājās spēkā papildu ierobežojumi, kas noteikti uz laiku līdz 19. aprīlim ar iespēju ierobežojumus pagarināt līdz 3.maijam:

iedzīvotāji aicināti bez vajadzības neiet ārpus mājām. Atļauts iet uz darbu, pie radiniekiem, kuriem nepieciešama palīdzība, iepirkties, uz banku, pastu, uz aptieku;

atļautās sporta aktivitātes: skriešana, pastaiga, braukšana ar riteni (pa vienam vai kopā ar vienu personu, ar kuru dzīvo kopā);

aizliegtas pulcēšanās;

apturētas mācības skolās;

uzņēmumiem darbs jāorganizē attālināti; ja tas nav iespējams, jāievēro maksimāla sociālā distancēšanās;

ja uzņēmums neievēro sociālo distancēšanos, tam var piemērot naudas sodu; pēc atkārtotu pārkāpumu konstatēšanas – uzņēmumu slēgt;

šie ierobežojumi neattiecas uz kritiskajiem sektoriem un būtisko pakalpojumu sniedzējiem, tomēr arī tiem maksimāli jāievēro sociālās distancēšanās nosacījumi;

jāievēro 1.5 metra distance no apkārtējiem;

slēgti nepārtikas preču veikali, tirgi un mazāk svarīgā uzņēmējdarbība, pārtikas veikali, aptiekas un dzīvnieku barības veikali ir atvērti;

pārtikas preču veikalos tiek ierobežots apkalpojamo personu skaits (1 persona uz 10 m² un maksimums 30 minūtes);

frizētavas ir slēgtas;

nakts veikali atvērti līdz pulksten 22.00;

sabiedriskais transports turpina kursēt;

Beļģijas iedzīvotājiem nav atļauti ceļojumi uz ārvalstīm (izņemot tos, kas uzskatāmi par būtiskiem);

Beļģijas iedzīvotājiem nav atļauts doties uz savu otro mājokli;

policija kontrolē iedzīvotāju pārvietošanos, par pārkāpumiem nosakot sodus.

6. aprīlī tika veikti precizējumi ierobežojumos, nosakot, ka atpūtas mērķiem ar automašīnu pārvietoties drīkst vecāka gadagājuma cilvēki, cilvēki ar pārvietošanās traucējumiem, kā arī ģimenes ar bērniem, kuri jaunāki par pieciem gadiem;

Beļģijas valdība katram Covid-19 rezultātā atlaistajam pagaidu bezdarbniekam nekavējoties izmaksās 1 450 EUR mēnesī pabalstu;

pašnodarbinātie, kuri pārtraukuši darbu vai nonākuši grūtībās, varēs saņemt starp 1 291 un 1 614 EUR atbalstu mēnesī. Tas attieksies gan uz tiem, kas joprojām ir daļēji aktīvi tirgū, gan uz tiem, kas pārtraukuši darbu;

dzīvojamo māju īpašnieki, kuri ir nonākuši finansiālās grūtībās Covid-19 vīrusa un tā apkarošanai īstenoto pasākumu dēļ, saņems nekustamā īpašuma nodokļa samaksas pārcelšanu līdz 2020. gada septembrim. Analoģisku nodokļu samaksas pagarinājumu saņems uzņēmumi un pašnodarbinātās personas attiecībā uz cita veida nodokļiem;

Beļģijas bankas ir paaugstinājušas limitu līdz 50 EUR norēķiniem ar bezkontakta banku kartēm.

Bolīvija:

valstī ir izsludināta ārkārtas sanitārā situācija un noteikta karantīna līdz 30. aprīlim. Valsts robežas ir slēgtas. Starptautiskie un iekšzemes lidojumi ir apturēti, izņemot gadījumus, kad ir apstiprināti valdības veiktie humānie/repatriācijas lidojumi;

ārvalstniekiem ir aizliegts iebraukt Bolīvijā. Ceļotājiem jābūt gataviem papildu ceļošanas ierobežojumiem, kuri skar starptautiskos pārlidojumus un ir izsludināti īsā laikā vai stājās spēkā bez iepriekšējā paziņojuma;

autotransporta, izņemot drošības un veselības dienestus, kustība ir aizliegta;

ārkārtas situācijas laikā no pulksten 07.00 līdz 12.00 no mājām drīkst iziet viena persona (18-65 gadi) tikai pārtikas iegādei. Iepirkumiem ir paredzētas tikai rīta stundas. Sestdienās un svētdienās veikali ir slēgti un pakalpojumi netiek veikti, cilvēkiem ir jāpaliek mājās;

par karantīnas pārkāpšanu tiks piemēroti sodi no 145 dolāru soda naudas līdz pat 10 gadiem cietumā.

Bosnija un Hercegovina:

no 23. marta Bosnijā un Hercegovinā (BiH) ir pilnīgs ieceļošanas aizliegums ārvalstniekiem, izņemot BiH rezidējošajiem diplomātiem;

robežšķērsošanas vietas cilvēkiem slēgtas, izņemot piecas robežšķērsošanas vietas ar Horvātiju, divas ar Serbiju, viena ar Melnkalni;

Sarajevas lidosta slēgta līdz aprīļa beigām, izņemot humānās palīdzības un evakuācijas reisus;

BiH iedzīvotājiem, kas atgriežas, jāievēro 14 dienu pašizolācija;

atcelti publiskie pasākumi, slēgtas skolas, augstskolas, bērnudārzi, sporta klubi, restorāni;

slēgti veikali, izņemot pārtikas, aptiekas;

ierobežota cilvēku pārvietošanās ārpus mājas laikā no pulksten 18.00. līdz 5.00. (Serbu Republikā no 20.00-5.00). Federācijā pilnīga izolācija bērniem līdz 18 gadu vecumam un senioriem pēc 65;

medicīnas darbinieki nedrīkst atstāt valsts teritoriju.

Brazīlija:

no 27. marta 30 dienu Brazīlijā ir aizliegta visu ārvalstnieku ieceļošana neatkarīgi no viņu pilsonības, teritorijas, no kuras ieceļo, un ar kādu transportu ceļo (gaisa, sauszemes vai ūdens), izņemot ,ja ārvalstnieks šķērso Brazīliju tranzītā, lai atgrieztos savā mītnes valstī. Nepieciešams uzrādīt tālākā lidojuma biļeti;

gan starptautisko, gan iekšējo lidojumu skaits ir būtiski samazinājies. Līdz maija vidum gaisa telpa netiks slēgta un tiks garantēts vismaz minimālais lidojumu grafiks, lai valsts reģioni būtu savienoti;

federālo štatu gubernatori atbilstoši savām pilnvarām ievieš dažādus ierobežojumus savās teritorijās: slēdz skolas, tirdzniecības centrus, izklaides vietas, aizliedz cilvēku pulcēšanos, aicina sabiedrību pašizolēties un ievērot distanci;

īpaši bīstams koronavīruss ir izrādījies indiāņu ciltīm. Valdība ir ieviesusi aizliegumu indiāņu apdzīvotajās teritorijās ieceļot neindiāņu izcelsmes cilvēkiem, piešķīrusi 828 milj. EUR finanšu atbalstu, izplata sejas maskas, cimdus un testa iekārtas. Šie pasākumi attiecas arī uz romu tautai un citām klejotājciltīm Brazīlijā.

Bulgārija:

4. aprīlī Bulgārija pagarināja 13. martā izsludināto ārkārtas stāvokli līdz 13. maijam.

no 8. aprīļa stājas spēkā jauni noteikumi ārvalstu pilsoņiem ceļošanai caur Bulgārijas teritoriju tranzītā. Tas iespējams tikai tad, ja ārvalstu pilsoņi ir informējuši attiecīgi savas valsts vēstniecību Bulgārijā un sadarbībā ar Bulgārijas Iekšlietu ministriju ir saskaņots maršruts, lai nodrošinātu maksimāli ātrāku izbraukšanu no Bulgārijas;

Bulgārijas valdība ir aizliegusi ieceļošanu personām no šādām ES dalībvalstīm un Šengenas valstīm: Itālijas, Spānijas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Nīderlandes, Šveices, Austrijas, Beļģijas, Islandes, Lihtenšteinas un Luksemburgas. No 20. marta līdz 17. aprīlim aizliegts valstī ieceļot trešo valstu (ne ES pilsoņiem) un ASV pilsoņiem, izmantojot visus robežšķērsošanas veidus: aviāciju, jūras transportu, dzelzceļu un autoceļus. Šie ierobežojumi neattiecas uz Bulgārijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem vai personām ar pastāvīgajām vai ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām un viņu ģimenes locekļiem;

robežšķērsošanas punktu skaits ar Ziemeļmaķedoniju, Serbiju un Rumāniju ir sašaurināts līdz dažiem iebraukšanas punktiem;

no 30. marta visām personām sabiedriskās vietās (gan iekštelpās, gan ārpus tām) obligāti jāvalkā sejas maskas;

noteikts aizliegums iedzīvotājiem apmeklēt visa veida publiskās izklaides un ēdināšanas vietas, kā arī lielus iepirkšanās centrus. Atļauts apmeklēt pārtikas veikalus, aptiekas, bankas un apdrošināšanas sabiedrības birojus. Restorāniem atļauta ēdiena piegāde pēc pasūtījuma, ievērojot noteiktās higiēnas normas;

atceltas klātienes mācības skolās, slēgtas pirmsskolas mācību iestādes, aizliegti visi interešu izglītības pasākumi;

darba devējiem ieteikts maksimāli izmantot attālinātā darba iespējas, atļauts noteikt nepilnu darba laiku, piešķirt apmaksātu vai neapmaksātu ikgadējo atvaļinājumu. Apmaksāts atvaļinājums var tikt piešķirts arī bez nodarbinātā piekrišanas;

tiek apturēti tiesu procesi, izņemot krimināllietas;

iesaldētas tiesības apķīlāt privātpersonu banku kontus, algas, nekustamo un kustamo īpašumu. Apturētas apķīlātās mantas publiskās izsoles. Tiek ierobežotas notariālās apliecināšanas darbības, izņemot steidzamos gadījumus;

tiek noteikta kriminālatbildība vai administratīvā atbildība ārstiem, kuri atsakās sniegt palīdzību slimai personai pandēmijas laikā vai ārkārtas situācijā;

Bulgārijas valdība ir palielinājusi administratīvā soda maksimālo apmēru par epidēmijas ierobežošanas pasākumu pārkāpumiem no 2 500 līdz 50 000 EUR;

pēc Bulgārijas rūpnieku asociācijas veiktā pētījuma 40% no uzņēmumiem ir nosūtījuši vai plāno nosūtīt visus vai daļu savu darbinieku apmaksātā vai nepamaksātā atvaļinājumā, 33% plāno personāla daļēju samazināšanu, 10% - algu samazināšanu.

Čīle:

Čīlē ir izsludināta Covid-19 pandēmijas ceturtā fāze, kas nozīmē nekontrolētu un plaši izplatītu transmisiju. Zemes, jūras un gaisa robežas ir slēgtas ārvalstu tranzīta pasažieriem;

ierobežojumi ir stājušies spēkā no 18. marta pulksten 00.00, neattiecas uz kravu kustību un saistīto personālu, lai nodrošinātu normālu preču piegādi un pakalpojumus Čīlē. Ieceļošanas ierobežojumi neattiecas uz Čīles pilsoņiem vai ārzemniekiem ar uzturēšanās tiesībām;

noteikta komandantstunda no pulksten 22.00 līdz pulksten 5.00. Slēgtas skolas, iepirkšanās centri un izklaides vietas.

Čehija:

no 14. marta noteikts ceļošanas aizliegums. Slēgta sauszemes robeža un gaisa telpa. Ierobežojumi neattiecas uz starptautiskajiem preču pārvadātājiem ar kravnesību zem 3.5 tonnām;

16. martā pilnīgs ceļošanas aizliegums;

14. aprīlī tiek izbeigts pilnīgais izceļošanas aizliegums no Čehijas. Ārzemnieki, kas oficiāli uzturas Čehijā, un Čehijas pilsoņi ārkārtas stāvokļa laikā drīkst izceļot uz ārzemēm ar iespēju atgriezties, ja tas saistīts ar dienesta pienākumu pildīšanu un darbu ārzemēs, individuāli to apliecinot robežšķērsošanas vietās;

ārzemnieki ar uzturēšanās atļauju, kā arī Čehijas pilsoņi, atgriežoties no ārzemēm, ir pakļauti 14 dienu pašizolācijai. Izņēmumi ir skaidri definēti braucieni, kas īsāki par 24 stundām. Izņēmumi attiecas arī uz pārrobežu darbiniekiem veselības aprūpes, sociālo dienestu, glābšanas dienestu un kritiskās infrastruktūras sektoros, kuru uzturēšanās ilgums ārvalstī ir īsāks par 14 dienām. Šajā gadījumā ir nepieciešama nota no galamērķa valsts vēstniecības;

atļauts ieceļot ES pilsoņu laulātajiem un nepilngadīgajiem bērniem, kuriem jau ir uzturēšanās atļauja, iepriekš paziņojot par ierašanos Čehijas vēstniecībai izbraukšanas valstī. Spēkā ir noteiktā obligātā pašizolācija;

ārzemniekiem, izņemot tos, kam ir uzturēšanās atļauja, joprojām ir liegta ieceļošana Čehijā;

ES pilsoņiem vai ārvalstniekiem ar uzturēšanās atļauju citā ES dalībvalstī ir atļauts tranzīts atpakaļ uz mītnes valsti. Šajā gadījumā nepieciešama nota no mītnes valsts vēstniecības 24 stundas iepriekš. No Čehijas jāizbrauc 24 stundu laikā, lai izvairītos no obligātās karantīnas;

no 10. marta slēgtas skolas un augstskolas, vēlāk arī bērnudārzi;

14. aprīlī valdība pieņem šādu plānu ierobežojošo pasākumu pakāpeniskai atcelšanai (var mainīties atkarībā no pandēmijas attīstības):

Tirdzniecības pakāpeniska atsākšana:

no 20. aprīļa tiks atvērti zemnieku tirgi un autoveikali;

no 27. aprīļa tiks atvērti visi veikali ar platību zem 200 m2, ja tie neatrodas lielajos iepirkumu centros ar platību virs 5000 m2;

no 11. maija tiks atvērti visi veikali ar platību virs 1000 m2, ja neatrodas lielajos iepirkumu centros ar platību virs 5000 m2. Tiks atvērti fitnesa klubi, autoskolas;

no 25. maija restorāni, bāri un kafejnīcas drīkstēs tirgot pie lodziņiem (kā līdz šim) un atvērt āra terases. Tiks atvērti muzeji, zoodārzi. Tiks atvērti skaistumkopšanas saloni;

no 8. jūnija tiks atvērti visi iepirkumu centri. Restorānu iekštelpas būs pieejamas. Teātri, pilis atvērtas. Sporta pasākumi atļauti zem 50 cilvēkiem;

festivāli netiks organizēti.

izglītības pakāpeniska atsākšana:

no 25. aprīļa atļautas universitāšu izlaiduma gada studentu aktivitātes grupās zem 5 cilvēkiem;

no 11. maija vidusskolu izlaiduma gada studenti varēs gatavoties izlaiduma eksāmeniem. Atļautas individuālās nodarbības mākslas un mūzikas skolās;

no 25. maija pamatskolas skolēni zem 11 gadu vecuma varēs atsākt mācības grupās zem 15 cilvēkiem. Sēdēs pa vienam, skolotāji izlems, vai skolēniem būs jānēsā maskas, bet maskas būs obligātas grupu aktivitātēs;

no 1. jūnija sāks organizēt skolu noslēguma eksāmenus. Skolēni virs 11 gadu vecuma varēs sākt iet uz skolu, vienlaikus iespējami ilgi pielietojot tālmācību.

slēgtas viesnīcas (atļauts izmitināt cilvēkus, kuriem tas nepieciešams darba dēļ), aizliegti online taksometru pakalpojumi;

no 18. marta publiskās vietās (ārā un iekštelpās) obligāta ir sejas maskas lietošana, kā arī jāietur 2 metru distance.

Dānija:

No 14. marta līdz 10. maijam ir ieviesta stingra robežkontrole:

ieceļot var tikai Dānijas pilsoņi vai ārvalstnieki ar dzīves vai darba vietu Dānijā, kā arī preču un pakalpojumu piegādātāji;

ārvalstnieki var izceļot un šķērsot Dāniju tranzītā, ja atgriežas pilsonības/mītnes valstīs;

ārvalstīs esošie dāņi tiek aicināti mierīgi un bez panikas atgriezties, pašiem sedzot atgriešanās izdevumus;

ceļotājiem, kas atgriezušies Dānijā no ārvalstīm, jāievēro stingra 14 dienu karantīna.

Līdz 10. maijam tiek saglabāti sekojoši sabiedriskie ierobežojumi:

pulcēšanās aizliegums (ne vairāk kā 10 cilvēki);

slēgtas skolas (izņemot jaunāko klašu skolēniem no 15. aprīļa), universitātes un valsts iestādes, kurām šobrīd nav kritiskas nozīmes. Mācības vecāko klašu skolēniem un studentiem, kā arī darbs tiek organizēts attālināti;

slēgti sporta, fitnesa centri, tirdzniecības centri, bāri, kafejnīcas, frizētavas, baznīcas, bibliotēkas, kinoteātri, restorāni. Restorānos -tikai pasūtījumi līdzņemšanai;

pārtikas veikali un aptiekas atvērtas;

iedzīvotājiem visur ir jāievēro 1 līdz 2 metru distance citam no cita;

aicināts samazināt pārvietošanos ar sabiedrisko transportu. Dzelzceļš transportā iespējams iegādāties tikai sēdvietu biļetes, nodrošina papildus vagonus, lai būtu vairāk vietas;

atļauts vest bērnus uz rotaļu laukumiem, staidzināt mājdzīvniekus, doties pastaigās brīvā dabā (ievērojot piesardzību un distanci);

aizliegums rīkot lielus pasākumus (gadatirgus, mūzikas festivālus) paliek spēkā līdz 31. augustam

Dienvidkoreja:

no 1. aprīļa visiem ieceļotājiem, kuri ieradīsies valstī, neatkarīgi no pilsonības jāveic obligāta pašizolācija. Personām, kurām nebūs, kur palikt, tiks nodrošinātas telpas, kuras pašiem būs jāapmaksā, veicot priekšapmaksu uz pašizolācijas periodu (14 dienas, aptuveni 1.4 milj. vonu). Pārkāpumu gadījumos draud deportācija un turpmākas ieceļošanas liegums;

diplomātiem un augsta līmeņa valsts amatpersonām pirms ieceļošanas Korejas vēstniecībās iespējams saņemt karantīnas izņēmuma sertifikātu. Vienlaikus arī šīm personām jāinstalē telefonā pašdiagnosticēšanās aplikācija un reizi dienā jāatbild uz telefona zvaniem no veselības iestādēm;

Dienvidkoreja ir noteikusi īpašu ierašanās procedūru visiem ceļotājiem, kuri pirms ierašanās valstī ir apmeklējuši kādu no Eiropas valstīm vai to lidostām. Šī procedūra paredz:

atsevišķas ierašanās zonas izmantošanu un testu saslimšanas ar Covid-19 noteikšanu (ja tests pozitīvs, persona tiks hospitalizēta, negatīva rezultātā jāievēro karantīna);

uzturēšanās vietas un kontaktu pārbaudīšanu (nepieciešams aizpildīt anketu);

mobilo aplikāciju, kuru ceļotājiem vajadzēs instalēt telefonā un ziņot par veselības stāvokli turpmākās 14 dienas, sākot ar ierašanās dienu (ja personai nav mobilā telefona, tā netiks ielaista valstī).

9. aprīlī Koreja paziņoja, ka, sākot no 13. aprīļa, uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta bezvīzu režīma darbība, papildus atceļot arī jau izsniegtās īstermiņa vīzas, kuras tika izsniegtas līdz 5. aprīlim. Personām, kas vēlēsies saņemt vīzu, būs jālūdz to izsniegt atkārtoti.

Dominikānas Repubika:

no 18. marta izsludināts ārkārtas stāvoklis, slēgtas valsts robežas. Aizliegta kruīza kuģu ienākšana ostās;

noteikta komandantstunda no pulksten 17.00 līdz 6.00. Apturēta sabiedriskā transporta darbība. Uz ielas jālieto sejas maskas. Obligāta karantīna personām, kas vecākas par 60 gadiem;

prezidenta un parlamenta vēlēšanas pārceltas no 17.maija uz 5.jūliju.

Ekvadora:

no 16. marta ir apturēti starptautiskie avioreisi. Ārvalstniekiem ieceļošana ir aizliegta. Slēgtas robežas ar Peru un Kolumbiju;

ir ierobežota cilvēku pārvietošana. Pārtiku un medicīna preces var iegādāties tikai līdz pulksten 14.00.;

no 6. aprīļa, koronavīrusu pandēmijas dēļ tiek piemēroti vēl stingrāki pasākumi valsts iekšzemē, lai ierobežotu privāto transportlīdzekļu kustību. Ar autotransportu varēs pārvietoties tikai no pirmdienas līdz piektdienai, vienu dienu nedēļā, pamatojoties uz pēdējās numura zīmes numuru. Sestdien un svētdien pārvietošanās ir aizliegta;

Ekvadorā ir vislielākais Covid-19 bojāgājušo skaits Latīņamerikā.

