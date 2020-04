Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs, Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Ritvars Jansons skaidro, ka grozījumi tikai aizvadītajā nedēļa pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos izstrādāti, reaģējot uz autoru iebildēm, ka viņi nevar pretendēt uz dīkstāves pabalstu, jo aizvien saņem nelielus autoratlīdzību maksājumus par savu iepriekš veikto darbu izmantošanu. Taču lielākoties šie maksājumi ir nelieli un neļauj nodrošināt iztiku.

“Aizvadītajā nedēļā tika panākta vienošanās par dīkstāves pabalstu izmaksu arī pašnodarbinātām personām. Tomēr, saskaņā ar šiem noteikumiem, ja autors saņem kaut nelielus maksājumus AKKA/LAA un Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA ), viņiem nav iespēju pretendēt uz atbalstu. Lai novērsto šo “balto plankumu”, Kultūras ministrija izstrādājusi grozījumus, kas iepriekš radušās nepilnības novērš. Iecerēts, ka jau šonedēļ precizētie noteikumi tiks pieņemti Ministru kabinetā un stāsies spēkā,” informē Ritvars Jansons.

Saskaņa ar AKKA/LAA sniegtajiem datiem AKKA/LAA veiktās autoratlīdzības izmaksas 2019. gadā un 2020. gada pirmajos trīs mēnešos vidēji ir saņēmušas 875 personas, vidēji 95 EUR mēnesī. 91% saņēmēju mēneša vidējā atlīdzība ir mazāka par 200 EUR, un tikai 19 personas ir saņēmušas mēneša atlīdzību, kas ir lielāka par 700 eiro. Lielākā daļa AKKA/LAA pārstāvēto Latvijas autoru par savu darbu izmantošanu saņem atlīdzību, kura gada ietvaros nepārsniedz 700 eiro (2019.gadā aptuveni 3500 AKKA/LAA pārstāvēto Latvijas autoru visa gada laikā autoratlīdzībā no AKKA/LAA saņēma summu, kas nepārsniedza 700 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Savukārt no biedrības jeb saīsināti LaIPA avansu 30% apmērā par 2020.gada ienākumiem izmaksāta 48 personām – vidēji 118 eiro apmērā par mēnesi. No 4436 biedriem 2019. gadā 80% saņēmuši mēnesī atlīdzību mazāku nekā 200 eiro.

Plānots, ka ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos dīkstāves pabalstu varēs saņemt tie autoratlīdzību saņēmēji, kuri krīzes laikā nav guvuši ienākumus no saimnieciskās darbības, ir reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji Valsts ieņēmumu dienestā, ir veikuši valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vismaz 20 eiro apmērā mēnesī, un kā darba ņēmēji mēnesī negūst ienākumus, kas ir lielāki kā minimālā alga. Par ienākumiem no saimnieciskās darbības netiek uzskatītas saņemtās autoratlīdzības no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un citiem darbu lietotājiem.