Vislielākās piemaksas saņems tie mediķi, kuri bijuši tiešā saskarē ar Covid-19 pacientiem

Saskaņā ar minēto rīkojumu 50% piemaksas par darbu martā saņems Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), Latvijas Infektoloģijas centra (LIC), Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas, RAKUS Laboratorijas dienesta un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Neatliekamās medicīnas centra darbinieki, kuriem ir bijusi tieša saskare ar Covid-19 pacientiem vai kuri ir bijuši iesaistīti Covid-19 testēšanā.

Tādas pašas piemaksas par martu saņems arī Covid-19 analīžu nodošanas punktos nodarbinātie un stacionāro ārstniecības iestāžu, kurās izvietoti Covid-19 pacienti vai kuras iesaistītas Covid-19 testēšanā, nodarbinātie, ja viņiem bijusi tieša saskare ar Covid-19 pacientiem vai viņi bijuši iesaistīti Covid-19 testēšanā.

30% piemaksas par martu saņems NMPD, LIC, RAKUS Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā, RAKUS Laboratorijas dienestā, PSKUS Neatliekamās medicīnas centrā, kā arī analīžu nodošanas punktos nodarbinātie, kuri iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā.

Tādas pašas 30% piemaksas par martu saņems arī Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā iesaistītie Veselības ministrijas (VM), Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), kā arī Nacionālā veselības dienesta (NVD) ierēdņi un darbinieki.

Savukārt 20% piemaksas par aprīli un maiju saskaņā ar Viņķeles rīkojumu pienāksies visiem tiem darbiniekiem, kuriem ir tieša saskare ar Covid-19 pacientiem vai kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, un kuri strādā ārstniecības iestādēs, kas sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, NMPD, VM, SPKC vai NVD.

Ar ministres rīkojumu arī uzdots NVD noteikt ģimenes ārsta praksēm par martu izmaksāt fiksētu piemaksu 30% apmērā no faktiskā vidējā atalgojuma ārstam 2019.gadā, kas palielināta par 10%. Savukārt par aprīli un maiju šāda pati piemaksa izmaksājama 20% apmērā. Piemaksas gan pienāksies tikai ģimenes ārstu praksēm, kuras nodrošina savā aprūpē esošo pacientu veselības aprūpes nepārtrauktību, tajā skaitā izmantojot telefonkonsultācijas.

Tāpat ar Viņķeles rīkojumu uzdots NVD atbilstoši aptieku sniegtajai informācijai kompensācijas kārtības ietvaros izmaksāt maksājumu aptiekām 0,71 eiro apmērā par katru martā, aprīlī un maijā izsniegto A sarakstā iekļauto kompensējamo references vai lētāko medikamentu līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā. Minētais fiksētais maksājums aptiekām būs jānovirza tikai piemaksu nodrošināšanai farmaceitiem un farmaceitu asistentiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Vienlaikus veselības ministre arī uzdevusi attiecīgo medicīnas iestāžu vadītājiem novērtēt nodarbināto iesaisti Covid-19 pacientu ārstēšanā, Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, veikt darba laika uzskaiti katram nodarbinātajam un izmaksāt aprēķinātās piemaksas.

Savukārt ģimenes ārstiem uzdots turpmākos trīs mēnešus iesniegt NVD atskaiti par viņu prakses atvērtības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildi. Līdzīgas atskaites būs jāsagatavo arī aptiekām par farmaceitiem izmaksātajām piemaksām.

Kā ziņots, lēmumu par piemaksām mediķiem saistībā ar Covid-19 izplatības novēršanu pagājušajā nedēļā pieņēma valdība.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja, ka piemaksām mediķiem Ministru kabinets lēmis novirzīt astoņus miljonus eiro. Tādējādi valsts varēs pateikt "Paldies!" Covid-19 pandēmijas ierobežošanā iesaistītajiem mediķiem, skaidroja premjers.

Saistībā ar jaunā koronavīrusa izplatību Latvijā no 13.marta līdz 14.aprīlim noteikta ārkārtējā situācija. Līdz 1.aprīlim valstī reģistrēti 446 Covid-19 slimnieki, no tiem ārstniecības iestādēs stacionēti 28 cilvēki. No stacionētajiem 25 ir ar vidēju slimības gaitu, bet trīs - ar smagu.