Ēģipte:

no 19. marta līdz 23. aprīlim slēgta Ēģiptes gaisa telpa;

Ēģiptes varas iestādes norādījušas, ka tūristiem Ēģiptes vīzas tiks pagarinātas līdz lidostu darbības atjaunošanai;

no 14. marta līdz 23. aprīlim slēgtas mācību iestādes, atcelti visi sabiedriskie un kultūras pasākumi, operas izrādes, sporta spēles un ir slēgtas trenažieru zāles;

ir apturēta tiesu darbība;

no 21. marta slēgtas lūgšanu vietas. 19.-20. aprīlī, koptu Lieldienu svinību laikā, iedzīvotāji aicināti palikt mājās;

no 19. marta līdz 16. aprīlim pārtraukta braukšanas atļauju izsniegšana saskaņā ar Ēģiptes Iekšlietu ministrijas paziņojumu;

25. martā ieviestā komandantstunda pagarināta līdz 23. aprīlim: no pulksten 20.00 līdz pulksten 06.00. Aizliegums pārvietoties noteikts arī sabiedriskajam un privātajam transportam;

no 25. marta līdz 23. aprīlim veikali būs slēgti no pulksten 17.00 līdz pulksten 06.00, bet piektdienās un sestdienās tie būs slēgti pilnībā. Pārtikas veikaliem, pārtikas piegādes pakalpojumiem un aptiekām aizliegums neattiecas. Slēgtas ir visas sabiedriskās ēdināšanas un izklaides iestādes;

no 25. marta pārtraukta to valsts iestāžu darbība, kas sniedz publiskus pakalpojumus, izņemot jaundzimušo un mirušo reģistrāciju. Darbību turpina arī iestādes, kas nodrošina veselības pakalpojumus;

7. aprīlī Ēģiptes Reliģisko lietu ministrija paziņoja par masu pulcēšanās pasākumu aizliegumu musulmaņu svētā mēneša Ramadāna laikā no 23. aprīļa līdz 23. maijam.

Fidži:

liegta ieceļošana valstī ārvalstniekiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā ir apmeklējuši vai šķērsojuši tranzītā Ķīnu, Irānu, Itāliju vai Dienvidkoreju.

Filipīnas:

līdz 30. aprīlim ir izsludināta “paplašināta kopienas karantīna” (enhanced community quarantine), kas attiecas uz visu Luzonas salu (ieskaitot galvaspilsētu Manilu). No 2. aprīļa līdz karantīnas beigām, atrodoties ārpus mājokļa, visiem ir pienākums lietot ķirurģiskās maskas vai ‘improvizētas’ maskas, kas aizsedz degunu un muti;

ārzemniekiem ir atļauts izceļots no valsts; filipīniešiem, izņemot tos, kas ilgstoši dzīvo ārzemes un migrantus, ir aizliegts izbraukt no valsts;

no 22. marta uz nenoteiktu laiku tika pārtraukta vīzu izsniegšana, tai skaitā atcelts bezvīzu režīms. Iepriekš izsniegtas vīzas tiek atceltas, izņemot Filipīnās akreditēto diplomātisko pārstāvniecību un starptautisko organizāciju darbinieku, kā arī Filipīnu pilsoņu dzīvesbiedru un bērnu vīzas.

Francija:

no 27. marta Parīzē ir slēgta Beauvais lidosta, no 31. marta ir slēgta Orly lidosta. No Francijas ir ikdienas komerciālie reisi uz valstīm, kuru gaisa telpas ir atvērtas;

Francijas iekšējā robeža nav slēgta, bet kopš 17. marta līdz 11. maijam ir atjaunota robežkontrole. Saskaņā ar Francijas Ārlietu ministrijas 19. martā izplatīto un premjerministra E. Filipa parakstīto instrukciju:

atļauj ieceļot (un palikt) tikai Francijas pilsoņiem un personām, kas ir Francijas rezidenti;

atļauj šķērsot Franciju tranzītā un/vai izbraukt no Francijas visiem ES, kā arī Apvienotās Karalistes, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Andoras, Šveices, Monako, Vatikāna un Sanmarīno pilsoņiem;

atļauts iebraukt pārobežu strādniekiem, ārzemju mediķiem, kas iesaistīti Covid-19 apkarošanā, kā arī preču pārvadātājiem. Uz robežas šīm personām jāspēj uzrādīt uzturēšanās atļauja Francijā un/ vai darba devēja apliecinājums.

jebkuram ārvalstniekam Francija atļauj pamest tās teritoriju;

Francijā tiek ielaisti pierobežas strādnieki, bet nepieciešama darba devēja izziņa, ka nevar strādāt no mājām (tādi paši noteikumi kā Francijas teritorijā);

visi spēkā esošie ierobežojošie pasākumi tiek pagarināti līdz 11.05. Francijas prezidents Emanuels Makrons norādījis, ka tuvāko nedēļu laikā valdība nāks klajā ar detalizētāku plānu par ierobežojošo pasākumu pakāpenisku atcelšanu un ieskicēja ierobežojumu atcelšanu:

pakāpeniski atvērt bērnudārzus un skolas (augstskolas varētu turpināt tālmācību, saglabājot eksāmenus), veikalus;

viesnīcas, restorāni, muzeji, kinoteātri, kultūras iestādes paliktu slēgtas (varētu sākt atvērt jūlija vidū). Tāpat saglabātos lielu publisku pasākumu ierobežojumi;

plānots saglabāt slēgtas ES ārējās robežas;

plānota plašāka sejas masku lietošana publiskās vietās (piemēram, sabiedriskajā transportā).

mazajiem uzņēmumiem, kas nevar strādāt karantīnas dēļ, ir iespēja atlikt īres maksu, gāzes, elektrības maksājumus;

valsts atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem (īpaši vīna nozare, automašīnas, luksuspreces). Valsts garantijas varēs saņemt eksportējot uz jebkuru pasaules valsti. Ja no eksportētāja tiek prasītas garantijas maksājums, valsts varēs segt 90% 80% vietā.

Gabona:

liegta ieceļošana valstī ārvalstniekiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā apmeklējuši Ķīnu, ārvalstniekiem, kuri bijuši Covid-19 skartajās valstīs, tiks noteikta 14 dienu pašizolācija.

Grenada:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas vai šķērsojušas tranzītā Ķīnu.

Grieķija:

Covid-19 ierobežojošo pasākumu darbības termiņš pagarināts līdz 27. aprīlim.

civilās aviācijas pārvalde 15. aprīlī paziņoja, ka līdz 15. maijam tiek pagarināts komerciālo lidojumu aizliegums uz 6 valstīm: Itālija, Spānija, Turcija, Apvienotā Karaliste, Nīderlande un Vācija. Attiecībā uz Vāciju ir atļauti tikai reisi no/uz Atēnu Starptautisko lidostu;

pārtraukta gaisa, ceļa un jūras pasažieru satiksme ar ārvalstīm, izņemot Grieķijas aviosabiedrība Aegean Airlines veic tikai dažus reisus, piemēram, uz Briseli vai Luksemburgu. Iekšzemes reisus nodrošina Sky Express un Olypic Air;

liegums kruīza kuģiem iebraukt/pietauvoties Grieķijas ostās;

uz Grieķijas salām atļauts doties tikai salu pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Iegādājoties biļetes, jāuzrāda VID nodokļu deklarācija, kurā uzrādās pastāvīgā dzīvesvieta;

ieceļot Grieķijas teritorijā atļauts Grieķijas pilsoņiem, personām ar ES vai Šengenas zonas valstī izdotām uzturēšanās atļaujām, medicīnas personālam (kas tiks nodarbināts valsts veselības sistēmā), valdību pārstāvjiem, personām, kas ceļo tranzītā un kravas transporta vadītājiem, kas ved preces;

privātpersonām pēc ieceļošanas Grieķijā obligāta 14 dienu pašizolācija. Sods par tās neievērošanu ir 5000 EUR.

no 12. līdz 20. aprīlim publiski reliģiski pasākumi ir aizliegti;

visā Grieķijā pārvietošanās ierobežojumi, tomēr var doties uz darbu, aptieku, pie ārsta, pārtikas veikaliem, banku (ja darbību nav iespējams veikt elektroniski), pastaigā ar suni. Mašīnā nedrīkst atrasties vairāk par 2 cilvēkiem. Līdzi jābūt ID vai pasei. Sods par ierobežojumu pārkāpšanu paaugstināts no 150 uz 300 EUR;

no 22. marta līdz aprīļa beigām visā Grieķijā slēgtas viesnīcas, atvērtas tikai dažas viesnīcas – pēc oficiāla saraksta;

ievērojami ierobežota un samazināta pieeja sabiedriskā transporta pakalpojumiem;

slēgtas visa veida izglītības iestādes, tai skaitā sporta klubi. (Mācības notiek attālināti, bet ne visās skolās);

aizliegti sabiedriskie pasākumi un pulcēšanās;

aizliegts pulcēties kopā vairāk par 10 cilvēkiem pilsētu laukumos, parkos, pludmalēs;

slēgtas kafejnīcas, bāri, restorāni un citas publiskās ēdināšanas vietas;

slēgti visi veikali, izņemot pārtikas veikalus, aptiekas un degvielas uzpildes stacijas.

Gruzija:

21.martā ar premjera rīkojumu visā valsts teritorijā izsludināts ārkārtas stāvoklis līdz 21. aprīlim. No 31. marta pulksten 08.00 Gruzijas premjers valstī ieviesis komandantstundu no pulksten 21.00 līdz pulksten 06.00, kuras laikā aizliegta jebkāda cilvēku pārvietošanās;

vispārējās karantīnas drošības pasākumi visā Gruzijas teritorijā:

aizliegts visa veida sabiedriskais transports, ieskaitot metro, vienīgais izņēmums ir taksometri. Pārvietošanās atļauta vieglajās automašīnās ar noteikumu, ka vienā mašīnā nedrīkst būt vairāk par 3 cilvēkiem;

izejot no mājas, iedzīvotājiem vienmēr jābūt līdzi personu identificējošam dokumentam;

slēgtas visas tirdzniecības vietas, izņemot pārtikas veikalus, aptiekas, DUS, pasta nodaļas un banku filiāles. Interneta tirgotājiem atļauts turpināt darbu, ievērojot darbinieku un klientu veselības aizsardzības noteikumus;

aizliegts pulcēties vairāk par 3 personām, izņemot pārtikas veikalus un aptiekas, stingri ievērojot sociālās distancēšanās noteikumus;

slēgtas iebraukšanai/izbraukšanai Marneuli, Bolnisi, Lentekhi pašvaldībās, vairākas administratīvās vienības Kobuleti un Kashuri pašvaldībās. Iedzīvotājiem atļauts atstāt mājas tikai, lai iegādātos pārtiku vai medikamentus;

tiesībsargājošajām iestādēm ir tiesības lietot piespiedu līdzekļus ārkārtas režīma nodrošināšanai. Visā valstī palielināts policijas posteņu skaits karantīnas ieviešanas kontrolei. Vismaz 10 pašvaldībās tiek veikta visu iebraucēju veselības stāvokļa pārbaude;

līdz 21. aprīlim slēgtas visas mācību iestādes, ieskaitot bērnudārzus. Valdībai ir tiesības noteikt izglītības iestāžu režīmu ārkārtas stāvokļa laikā;

atcelti visi kultūras, sporta, izklaides pasākumi (koncerti, teātra izrādes, izstādes, konferences, sacensības, treniņi), attiecīgās iestādes slēgtas;

no 15. aprīļa pulksten 21.00 uz 10 dienām slēgtas 4 lielākās Gruzijas pilsētas – Tbilisi, Kutaisi, Batumi un Rustavi. Šajā laikā būs aizliegta iebraukšana/izbraukšana no tām.

Gvatemala:

no 6. marta izsludināts ārkārtas stāvoklis. Slēgtas skolas. Ieviesta komandantstunda no pulksten 16.00 līdz 04.00. Aizliegta iekšzemes pārvietošanās starp apdzīvotām vietām;

obligāta sejas masku lietošana – par nelietošanu noteikts sods 9000-19000 USD apmērā.

Haiti:

izsludināts ārkārtas stāvoklis, slēgtas robežas. Slēgtas skolas, parki, publiskās pulcēšanās vietas. Noteikta komandantstunda no pulksten 20.00 līdz 5.00.

Horvātija:

kravu transportam atvērtie robežas šķērsošanas punkti: Bregana un Macelj (ar Slovēniju); Goričan un Duboševica (ar Ungāriju); Nova Sela, Stara Gradiška un Slavonski Šamac (ar Bosniju un Hercegovinu); Bajakovo (ar Serbiju);

Horvātijas robežšķērsošanas punkti Lucija, Slum, Vele Mune, Lipa, Prezid II, Zamost, Blaževci, Prilišće, Pravutina, Obrež, Vivodina, Kašt, Novo Selo Žumberačko, Kraj Donji, Gornji Čemehovec, Draše, Plavić, Luke Poljanske, Mali Tabor, Klenovec Humski, Gornja Voća, Preseka, Sveti Martin na Muri, Čabar, Cvetlin, Zlogonje, Banfi uz robežas ar Slovēniju ir slēgts visa veida transportam.

no 19. marta ieceļot atļauts tikai Horvātijas pilsoņiem, kā arī speciālu profesiju grupām (medicīnas personālam, zinātniekiem, robežsargiem, policijas darbiniekiem, diplomātiem, kravu transporta vadītājiem u.c.);

ārvalstnieki drīkst šķērsot valsti tranzītā, lietojot tikai autostrādes un apstājoties tikai tam paredzētās īpašās atpūtas vietās. Atpūtas vietās ceļotājiem jāievēro distance citam no cita;

sauszemes robežu ar Ungāriju, Melnkalni un Serbiju atļauts šķērsot tikai Horvātijas un attiecīgo valstu pilsoņiem, kā arī kravu transportam. Citiem ārvalstniekiem robežas šķērsošana ir liegta;

starptautisko vilcienu satiksme ir slēgta;

aviolidojumi no Zagrebas lidostas tiek veikti tikai uz četriem galamērķiem: Frankfurte, Brisele, Amsterdama un Londona (Heathrow);

starptautisko kravu autotransporta vadītājiem brauciena laikā pa Horvātijas teritoriju nedrīkst pamest automašīnas kabīni. Pēc reisa no ārvalstīm pabeigšanas šoferim jāievēro pašizolācija. Par noteiktās karantīnas neievērošanu Horvātijā tiek piemērots 1095 EUR naudas sods;

vieglā un kravu transporta pasažieriem uz robežas tiek veiktas pārbaudes un anketēšana;

no 23. marta visā valstī noteikts aizliegums personām pamest dzīvesvietu. Izņēmums ir došanās pēc pārtikas, ārsta apmeklējums, došanās uz darbu, ja nav iespējams darbs attālināti, kā arī operatīvo dienestu pienākumu pildīšana;

no 22. marta uz 30 dienām pārtraukta sabiedriskā transporta darbība. Taksometrus izmanot drīkst;

visi publiskie pasākumi ir aizliegti, tostarp kultūras pasākumi, sporta sarīkojumi, izklaides vietas un sporta zāles;

aizliegts pulcēties vienā vietā vairāk par 5 personām;

iekštelpās starp personām jāievēro 2 metru distance, ārpus telpām – 1 m distance;

no 16. marta atceltas mācības universitātēs un visās skolās. Skolēniem tiek nodrošināta tālmācība;

pirmskolas izglītības iestādes turpina darbu dežūrrežīmā, uzņemot tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā;

veikali, restorāni un kafejnīcas ir slēgti, izņemot pārtikas un pirmās nepieciešamības preču veikalus.

Igaunija:

no 17. marta ir ieviesta pagaidu robežkontrole un noteikti iebraukšanas ierobežojumi. Igaunijā atļauts iebraukt Igaunijas pilsoņiem, nepilsoņiem un uzturēšanās atļauju turētājiem. Tāpat Igaunijā atļauts iebraukt tādiem ārvalstu pilsoņiem, kuriem nav Covid-19 saslimšanas simptomu un kuri veic preču vai pasažieru pārvadājumus, tai skaitā starptautisku transporta uzņēmumu apkalpēm, veselības aprūpes speciālistiem nolūkā sniegt palīdzību ārkārtas situācijās, citām personām, kas saņēmušas īpašu Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes atļauju, pamatojoties uz individuāli iesniegtu pieprasījumu;

ārzemniekiem, kuriem nav Covid-19 simptomu, ir atļauts iebraukt Igaunijā tranzītā uz pastāvīgās mītnes valsti. Tomēr tiem jāspēj pierādīt (autobusu, vilcienu biļetes, mašīnu īres dokumenti), ka tie nekavējoties dosies tālāk uz rezidences valsti. Ceļotājiem pašiem iepriekš jānoskaidro, vai valsts, kur viņi pastāvīgi uzturas, viņus ielaidīs un uzņems. Uz robežas tiek veikta slimības simptomu pārbaude, kā arī tiek pārbaudīti ceļošanas dokumenti;

ikvienam, kurš ierodas Igaunijā no ārvalstīm, nepieciešams 14 dienu pavadīt pašizolācijā. No šī nosacījuma ir atbrīvotas personas, kuras šķērso Igaunijas robežu tranzīta nolūkā vai ir saņēmušas Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes īpašu robežu šķērsošanas atļauju. Sods par obligātās karantīnas neievērošanu ir 2000 EUR;

no 19.marta ir slēgta Somijas robeža un atcelts sākotnējais Somijas valdības lēmums, kas atļāva Igaunijas iedzīvotājiem, kuri strādā Somijā, šķērsot robežu bez karantīnas ievērošanas;

pamatojoties uz Somijas valdības lēmumu, no 11. aprīļa tiek slēgta prāmju pasažieru satiksme virzienā uz Somiju. Igaunijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka no 11. aprīļa līdz 13. maijam tiek pārtraukta pasažieru prāmju satiksme starp Helsinkiem un Tallinu. Ierobežojumi neskars kravu transportu no Somijas uz Igauniju, kā arī tranzīta ceļotājus, kas caur Somiju atgriežas Igaunijā;

nav ierobežojumu izceļošanai no valsts;

20. martā Igaunija pieņēmusi lēmumu mīkstināt nosacījumus attiecībā uz Latvijas – Igaunijas robežas šķērsošanu, ja tas saistīts ar Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju darbu otrā valstī. Lēmums paredz atļaut visiem Latvijas un Igaunijas rezidentiem, kuri dzīvo Latvijā, bet strādā Igaunijā un otrādi, šķērsot robežu bez obligāti noteiktās 14 dienu karantīnas ievērošanas. Lai saņemtu īpašo atļauju robežas šķērsošanai, jānosūta pieteikums Policijas un Robežsardzes pārvaldei uz e-pasta adresi ppa@politsei.ee, pieteikuma veidlapas atrodamas šeit. Paliek spēkā nosacījums, ka personām nedrīkst būt Covid-19 vīrusa saslimšanas simptomu;

12. martā Igaunijas valdība izsludināja valstī ārkārtas stāvokli. Visi sabiedriskie pasākumi atcelti līdz 1. maijam. No 16. marta ir slēgtas izglītības iestādes. Līdz 1. maijam slēgti arī muzeji, teātri un kinoteātri, sporta zāles, baseini, kā arī nedrīkst notikt nekāda veida sporta sacensības, koncerti un konferences. Reaģējot uz cilvēku pulcēšanos spēļlaukumos un stadionos, Tallinas pašvaldība pieņēmusi lēmumu no 24. marta tos slēgt;

24. martā valdība pieņēma lēmumu no 27. marta būtiski ierobežot tirdzniecības centru darbu; atvērti būs tikai lielie pārtikas veikali, aptiekas, telekomunikāciju pakalpojumu centri, bankas, pasta automāti, kā arī veikali, kas izīrē vai pārdod medicīnas preces. Kafejnīcas un restorāni drīkstēs nodrošināt ēdienus līdzi ņemšanai, bet ne ēšanai uz vietas;

no 27. marta kafejnīcas un restorāni varēs būt atvērti tikai līdz pulksten 22.00 (izņemot ēdienu piegādes pakalpojumus). Tiks slēgtas tādas izklaižu vietas kā boulinga un biljarda zāles, naktsklubi. Individuālie veikali ārpus tirdzniecības centriem paliks atvērti;

no 25. marta visām personām publiskās vietās (promenādes, pastaigu takas u.c.) jāievēro 2 m distance; netiks atļauta pārvietošanās grupās (vairāk par 2 personām kopā), izņemot ģimenes;

tiks intensificētas policijas patruļas nolūkā nodrošināt valdības noteikto ierobežojumu ievērošanu;

26. martā Igaunijas premjerministrs izdeva rīkojumu, ar kuru noteica obligātu mājas karantīnu visām saslimušajām personām, personām, ar kurām kopā dzīvo saslimušās personas, kā arī visām personām, kas bijušas kontaktā ar saslimušām personām. Personām, kuras dzīvo kopā ar saslimušu personu, atļauts atstāt mājas tikai tādā gadījumā, ja tās iesaistītas medicīniskas palīdzības sniegšanā vai palīdzības sniegšanā ārkārtas situāciju, vai arī, lai iegādātos pārtiku, ja tas nav citādi izdarāms. Rīkojuma izpildi uzraudzīs policija; sods par rīkojuma pārkāpumu ir 2000 EUR. Premjerministrs arī brīdinājis, ka ja sabiedrība maksimāli neievēros valstī noteiktos ierobežojumus un situācija pasliktināsies, nav izslēgta pilnīgas karantīnas noteikšana;

27. martā Veselības padome pieņēma lēmumu liegt sniegt plānotos zobārstniecības pakalpojumus; līdz ārkārtas situācijas beigām tiks veikta tikai neatliekamo gadījumu ārstēšana;

28. martā, ņemot vērā kritisko stāvokli Sāremā (saslimstība sasniegusi 73 personas uz katriem 10 000 iedzīvotājiem; vīruss iekļuvis veco ļaužu aprūpes namā), valdība noteica papildu pārvietošanās ierobežojumus Sāremā un Muhu salās. Ierobežojumi paredz no 30. marta slēgt visas tuva kontakta pakalpojumu sniegšanas vietas (lielu daļu veikalu, kafejnīcu, restorānu, skaistumkopšanas salonu, bibliotēku u.c.), izņemot kritiski nepieciešamos pakalpojumus. Iedzīvotājiem maksimāli jāievēro mājas režīms; uz darbu drīkst doties tikai gadījumā, ja attālināta strādāšana nav iespējama. Igaunijas prezidente sniegusi atļauju piesaistīt 40 Igaunijas Zemessardzes karavīrus, lai palīdzētu nodrošināt nosacījumu izpildes kontroli. Kustība uz/no salām ir ierobežota. Otrs lielākās saslimšanas reģions ir Tallina, bet pagaidām valdība cer izvairīties no nepieciešamības ierobežot kustību uz/no Tallinas;

3. aprīlī valdība ieviesa papildu ierobežojošus pasākumus veikalos (arī pastā, bankās utt.), nosakot, ka no 4. aprīļa veikalos un citos pakalpojumu sniegšanas punktos drīkst ielaist ierobežotu cilvēku skaitu, lai nodrošinātu iespēju ievērot 2+2 nosacījumu; veikalos jānodrošina dezinfekcijas līdzekļi. Valdība arī noteica, ka sociālās aprūpes iestāžu klienti nedrīkst atstāt šo iestāžu teritoriju.

