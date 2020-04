Par darbu Nacionālajā teātrī viņš nopelnījis 40 500 eiro, savukārt honorārā no teātra Vimba saņēmis 800 eiro. Tāpat viņš deklarējis 924 eiro kā citus ienākumus no Nacionālā teātra.

Vimba saņēmis honorāru arī no Valmieras drāmas teātra 270 eiro apmērā un no uzņēmuma "Mute Studija" - 260 eiro. No darījuma ar Uldi Sniķeri Nacionālā teātra direktors saņēmis 5500 eiro.

Deklarācijā norādīts, ka viņam pieder zeme Krimuldas pagastā un kapitāla daļas uzņēmumā "Panteons" 500 eiro vērtībā. Vimbas valdījumā ir arī 2019.gada vieglā automašīna "Škoda Kodiaq". Tāpat Nacionālā teātra direktors ir deklarējis uzkrājumu "SEB bankā" 15 000 eiro apmērā.

Kultūras ministrija Vimbu izraudzījās par Latvijas Nacionālā teātra valdes locekli 2018.gadā.

Vimba bija Nacionālā teātra aktieris kopš 2007.gada. Savukārt no 2009.gada viņš veidojis režijas darbus šajā pat teātrī.

Vimba absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāti, savukārt Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) ieguvis bakalaura grādu mākslās un maģistra grādu teātra mākslā.

Stājoties amatā, viņš nomainīja toreizējo Latvijas Nacionālā teātra valdes locekli Ojāru Rubeni, kurš teātri vadīja no 2006.gada pavasara.