Indija:

no 22. marta apturēti visi starptautiskie avioreisi;

gan kuģu ekipāžām, gan lidmašīnu apkalpēm (ja tās ierodas Indijas teritorijā) ir jāievēro 14 dienu karantīna; tas ievērojami apgrūtina evakuācijas reisu organizēšanu un starptautisko pārvadājumu kravu apkalpošanu;

14. aprīlī Indijas valdība pagarināja pārvietošanās ierobežojumus (lockdown) visā Indijas teritorijā līdz 3. maijam;

pārtrauktas visa veida aktivitātes, izņemot nepieciešamākos pakalpojumus (medicīnas iestādes, telekomunikācijas, pārtikas veikali, bankomāti u.c.);

stingri aizliegta alkohola un visa veida tabakas izstrādājumu aprite;

pilnībā apturēts starpštatu, starppilsētu un pilsētu/apdzīvotu vietu visa veida sabiedriskais transports (arī avio un dzelzceļa), izņemot preču pārvadāšanu;

aizliegta visa veida būvniecība;

slēgti visi iepirkšanās centri, kinoteātri, sporta kompleksi, peldbaseini, izklaides parki, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi;

slēgtas visas izglītības iestādes;

slēgtas visas valsts un pašvaldību iestādes (mācību, kultūras, sporta); atcelti arī publiski pasākumi (sporta, kultūras, reliģiskie);

sociālā distancēšanās visās publiskajās telpās, maksimums piecu personu pulcēšanās vienuviet;

bērēs atļauts pulcēties ne vairāk kā 20 personām, kāzu un bēru norisi nosaka vietējā pašvaldība;

izejot uz ielas, visām personām jāvalkā sejas maskas, arī publiskajā telpā un darba vietās;

tiek sodīta spļaušana sabiedriskā vietā;

gan kuģu ekipāžām, gan lidmašīnu apkalpēm (ja tās ierodas Indijas teritorijā) ir jāievēro 14 dienu karantīna; tas ievērojami apgrūtina evakuācijas reisu organizēšanu un starptautisko pārvadājumu kravu apkalpošanu;

tiek palielināts dronu skaits, kuri tiek izmantoti, lai monitorētu ieviestos pārvietošanās ierobežojumus (lockdown), un varētu kontrolēt pūli; droni tiek izmantoti arī teritoriju dezinficēšanā;

ja tiek konstatēta vairāku personu saslimšana vienuviet, tad reģions tiek izolēts (ar ļoti stingru policijas kontroli), pilnībā liedzot piekļuvi šai zonai; tiek nodrošināti tikai medicīniskie pakalpojumi un pārtikas produktu piegāde;

darba vietās jānodrošina dezinfekcijas līdzekļi un temperatūras mērīšana; jānodrošina sociālā distancēšanās maiņu darba vietās. Detalizēti noteikta biroju un darba vietu funkcionēšana, piemēram, daudzstāvu ēkās jāizmanto kāpnes.

Indonēzija:

Indonēzijas ārlietu ministre paziņoja par liegumu ārzemniekiem ieceļot valstī un braukt tranzītā. Indonēzijas pilsoņi tiek aicināti atgriezties valstī pēc iespējas ātrāk;

no 20. marta uz vienu mēnesi tiek atcelti visi vīzu izsniegšanu atvieglojumi. Piesakoties jaunai vīzai, būs jāiesniedz sertifikāts, kas apliecina, ka personai nav saslimšanas simptomu;

ārzemniekiem ir iespējams pamest valsti, ja ir pieejams transports, kas varētu nogādāt uz mītnes valsti. Savukārt, ja tāds nav pieejams, ir iespēja pieteikties ārkārtas uzturēšanās atļaujas (Emergency Stay Permit) saņemšanai;

no 10. līdz 23. aprīlim Džakartā ir noteikti masveida sociāli ierobežojumi. Ir aizliegts pulcēties vairāk par 5 cilvēkiem; tiek slēgti parki, sporta arēnas, muzeji. Ir atļauts darboties tikai tādām nozarēm kā veselības aprūpe, pārtikas rūpniecība un tirdzniecība, enerģētika, komunikācijas, bankas, finanses, loģistika un kritiskā infrastruktūra. Tiek ierobežots transporta pakalpojumu skaits un darba laiks (no pulksten 06.00 līdz 18.00). No 15. aprīļa masveida sociāli ierobežojumi noteikti Bogor, Depok un Bekasi pilsētās, un, sākot ar 18. aprīli, – arī Tangerang City, Tangerang District un South Tangerang District;

no 20. marta uz divām nedēļām Džakartā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, kas tika pagarināts līdz 19. aprīlim. No 5. aprīļa visi Indonēzijas iedzīvotāji aicināti nēsāt maskas ārpus dzīvesvietas. Savukārt no 12. aprīļa maskas nepieciešams lietot sabiedriskajā transportā;

31. martā Indonēzijas prezidents Vidodo parakstīja rīkojumu, kas paredz stingrākus ierobežojumus publiskajiem un reliģiskajiem pasākumiem, kā arī tiek pārtraukta darbība visiem nesvarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. Ja šie pasākumi nesniegs gaidīto rezultātu, tiks iesaistīti drošības spēki.

Islande:

14. aprīlī Islandes premjerministres rīkotajā preses konferencē par Covid-19 ierobežojumu mīkstināšanu tieslietu ministrs apstiprināja, ka Islandes robežas paliek slēgtas līdz šā gada 15. maijam;

Islandes iedzīvotājiem, kuri bijuši ārzemēs slimības skartajās valstīs, pēc atgriešanās pašizolācijā jāpavada 14 dienu. Karantīna netiek attiecināta uz tūristiem, kas ieceļo Islandē uz dažām dienām

Islandes valdība pieņēma lēmumu, ka, sākot ar 21. marta pulksten 00.00, ierobežot satiksmi uz Šengenas zonu, bet lidojumi nav pavisam apturēti. Valdība ir panākusi vienošanos ar Icelandair par avioreisu nodrošināšanu 2x nedēļā uz Bostonu (ASV), Londonu un Stokholmu. Valdība apņēmusies segt zaudējumus, kas aviokompānijai varētu rasties, šos reisus uzturot;

Veselības ministrija pagarinājusi pulcēšanās ierobežojumus, kā arī skolu pārtraukumu līdz 4. maijam. Noteikti ierobežojumi arī publisko pasākumu organizēšanai – pulcēties atļauts ne vairāk kā 20 personām. Slēgti bāri, peldbaseini, sporta zāles u.c. iestādes. Veikalos un aptiekās vienlaikus drīkst uzturēties līdz 100 cilvēkiem pie nosacījuma, ja ir iespējama 2 metru distancēšanās.

Itālija:

no 28. marta ir spēkā Itālijas Veselības ministrijas un Infrastruktūru un Transporta ministrijas rīkojums saistībā ar Covid-19 epidemioloģisko ārkārtas situāciju:

rīkojums paredz, ka personas var iebraukt vai izbraukt no Itālijas tikai ārkārtas nepieciešamības dēļ. Visiem, kas vēlas doties uz Itāliju, izmantojot gaisa, jūras, dzelzceļa vai sauszemes transportu, pirms iekāpšanas ir jāiesniedz pārvadātājam aizpildīta veidlapa, kurā ir norādīta detalizēta informācija par: ceļošanas iemeslu, uzturēšanās adresi Itālijā, kura persona veiks veselības uzraudzības un izolācijas periodu 14 dienu garumā; personīgo vai privāto transportlīdzekli, ar kādu persona dosies uz norādīto uzturēšanās adresi (ir aizliegts izmantot publisko transportu, lai nokļūtu norādītajā adresē); tālruņa numuru, lai varētu sazināties ar personu un novērot izolācijas norisi. Visiem, kas ieceļo Itālijā – arī tiem, kam ieceļojot nav saslimšanas simptomu, – ir pienākums nekavējoties paziņot par ieceļošanas faktu teritorijas kompetentajai veselības profilakses nodaļai (ASL), kā arī ievērot 14 dienu pašizolāciju, uzturoties adresē, ko persona izceļošanas brīdī ir norādījusi veidlapā. Ja personai parādās Covid-19 saslimšanas simptomi, tai ir pienākums par to nekavējoties paziņot Itālijas kompetentajai veselības pārvaldes iestādei;

ārvalstnieki var izceļot no Itālijas, lai atgrieztos savas rezidences valstīs. Gaisa satiksme ir ļoti ierobežota, jo daudzas aviokompānijas ir atcēlušas lidojumus un ir daļēji slēgtas lidostas;

lidostās pasažieriem (izlidošana/ielidošana) jāuzrāda biļete, kā arī jāiesniedz aizpildīta veidlapa par personas pārvietošanās iemesliem. Minētie pasākumi neattiecas uz tranzīta pasažieriem, kas ir ārvalsts pilsoņi un nedzīvo Itālijā. Šī veidlapa ir obligāta visiem Itālijas pilsoņiem vai Itālijā rezidējošajiem ārvalstu pilsoņiem, kuri ceļo uz citu ārvalsti (gan iekšpus, gan ārpus Šengenas robežām).

ir atļauts tranzīts caur Itāliju ar personīgo transportu personām, kas dodas no vienas ārvalsts uz citu ārvalsti. Personām ir maksimāli ātri jāsasniedz galamērķis, pēc iespējas bez apstāšanās punktiem. Maksimālais uzturēšanās laiks Itālijā ir 24 stundas, ko var pagarināt nepieciešamības gadījumā par 12 stundām;

Itālijas iekšējā teritorijā no 12. marta līdz 3. maijam personu pārvietošanās ir atļauta tikai darba un veselības apsvērumu dēļ, lai atgrieztos savā dzīvesvietā, būtiskas ikdienas nepieciešamības dēļ (lai iegādātos pārtiku, medikamentus). Visiem, kas pārvietojas, ir nepieciešams aizpildīt veidlapu, ar kuru apliecina savas pārvietošanās iemeslu;

no 23. marta līdz 3. maijam ir aizliegts pārvietoties ar individuālo vai publisko transportu uz jebkuru citu Itālijas komūnu ārpus savas pašreizējās uzturēšanās komūnas, izņemot pamatotas ārkārtas situācijas. Tādejādi šo personu atgriešanās savās dzīvesvietas komūnās vairs nav piemērojama;

visos lielākajos transportsistēmas punktos policija veic personu kontroli par pārvietošanās nepieciešamību;

atsevišķos reģionos var būt noteikti papildu ierobežojoši pasākumi, piemēram, slēgt un noteikt kā sarkanās zonas atsevišķas apdzīvojamās teritorijas/pilsētas;

samazināts publiskā transporta (autobusi, vilcieni, metro) pakalpojumu apjoms;

pasažieru jūras transports uz /no Sicīlijas un Sardīnijas ir apturēts, ir nodrošināti preču pārvadājumi un ārkārtas situācijas ierobežošanas pasākumos iesaistītā personāla transports;

aizliegti publiski, privāti, sporta un kultūras pasākumi, kuros notiek publiska pulcēšanās;

slēgtas visas izglītības iestādes;

slēgti muzeji un citas kultūras iestādes. Aizliegti kultūras, reliģiskie, sporta pasākumi, kino, teātri, deju skolas, diskotēkas;

publiskā vai privātā sektora darba devējiem ieteicams veicināt darbinieku došanos atvaļinājumā vai nodrošināt attālinātu darbu. Vienlaikus valdība nosaka, ka stratēģiski nozīmīgajam nozarēm darbs ir jānodrošina;

no 23. marta līdz 3. maijam tiek slēgti rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, izņemot pārtikas un dzērienu, medikamentu un medicīnisko līdzekļu, auduma, papīra, ķīmisko līdzekļu, plastmasas, gumijas, elektroenerģijas, mašīnbūves u.c. ražošanas uzņēmumi; no 14. aprīļa darbu varēs atsākt mežsaimniecības, kokrūpniecības, instrumentu ražošanas, datortehnikas ražošanas, lauksaimniecības mašīnu ražošanas, pārtikas jomas tehnikas ražošanas, mēslošanas līdzekļu ražošanas, ainavu apkopes un uzturēšanas uzņēmumi, papīra un kartona vairumtirdzniecība, kā arī santehnikas objektos;

slēgti bāri, kafejnīcas, ēdināšanas iestādes;

slēgti lielveikali, publiskās iestādes (frizētavas, sporta klubi u.c.). Atvērti ir tikai pārtikas veikali, bankas, aptiekas, degvielas uzpildes stacijas, preses kioski u.c. pirmās nepieciešamības komerciestādes; darba laiks var būt saīsināts, apmeklētājiem jāievēro distances ierobežojumi;

aizliegts apmeklēt tuviniekus ārstniecības iestādes. Aizliegtas tikšanās soda izciešanas iestādēs;

no 24. marta Itālijas valdība noteikusi bargākus sodus cilvēkiem, kuri pārkāpj noteiktos ierobežojumus. Turpmāk cilvēkiem, kas bez pamatota iemesla atstās mājas, tiks piemērots 400 līdz 3000 EUR liels naudassods. Par apzinātu sabiedriskās veselības apdraudēšanu, kā tas paredzēts Itālijas kriminālkodeksa 452. pantā, ir paredzēta brīvības atņemšana līdz 5 gadiem. Valdība arī atļāvusi reģionālajām varasiestādēm iet soli tālāk par valstī noteiktajiem ierobežojumiem un pieņemt vēl stingrākus ierobežojumus. Ierobežojošo pasākumu piemērošana var tikt samazināta vai palielināta atkarībā no vīrusa epidemioloģiskajām tendencēm.

Izraēla:

no 18. marta Izraēlā aizliegts ieceļot ārvalstniekiem. Aizliegums neattiecas uz Izraēlas rezidentiem (pilsoņiem, uzturēšanās atļauju turētājiem un akreditētiem diplomātiem);

visiem ieceļotājiem noteikta obligāta 14 dienu pašizolācija, kas tiek stingri kontrolēta;

tūristiem, kuri atrodas Izraēlā, jāplāno atgriešanās mājās pēc iespējas īsākā laikā;

ārvalstniekiem no Rietumkrasta atļauts iebraukt Izraēlas teritorijā, lai dotos uz Ben Gurion lidostu 6 stundas pirms reisa;

noteikta stingrākā karantīna, un iziet no mājām var uz un no darba (tikai veselības, aizsardzības un drošības iestāžu darbiniekiem), pēc pārtikas vai zālēm, medicīnas iestādes apmeklējums, lai dotos uz lūgšanu, kāzām vai bērēm, pārvestu bērnu starp vecāku dzīvesvietām, ja vecāki nedzīvo kopā.

reliģisko svētku Pesach noslēgumā no 14. aprīļa pulksten 17.00 līdz 16. aprīļa pulksten 5.00 valstī ir noteikta vispārēja karantīna: ir slēgtas visas sabiedriskās vietas, tai skaitā veikali, iedzīvotājiem aizliegts pārvietoties starp pilsētām un iziet no savām dzīvesvietām vairāk par 100 metriem;

no 13. aprīļa pulksten 20.00 līdz 16. aprīļa pulksten 5.00 nestrādā sabiedriskais transports;

no 25. marta Izraēlā saskaņā ar valdības lēmumu ir slēgtas visas sinagogas; 23. marta – Musulmaņu svētvietu Tempļa kalna pārvaldību īstenojošā Wafq institūcija aizliedza lūgšanas Al Aqsa mošejā;

no 2. aprīļa noteikts ierobežojums protesta akciju dalībnieku skaitam – turpmāk drīkst pulcēties ne vairāk par 10 demonstrantiem, ievērojot 2 metru distanci;

no 3. aprīļa noteikta prasība iedzīvotājiem visās sabiedriskajās vietās nēsāt sejas maskas;

Īrija:

10. aprīlī Īrijas valdība līdz 5. maijam pagarināja noteikto ierobežojumu periodu.

ņemot vērā, ka vairākas aviokompānijas ir jau samazinājušas reisu skaitu un gaidāmas arī tālāka samazināšana, cilvēkiem tiek ieteikts sekot līdzi aktualitātēm un attiecīgi mainīt ceļojumu plānus;

aviokompānija Ryanair paziņojusi, ka šobrīd neplāno atjaunot lidojumus aprīlī un maijā;

valdība šobrīd neplāno slēgt Īrijas lidostas, taču publicējusi aicinājumu bez būtiskas vajadzības atturēties no ceļošanas uz ārvalstīm, tai skaitā uz Lielbritāniju. Šis aicinājums neattiecas uz braucieniem uz Ziemeļīriju;

prāmju kustība no Dublinas un Šerbbūru joprojām darbojas;

ir stingri noteikts šajā periodā iedzīvotājiem palikt mājās, ārā doties atļauts tikai īpašos apstākļos:

nepieciešamība nokļūt darbā, kuru nevar veikt no mājām;

vajadzība iegādāties pārtiku, mājsaimniecības lietas, medikamentus;

nepieciešamība apmeklēt ārstu;

ja rodas īpaši ģimenes apstākļi - jāparūpējas par kādu vecāka gadagājuma ģimenes locekli, bērniem vai personu ar īpašām vajadzībām.

tāpat ir aizliegtas visas publiskas vai privātas tikšanās, kurās pulcējas jebkurš skaits cilvēku ārpus vienas mājsaimniecības, arī ģimeņu apmeklējumi, ja vien tie nenotiek iepriekš minēto svarīgo iemeslu dēļ;

ārpus mājas iedzīvotāji drīkst vienatnē veikt sportiskus vingrinājumus, atrodoties ne tālāk kā divus kilometrus no savas dzīvesvietas;

sabiedrisko transportu atļauts izmantot tikai tiem pasažieriem, kuri iegādājas pārtiku, medikamentus, dodas pie ārsta vai ir būtiskajās jomās strādājošie;

braucieni uz Īrijas piegulošajām salām atļauti tikai šo salu iemītniekiem;

privāto kuģošanas līdzekļu ienākšana ostās ir aizliegta, izņemot, glābjoties no vētras.

Par režīma pārkāpumu var tikt uzlikts cietumsods līdz 6 mēnešiem un 2 500 EUR naudassods.

Jamaika:

Jamaika ir aizliegusi ieceļošanu, ārkārtas stāvoklis pagarināts līdz 22. aprīlim;

karantīna visiem, kas vecāki par 75 gadiem. Komandantstunda noteikta no pulksten 20.00 līdz 6.00;

pulcēšanās aizliegums vairāk par 10 personām;

mācību iestādes slēgtas. Veikali atvērti no pulksten 6.00 līdz 14.00.

Japāna:

Japānā nav pārvietošanās ierobežojumu valsts iekšienē, taču ir slēgtas skolas, muzeji, atcelti publiskie pasākumi (koncerti, izstādes), un cilvēki tiek aicināti iespēju robežās strādāt no mājām. Šobrīd lēmums aizvērt skolas pagarināts līdz 6. maijam;

no 3. aprīļa pulksten 00.00 Japāna paaugstināja ieceļošanas ierobežojumu, nosakot aizliegumu ieceļot (entry ban) attiecībā uz iebraucējiem no 73 ārvalstīm, to skaitā arī Latvijas. Šie jaunie noteikumi aizliegs ieceļot Japānā, bet Japānas pilsoņiem tiks veikts Covid-19 tests, lai noteiktu, vai ir notikusi inficēšanās. Papildus paredzēti šādi ierobežojumi: 14 dienu pašizolācija pēc ierašanās Japānā (personas dzīvesvietā vai viesnīcā); bezvīzu režīma atcelšana un līdz šim izsniegto vienreizējo un daudzkārtējo vīzu atcelšana (neattiecas uz personām, kas Japānā ieradušās līdz šā gada 20. martam). Ceļotājiem no pārējām pasaules valstīm, ieceļojot Japānā, būs jāievēro 14 dienu karantīna;

Japānas Pasts paziņojis, ka, sākot ar 2. aprīli, uz laiku pārtrauc visa veida starptautiskos pasta sūtījumus uz lielāko daļu pasaules valstu, arī Latviju;

7. aprīlī premjerministrs Abe izziņoja ārkārtas stāvokli 2 lielākajās pilsētās (Tokija un Osaka) un 5 prefektūrās (Čiba, Fukuoka, Hjogo, Kanagava, Saitama). Išikavas, Gifu un Aiči prefektūras (atrodas valsts centrālajā daļā) pašas lēma par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu līdz 6. aprīlim. Savukārt Hokaido 12. aprīlī otro reizi izsludināts ārkārtas stāvoklis (pirmo reizi izsludināts 28. februārī bet pārtraukts martā);

Tokijas gubernatore Koike turpina aicināt pilsētas iedzīvotājus neiet ārpus mājām, lai izvairītos no straujas vīrusa izplatības. Papildus stingri aicina iespējami strādāt no mājām un slēgti izakajas (japāņu bāri, kuriem tagad atļauts darboties tikai līdz pulksten 20.00), naktsklubus un karaoke bārus, restorānus, sporta zāles. Izteikts lūgums atcelt pasākumus gan iekštelpās, gan ārpus tām, ja tajos pulcējas vairāk nekā 2 personas. Tie bāri, restorāni, naktsklubi, kuri piekritīs publicēt savu nosaukumu, ja tajos atklāts infekcijas perēklis, varēs saņemt finansiālu atbalstu. Savukārt tie, kuri turpinās darboties ārkārtas stāvokļa laikā, pēc pašvaldības lēmuma tiks publiskoti kā sabiedriskās kārtības traucētāji;

Tokijā vakaros un rītos vairākus lokus virs pilsētas met helikopters, kā arī no rīta un vakarā atskan skaļrunis, aicinot iedzīvotājus bez nepieciešamības neiziet uz ielas. Saskaņā ar premjerministra Abes sacīto cilvēki drīkst individuāli vai ar ģimenēm pārvietoties, skriet, iziet parkos.

Jaunzēlande:

no 25. marta ārkārtas stāvoklis tika pacelts uz visaugstāko - “4. līmeni” un noteikti pārvietošanās ierobežojumi (lockdown) valstī, kas turpināsies līdz 22. aprīlim un, sākot ar 27. martu, tika pārtraukta personu pārvietošanās arī valsts iekšienē (sabiedriskais transports, iekšējie lidojumi), izņemot, ja tas ir neatliekams gadījums: medicīnas personāla pārvietošanās vai kravu pārvešana. Ārvalstu lidojumi pieļaujami tikai atsevišķos gadījumos, kad ārvalstniekiem jātiek ārā no Jaunzēlandes. Cilvēki ar savu privāto auto (nevis kājām) drīkst doties tikai uz aptieku, slimnīcu vai pārtikas veikalu;

vienīgie ieceļošanas izņēmumi: medicīnas un cits būtisks (essential) personāls, ārvalstu diplomāti, Samoa un Tongas pilsoņi, kuriem ir būtiska nepieciešamība atrasties Jaunzēlandē, kā arī tiek ņemti vērā humanitāri apsvērumi. Jebkurš ieceļojošais tiek pārbaudīts – ja konstatēti koronavīrusa saslimšanas simptomi, persona tiek pārvesta uz atsevišķu izolētu iestādi tālāku pārbaužu veikšanai – uzturēšanās laiks ir 14 dienas. Uz šo iestādi tiek pārvests jebkurš, kuram nebūs iespēju pašizolēties mājās vai viesnīcā, vai arī iespēju tur nokļūt ar personisku transporta līdzekli;

Jaunzēlandes vīzu izsniegšanas posteņi ārvalstīs pārtrauc darbu. Tiem ārvalstniekiem, kuriem Jaunzēlandes vīzas termiņš ir līdz 1. aprīlim, bet nav iespēju izceļot, vīza tiks uz laiku pagarināta. Tiem, kuriem vīzas termiņš beigsies laikaposmā no 1. aprīļa līdz 9. jūlijam, vīzas tiks automātiski pagarinātas līdz septembra beigām;

ir atļauts lidot tranzītā, ja ir dokuments, kas apliecina ceļošanas drošumu, piemēram, apliecinājums no pilsonības valsts un aviolīnijas, kas ļauj turpināt ceļu līdz galamērķim, un apstiprinājums, ka persona nav inficēta ar koronavīrusu. Aizliegums neatteicas uz Austrālijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas atgriežas Austrālijā. 13. aprīlī Jaunzēlandes Imigrācijas dienests paziņoja, ka ārkārtas situācijas laikā ierobežos ieceļošanas noteikumus Jaunzēlandes pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju ģimenes locekļiem, kuri ir ārvalstu pilsoņi. Turpmāk ģimenes locekļiem būs nepieciešams saņemt Imigrācijas dienesta atļauju ieceļot (atļaujas saņemšana aizņem 2 darba dienas), kā arī tiem jāatgriežas valstī kopā ar Jaunzēlandes pilsoni vai pastāvīgo iedzīvotāju;

ārvalstniekiem tika dota iespēja izceļot no Jaunzēlandes līdz 26. marta pulksten 01.59. 3. aprīlī atsākts ES pilsoņu repatriācijas process no Jaunzēlandes.

Jordānija:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā ieradušās valstī no Ķīnas, Irānas, Itālijas vai Dienvidkorejas. No 14. marta personām, kuras ieceļo no Francijas, Vācijas vai Spānijas, ir jāiesniedz oficiāls apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Katara:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā ieradušās valstī no Ķīnas, Bangladešas, Ēģiptes, Indija, Irāna, Irāka, Itālija, Dienvidkorejas, Libānas, Nepālas, Pakistānas, Filipīnām, Šrilankas, Sīrijas vai Taizemes.

Kanāda:

šobrīd visās Kanādas provincēs un teritorijās ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Vissmagāk skartas ir Kvebekas, Ontārio, Albertas un Britu Kolumbijas provinces;

lai mazinātu koronavīrusa Covid-19 izplatību, provinces un teritorijas ir ieviesušas savstarpējās ceļošanas ierobežojumus. Cilvēki tiek aicināti atturēties no nevajadzīgas pārvietošanās (non-essential travel), nepulcēties, ievērot sociālo distancēšanos, ja iespējams, strādāt attālināti. Federālā valdība publiskojusi ceļojuma brīdinājumu, aicinot izvairīties no nevajadzīgas ceļošanas ārpus Kanādas;

starptautiskajiem lidojumiem atļauts nosēsties tikai ierobežotā skaitā lidostu. No 18. marta starptautiskie lidojumi tiek novirzīti tikai uz četrām lidostām: Toronto-Pearson International Airport; Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport; Vancouver International Airport; Calgary International Airport;

no 18. marta noteikts liegums ieceļošanai Kanādā caur lidostām visiem, izņemot Kanādas pilsoņus un viņu ģimenes locekļus, pastāvīgos iedzīvotājus, gaisa kuģu apkalpes, diplomātus, personas, kas ceļo tranzītā uz trešo valsti. Liegums neattiecas uz tām personām, kurām jau ir pirms ierobežojumu noteikšanas apstiprinātas darba un mācību atļaujas;

visiem, kas ieceļo Kanādā (ar gaisa satiksmi, pa jūru vai sauszemi), obligāti jāievēro pašizolācija 14 dienas;

sākot ar 14. aprīli, visiem, kas ierodas Kanādā, jāapliecina, ka viņiem ir vieta, kur pašizolēties un šajā vietā viņi nenonāks kontaktā ar personām, kuras ir visvairāk apdraudētas, piemēram, personas, kas vecākas par 65 gadiem, vai personas ar iepriekšējām veselības problēmām. Ja persona nevar norādīt šādu vietu, tai jādodas uz Kanādas galvenās veselības amatpersonas norādītu vietu. Ierodoties Kanādā, visām personām jānēsā sejas aizsargmaska;

Kanādas ostās līdz jūlijam netiks ielaisti kruīza kuģi ar vairāk kā 500 cilvēkiem;

aizliegumi neattiecas uz komerckravu pārvadājumiem;

no 21. marta uz 30 dienām ieviesti ierobežojumi Kanādas-ASV sauszemes robežas šķērsošanai “nesvarīgam transportam” (non-essential traffic) – tūristiem, iepirkšanās braucējiem, atpūtniekiem. Tirdznieciskie sakari netiek apstādināti.

Kazahstāna:

ieviesta visu transporta veidu iebraukšanas un izbraukšanas Kazahstānas teritorijā ierobežošana, izņemot Kazahstānas un ārvalstu diplomātisko dienestu personālu. Kravas autotransporta kustība pāri Kazahstānas robežām ir atļauta bez ierobežojumiem. No 1.aprīļa tiek pārtraukti repatriācijas lidojumi uz/no Nursultanas un Almati lidostām. No 4.aprīļa slēgti robežas šķērsošanas punkti ar Ķīnu, Kirgizstānu, Krieviju un Uzbekistānu;

no 19.marta tika ieviests karantīnas režīms Nursultanā, Almati, Šimkentā, Atirau un piecās Karagandas reģiona pilsētās, bet 31. martā tas paplašināts uz vēl citiem reģioniem. Tas paredz:

karantīnas zonu perimetra izveidošanu un iebraukšanas/izbraukšanas punktu izveidošanu. Tiek slēgta iebraukšana un izbraukšana, izņemot īpašus gadījumus (iedzīvotāji, kas atgriežas mājās no citām pilsētām vai valstīm, arī ārzemnieki ar uzturēšanās atļauju; citu pilsētu iedzīvotāji, kas izbrauc uz mājām; ārvalstnieki, kas dodas projām no valsts; iedzīvotāji, kas dodas uz ārvalstīm ārstēties; Kazahstānas un ārvalstu diplomātiskais personāls; kravas autotransporta vadītāji, vilcienu un lidmašīnu apkalpes);

ierobežota cilvēku pārvietošanās ārpus mājokļa, izņemot pārtikas, medikamentu iegādi vai došanos uz darbu;

aizliegta iedzīvotāju pulcēšanās parkos, rotaļu laukumos u.c. vietās, vienkopus drīkst atrasties ne vairāk kā 3 cilvēki (izņemot ģimenes locekļus);

pilsētu sektoru noteikšanu piegāžu nodrošināšanai un pilsētas funkcionēšanas nodrošināšanai;

sabiedriskā transporta kustības ierobežošanu dienas laikā un aizliegšanu nakts laikā;

visu nepārtikas tirgu, tirdzniecības centru darba apstādināšanu, izņemot pārtikas produktu veikalus tajos;

katra karantīnas sektora veikalu noteikšanu atbilstoši sabiedriskā transporta pieejamībai; atsevišķu pārtikas produktu pārdošana tiks limitēta.

slēgtas skolas, universitātes pāriet uz attālinātu mācību procesu;

tiek ierobežota lielu tirdzniecības objektu funkcionēšana;

tiek apturēta tirdzniecības-izklaides centru, kinoteātru, teātru, izstāžu un citu masu pulcēšanās objektu darbība;

tiek aizliegti visi masu pasākumi, tai skaitā arī ģimenes pasākumi.

Kenija:

personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu vai citu Covid-19 skarto teritoriju, jāsniedz informācija par veselības stāvokli.

Kipra:

līdz aprīļa beigām pagarināts vispārējais lidojumu aizliegums, Kipras lidostas un ostas atvērtas tikai repatriācijas reisiem. Izņēmums – kravas lidojumi;

ieceļot Kiprā atļauts tās pilsoņiem, Kiprā pastāvīgi dzīvojošām personām, Kiprā studējošiem ES un trešo valstu pilsoņiem, akreditētiem diplomātiem u.c. personām, kas saņēmušas kompetentās ministrijas atļauju;

Ieceļojot jāuzrāda derīga ārsta zīme (ne senāka kā 4 dienas), tiek piemērota obligāta valsts karantīna valsts norādītā vietā – 14 dienas.

8. aprīlī Kipras prezidents paziņoja par ārkārtas situācijas valstī pagarināšanu līdz aprīļa beigām. Pakāpeniska pasākumu atvieglošana varētu tikt ieviesta ne ātrāk kā maija vidū;

Lieldienu nedēļā (līdz 20. aprīlim) policija strikti uzraudzīs ierobežojošo pasākumu izpildi, iedzīvotāji tiek aicināti palikt mājās un ievērot pašizolēšanos;

no 31. marta Kiprā noteikta komandantstunda no pulksten 21.00. līdz 06.00;

spēkā ir pārvietošanās aizliegums. Izņēmumi: var doties uz darbu, aptieku, pie ārsta, uz tuvāko pārtikas veikalu, banku (ja darbību nav iespējams veikt elektroniski), pastaigā ar suni. Mašīnā nedrīkst atrasties vairāk par 2 cilvēkiem. Līdzi jābūt ID vai pasei. Sods par noteikumu pārkāpšanu 300 EUR. Uz visu augstāk minēto attiecas: jābūt līdzi izziņai, kas norāda pārvietošanās iemeslu. Izziņu (drukātu formu) var izmantot personas virs 65 gadu vecuma, pārējiem iedzīvotājiem ir jāsūta SMS un jāgaida atbildes apstiprinājums, ka drīkst iziet no mājas;

slēgtas visas viesnīcas;

slēgtas valsts un privātās izglītības iestādes;

šķērsošana vietā starp brīvo un okupēto zonu ir atļauta tikai personām, kas pieder šādām kategorijām: Kipras pilsoņi, Kipras grieķi un Kipras turki;

slēgtas sabiedriskās ēdināšanas vietas;

slēgti veikali, izņemot pārtikas veikalus.

Kirgizstāna:

22. martā valstī ieviesta vienu mēnesi ilga ārkārtas situācija. No 17. marta nenoteiktu laiku Kirgizstānā aizliegts ieceļot visiem ārvalstu pilsoņiem. Ieceļošanas aizliegums neattiecas uz kravu pārvadātājiem un diplomātiskā korpusa pārstāvjiem. Kirgizstānā aizliegts ieceļot arī ārvalstniekiem, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Kirgizstānā, kā arī ārvalstniekiem - Kirgizstānas pilsoņu ģimenes locekļiem;

aizlieta pārvietošanās starp valsts reģioniem un pilsētām;

aizliegti visi publiskie pasākumi virs 50 dalībniekiem;

slēgtas visas publisko sarīkojumu vietas – kinoteātri, kafejnīcas, restorāni, tirdzniecības vietas, izņemot pārtikas veikalus un aptiekas;

slēgta sabiedriskā transporta kustība Biškekā.

bloķēti ceļi uz/no Biškekas;

atceltas 12. aprīlī plānotās pašvaldību vēlēšanas;

no 25. marta Biškekā ieviesta komandantstunda no pulksten 20.00 līdz 07.00.

Kosova:

slēgtas sauszemes robežas, aviosatiksme, ierobežota pārvietošanās;

ieviesta karantīna 5 pilsētās;

slēgtas skolas;

aizliegti publiskie pasākumi, atcelti kultūras pasākumi;

slēgti veikali, izņemot pārtikas veikalus un aptiekas;

slēgti restorāni, bāri un kafejnīcas;

obligāta pašizolēšanās repatriētajiem pilsoņiem.

Kolumbija:

ārkārtas stāvoklis noteikts līdz 30. maijam, tikpat ilgi slēgtas sauszemes, jūras un upju robežas, slēgtas starptautiskās un iekšzemes lidostas;

vispārēja karantīna noteikta līdz 27. aprīlim. Atļauta darbība medicīnā, pārtikas un pirmās nepieciešamības preču ražošanā un iegādē; banku un notāru prakses; lauksaimniecība, zivsaimniecība un lopkopība. Ostu darbība atļauta tikai kravu pārvadājumiem. Restorānu un kafejnīcu darbība tikai piegādei mājās;

tikai viens mājsaimniecības pārstāvis drīkst iet iegādāties pārtiku. Vīrieši drīkst iziet no dzīvesvietas tikai nepāra datumos, sievietes - tikai pāra datumos.

Kostarika:

no 16. marta noteikts ārkārtas stāvoklis. Kostarikā slēgtas skolas, publiski pasākumi, pludmales. Aizliegta pārvietošanās ar automašīnām no pulksten 22.00 līdz 5.00.

Krievija:

saskaņā ar Krievijas valdības rīkojumu no 18. marta pulksten 00.00 līdz 1. maija pulksten 00.00 ir noteikts iebraukšanas liegums Krievijā ārvalstniekiem un personām bez pilsonības, tai skaitā tiem, kuri iebrauc no Baltkrievijas. Krievijā vairs nevar ieceļot trešo valstu pilsoņi tranzītā, tai skaitā lidostās.

no 27. marta pulksten 00.00 tiek pārtraukta starptautiskā aviosatiksme. Vienīgais izņēmums ir Krievijas pilsoņu repatriācija un reisi, kam tiek izsniegta speciālā atļauja. Rīkojumā nav noteikts gala termiņš.

no 5. aprīļa Krievijas dzelzceļš pārtrauc pasažieru pārvadājumus uz Minsku un Kaļiņingradas apgabalu;

no 19. marta, visos Krievijas reģionos visiem, kuri Krievijā ieradušies no ārzemēm, tiek ieviesta obligāta 14 dienu pašizolācija, sākot ar ierašanās dienu. Izolāciju var veikt mājas apstākļos vai arī ārstniecības iestādēs, kur tiek veikta izolēto novērošana;

no 30. marta pulksten 00.00 uz nenoteiktu laiku ir būtiski ierobežota personu un transportlīdzekļu kustība pār Krievijas sauszemes robežu, lai ierobežota korona vīrusa Covid-19 izplatību;

Krievijā ir noteikts, ka iedzīvotājiem savā starpā jāievēro distance, kas nav mazāka par 1 metru;

no 30. marta Maskavā un vēl 18 Krievijas reģionos, piemēram, Sanktpēterburgā, iedzīvotājiem jāatrodas pašizolācijā. Dzīvesvietas drīkst pamest, lai aizietu uz tuvāko veikalu vai aptieku, lai izvestu ārā suni (bet ne tālāk par 100m no dzīvesvietas), lai iznestu atkritumus, vai ja radīsies ārkārtēja medicīniska nepieciešamība. Tāpat dzīvesvietu ļauts atstāt tiem, kuriem šajā laikā obligāti jābūt darbā;

skolas un augstskolas pārgājušas uz attālināto apmācību, atcelti visi sporta un citi masu pasākumi.

Maskava

tiek apturēti kultūras un sporta pasākumi;

vairums lielāko Krievijas augstskolu pāriet uz attālinātu mācīšanos. Maskavā no 16. marta noteikts brīvs (nav obligāts) vispārējās izglītības iestāžu apmeklējums;

Sanktpēterburga

pilsētā un Ļeņingradas apgabalā ieviesti papildu ierobežojumi. Personām, kas vecākas par 65 gadiem, obligāti jāievēro pašizolācija. Pārējiem iedzīvotājiem rekomendēts ierobežot pārvietošanos pilsētā. Tomēr pašizolācijas ievērošana pagaidām netiek uzraudzīta;

slēgti veikali (izņemot tos, kur pārdod pirmās nepieciešamības preces), kultūras un izklaides iestādes, pilsētas parki;

vidējās un augstākās mācību iestādes mācību procesu nodrošina attālināti. Bērnudārzi ir slēgti;

samazināts sabiedriskā transporta kustības grafiks, jo lielākā daļa pilsētas iedzīvotāju uzturas mājās;

ja pirmajās aprīļa nedēļās pašizolācijas prasības tika striktāk ievērotas, tad aprīļa vidū aizvien vairāk uzņēmumu atsāk darbību. Lielie uzņēmumi strādā;

Sanktpēterburgā saslimušo skaits pagaidām ir mazāks nekā Maskavā, bet situācija varētu attīstīsies līdzīgi kā Maskavā. 15. aprīlī Sanktpēterburgā oficiāli bija pavisam 929 saslimušie, no tiem pēdējā diennaktī 130. Saslimušo skaits katru diennakti pieaug. Vienlaikus šopavasar Sanktpēterburgā ir ievērojams “saslimšanas ar pneimoniju” uzliesmojums.

Kaļiņingrada, Kaļiņingradas apgabals

līdz 26. aprīlim Kaļiņingradas apgabalā iedzīvotājiem noteikts pašizolācijas režīms. Apmeklēt drīkst tikai medicīnas iestādes saslimšanas gadījumā, dzīvesvietai tuvākos veikalus nepieciešamās pārtikas iegādei, iznest atkritumus un pastaiga ar mājdzīvniekiem atļauta tikai 100 metru attālumā no dzīvesvietas. Apmeklēt darba vietu drīkst tikai personas, kuras saņēmušas speciālas atļaujas;

no 16. aprīļa Kaļiņingradas apgabalā tiek ieviesta pastiprināta autotransporta kustības kontrole, pārvietoties ar personīgo autotransportu un sabiedrisko transportu drīkst tikai gadījumos, ja noformēta speciāla izziņa darba vietas apmeklēšanai;

no 18.marta līdz 30. aprīlim Kaļiņingradas apgabalā tiek aizliegta masu pasākumu un sporta sacensību rīkošana (tajā skaitā koncerti, teātru uzvedumi, izstādes, forumi un konferences, nestrādās arī kinoteātri). Skolās un augstākajās mācību iestādēs mācības noris pēc distancētās apmācības sistēmas. Bērnudārzi ir slēgti;

Kaļiņingradas apgabalā personām, kuras apmeklējušas ārvalstis, jāsniedz informācija (pa tālruni 112), kādu valsti apmeklējuši, vai novērojami saslimšanas simptomi. No 20. aprīļa visām personām, kuras ierodas Kaļiņingradā no Maskavas un Maskavas apgabala, 14 dienas būs jāatrodas pašizolācijā. Policijai uzdots kontrolēt personas, kā tās ievēro pašizolācijas režīmu;

viesnīcās un citās tūristu mītnēs Kaļiņingradas apgabalā aizliegts izmitināt ārvalstu pilsoņus, kas ieradušies no valstīm, kurās reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19 vīrusu;

Lietuvas – Krievijas robeža tika slēgta 18. martā plkst. 23.59. Pārtraukta arī tranzīta vilcienu Kaļiņingrada-Maskava-Kaļiņingrada un Kaļiņingrada-Sanktpēterburga-Kaļiņingrada kustība caur Lietuvas teritoriju.

Kuba:

iekšzemes transports un sabiedriskais transports pilsētās ir apturēts;

tūristiem jāpaliek karantīnā viesnīcās, aizliegts iziet no istabiņām;

Kubas pilsoņi un iedzīvotāji, kas atgriežas, tiks izolēti 14 dienu īpaši aprīkotos centros;

pārtrauktas mācības skolās līdz 20. aprīlim. No 30. marta mācības notiek ar televīzijas starpniecību.

Kuka salas:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu.

Ķīna:

reaģējot uz situācijas uzlabošanos ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu valsts iekšienē, Ķīna pakāpeniski atvieglo šā gada janvārī noteiktos pārvietošanās un citus ierobežojumus. Situācija ir mainīga un ierobežojumi tiek ieviesti atkārtoti, ja varasiestādes pamana atkārtota Covid-19 uzliesmojuma draudus;

pastiprināta uzmanība tiek pievērsta pasākumiem, lai novērstu ar vīrusu inficētu personu iebraukšanu no ārvalstīm. No 29. marta ārvalstu aviokompānijām noteikts pagaidu ierobežojums uz Ķīnu veikt ne vairāk kā vienu reisu nedēļā;

no 28. marta noteikts pagaidu aizliegums iebraukšanai Ķīnā ārvalstu pilsoņiem, kuriem ir vīzas vai uzturēšanās atļaujas (izņēmums – diplomātisko, dienesta vīzu turētāji, lidmašīnu/kuģu apkalpes ar C vīzām). Ārvalstniekiem, kuri vēlas apmeklēt Ķīnu ekonomiskos, zinātnes vai ārkārtas humānos nolūkos, jaunas vīzas saņemšanai jāpiesakās Ķīnas vēstniecībās vai konsulātos;

Covid-19 ierobežošanas nolūkos starptautiskie reisi var tikt novirzīti no sākotnējā galamērķa uz citu pilsētu lidostām, kur pasažieriem tiek veikti izmeklējumi vai ir notikusi inficēšanās ar vīrusu un noteikta obligāta 14 dienu pašizolācija valsts iestāžu norādītā viesnīcā. Izmaksas jāsedz pašiem ceļotājiem.

Libāna:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Irānu, Itāliju, Japānu, Dienvidkoreju.

Lihtenšteina:

no 13. marta liegta ieceļošana cilvēkiem no augsta riska valstīm. Par augsta riska valstīm atzītas visas valstis, kas ieviesušas ārkārtas situāciju Covid-19 infekcijas izplatības apkarošanai;

no 13. marta aizliegti publiski un privāti pasākumi, tai skaitā sporta pasākumi. Slēgti veikali un tirgi, restorāni, bāri, diskotēkas u.c. iestādes, muzeji, bibliotēkas, kino, koncertzāles, teātri, sporta un atpūtas centri, zooloģiskais dārzs, iestādes, kosmētikas saloni un masāžas studijas, tetovēšanas saloni,

Izņēmumi:

pārtikas un pirmās nepieciešamības preču veikali, tai skaitā benzīntanki;

uzņēmumi, kas tirgo uzkodas (līdzņemšanai), uzņēmumu ēdnīcas, pārtikas piegādes uzņēmumi;

aptiekas, medicīnas preču veikali;

pasts;

telekomunikāciju preču veikali;

bankas;

dzelzceļa stacija, citas sabiedriskā transporta pieturas vietas;

autoservisi;

publiskās pārvaldes iestādes;

sociālās iestādes;

bēres ģimenes lokā;

medicīnas iestādes – slimnīcas, ārstu prakses u.c.

visām šīm iestādēm, kas turpina darbu, jāievēro drošības pasākumi, tai skaitā sociālā distancēšanās, higiēna, tāpat jāierobežo personu skaits;

izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes ir slēgtas. Izņēmums – mājdārziņi. Personas, kuras ietilpst kādā no riska grupām, nedrīkst tikt iesaistītas bērnu pieskatīšanā;

pastniekiem visās nedēļas dienās jāpiegādā iedzīvotājiem internetā pasūtītie pārtikas produkti;

aizliegts pulcēties vairāk kā 5 personām. Jāievēro distance 2 metri.

Lietuva:

ārkārtas stāvoklis valstī pagarināts līdz 27. aprīlim. Sejas masku nēsāšana obligāta no 10. aprīļa;

stingrāki noteikumi komercpārvadātājiem – konstatējot drudža pazīmes, būs ļauts viņus apturēt uz robežas.

repatriācijas reisi apturēti no 4. aprīļa. Lidojumi ir aizliegti, izņemot ar Satiksmes ministrijas un Ārlietu ministrijas atļauju. Atcelti visi prāmju reisi, izņemot prāmi maršrutā Ķīle-Klaipēda-Ķīle;

ar 1. aprīli Latvijas un Lietuvas robežas šķērsošana privātajam autotransportam un fiziskām personām atļauta tikai robežpunktā Soločiai-Grenctāle. Kravas pārvadājumiem situācija nemainās – trīs robežpunkti: Soločiai-Grenctāle, Butinge-Rucava un Smelyne-Medumi;

Lietuvā tiks ielaisti ārvalstnieki, kuru mērķis ir šķērsot valsti tranzītā un nokļūt mītnes zemē. Šobrīd tranzīts atļauts caur Lietuvu bez apstāšanās, organizētās grupās, obligāti policijas eskorta pavadībā. 8. aprīlī Lietuvas valdība ir lēmusi veikt izņēmumus un atļaut Lietuvā iebraukt ārvalstniekiem, kuru ģimenes locekļi ir Lietuvas pilsoņi (vecāki, bērni, adoptēti bērni, laulātie un aprūpētāji). Ierodoties Lietuvā, jādodas 14 dienu pašizolācijā;

mācību iestādes visā valstī slēgtas karantīnas laikā, mācību darbs tiek organizēts attālināti;

pulcēšanās – ārā, sabiedriskās vietās, tostarp parkos – 2 cilvēki, 2 metri,15 min; sejas masku lietošana ir obligāta;

no 15.aprīļa pakāpeniski tiek atcelti noteiktie ierobežojumi, atbilstoši valdības 4 soļu rīcības plānam:

1.solis: 15.aprīlī darbu atsāk tie mazumtirdzniecības uzņēmumi, kuriem ir ārējas ieejas, piemēram, tādas mazumtirdzniecības ķēdes kā K-Senukai un Depo, kā arī ķīmiskās tīrītavas un remontdarbnīcas. Tiešais kontakts ar pircēju nedrīkst pārsniegt 20 minūtes;

2.solis: 2 nedēļas pēc pirmā soļa darbu atsāk kultūras iestādes, lielveikali, tirgus, skaistumkopšanas saloni, āra kafejnīcas, āra tenisa korti, golfa klubi;

3.solis: pēc karantīnas atcelšanas darbu atsāk restorāni, zobārstniecības, sporta zāles, kā arī mācību iestādes;

4.solis: tiks ieviests tikai ar īpašu rīkojumu, atverot teātrus, kino, koncertus un atļaujot citus masu pasākumus.

sodi par karantīnas noteikumu neievērošanu – no 500 līdz 1500 EUR privātpersonām un 1500 līdz 6000 EUR juridiskām personām.

Luksemburga:

Luksemburgas robežas ir atvērtas;

Beļģijā, Vācijā, Francijā dzīvojošie, bet Luksemburgā strādājošie saņem iebraukšanas atļaujas Luksemburgā, viņiem robežas šķērsošanai jāuzrāda darba devēja izdots sertifikāts. Tāpat viņiem ir tiesības strādāt attālināti savās valstīts, neraizējoties par ikgadējā uzturēšanās limita pārsniegšanu, kas ietekmē nodokļu apmēru. Līdz šim ārzemniekam atļauto dienu skaits ārpus Luksemburgas bija 24 dienas gadā;

no 23.marta pasažieru satiksmei ir slēgta Luksemburgas Findel lidosta

18.martā trīs mēnešus stājās spēkā noteiktais ārkārtas stāvoklis valstī:

iedzīvotājiem ieteikts pamest māju tikai nepieciešamības gadījumā: lai iegādātos pārtiku vai dotos uz darbu vai pie ārsta. Lielveikali ir slēgti, atvērti ir pārtikas veikali, bankas, aptiekas, degvielas uzpildes stacijas. Luksemburga nav slēgusi robežas ar Franciju, Beļģiju un Vāciju, tomēr šīs valstis ir ieviesušas ieceļošanas ierobežojumus no Luksemburgas;

noteikti sociālās distancēšanās ierobežojumi;

aizliegti iekštelpu pasākumi ar vairāk nekā 100 cilvēku un pulcēšanās ārpus telpām vairāk nekā 500 cilvēkiem;

sociālie, izklaides un kultūras pasākumi ir aizliegti;

aizliegtas vizītes slimnīcās un aprūpes namos;

ieteikts darbs attālināti;

līdz 4. maijam slēgtas skolas, universitātes, bērnudārzi;

atpūtas aktivitātēs ārpus telpām (pastaigas, skriešana) atļautas, ja tiek ievērota 2 metru distance no apkārtējiem;

ja bērns ir vecumā līdz 13 gadiem, vienam vecākam ārkārtas situācijas laikā pienākas apmaksāts divu nedēļu atvaļinājums.

Madagaskara:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Irānu, Itāliju, Japānu, Dienvidkoreju.

Malaizija:

Malaizijas robežas ir slēgtas un ir noteikts aizliegums ārzemniekiem ierasties valstī. Savukārt Malaizijas pilsoņiem, kas atgriežas valstī, tiek veikti testi, lai noteiktu veselības stāvokli, un tiek ievietoti valdības norādītajā karantīnas centrā 14 dienu;

valstī ir noteikti kustības ierobežojumi (Movement Restriction Order), kā arī ielās patrulē drošības spēki, lai nodrošinātu, ka cilvēki pakļaujas karantīnas noteikumiem un nepamet dzīvesvietas. Turpināt darbu ir atļauts tikai svarīgāko pakalpojumu sniedzējiem. Tiek ierobežots restorānu, veikalu un taksometra pakalpojumu darba laiks. Iedzīvotājus aicina palikt mājās, atļauts iziet tikai ar mērķi iegādāties būtiskas preces; par noteikumu neievērošanu tiek piemērots sods. Atsevišķas dzīvojamās ēkas, kurās ir konstatēti vairāki inficēšanas gadījumi, atrodas karantīnā. Ierobežojumu darbības laiks pagarināts līdz 28. aprīlim;

lidojumi starp Rietummalaiziju un Austrummalaiziju tiek ierobežoti, tiek slēgti atsevišķi autoceļi. Papildus, sākot no 22. marta, valdība ir iesaistījusi armiju, lai tiktu nodrošināts, ka iedzīvotāji ievēro noteiktos aizliegumus ceļot. Ir iesākti pastiprināti masveida dezinfekcijas pasākumi vairākās provincēs.

Maldīvu salas:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Irānu, Itāliju, Bangladešu vai atsevišķus Dienvidkorejas reģionus.

Malta:

atcelti visi Maltā ienākošie komercreisi. Avio transports funkcionē ierobežoti, nodrošinot tikai ienākošos un izejošos kravas pārvadājumu un izejošos reisus repatriācijas nolūkam. Ir apturēta kuģu satiksme uz/no Itālijas;

skolas ir slēgtas līdz mācību gada beigām;

no 17. marta ir slēgti bāri, restorāni, sporta zāles un kinoteātri (kaut arī tiks atļauti piegādes pakalpojumi); naudas sods tiem, kas pārkāpj obligātās karantīnas prasību, tiks palielināts līdz 3 000 EUR par katru pārkāpumu;

no 23. marta nav atļauts atvērt mazumtirdzniecības veikalus, kas netirgo pirmās nepieciešamības preces (piemēram, rotaļlietu, elektronikas un sadzīves tehnikas veikalus). Tas pats attiecas uz veikaliem, kas piedāvā nebūtiskus pakalpojumus. Darbu turpinās pārtikas veikali, zooveikali, būs pieejami medicīnas pakalpojumi, strādās pasta nodaļas, kursēs sabiedriskais transports un būs atvērtas bankas. Organizētas sanāksmes un publiski pasākumi nav atļauti;

no 24.marta personām inficētām ar Covid-19 un nozīmētām atrasties pašizolācijā, par tās pārkāpšanu tiks piemērots naudas sods 10 000 EUR katru reizi, kad pašizolācijas režīms tiks pārkāpts.

Maroka:

no 13. marta ir slēgta robeža ar Spānijas autonomajām pilsētām Seūtu un Melilju valsts ziemeļos;

no 22. marta slēgti visi komerciālie gaisa un jūras pārvadājumi. Starppilsētu kustība valsts iekšienē praktiski nav iespējama

no 16. marta ir slēgtas reliģiskās un citas publiskās pulcēšanās vietas, kā arī ēdināšanas iestādes, ir atcelti izklaides un sporta pasākumi. Tirdzniecības punkti, kuros tiek pārdotas ikdienai nepieciešamās preces, turpina darboties. Slēgtas ir arī mācību iestādes;

no 20. marta līdz 20. aprīlim izsludināta ārkārtas situācija veselības jomā. Iedzīvotāji aicināti palikt mājās un drīkst iziet no mājas ar Iekšlietu ministrijas izdotu dokumentu, lai dotos uz darbu, ja nav iespējams strādāt attālināti, lai iegādātos pārtikas un pirmās nepieciešamības preces, un veselības iemeslu dēļ. Noteikumu neievērošanas gadījumos tiek piemēroti sodi. No pulksten 18.00 līdz 06.00 ir noteikta komandantstunda;

no 7. aprīļa medicīnisko sejas aizsargmasku lietošana ir obligāta visām personām, kurām ir atļauts pārvietoties;

Marokas varas iestādes apliecinājušas, ka tūristiem, kuri nevarēja izceļot no Marokas 90 dienu laikā robežu un gaisa telpas slēgšanas dēļ būs atļauts izbraukt no Marokas bez soda naudas, tiklīdz valsts robežas un gaisa telpa tiks atvērta. Tāpat Marokas valdība turpinās uzskatīt par derīgām ārvalstnieku uzturēšanās kartes, kuru derīguma termiņš beidzas šajā periodā.

Maurīcija:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Irānu, Itāliju, Dienvidkoreju vai Spāniju.

Māršalu salas:

liegta ieceļošana valstī visiem ārvalstniekiem.

Meksika:

izsludināts ārkārtas stāvoklis līdz 30. aprīlim. Apturēts darbs nebūtiskās nozarēs gan valsts, gan privātajā sektorā. Būtiskajās nozarēs nedrīkst rīkot sapulces vairāk par 50 personām, ievērojot distanci. Darbību turpina medicīnas, drošības, likumdošanas un tieslietu dienesti, ir atvērti pārtikas un pirmās nepieciešamības preču veikali un tirgi;

iedzīvotāji ir aicināti brīvprātīgi uzturēties mājās. Obligāta pašizolācija cilvēkiem, kuri ir vecāki par 60 gadiem, grūtniecēm un personām ar hroniskām un autoimūnām saslimšanām. Pēc 30.aprīļa valdība lems par pakāpenisku aktivitāšu atsākšanu;

pārtrauktas mācības skolās no 23. marta līdz 30. aprīlim.

Melnkalne:

ieceļošanas aizliegums visiem ārvalstniekiem. Valstī drīkst ieceļot tikai Melnkalnes pilsoņi, kā arī ārvalstnieki, kuriem ir pastāvīgā vai termiņuzturēšanās atļauja Melnkalnē;

atvērtie robežšķērsošanas punkti ar Horvātiju - Debeli Brijeg, ar Serbiju – Dobrakovo un Dracenovac, ar Bosniju un Hercegovinu – Nudo un Ilino Brdo, ar Albāniju – Božaj;

transporta līdzekļu vadītājiem, kuri veic preču piegādi, ieceļošana Melnkalnē ir atļauta, veicot papildu veselības uzraudzības pasākumus;

aizliegta starptautiskā pasažieru vilcienu un autobusu satiksme, atcelti visi aviokompānijas Montenegro Airlines lidojumi;

aizliegta kuģu un jahtu iebraukšana Bar, Budva, Kotor, Kumbor-Portonovi, Tivat un Zelenika ostās;

visām personām, kas ieceļojušas no ārvalstīm, noteikta obligāta 14 dienu pašizolācija;

iedzīvotājiem aizliegts atstāt dzīvesvietu darbdienās laikā no pulksten 19.00 līdz pulksten 05.00, savukārt sestdienās no pulksten 13.00

līdz pulksten 05.00 un svētdienās no pulksten 11.00 līdz pulksten 05.00. Izņēmums ir pastaiga ar mājdzīvniekiem, bet ne ilgāk par 60 minūtēm. Aizliegums neattiecas uz tiem, kuri veic savus ikdienas dienesta pienākumus (policija, medicīnas darbinieki, karavīri, glābšanas dienests, komunālie dienesti, mediju u.c.);

bērniem līdz 12 gadu vecumam laikā no pulksten 05.00 līdz 19.00 aizliegts atrasties ārpus dzīvesvietas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības;

sabiedriskās vietās nedrīkst atrasties vairāk par vienu personu, izņemot bērni līdz 12 gadu vecumam un invalīdi. Aizliegums neattiecas uz personām, kuras veic savus darba pienākumus;

aizliegts uzturēties pludmalēs un piknika vietās pie upēm un ezeriem;

aizliegtas visas sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes publiskās vietās;

aizliegts pulcēties iekštelpās personām, kuras nedzīvo vienā mājsaimniecībā;

aizliegta visu tirdzniecības vietu un citu ar uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu saistītu vietu darbība, izņemot pārtikas un pirmās nepieciešamības preču veikalus un aptiekas. Atļauto tirdzniecības vietu darba laiks noteikts no pulksten 8.00 līdz pulksten 18.00;

aizliegts rīkot kāzu pasākumus, bēru pasākumus drīkst novadīt tikai tuvāko ģimenes locekļu klātbūtnē;

vienlaicīgi veikalos drīkst atrasties 50 personas un tirgos 100 personas;

apturēts viss sabiedriskais transports valstī – pilsētu un starppilsētu autobusi un vilcieni. Arī taksometru pakalpojumi ir aizliegti. Vienā privātajā transportlīdzeklī aizliegts pārvietoties vairāk nekā divām personām, izņemot vienas ģimenes locekļus;

būvniecības kompānijām darbs būvniecības objektos jāorganizē tā, lai ievērotu nepieciešamos veselības drošības pasākumus.

Mikronēzija:

ceļotājiem no valstīm ar apstiprinātiem inficēšanās gadījumiem pirms ieceļošanas 14 dienas jāpavada pašizolācijā.

Moldova:

no 17. marta Moldovā ir aizliegta jebkāda veida ieceļošana ārvalstniekiem (arī pa zemes ceļiem), izņemot personas, kurām Moldovā ir pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās atļauja un personas, kas veic kravu pārvadājumus;

no 17. marta ir slēgta pasažieru aviosatiksme no/uz Moldovu ar visām valstīm;

apturēta starptautiskā pasažieru transporta pārvadātāju kustība no/uz Moldovu pa sauszemi un dzelzceļu, izņemot kravu pārvadājumus;

no 19. marta Moldova ir atļauta ieceļošana lidmašīnām speciālā norīkojumā un to apkalpes locekļiem, kuru uzdevums ir evakuēt Miera korpusa brīvprātīgos ārvalstniekus;

ieceļojušajām personām Moldovā ir jāaizpilda epidemioloģiskās anketas, un ir noteikta obligāta 14 dienu pašizolācija, kas liedz pamest Moldovas teritoriju pirms karantīnas perioda beigām. Par nepakļaušanos Moldovas ārstniecības un valsts iestāžu norādījumiem un/vai personīgās karantīnas neievērošanu privātpersonas var tikt sodītas ar soda naudu līdz 25 tūkstošiem Moldovas leju (aptuveni 1250 EUR) vai brīvības atņemšanu līdz 3 gadiem, ja rīcība izraisījusi smagas sekas (veicinājusi būtisku vai mērenu kaitējumu veselībai vai citas personas nāvi);

drīkst pārvietoties ne vairāk kā 3 personu grupā, ja personas nav vienas ģimenes locekļi;

personām pārvietojoties, jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem;

ir slēgtas visas tirdzniecības vietas, izņemot pārtikas, lauksaimniecības preču un būvniecības preču veikalus, kā arī aptiekas un degvielas uzpildes stacijas. Tirdzniecības vietas personas drīkst apmeklēt tikai pa vienam;

no 25. marta liegta parku, laukumu un citu publisku vietu apmeklēšana. Moldovas Iekšlietu ministrijas un bruņoto spēku pārstāvji patrulēs pilsētās, lai noteikums tiktu ievērots;

varasiestādes aicina iedzīvotājus uzturēties dzīvesvietās un tās nepamest bez īpašas nepieciešamības;

mācību iestādes ir slēgtas līdz 15. maijam;

Kišiņevā ir noteikts speciāls grafiks sabiedriskajam transportam, kas kursē no rītiem līdz pulksten 10.00 un vakaros no pulksten 16.00 līdz pulksten 21.00;

valsts iestādes sniegs tikai steidzamos publiskos pakalpojumus: personas apliecinošo dokumentu izsniegšana, miršanas apliecības, kā arī licenču reģistrēšana un izsniegšana juridiskajām personām;

pilsētās Glodian, Soroca, Stefan Voda, kā arī ciematos Carahasani un Talmaza ir noteikta karantīna ar īpašiem pārvietošanās ierobežojumiem;

noteiktās karantīnas reģionā dēļ slēgta personu pārvietošanās uz / no Kišiņevas varas iestāžu nekontrolētā Pārdņestras apgabala.

Mongolija:

slēgtas robežas.

Nepāla:

no 20.marta pulksten 00.00 aizliegts iebraukt valstī ceļotājiem, kuri uzturējušies tranzītā vai atlidojuši no Eiropas, Rietumāzijas, Golfa reģiona valstīm, kā arī Turcijas, Malaizijas, Dienvidkorejas un Japānas. Indija aizvērusi sauszemes robežas ar Nepālu (ir pāris izņēmumu), aizvērtas visas sauszemes robežas ar Ķīnu.

Niue:

visiem ceļotājiem, kuri pēdējo 30 dienu laikā ceļojuši uz Ķīnu, 14 dienu jāpavada vīrusa neskartā valstī un 3 dienas pirms ieceļošanas Niue ir jāsaņem ārsta slēdziens.

Nikaragva:

Nikaragva ir vienīgā no Latīņamerikas valstīm, kas nav ieviesusi PVO rekomendācijas Covid-19 apkarošanai. Skolās turpinās mācības, nav ierobežojumu robežšķērsošanai, nav ieviesta karantīna. Valdība turpina organizēt masu pasākumus.

Nīderlande:

Nīderlande pagarināja aizliegumu pieņemt lidojumus no Itālijas, Spānijas un Austrijas līdz 17. aprīlim. Pēc tam no ASV, Itālijas, Austrijas un Spānijas Nīderlandē varēs ierasties tikai ar veselības apliecību (aviokompānijas izsniegta deklarācija pirms iekāpšanas);

nepieņem reisus no Austrijas, Spānijas, Ķīnas, Dienvidkorejas, Itālijas, Irānas, izņemot repatriācijas reisus;

iedzīvotāji tiek aicināti pārdomāt visus plānotos ceļojumus un atcelt vai pārcelt, ja iespējams. Tie, kas šobrīd ārzemēs, tiek aicināti lūkot iespējas atgriezties, sazinoties ar ceļojumu aģentūru un/vai avio kompāniju. Ja nav iespējams atgriezties, jālūko pēc droša patvēruma;

4 Foto Amsterdamas iedzīvotāji veido garas rindas pie marihuānas kafejnīcām +0 Skatīties vairāk

pirmie Eurostar tiešie reisi starp Amsterdamu un Londonu atlikti. Tos bija plānots uzsākt 30. aprīlī;

ierobežojumi, kas bija spēkā līdz 6. aprīlim, pagarināti līdz 28. aprīlim. Skolas paliek slēgtas līdz maija sākumam. Publisko pasākumu aizliegums saglabājas spēkā nemainīgi – līdz 1. jūnijam;

pasākumi virs 100 dalībniekiem aizliegti (līdz 1.jūnijam). Izņēmums – bēres un reliģiskas kāzu ceremonijas;

slēgtas visas ēdināšanas iestādes;

slēgti visi sporta un izklaides klubi;

slēgtas ir visas skolas (izņemot vidusskolas pēdējās klases, kas gatavojas eksāmeniem. Skolēniem jābūt brīviem no vīrusa simptomiem). Arī bērnudārzi ir slēgti, izņemot vitāli svarīgo profesiju (medicīnas darbinieki, aizsardzības sektors, ICT sektors u.c.) pārstāvjiem, kam būs atvērti speciāli bērnudārzi;

universitātes iespēju robežās nodrošina lekcijas attālinātā režīmā;

no 12. marta vairs netiek pārbaudīti visi pacienti, bet tikai tie, kam bīstamas komplikācijas.

no 26. marta spēkā sodi par sociālās jeb fiziskās distancēšanās noteikumu pārkāpumiem. Var tikt piespriesti sodi līdz 400 EUR par atrašanos ārpus telpām grupās, pat, ja tiek ieturēta 1.5 metru distance. Uz ģimenēm tiek attiecināts izņēmums;

Pilsētu mēri var noteikt konkrētas vietas pilsētā, piemēram, parkus, pludmales, kur cilvēkiem būs vispār aizliegts pulcēties. Pulcēšanās aizliegta arī vairāk par trim personām, izņēmums – vienas ģimenes locekļi. Pulcēšanās aizliegumi neattiecās uz tirgiem, jo tiem ir būtiska nozīme pārtikas apgādē.

Norvēģija:

robeža slēgta iebraukšanai ārvalstu pilsoņiem, izņemot EEZ pilsoņus un viņu ģimenes locekļus, kuri strādā Norvēģijā, un tos, kuriem ir Norvēģijas uzturēšanās atļauja. Uz robežas tiek veiktas personas apliecinošu dokumentu pārbaudes;

visi iebraukušie ir pakļauti 14 dienu pašizolācijai, izņemot vecākus, kuri dodas pāri robežai, lai apciemotu savus nepilngadīgos bērnus;

lai arī no 30. marta ir slēgts Oslo lidostas starptautiskais terminālis, lidosta apkalpo reisus uz/no Stokholmas, Kopenhāgenas un Amsterdamas;

no Norvēģijas teritorijas ir iespējams izbraukt arī ar auto uz Zviedriju, bet braucējiem jāpārliecinās, vai attiecīgais robežas šķērsošanas punkts ir atvērts;

Norvēģijas valdības lēmums paredz pakāpenisku un kontrolētu sabiedrības ikdienas dzīves atsākšanu: pēc Lieldienām atsākas pacientu uzņemšana slimnīcās un poliklīnikās, no 20. aprīļa valstī pakāpeniski tiek atvērti bērnudārzi, no 27. aprīļa, ievērojot sociālo distancēšanos un higiēnas noteikumus, mācības atsāk 1. - 4. klašu skolēni un atsevišķas vidusskolas ar profesionālu ievirzi, kā arī darbu pakāpeniski atsāk veselības aprūpes speciālisti un frizieri, masāžas un skaistumkopšanas saloni;

pirmās nepieciešamības preču veikali ir atvērti. Sabiedriskais transports kursē kā ierasts, tomēr tiek aicināts to neizmantot, ja vien nav ļoti liela nepieciešamība;

slēgtas izglītības iestādes un bērnudārzi, bet darbojas īpašas grupas, kas paredzētas bērniem, kuru vecāki strādā sabiedrībai kritiski nepieciešamās nozarēs. Tāpat slēgtas sabiedriskās iestādes (bāri, restorāni, klubi, baseini, sporta zāles). Stingri ierobežota kultūras un sporta pasākumu norise. Noteikti ierobežojumi pacientu apmeklēšanai slimnīcās. Noteikti ierobežojumi pulcēties vienkopus ne vairāk kā 5 cilvēkiem, un publiskās vietās personām jāievēro 2 metru distance.

Palau Republika:

apturēti lidojumi no Ķīnas, tai skaitā tiešie reisi no Honkongas un Makao. Liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Honkongu vai Makao.

Panama:

no 25. marta Panamā noteikta vispārēja karantīna. Komandantstunda noteikta no pulksten 17.00 līdz pulksten 05.00. Par izolēšanās pārkāpšanu tiks uzlikta soda nauda 100 000 balboa apmērā;

Tiek slēgti veikali un uzņēmumi, izņemot pārtikas, medikamentu, būvmateriālu, lauksaimniecības, veterinārijas, ražošanas un tirdzniecības jomās iesaistītie; izdevniecības un veļas mazgātavas, kā arī finanšu un transporta sektors. Restorāni tikai drīkst piegādāt ēdienu mājās;

līdz 1. maijam tiek noteikts, ka svētdienās no mājām iziet nedrīkst neviens. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās uz ielas iziet iepirkties drīkst tikai sievietes; otrdienās, ceturtdienās un sestdienās – tikai vīrieši.

Peru:

vispārēja karantīna noteikta līdz 26. aprīlim. Kopš 21. marta ir slēgtas robežas. Tiek atļauti tikai ārvalstu valdību organizēti lidojumi pilsoņu repatriācijai;

6. aprīlī skolās sākās mācību gads attālināti;

no 3. aprīļa Peru valdība noteica, ka svētdienās no mājām iziet nedrīkst neviens, izņemot operatīvo dienestu darbiniekus. Pārvietojoties uz ielas, obligāta ir sejas masku lietošana. Pēc 10. aprīļa dekrētā veiktajām izmaiņām tikai viens ģimenes pārstāvis var pārvietoties atļautajās dienās, izņemot svētdienās. Komandantstunda darbojās no pulksten 18.00 – 4.00;

ja pa ceļiem pārvietosies automašīnas bez speciālām atļaujām, tad tiks atņemta autovadītāja apliecība, automašīnas reģistrācijas apliecība un pati automašīna tiks pārvietota uz pašvaldības stāvvietu. Pārkāpējs tiks saukts pie atbildības.

Polija:

9. aprīlī Polijas valdība pagarināja robežkontroles un robežšķērsošanas ierobežojumus līdz 3. maijam. Polijas robežas ārvalstniekiem ir slēgtas, ārvalstnieki nevar šķērsot Poliju tranzītā (izņēmums ir kravu pārvadājumi). Izņēmums ir ārvalstnieki, kas legāli uzturas Polijā, kā arī Polijas pilsoņu laulātie un bērni. Ieceļojot Polijā, šīm personām noteikta obligāta 14 dienu pašizolācija. Starptautiskie lidojumi un starptautiskā pasažieru dzelzceļa satiksme ir slēgta līdz 26. aprīlim;

no 16.aprīļa visiem cilvēkiem publiskās vietās (uz ielām, darbavietās, veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās) obligāti jāaizsedz mute un deguns (tā var būt maska, šalle, kaklauts, lakats);

no 19. aprīļa Polija pamazām atvieglos valstī noteiktos ierobežojumus. Tiks atvērti veikali, kas šobrīd (izņemot pārtikas veikalus un aptiekas) ir slēgti. Skolas, universitātes, bērnudārzi slēgti līdz 26. aprīlim. Slēgti sporta klubi un atpūtas vietas. Ēdināšanas iestādes piedāvā tikai ēdienu līdzņemšanai un aizliegts publiski pulcēties vairāk nekā diviem cilvēkiem. Aizlieguma pārkāpējiem draud līdz 30 000 zlotu (6600 EUR) lielas sodanaudas. Aizliegti jebkāda veida pasākumi un pulcēšanās;

valstī noteikto ierobežojumu neievērošanas gadījumā draud sods no 5 līdz 30 tūkstošiem PLN (1100-6600 EUR);

nepilngadīgām personām (līdz 18) aizliegts iziet no mājokļa bez pilngadīgas personas klātbūtnes/pavadības;

bulvāri, parki, promenādes, pludmales, zooloģiskie un botāniskie dārzi tiks slēgti, aizliegta pilsētas velosipēdu noma;

aizliegta kosmētikas salonu, frizētavu, tetovēšanas darbnīcu, rehabilitācijas iestāžu (masāžas salonu) darbība;

slēgtas viesnīcas, naktsmītnes. Viesnīcu un naktsmītņu darbība iespējama tikai, ja tajās uzturas karantīnā esošas personas vai medicīnas aprūpes darbinieki;

nedēļas nogalēs slēgti būvniecības veikali;

cilvēku skaits veikalā nedrīkst pārsniegt 3 cilvēkus uz vienu strādājošu kasi / apkalpošanas punktu (5 kases veikalā = 15 apmeklētāju). Arī tirgos maksimums 3 cilvēku uz vienu tirgus stendu;

pasta telpās drīkst atrasties ne vairāk kā 2 cilvēki uz vienu “pasta lodziņu”;

veikaliem jānodrošina vienreizlietojamo cimdu pieejamība pirms ieiešanas veikalā, iepirkšanās iespējama tikai ar vienreizlietojamiem cimdiem;

laika posmā no pulksten 10.00 līdz 12.00 veikali, apkalpošanas punkti, aptiekas apkalpos tikai personas virs 65 gadu vecuma;

pasažieru skaits sabiedriskajā transportlīdzeklī drīkst būt ne vairāk kā puse no pieejamām sēdvietām;

Ja personai jāuzturas pašizolācijā/karantīnā mājoklī (vai tādēļ, ka atgriezies no ārvalstīm vai ir bijis kontaktā ar inficēto), tad karantīnā jāuzturas arī visiem ģimenes locekļiem, kuri dzīvo mājoklī;

Portugāle:

ārkārtas stāvoklis valstī ir ieviests no 18. marta līdz 17. aprīlim.

valstī atjaunota robežkontrole; Portugāles pilsoņi un uzturēšanās atļauju turētāji var atgriezties valstī. Tūristi drīkst šķērsot robežu, lai atgrieztos mītnes zemē;

ārkārtas stāvokļa laikā nav atļauti pasažieru komercreisi uz/no valsts lidostām, izņemot repatriācijas reisus, ārkārtas nosēšanos un humānos lidojumus;

iebraucot Azoru salās un Madeirā, jāveic 14 dienu pašizolācija; ierodoties no vīrusa skārtajām teritorijām, personām ar elpceļu slimību simptomiem jāsazinās ar Nacionālo veselības dienestu;

no 13. marta Portugālē slēgtas visas mācību, sporta un kultūras iestādes. Aicināti visi, kuriem ir tāda iespēja, strādāt no mājām.

visi iedzīvotāji aicināti izolēties, bez īpašas vajadzības neiziet no mājām;

aptiekas funkcionē nakts režīmā (aiz slēgtām durvīm, “pa lodziņu”).

Rumānija:

ārkārtas stāvoklis pagarināts līdz 14. maijam. No 22. marta aizliegta ārvalstnieku ieceļošana valstī, no 25. marta visā valstī noteikta karantīna.

no 5. aprīļa 14 dienu Rumānijā aizliegti lidojumi no/uz AK, ASV, Austrijas, Beļģijas, Irānas, Īrijas, Nīderlandes, Šveices un Turcijas;

no 25. marta pulksten 23.00 14 dienu aizliegti visi komerciāla rakstura lidojumi starp Rumāniju un Franciju, kā arī Rumāniju un Vāciju, no 8. aprīļa aizliegums pagarināts vēl par 14 dienām. No 23. marta apturēti lidojumi starp Itāliju un Rumāniju;

no 22. marta aizliegta ārvalstnieku ieceļošana, izņemot gadījumus, kad Rumānija tiek šķērsota tranzītā caur speciālu tranzīta koridoru. Pastāv izņēmumi ārvalstnieku ieceļošanai, piemēram, ja ārvalstnieks strādā Rumānijā vai ir precējies ar Rumānijas valstspiederīgo;

nacionālā lidsabiedrība Tarom atcēlusi visus iekšzemes lidojumus, savukārt lielākais aviopārvadātājs Rumānijā pēc pasažieru skaita Wizz Air no 25. marta līdz 1. maijam pārtraucis darbību Krajovā, Timišoārā un Sibiu, turpinot ierobežotu skaitu lidojumu no/uz Bukarestes lidostu. Valstī pašlaik nav noteikts vispārējs lidojumu aizliegums, tomēr realitātē 80-90 % pēc grafika plānoto lidojumu ir atcelti;

skolas līdz 14. maijam paliks slēgtas;

no 28. marta slēgti visi Bukarestes parki. Sods par aizlieguma neievērošanu 100-5000 RON (20 – 1035 EUR);

no 25.marta visā valstī noteikts karantīnas režīms. Atļauts iziet ārpus mājokļa tikai, lai nepieciešamības gadījumā dotos uz darbu, uz veikalu iepirkt pirmās nepieciešamības preces vai dotos uz ārstniecības iestādi. Personas, kas, sākot no 25. marta, ieradušās Rumānijā, tiek pakļautas karantīnai noteiktu laika posmu, kas atkarīgs no valsts, no kuras persona ieradusies (sarkanās vai dzeltenās zonas);

no 22. marta slēgtas zobārstniecības klīnikas, izņemot neatliekamo palīdzību;

no 22.marta apturēta tirdzniecība un pakalpojumu tirdzniecības centros, izņemot pārtikas, veterināro, farmaceitisko produktu tirdzniecību un veļas mazgāšanas pakalpojumus;

no 17. marta aizliegta restorānu un kafejnīcu darbība, izņemot ēdiena piegādi uz mājām. Viesnīcās aizliegts pasniegt ēdienus un dzērienus, izņemot apkalpošanu viesnīcas numurā;

iedzīvotājus aicina ierobežot (bet neaizliedz) pārvietošanos no pulksten 6.00-22.00, izņemot ceļu uz darbu, pārtikas un profesionālo produktu iegādi, ārsta apmeklējumu (ja nevar attālināti), pavadot bērnus vai cilvēkus, kuriem nepieciešama palīdzība. Tiešā dzīvesvietas tuvumā atļautas ierobežotas fiziskās aktivitātes un mājdzīvnieku pastaigas. No pulksten 22.00 līdz pulksten 6.00 pārvietošanās aizliegta, izņemot iepriekš minētos iemeslus;

personām virs 65 gadu vecuma atļauts atstāt dzīvesvietu laika posmā no pulksten 11.00 līdz 13.00, lai nokļūtu uz/no darba vietas, iegādātos pārtikas produktus, apmeklētu medicīnas iestādes, pavadītu bērnus. Izņēmumi neiekļauties minētajā laika posmā pieļaujami tikai profesionālu iemeslu vai ar lauksaimniecības darbiem saistītu iemeslu dēļ;

pamatojumam atrasties ārpus mājas profesionālu iemeslu dēļ ir iepriekš jāaizpilda veidlapa, kurā minēts pārvietošanās iemesls;

par nepakļaušanos noteikumiem draud kriminālatbildība, vidējais sods vairāk nekā 3 000 EUR cilvēkam.

Salvadora:

izsludināts ārkārtas stāvoklis, slēgtas robežas un starptautiskā lidosta. Vispārēja karantīna līdz 18. aprīlim.

Saūda Arābija:

no 18. marta Saūda Arābija 15 dienas pārtrauc privātā sektora darbu. (Darbu ir pārtraucis arī vīzu ārpakalpojumu sniedzējs VFS Global);

no 15. marta Saūda Arābija aptur visus starptautiskos lidojumus;

no 2. aprīļa musulmaņu svētajās pilsētās Medīnā un Mekā no pulksten 00.00 līdz pulksten 24.00 noteikta komandantstunda;

no 6. aprīļa galvaspilsētā Rijādā pagarināta komandantstunda no pulksten 00.00 līdz pulksten 24.00.

Seišelu salas:

aviokompānijas neuzņem (ieteikts neuzņemt) reisā personas, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu.

Sentvinsenta un Grenadīnas:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Itāliju, Japānu, Ķīnu (ieskaitot Honkongu un Makao), Dienvidkoreju vai Singapūru.

Serbija:

no 20. marta neierobežotu laiku robežas ir slēgtas, izņemot kravas transportu. Tranzīts apturēts. Nav avio pasažieru pārvadājumu;

Belgradas lidosta slēgta starptautiskajai pasažieru satiksmei. Starptautiskā gaisa satiksme no Nišas lidostas ir apturēta uz nenoteiktu laiku;

apturēta visa sabiedriskā transporta darbība. Joprojām darbojas taksometri, taču to darbība ir ierobežota;

personīgā autotransporta vadīšana ir atļauta;

Serbijas teritorijā ir aizliegts iebraukt visiem ārvalstu pilsoņiem, izņemot Serbijā akreditētiem diplomātiem un ārvalstu pilsoņiem ar derīgu uzturēšanās atļauju;

Ieceļotājiem ir pienākums ievērot 14 dienu pašizolāciju. Par noteikumu neievērošanu draud kriminālatbildība, brīvības atņemšana līdz trim gadiem;

attiecībā uz Serbijas pilsoņiem un ārvalstu pilsoņiem, kas uzturas Serbijas Republikā un kuri ieceļos no Itālijas, Šveices, Irānas, Rumānijas, Spānijas, Vācijas, Francijas, Austrijas, Slovēnijas un Grieķijas obligātā pašizolācija ir 28 dienas;

pašizolācijas pārkāpējus sodīs ar 3 līdz 12 gadu cietumsodu;

aizliegts pulcēties vairāk nekā diviem cilvēkiem vienā vietā, un nedrīkst pārvietoties vairāk par diviem cilvēkiem kopā;

no 22. marta komandantstunda noteikta no pulksten 17.00 līdz pulksten 05.00. Izņēmums ir svētdienas, kad iedzīvotāji, kas ir vecāki par 65 gadiem, drīkst atstāt savas mājas no pulksten 03:00 līdz 08:00, lai iegādātos pārtikas preces.

atrasties ārpus dzīvesvietas pēc pulksten 17.00 un pirms pulksten 05.00 ir atļauts vienīgi steidzamu medicīnisku iemeslu dēļ, saņemot darba atļauju vai kompetento institūciju īpašu atļauju;

no pulksten 10.00 komandantstunda visām personām, kas vecākas par 65 gadiem;

no 20.marta apturēta starppilsētu autobusu un dzelzceļa satiksme;

visas Serbijas Republikas valsts iestādes ir slēgtas, izņemot tās, kuru slēgšana apdraudētu valsts darbību ārkārtas situācijā;

lielveikalu, aptieku, benzīna uzpildes staciju, pasta, banku un citu pakalpojumu sniedzēju darba laiks saīsināts līdz pulksten 15.00 (vēlākais).

Singapūra:

no 23. marta pulksten 23.59 īstermiņa ceļotājiem tika aizliegts ieceļot pilsētvalstī vai izmantot transfēru;

Singapūras pilsoņi un personas ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām vai ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām (Long Term Pass), ierodoties valstī, tiks izsniegta Stay-Home Notice (SHN), kas būs jāievēro 14 dienu;

no 15. aprīļa noteikta prasība iedzīvotājiem visās sabiedriskajās vietās nēsāt aizsargmaskas;

no 8. aprīļa līdz 4. maijam ir slēgtas skolas un apturēts darbs nozarēs, kas nav saistītas ar būtisku pakalpojumu sniegšanu;

līdz 30. aprīlim ir spēkā 1 metra distances ievērošanas noteikumi, par to pārkāpšanu draud cietumsods (līdz 6 mēnešiem) vai/un naudas sods (līdz 6 990 $). Ja tas iespējams, darba devējam ir pienākums nodrošināt darbiniekiem iespēju strādāt no mājām, par nenodrošināšanu draud naudas sods vai cietumsods. Gadījumos, kad ir nepieciešams fiziski atrasties darba vietā, jānodrošina 1 m distancēšanās, kā arī darbinieku ierašanās/aiziešana no darba dažādā laikā;

no 26.marta ir aizliegts pulcēties vairāk par 10 cilvēkiem, visi bāri un izklaides vietas, ieskaitot kinoteātrus un nakts klubus, ir slēgti.

Slovākija:

slēgtas visas 3 starptautiskās lidostas. Robežas tūristiem slēgtas, iebraukt atļauts tikai Slovākijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, ES pilsoņiem un to ģimenes locekļiem ar Slovākijas uzturēšanās atļaujām , diplomātiem un to ģimenes locekļiem, kas akreditēti Slovākijā un diplomātisko pārstāvniecību darbiniekiem, lokālās robežšķērsošanas atļauju turētājiem, personām, kas ieceļo Slovākijā caur Ukrainas un Slovākijas robežu;

individuālie izņēmumi pārvietoties tranzītā ir atļauti vienīgi ar Slovākijas Veselības organizācijas vadītāja Chief Hygienist of the Public Health Authority akceptu. Diplomātiskajām pārstāvniecībām notas formā ar lūgumu atļaut organizētu tranzītu jāvēršas Slovākijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā;

valdības repatriētajām personām jāpaliek obligātā 14 dienu pašizolācijā valsts nodrošinātajās telpās;

no 30. marta Slovākijas valdība mīkstinājusi uzņēmumiem noteiktos ierobežojumus koronavīrusa izplatības ierobežošanai. No 30. marta atkal var strādāt mājsaimniecības un dārza centri, kuru tirdzniecības platība nav lielāka par 1 000 kvadrātmetru, optiķi, nelieli apģērbu veikali, velosipēdu veikali, auto darbnīcas un automašīnu pārbaudes centri. Darbu var atsākt juridiskie biroji;

no 16. marta tika slēgti veikali un pakalpojumu sniedzēju iestādes, izņemot pārtikas veikalus, aptiekas, sīkpreču veikalus, preses kioskus, pastu, bankas, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, dzīvnieku barības veikalus;

restorāni drīkst tikai izsniegt ēdienus līdzi ņemšanai;

veselības aprūpē izsludināts ārkārtējais stāvoklis, slimnīcām jāierobežo plānveida operācijas;

personām aizliegts publiskās vietās atrasties bez veselības drošības aprīkojuma: sejas maskām, respiratoriem u.c.;

svētdienās tiek slēgti pārtikas veikali, aptiekas, avīžu kioski, saimniecības preču un dzīvnieku pārtikas veikali;

vienlaikus ir noteikti izņēmuma gadījumi:

ja pārvietošanās saistīta ar došanos uz/no darba un darba vajadzībām;

ja pārvietošanās saistīta ar mērķi iegādāties pārtikas produktus, medikamentus, higiēnas piederumus, bērnu pārtikas un aprūpes preces, dzīvnieku barību un aprūpes preces, degvielu, tostarp ar mērķi palīdzēt citai personai iegādāties nepieciešamās preces vai aprūpēt slimu personu. Šāda pārvietošanās atļauta tikai pašvaldību robežās, bet Bratislavā un Košicē – pilsētu robežās;

ja pārvietošanās saistīta ar radinieka vai tuva cilvēka bērēm;

ja pārvietošanās saistīta ar veselības aprūpes vajadzībām, tostarp ar mērķi uz veselības aprūpes iestādi nogādāt slimu radinieku vai tuvu personu.

Slovēnija:

no 12. aprīļa visām personām, ieceļojot Slovēnijā, tiek noteikta 7 dienu pašizolācija. Noteikumi neattiecas uz šādiem izņēmuma gadījumiem:

pierobežās strādājošajiem, kuri var pierādīt, ka dodas uz darbu kaimiņvalsts teritorijā;

tuva radinieka bēru apmeklējums kaimiņvalsts teritorijā, ja iebrauc un izbrauc no valsts tās pašas dienas laikā un var ar dokumentiem pierādīt bēru norises datumu;

kravu transportēšana no/uz Slovēniju, kā arī kravu transportēšana tranzītā;

Slovēnijas pilsoņi un ārvalstnieki, kuri šķērso Slovēnijas teritoriju tranzītā vienas dienas laikā;

diplomātisko pasu turētājiem;

būtisku pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir kompetentās ministrijas izsniegts sertifikāts;

operatīvo dienestu darbiniekiem – palīdzības un glābšanas dienesta, veselības dienesta, policijas, ugunsdzēsēju brigāžu un personu, kuras iesaistītas Slovēnijas humānā transporta nodrošināšanā un robežu šķērsojušas, lai pildītu dienesta pienākumus;

personas, kurām īpašumā vai nomā ir zeme kaimiņvalsts pierobežā un ir iesaistīta lauksaimniecības darbos.

ārvalstnieki, kuriem nav deklarēta dzīvesvieta Slovēnijā un kuri nevarēs uzrādīt adresi, kur var uzturēties 7 dienu karantīnas laikā, netiks ielaisti Slovēnijā;

ārvalstnieki bez pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, kuriem būs novērojami Covid-19 simptomi, netiks ielaisti Slovēnijā;

Slovēnijas pilsoņiem un ārvalstniekiem ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām Slovēnijā, kuriem būs novērojami Covid-19 simptomi, saņems policijas instrukciju nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;

no 19. marta ierobežotas Slovēnijas un Itālijas robežas šķērsošanas iespējas, atstājot tikai četrus darbojošos kontrolpunktus – Vrtojba-Sant’Andrea, Fernetiči-Fernetti, Škofije-Raubuiese, kuri darbojas visu diennakti, un Krvavi Potok-Pese, kas strādā no pulksten 05.00 līdz pulksten 23.00. Visi pārējie robežšķērsošanas punkti uz Slovēnijas un Itālijas robežas ir slēgti.

no 12. marta pasažieru vilcienu un autobusu satiksme starp Itāliju un Slovēniju ir apturēta;

no 16. marta apturēts sabiedriskais transports – vilcieni, autobusi, gondolas un funikulieri;

no 17. marta aizliegti starptautiskie gaisa satiksmes pasažieru pārvadājumi;

no 19. marta aizliegti starptautiskie autotransporta kravu pārvadājumi no Itālijas uz Slovēniju, izņemot pasta transportu, medicīnas produktus, aizsardzības aprīkojumu, medicīniskās iekārtas un humāno palīdzību;

no 2. aprīļa uz Slovēnijas un Austrijas robežas paliek atvērti tikai šādi robežšķērsošanas punkti: Gornja Radgona-Bad Radkersburg, Kuzma-Bonisdorf, Holmec-Grablach, Karavanke-Karawankentunnel, Vič-Lavamund, Ljubelj-Loibltunnel, Trate-Mureck, Radlje-Radlpass, Gederovci-Sicheldorf, Šentilj (motorway)-Spielfeld (Autobahn). Pārējie robežšķērsošanas punkti ir slēgti;

no 25. marta pasažieru vilcienu satiksme starp Austriju un Slovēniju ir slēgta;

personām, kas nevar izbraukt no Slovēnijas kaimiņu valstu noteikto ierobežojumu dēļ, šķērsot Slovēniju tranzītā aizliegts;

Slovēnijas iedzīvotāji nedrīkst atstāt tās pašvaldības teritoriju, kurā viņi dzīvo, izņemot gadījumos, kad jādodas uz darbu vai jākārto citas neatliekamas lietas;

ierobežota kustība un aizliegta pulcēšanās publiskās vietās gan iekštelpās, gan brīvā dabā, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos. Parkus un citas pastaigu vietas drīkst izmantot tikai savas pašvaldības teritorijā;

stingri ierobežota personu pārvietošanās ārpus mājas. Pārvietošanās atļauta tikai izņēmumu gadījumos, piemēram, dienesta vai darba pienākumu pildīšana, došanās iepirkt pārtiku vai medikamentus un tamlīdzīgi, bet stingri ievērojot sociālo distancēšanos;

visām personām, izejot no mājas, lai apmeklētu veikalus vai citas publiskas vietas, obligāti jānēsā sejas maskas un cimdi;

noteikta obligāta sabiedriski lietojamo telpu dezinfekcija vismaz divas reizes dienā;

slēgtas visas sabiedriskās iestādes (bibliotēkas, muzeji, galerijas, kinoteātri u.c. vietas), kā arī aizliegta publisko pasākumu norise;

aizliegta tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana – viesnīcas, restorāni, bāri, atpūtas vietas un skaistumkopšanas iestādes ir slēgtas. Izņēmums ir pārtikas un pirmās nepieciešamības preču veikali un aptiekas, kā arī mājdzīvnieku pārtikas veikali. Minēto veikalu darba laikam jābūt vismaz no pulksten 8.00 līdz pulksten 18.00, lai iepirkumu veikšanai būtu pietiekošs laiks un nenotiktu drūzmēšanās. No 30. marta laikā no pulksten 8.00 līdz 10.00 veikalus apmeklēt atļauts tikai pensionāriem un citām īpaši aizsargātām sabiedrības grupām (invalīdiem, grūtniecēm u.c.);

aizliegti apmeklējumi slimnīcās un veco ļaužu pansionātos;

atceltas mācības visās izglītības iestādēs.

Somija:

Ārkārtas stāvoklis Somijā spēkā līdz 13. maijam.

Somijā dzīvojošie ārzemnieki drīkst izbraukt no valsts. Iebraukt drīkst, ja ir dokuments, kas apliecina, ka Somija ir rezidences valsts;

valsti šķērsot tranzītā drīkst citu ES un Šengenas valstu pilsoņi un viņu ģimenes locekļi; trešo valstu pilsoņi, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir cita ES vai Šengenas valsts. Personai jāuzrāda dokumenti, kas apliecina nodomu izbraukt no Somijas un atgriezties savā mītnes valstī, piemēram, prāmja biļetes Helsinki – Tallina, Igaunijas šķērsošanai – sabiedriskā transporta biļetes vai apliecinājumu no auto nomas kompānijas (ja neceļo ar personīgo auto) u.c.;

lēmumu, kam tiek atļauts iebraukt Somijā, pieņem katra robežšķērsošanas vieta, izvērtējot katru konkrēto gadījumu;

Helsinki (Vantaa), Marienhamnas un Turku lidostas paliek atvērtas starptautiskai preču un atgriešanās Somijā kustībai, tai skaitā tranzītā;

Helsinku (Vantaa) lidostā tiek pastiprinātas ielidojušo veselības pārbaudes. Atbraucējiem jāaizpilda anketas par veselības stāvokli. Cilvēkiem ar simptomiem tiek piedāvāts arī Covid-19 tests, kura rezultāti jāgaida viesnīcā. Viesnīcas vai karantīnas izdevumi jāsedz ceļotājam pašam;

tranzīta pasažieriem, kas no lidostas tālāk dodas uz ostām, jāizmanto taksometrs vai īpašs lidostas nodrošināts transports; sabiedriskais transports nekursē. Ja ielido vakarā un prāmis ir nākamajā rītā, jāpaliek lidostā;

valdība ir vienojusies ar Finnair, ka vismaz 1x nedēļā būs reiss Helsinki – Tallina. Ja būs pieprasījums, lidos biežāk. Finnair neuzņem uz klāja pasažierus ar saslimšanas pazīmēm;

iekšējiem lidojumiem atvērtas Helsinku, Kuopio, Marienhamnas, Oulu, Rovaniemi un Savonlinnas lidostas;

jūras pasažieru pārvadātājiem no Zviedrijas, Igaunijas un Vācijas no 11. aprīļa līdz 13. maijam valdība ieteikusi pārtraukt pasažieru biļešu pārdošanu virzienā uz Somiju (neskar kravu un preču pārvadājumus); kompānijas šo ieteikumu ievēro;

virzienā no Somijas pasažieru pārvadāšana ir atļauta, tai skaitā kompānija Tallink Silja ir informējusi, ka pārvadās pasažierus no Somijas uz Igauniju un Zviedriju. Viking Line un Eckerö Line aktuālajai informācijai jāseko to mājaslapās;

līdzīgi kā lidostā, arī ostās ir pastiprināta kontrole iebraucošajiem. Ar sabiedrisko transportu ceļu nedrīkst turpināt. Uz vietu, kur iebraucējs plāno uzturēties pašizolācijā, jādodas ar taksometru vai īpaši organizētu transportu. Arī ostās jāaizpilda veselības stāvokļa anketa, un tiem, kam būs simptomi, tiks veikts tests. Testa rezultāts jāgaida izolācijā. Nepieciešamās izolācijas viesnīcas vai karantīnas izdevumi jāsedz ceļotājam pašam;

no 25. marta pasažieru satiksme no Ālandu salām iespējama caur Långnäs ostu;

visas ostas atvērtas preču kustībai;

austrumu robežā privātam transportam tiks slēgts Vainikkala robežpunkts. Pārējos – ierobežots to šķērsošanas laiks;

Norvēģijas – Somijas robežas šķērsošanai atvērtie robežpunkti (arī tranzītam): Kilpisjärvi, Karigasniemi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö un Utsjoki;

Zviedrijas-Somijas robežas šķērsošanai atvērtie robežpunkti (arī tranzītam): Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio un Ylitornio;

no 8. aprīļa uz Zviedrijas-Somijas un Norvēģijas-Somijas robežām spēkā ir stingrāki robežšķērsošanas ierobežojumi nodarbinātajiem vienā vai otrā robežas pusē;

no 15. aprīļa atcelts ierobežojums iebraukt un izbraukt no Ūsimā reģiona, vienlaikus tiek stingri rekomendēts atteikties no atliekamiem un izklaides/ brīvdienu braucieniem;

atgriežoties Somijā no ārvalstīm, divas nedēļas jāievēro pašizolācija;

aizliegta publiska pulcēšanās vairāk par 10 cilvēkiem. Aizliegts apmeklēt veco ļaužu pansionātus, slimnīcas, citas veselības aprūpes iestādes un riska grupu uzturēšanās vietas;

personām, kas vecākas par 70 gadiem, pēc iespējas jāizvairās no kontaktiem ar citām personām (karantīnai līdzīgi apstākļi);

ieteikts darbs attālināti;

bērnudārzi ir atvērti; citas izglītības iestādes ir slēgtas (izņēmums ir sagatavošanas klases un 1.-3. klase, kur nodarbības notiek, ja vecāki ir nodarbināti valsts noteiktajās kritiskajās profesijās);

līdz 31. maijam slēgti restorāni un bāri.

Spānija:

Spānijas-Portugāles robežu būs atļauts šķērsot tikai tiem, kas dodas uz darbu, kā arī netiks ierobežota preču plūsma;

ir atjaunota robežkontrole;

no Spānijas vēl ir pieejami regulārie Lufthansa lidojumi no Madrides un Barselonas uz Frankfurti;

Baltkrievijas aviokompānija Belavia turpina regulāros lidojumus ik sestdienas no Barselonas uz Minsku;

Spānijas parlaments 9. aprīlī apstiprināja Spānijas valdības priekšlikumu pagarināt valstī karantīnu līdz 26. aprīlim. 13. aprīlī stājās spēkā noteikumi, ka uz darbu var ierasties arī to profesiju pārstāvji, kuri nenodrošina pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumus;

no 13. aprīļa Spānijas valdība lēma par daļēju uzņēmumu darbības atjaunošana;

saglabājas aizliegums atvērt bārus, restorānus (taču tiem ir atļauts veikt piegādi mājās), diskotēkas, kultūras un izklaides iestādes, sporta laukumus, atrakciju parkus un koncertzāles; aizliegums rīkot tradicionālo svētku pasākumus, koncertus publiskās vietās;

noteiktie ierobežojumi paredz, ka automašīnā drīkst braukt tikai viena persona, tas nepieciešams, lai nodrošinātu 1 metra distanci;

Madrides policija soda visus cilvēkus, kas dodas uz darbu, bet nevar uzradīt apliecinājumu no darba vietas;

Spānijas policija un militārpersonas turpina stingri sekot līdzi, lai netiktu pārkāpti karantīnas nosacījumi, sods, sākot no 600 EUR.

Surinama:

ierobežojošie pasākumi pagarināti līdz 26. aprīlim. Noteikta komandantstunda no pulksten 20.00 līdz pulksten 06.00;

aizliegta pulcēšanās vairāk par 10 personām. Visas robežas (gaisa, jūras, sauszemes) ir slēgtas no 14. marta līdz 26. aprīlim.

St.Lucija:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Itāliju, Japānu, Dienvidkoreju vai Singapūru.

Šveice:

8. aprīlī Federālā padome lēma, ka ierobežojošie pasākumi tiek pagarināti līdz 26. aprīlim, pakāpeniski tos atvieglojot līdz mēneša beigām.

robežkontrole pagarināta līdz aprīļa beigām visām Šengenas zonas valstīm, izņemot Lihtenšteinu;

joprojām ir atļauts doties tranzītā caur Šveici, lai dotos uz kādu no ES vai EEZ valsti (atgrieztos savā mītnes zemē). Šveice organizē repatriācijas reisus no Santjago (Čīles), Limas, Buenosairesas un Dakāras uz Cīrihi. Pasažieri, kuri ierodas Šveicē ar šiem reisiem un nevar izlidot tālāk tajā pat dienā, aicināti pārnakšņot lidostā vai lidostas viesnīcā, lai izvairītos no liekiem kontaktiem un pārvietošanās pa valsti

ja pasažieriem tālākais transports ir dzelzceļš, viņi drīkst doties no lidostas uz dzelzceļa staciju. Tāpat atļauts doties tālāk tranzītā ar īrētu automašīnu. ES un EEZ pilsoņiem nav atļauts ierasties Šveicē, lai lidostā sagaidītu ģimenes locekļus un nogādātu mītnes zemē. ES un EEZ valstu vēstniecībām un pārstāvniecībām ir atļauts organizēt autobusus pilsoņu izvešanai no valsts;

ES valstu pilsoņiem nav atļauts ierasties valstī, lai no tās izvestu savus radiniekus, kuri Šveicē uzturas ilgāku laiku (studenti, auklītes, sezonas darbinieki);

runājot par trešo valstu pilsoņiem, Šveicē var ieceļot tikai tās personas, kurām jau ir ieceļošanas atļauja un vīza vai apliecinājums par atļaujas saņemšanu. Visi pārējie trešo valstu personu pieteikumi, kuri pirmo reizi vēlas strādāt Šveicē, tiek apturēti līdz turpmākam paziņojumam. Izņēmumi attiecībā uz jaunu darbinieku uzņemšanu varētu būt iespējami tikai ar veselības nozari saistītu speciālistu gadījumā, piemēram, ārstiem vai pētniekiem, ja viņu nodarbinātībai ir liela nozīme Šveicē un pašreizējās ārkārtas situācijas mazināšanā veselības nozarē;

aizliegti visa veida publiskie un privātie pasākumi, tai skaitā sporta pasākumi un pulcēšanās aktivitātes;

valdība stingri iesaka visiem iedzīvotājiem palikt mājās, īpaši cilvēkiem, kuri vecāki par 65 gadiem. Izņēmumi – iedzīvotājiem jādodas uz darbu, jo nav iespējams strādāt attālināti, jāapmeklē ārsts, vai jāiegādājas zāles, cilvēkiem, kuri dodas aprūpēt kādu, vai lai iepirktu pārtiku un pirmās nepieciešamības preces;

no 20. marta aizliegta jebkāda pulcēšanās, ja ir vairāk par 5 cilvēkiem. Grupās līdz 5 cilvēkiem jāievēro sociālā distancēšanās 2 metri;

provizoriski līdz 19. aprīlim tiek slēgtas visas publiskās iestādes (veikali, restorāni, bāri u.c. vietas), izņemot pārtikas veikalus, kioskus, ēdināšanas ar piegādi uzņēmumus, aptiekas, pasta nodaļas, bankas, transporta pakalpojumu sniedzējus, valsts pārvaldes iestādes, slimnīcas un citas medicīnas iestādes, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus un viesnīcas.

Šrilanka:

19 Šrilankas rajonos līdz 16. aprīļa pulksten 6.00 ir spēkā komandantstunda, kad režīms tiks atcelts un atkal ieviests tās pašas dienas pulksten 16.00. Komandantstunda būs spēkā līdz turpmākiem rīkojumiem šādos rajonos: Colombo, Gampaha, Kalutara, Kandy, Jaffna, Puttlam;

kategoriski aizliegta pārvietošanās starp rajoniem. Atļauta došanās tikai uz starptautisko lidostu, tiek nodrošināti daži regulārie starptautiskie avioreisi.

Tadžikistāna:

10. aprīlī noteikts liegums ieceļot un izceļot no Tadžikistānas visu ārvalstu pilsoņiem, izņemot diplomātisko misiju darbiniekus un kravu pārvadātājus;

no 20. marta slēgtas visas lidostas, visi lidojumi atcelti līdz 1. maijam;

skolas, augstākās mācību iestādes, mošejas, uzņēmumi un organizācijas turpina darbību. 20. martā (pēc divu nedēļu ierobežojuma) atvērtas mošejas.

Taizeme:

no 3. aprīļa pulksten 22.00 līdz pulksten 4.00 Taizemē visiem, izņemot medicīnas, banku un loģistikas darbiniekiem, ir jāievēro komandantstunda;

no 25. marta līdz 30. aprīlim valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti šādi ierobežojumi:

ir spēkā ieceļošanas aizliegums. Ierobežojums netiek piemērots transportēšani, diplomātiskajām misijām un ārzemniekiem ar uzturēšanās atļaujām. Taizemes pilsoņi, kam ir vēstniecības atļauja un veselības sertifikāts, drīkst atgriezties valstī;

naktsklubi, atpūtas vietas, sporta centri, masāža saloni, trenažieru zāles, spa centri Bangkokā, Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Samut Prakan un Samut Sakhon tiek slēgti;

iedzīvotājus, kas ir jaunāki par 5 gadiem un vecāki par 70 gadiem, kā arī tos, kam ir veselības problēmas, aicina palikt mājas;

ieceļojot no vienas provinces citā, jāveic veselības pārbaude.

21. martā tika paziņots par veikalu slēgšanu galvaspilsētā Bangkokā.

no 18. marta tiek slēgtas gan publiskās, gan privātās izglītības iestādes (līdz tālākām norādēm), publiskās cilvēku pulcēšanās vietās (bāri, kinoteātri, sporta zāles, u.c.). Divās ziemeļu provincēs (Buriram un Uthai Thani) ir aizliegta pulcēšanās, ja cilvēku skaits pārsniedz 50, un ceļotājiem jāuzrāda veselības stāvokli apliecinoša izziņa/sertifikāts;

no 10. līdz 20. aprīlim aizliegts tirgot visa veida alkoholu. Ar šādu aizliegumu paredzēts samazināt personu pulcēšanos un Covid-19 izplatību.

Tonga:

personām, kuras ieceļo valstī no Ķīnas (arī tranzītā), būs nepieciešama karantīna kādā no vīrusa neskartajiem punktiem.

Trinidada un Tobago:

liegta ieceļošana valstī personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā apmeklējušas Ķīnu, Irānu, Itāliju, Japānu, Dienvidkoreju vai Singapūru.

Turcija:

31. martā Turcijas parlaments nobalsoja par aizlieguma pagarinājumu ārvalstniekiem ieceļot Turcijā līdz 30.aprīlim;

nolaisties pasažieru reisiem Turcijas lidostās atļauts tikai izņēmuma gadījumos: valdības reiss, ārkārtas mediķu/glābšanas un ārkārtas tehnisku iemeslu nolaišanās;

kravas reisi turpinās lidojumus bez izmaiņām.

14. aprīlī Turkish Airlines paziņoja, ka pārtrauc visus starptautiskos lidojumus līdz 20. maijam un iekšzemes lidojumus līdz 1.maijam;

Robežas slēgtas kravu pārvadājumiem no Itālijas, Vācijas, Francijas, Spānijas, Norvēģijas, Dānijas, Beļģijas, Austrijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Ķīnas, Irānas, Irākas, Dienvidkorejas. Kravas mašīnu šoferi (ja nav Turcijas pilsoņi) tiks ievietoti 14 dienu ilgā valsts karantīnā;

no 19. marta slēgta sauszemes robeža ar Bulgāriju un Grieķiju, kā arī jūras robeža ar Grieķiju;

no 30. marta tiek pārtraukta iekšzemes prāmju satiksme (pasažieru pārvadājumi pa jūru no Stambulas uz citām Turcijas pilsētām ir apturēti). Aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem;

ikdienā ārpus dzīvesvietas nedrīkst atrasties personas, kas jaunākas par 20 gadiem un vecākas par 65;

reliģijas lietu direkcija ir aizliegusi masu lūgšanas mošejās, sevišķi piektdienas lūgšanas. Mošejas paliks atvērtas atsevišķiem dievlūdzējiem, bet ne grupveida lūgšanām;

no 21. marta slēgti iepirkšanās centri, frizētavas un skaistumkopšanas saloni. Senioriem, kuri ir vecāki par 65 gadiem, un hroniskiem slimniekiem aizliegts atstāt mājokļus. No 22. marta restorāni slēgti (var pirkt internetā un līdzņemšanai). Bankas saīsina darba laiku;

aizliegts doties piknikos un pastaigāties pludmalēs, mežā.

no 23. marta sabiedriskais transports drīkst pārvadāt tikai 50% no kapacitātes. pārtikas veikali darbojas no pulksten 9.00 līdz pulksten 21.00;

veikalos un sabiedriskajā transportā obligāti jāvalkā sejas maskas;

skolas būs slēgtas līdz 30. aprīlim.

Turkmenistāna:

slēgta robeža ar Irānu un Uzbekistānu. Visas Turkmenistānas lidostas, dzelzceļa stacijas un jūras ostas ir slēgtas nenoteiktu laiku. Visi starptautiskie lidojumi atcelti līdz 31. maijam;

no 20. marta līdz aprīļa beigām bloķēta iebraukšana un izbraukšana no Ašhabadas, noteikti arī ierobežojumi cilvēku pārvietošanās iespējām starp reģioniem. Kravas auto, kuri pilsētai piegādā pārtiku, atļauts iebraukt tikai ar īpašām caurlaidēm;

no 1. aprīļa līdz 1. maijam Turkmenistānas teritorijā aizliegts iebraukt starptautiskajiem kravu autopārvadātājiem, tai skaitā tiem, kas vēlas šķērsot valsti tranzītā;

no 17. marta ārvalstu ieceļotājiem, iebraucot un izbraucot no valsts, jāuzrāda medicīniskā izziņa, kas apliecina, ka persona neslimo ar Covid-19. Ašhabadā izlases kārtā tiek apstādinātas privātās automašīnas un pasažieriem mērīta temperatūra.

Ukraina:

25. martā tika iesviests ārkārtas stāvoklis visā Ukrainas teritorijā līdz 24. aprīlim.

Ukrainas veselības ministrija noteica:

no 16. aprīļa pulksten 00.00, iebraucot Kijevā, policija ar mediķiem mēris temperatūru. Apstādinās privāto transportu, kur kopā brauc 3 un vairāk cilvēki (kopā ar vadītāju), kravas auto, mikroautobusi, autobusi;

obligāto medicīnisko apsekošanu personām, kurām ir Covid-19 simptomi vai tie, kuras atradušās kontaktā ar personām, kurām noteikta Covid-19 diagnoze, ja šīs personas atsakās no apsekošanas brīvprātīgā kārtībā;

šādu personu obligātu hospitalizāciju;

piešķirt karantīnu personām, kurām noteikta Covid-19 diagnoze un kuras izvairās no ārstēšanas brīvprātīgā kārtībā.

18 Foto Pie Černobiļas jau divas nedēļas notiek cīņa ar meža ugunsgrēkiem +14 Skatīties vairāk

no 23. marta Ukrainā nekursē sabiedriskais transports. No 6. aprīļa ir aizliegts apmeklēt parkus un sporta laukumus, ir aizliegta pulcēšanās vairāk par diviem cilvēkiem kopā, ka arī visiem jānēsā aizsargājošās sejas maskas un ārpus dzīvesvietas obligāti jābūt personas apliecinošam dokumentam. Tajā pašā laikā sāk apdomāt iespēju mīkstināt drošības pasākumus aprīļa beigās attiecībā uz sabiedriskā transporta kustību un atļauju personām doties uz darbu;

visu restorānu, izklaižu un tirdzniecības centru slēgšana;

dzelzceļa, gaisa un autobusu satiksmes slēgšana starp Ukrainas pilsētām un reģioniem;

metro sistēmas apturēšana;

atļauti ne vairāk kā 10 cilvēki maršruta taksometrā un 20 cilvēki autobusā, tramvajā un trolejbusā;

ieviests ārkārtas stāvokli Žitomiras un Černovcu apgabalos (visvairāk inficēto);

masu pasākumu, kuros piedalās vairāk nekā 10 cilvēku, aizliegums;

pārtikas veikali, saimniecības preču veikali, DUS, bankas un apdrošināšanas kompānijas turpina darbu;

pilsoņiem lūgts palikt mājās, izņemot veikalu un aptieku apmeklējumus.

Ungārija:

noteikts vispārējs aizliegums ārvalstnieku ieceļošanai Ungārijā;

valstī var ieceļot tikai Ungārijas pilsoņi un ārvalstnieki – Eiropas ekonomiskās zonas (EEA) valstu pilsoņi, kuriem ir pastāvīgā uzturēšanās atļaujas Ungārijā;

ieviesta robežkontrole uz Ungārijas robežas ar Slovēniju, Slovākiju un Austriju (Šengenas robeža); uz Ungārijas – Slovēnijas robežas ir atvērts viens kontroles punkts - Tornyiszentmiklós-Pince, uz Ungārijas – Austrijas robežas ir atvērti trīs kontroles punkti - Hegyeshalom-Nickelsdorf, Sopron,-Klingenbach, Rábafüzes-Heiligenkreutz, un uz Ungārijas – Slovākijas robežas ir atvēri trīs kontroles punkti - Rajka-Rusovce, Tornyosnémeti-Milhost, Parassapuszta- Šahy. Pārējie kontroles punkti šķērsošanai ir slēgti;

atsevišķos robežkontroles punktos atļauts robežu šķērsot tikai attiecīgo valstu (Slovēnijas, Austrijas, Ungārijas, Rumānijas un Slovākijas) iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta ir 30 km rādiusā vai kuri nodarbināti šajā teritorijā;

aizliegta visu veidu (gaisa, dzelzceļa un autobusu) starptautiskā pasažieru satiksme. Tomēr joprojām tiek veikti atsevišķi lidojumi uz Londonu, Minsku, Eindhovenu, Stokholmu un citām pilsētām, kā arī kursē pasažieru vilcieni no Budapeštas uz Vīni;

visiem pilsoņiem, kuri ieceļo Ungārijā, tiek noteikta 14 dienu pašizolācija epidemiologa novērošanā; ja ir aizdomas par vīrusu, persona tiek ievietota speciālā stacionārā;

Ungārijas valdība pieņēmusi lēmumu no 28. marta valstī ierobežot personu pulcēšanos;

visiem, izņemot kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošus ģimenes locekļus, jāsamazina sociālā kontaktēšanās un jāievēro vismaz 1.5 metru distance savā starpā. Šis noteikums attiecināms arī uz braukšanu sabiedriskajā transportā;

personām aizliegts uzturēties sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot tur strādājošos. Ēdiena iegāde ar piegādes pakalpojumu vai pirkšana līdzi nešanai ir atļauta;

savu dzīvesvietu drīkst atstāt, ja tiek pildītas kāda no zemāk minētajām darbībām:

darba pienākumu pildīšana;

bērnu pavadīšana uz/no bērnudārza;

medicīniskās aprūpes nodrošināšana;

individuālās sporta un atpūtas aktivitāšu (tostarp pastaigu) veikšana brīvā dabā, ievērojot iepriekšminētos distancēšanās noteikumus;

precību un bēru pasākumu rīkošana šaurā ģimenes lokā;

pārtikas preču, medikamentu, mājdzīvnieku uztura preču, mājsaimniecības preču un higiēnas preču, tabakas izstrādājumu un degvielas iegāde;

administratīvo procedūru, kurām nepieciešama personīga klātbūtne, īstenošana;

mājdzīvnieku izvešana pastaigāt vai nogādāšana veterinārajā klīnikā;

vecāku tiesību un pienākumu pildīšana;

piedalīšanās reliģiska rakstura aktivitātēs;

skaistumkopšanas salonu (frizētava, manikīrs u.c.) apmeklēšana;

tīrīšanas un higiēnas nodrošināšanas pakalpojumu izmantošana;

automašīnu un velosipēdu apkalpes un kopšanas vietu izmantošana;

aprūpes nodrošināšana personām, kuras pašas nevar par sevi parūpēties;

visas tirdzniecības vietas, kurām atļauta darbība (pārtikas preču, medikamentu, mājdzīvnieku uztura preču, mājsaimniecības preču un higiēnas preču un citu preču tirdzniecība) laikā no pulksten 9.00 līdz pulksten 12.00 drīkstēs apmeklēt tikai tās personas, kuras sasniegušas vismaz 65 gadu vecumu.

par minēto ierobežojumu neievērošanu var tikt piemērots administratīvai sods līdz 500000,- HUF (~1400 EUR) apmērā;

ir atceltas mācības universitātēs, visās skolās un pirmskolas izglītības iestādēs;

no 17. marta ir aizliegta publisku pasākumu rīkošana. Teātri, kinoteātri, muzeji, bibliotēkas un citas kultūras iestādes ir slēgtas;

Ungārijas pilsoņu personu apliecinošu dokumentu derīguma termiņa beigu datums tiek pagarināts par 15 dienām pēc ārkārtas stāvokļa valstī izbeigšanas.

Urugvaja:

no 22. marta ir ieviests liegums ienākošiem avioreisiem no Eiropas. Ielidošana no ārvalstīm tikai 2 lidostās: Carrasco un Laguna del Sauce;

aizliegums nokāpt no kruīza kuģiem;

obligāta 14 dienu pašizolācija ieceļotājiem un visiem, kas vecāki par 65 gadiem;

no 17. marta ir slēgta Urugvajas un Argentīnas robeža;

22. martā Urugvaja un Brazīlija vienojās 30 dienu slēgt savstarpējo robežu ārvalstnieku ieceļošanai Brazīlijā;

pārtrauktas mācības visās izglītības iestādēs.

Uzbekistāna:

no 16. marta pārtraukta avio un auto satiksme ar ārvalstīm, no 19. marta arī dzelzceļa satiksme. No 30.marta līdz 30. aprīlim darbu pilnībā pārtraukušas visas lidostas. Noteikts liegums ārvalstu pilsoņu iebraukšanai Uzbekistānas teritorijā un Uzbekistānas pilsoņu izbraukšanai no valsts. No 23. marta slēgti visi Uzbekistānas robežas pārejās punkti, vienīgais izņēmums – ārzemnieki, kuri izbrauc no Uzbekistānas, lai atgrieztos dzimtenē;

visiem ārvalstniekiem automātiski līdz 5. maijam tiks pagarināts vīzu derīguma termiņš; šis lēmums attiecas arī uz to pilsoņu valstīm, ar kurām Uzbekistānai ir noteikts bezvīzu režīms - arī viņiem uzturēšanas laiks Uzbekistānā pagarināts līdz 5. maijam;

visi Taškentas uzņēmumi no 23. marta pāriet uz attālināto darba režīmu. Turpina darbu aptiekas, pārtikas veikali un tirgi;

atcelti visi masu sabiedriskie, kultūras un sporta pasākumi. Karantīnas laikā pārtrauktas mācības visās augstākās, vidējās un pirmsskolu mācību iestādēs. Karantīnas režīms pasludināts arī parlamenta Likumdošanas palātā - visus lēmums pieņem izpildvara;

aizliegts iziet ārpus dzīvesvietas bez ārkārtas nepieciešamības, izņemot, lai veiktu pārtikas vai medikamentu iegādi, dotos uz medicīnas iestādi vai darba vietu. Ārpus dzīvesvietas drīkst pārvietoties kopā maksimums 3 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci no citiem gājējiem;

lielākajos iepirkšanās centros un tirgos pie ieejas tiek mērīta temperatūra un, ja konstatēta temperatūra virs 37 grādiem, personai nekavējoties jāsauc ātrā palīdzība;

apturēta sabiedriskā transporta un privātā auto kustība, izņemot neatliekamo palīdzību, kravas un pasta piegādi, diplomātisko transportu un dažas citas transporta grupas. Uz visiem iebraukšanas lielceļiem uzstādīti kontroles punkti. Uz karantīnas laiku ierobežota pārvietošanās ar motociklu, velosipēdu u.c.;

atcelti visi autobusu maršruti no Taškentas uz reģioniem;

no 23. marta visā Uzbekistānas teritorijā ir obligāta medicīnas masku lietošana sabiedriskajās vietās. Par šī noteikuma neievērošanu paredzēts naudas sods;

par karantīnas pārkāpumu ir paredzēts naudas sods vai pat cietumsods.

Vācija:

visi transporta veidi turpina kursēt, arī starptautiski. Vienlaikus ir ievērojami samazināta lidojumu intensitāte. No 18. marta ir ieviestas ienākošās gaisa un kuģu satiksmes kontroles lidojumiem no Itālijas, Spānijas, Austrijas, Francijas, Luksemburgas, Dānijas un Šveices. No Dānijas kontroles ir arī pārbraucieniem ar kuģi. Noteikumi tādi paši, kā sauszemes šķērsošanai – jāuzrāda iemesls starptautiskam braucienam. Tranzīts ir pamatots mērķis.

robežu šķērsošana joprojām ir iespējama atsevišķos robežas šķērsošanas punktos. Vācija kopš 16. marta pulksten 8.00 ir ieviesusi robežkontroli, lai pārbaudītu iebraucējus no Austrijas, Šveices, Francijas, Luksemburgas un Dānijas. No 20. marta samazināts to punktu skaits, caur kuriem var šķērsot robežu;

joprojām tiek uzturētas iespējas šķērsot robežu preču pārvadāšanai, kā arī personām, kuras šķērso robežu, lai dotos uz darbu vai atgriežas no darba. Iebraukšana un izbraukšana tiek liegta personām bez pamatota iemesla robežas šķērsošanai un personām ar acīmredzamiem simptomiem. Ja ir aizdomas par saslimšanu, tad tālākā darbība tiek organizēta sadarbībā ar veselības dienestiem, uzsākot atbilstošus pasākumus;

Vācija ir ieviesusi papildu iekšzemes ceļa kontroles uz Ziemeļjūras un Baltijas jūras salām – tajās tiek liegta iebraukšana tūristiem, kas vēlas atpūsties uz salas. No 27. marta Brandenburga ieviesa aicinājumu berlīniešiem nebraukt uz laukiem un palikt pilsētā. Atsevišķi Brandenburgas ciemati ir ieviesuši pašizolāciju – liegumu iebraukt tiem, kas nedzīvo ciematā;

no 10. aprīļa visiem, kas atgriežas no ārvalstīm, ir obligāta 14 dienu pašizolācija. Iebraukšana trešo valstu (ārpus ES) pilsoņiem tiks atļauta tikai atsevišķos izņēmumu gadījumos;

citu veidu ierobežojumi mainās atkarībā no federālajām zemēm, kaut arī lēmumi tiek koordinēti. Visās zemēs kopš 17. marta ir slēgtas skolas un atcelts pienākums iet skolā. Ar 18. martu tika slēgti visa veida veikali, kas nenodrošina pirmās nepieciešamības preces. Atvērti ir pārtikas veikali, aptiekas, sanitāro preču veikali, medicīnisko līdzekļu veikali. Berlīnē šajā pirmās nepieciešamības preču sarakstā iekļuva arī riteņu veikali. No 21. marta restorāniem vairs nav atļauts apkalpot klientus klātienē. Atļauta ir darbība, lai piegādātu ēdienu ar piegādes pakalpojuma sniedzēju starpniecību. Ticis atcelts liegums veikaliem strādāt svētdienās;

ir aizliegti dievkalpojumi un biedrību sanāksmes. Visā Vācijā tiek slēgti bāri, klubi, kino, teātri, muzeji, fitnesa klubi, baseini, bibliotēkas, sporta iestādes, bordeļi. Vācijas valdība ir rekomendējusi slēgt arī bērnu spēļu laukumus un zooloģiskos dārzus. Ir apturētas profesionālā sporta līgu darbība. Slimnīcās un rehabilitācijas centros tiek liegta apmeklētāju piekļuve.

aizliegta kontaktēšanās starp vairāk kā 2 personām, izņemot ģimenēs. Tas attiecas arī uz braukšanu mašīnā. Joprojām atļauts doties uz darbu, pie ārsta, iepirkt pirmās nepieciešamības lietas un individuālais sports brīvā dabā (arī pastaigas). Galvenās izmaiņas – ieviests ar noteikumiem (nevis rekomendējoši), un policijai ir uzdots kontrolēt noteikumu ievērošanu. Aizliegta ir arī frizētavu darbība un frizieru apmeklējumi mājās. Pārkāpējiem paredzēti naudas sodi atbilstoši katrā federālajā zemē apstiprinātajiem sodu kodeksiem;

no 31. marta Jēnas pilsēta ieviesa pienākumu visiem pilsētas iedzīvotājiem nēsāt sejas maskas (pēc Austrijas piemēra).

Vjetnama:

no 22. marta ārzemniekiem liegta ieceļošana Vjetnamā. Atsevišķos gadījumos var tikt atļauta ieceļošana biznesa vai dienesta apsvērumu dēļ, ja Covid-19 testi ir negatīvi (analīzes tiek veiktas uz robežas). Tiem ceļotājiem, kuriem ieceļošana tiks atļauta, tiks noteikta 14 dienu pašizolācija;

no 13. marta liegta iebraukšana personām, kuras ieceļoja no/šķērsoja Šengenas valstis un Lielbritāniju 14 dienu pirms ieceļošanas Vjetnamā;

vīzu pieteikumi netiek pieņemti, tiek atcelti vīzu atbrīvojumi atsevišķu valstu (Baltkrievija, Dānija, Dienvidkoreja, Francija, Itālija, Japāna, Krievija, Norvēģija, Somija, Spānija, Zviedrija) pilsoņiem.

Ziemeļmaķedonija:

Ziemeļmaķedonijā ārkārtas stāvoklis noteikts līdz 18. aprīlim.

no 18. marta slēgtas visas sauszemes robežas ārvalstnieku ieceļošanai. Ieceļošana valstī atļauta tikai diplomātiem, ārvalstniekiem ar pastāvīgo uzturēšanās atļauju un to ģimenes locekļiem, citām personām ar speciāli izsniegtu atļauju, ārvalstniekiem, kas veic preču piegādi;

no 18. marta slēgta Skopjes lidosta starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem. Izņēmums ir militārie un ārkārtas lidojumi, lidojumi medicīniskām vajadzībām. Ohridas lidosta slēgta kopš 16. marta;

Kumanovas pilsētā apturēta visa publiskā transporta kustība;

personām, kas šķērso valsti tranzītā, valsts teritorija jāatstāj 3 stundu laikā;

aizliegts ieceļot Debar un Centar Zupa pašvaldībās, kur noteikta karantīna;

pilsoņiem un rezidentiem, kas atgriežas no Covid-19 skartajām valstīm, noteikta 14 dienu pašizolācija. Rekomendācijas Ziemeļmaķedonijas valstspiederīgajiem nedoties uz augsta un vidēja riska Covid -19 izplatības valstīm;

no 8. aprīļa komandantstunda pagarināta no pulksten 16.00 līdz pulksten 05.00 darba dienās, brīvdienās – no piektdienas pulksten 16.00 līdz pirmdienas pulksten 05.00;

aizliegta mazumtirdzniecība, slēgti veikali, izņemot pārtikas, degvielas uzpildes stacijas, aptiekas. Slēgti bāri, restorāni, kafejnīcas. Restorāniem ir atļauta tikai ēdienu piegāde;

no 10. marta slēgtas skolas, universitātes un bērnudārzi. Bērniem, kas jaunāki par 10 gadiem, viens no vecākiem drīkst palikt mājās;

personām, kas ir vecākas par 67 gadiem, atļauts atrasties ārpus dzīvesvietas vai pagaidu dzīvesvietas tikai laikā no pulksten 10.00 līdz pulksten 12.00. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atļauts atrasties ārpus mājām vai pagaidu dzīvesvietas tikai laikā no pulksten 13.00. līdz pulksten 15.00;

no 22. marta aizliegums pulcēties grupās virs 5 cilvēkiem parkos un citās publiskās vietās.

Zviedrija:

no 19. marta Zviedrija pagarinājusi pagaidu ieceļošanas ES caur Zviedriju aizliegumu līdz 15. maijam. Tas neattiecas uz Zviedrijas pilsoņiem, uzturēšanās atļauju Zviedrijā turētājiem, EEZ un Šveices pilsoņiem, kā arī diplomātiem, cilvēkiem, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, un dažādu amatu pārstāvjiem, piemēram, mediķiem;

Zviedrijas Ārlietu ministrija pagarinājusi ieteikumu nedoties nevajadzīgos braucienos ārpus valsts līdz 15. jūnijam;

no 26. marta Stokholmas Ārlandas lidostā darbojas tikai viens terminālis (5. terminālis);

17 Foto Pasaulē ir pauze, bet zviedri bauda dzīvi. Ainiņas Stokholmā marta beigās +13 Skatīties vairāk

aizliegta pulcēšanās sabiedriskās vietās virs 50 personām;

aizliegts apmeklēt veco ļaužu aprūpes namus;

ģimnāzijās un universitātēs rekomendēta tālmācība. 23. martā paziņots, ka pavasarī paredzētie centralizētie eksāmeni pamatskolās un ģimnāzijās tiek pārcelti vismaz līdz 30. jūnijam;

recepšu zāles var izņemt tikai 3 mēnešus uz priekšu;

iedzīvotājus aicina atturēties no sabiedriskā transporta izmantošanas. Sabiedriskajā transportā jāierobežo braucēju skaits. Braucienu biežums jānodrošina tā, lai nebūtu pasažieru drūzmēšanās;

tiem, kam pāri 70, un citām riska grupām jāizvairās no fiziska kontakta ar citiem un pilnībā jāizvairās no sabiedriskā transporta un publiskām vietām;

darba devējiem jārūpējas, lai darbinieki iespēju robežās strādātu no mājām vai lai personāls un apmeklētāji ievērotu distanci;

veikaliem, iepirkšanās centriem, galerijām jāierobežo klientu skaits, kas vienlaicīgi uzturas telpās. Jārod risinājumi rindām pie kasēm;

restorānos, bāros tiek pieļauta klientu apkalpošana tikai pie galdiņiem;

sporta spēles, treniņi jāpārceļ uz vēlāku laiku. Lai nodrošinātu fiziskās aktivitātes, jāsporto ārpus telpām, ierobežojot skatītāju skaitu;

NVO jāpārceļ sanāksmes, ja tās paredzēts noturēt telpās;

kāzas un bēres var rīkot, apzinoties izrietošos riskus.